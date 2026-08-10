చేతిలో డబ్బులుంటే చాలు షాపింగ్ - ప్రకృతిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న బట్టల వ్యర్థాలు
దుస్తులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్న పరిస్థితి - అవసరానికి మించి నూతన దుస్తుల కొనుగోలు-పండగలు, శుభకార్యాలకు మాత్రమే కాకుండా, వారాంతాలు, సాలరీ వచ్చినప్పుడు షాపింగ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 5:18 PM IST
New Clothes Creating a Environmental Loss : ఇంతకుముందు పండగలు, పబ్బాలు,పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు లేదా ప్రత్యేక సందర్భాలు ఉన్నప్పుడే కొత్త బట్టలు కొనేవాళ్లం. అది కూడా ఒకటి లేదా రెండు జతలు. పేద, మధ్య తరగతి వారు కుటుంబాల్లో అయితే దసరా, సంక్రాంతి వంటి పెద్ద పండగలకు ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలకే నూతన వస్త్రాలు తీసుకునేవారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులు అందుకు పూర్తి భిన్నం. పండుగ చిన్నదైన, పెద్దదైన తళతళలాడిపోవాల్సిందే.
శుభకార్యాల కోసం సాధారణంగా వేసుకోవడానికి ఒక జత, వ్రతాలు, పూజల కోసం ఇంకొటి. ఫొటోల కోసం మరో జత కొంటున్నారు. ట్రెండ్కి తగ్గట్టు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అవసరానికి మించి ఒకేసారి మూడు నాలుగు జతలు తీసుకుంటున్నారు. ఐతే, ఈ ఫ్యాషన్ కాస్త పర్యావరణానికి హాని చేస్తోంది. గుట్టలుగా పేరుకుపోయిన బట్టల వ్యర్థాలు పకృతిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. మరి, మనం వాడి పడేస్తున్న దుస్తుల వెనక ఎంతటి వినాశనం దాగి ఉంది. వాటి వల్ల జరుగుతున్న నష్టమేంటి?
కుప్పలుగా పెరిగిపోతున్న బట్టలు : మనిషికి ప్రాథమిక అవసరాల్లో కూడు, గూడు, బట్ట కీలకం. మొదటి రెండు విషయాల గురించి అంటుంచితే ఒంటిపై ఉండే వస్త్రాలు మనిషి గౌరవాన్ని నిలబెడతాయి. చెప్పాలంటే మనందరికీ మొదటి అలంకరణ వేసుకున్న దుస్తులే. అందుకే, నూతన వస్త్రాలు ధరించి నప్పుడు ఏదో తెలియని ఉత్సాహం అందరిలో. అదే ఉత్సాహం ఎప్పుడు ఉండాలి. నిత్యం కొత్తగా కనిపించాలనే ఉద్దేశంతో కొత్త బట్టలు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటి దాకా పండగలు, శుభకార్యాలకు సర్వసాధారణంగా ఉండే ఈ సంస్కృతి ఇప్పుడు చేతిలో డబ్బులుంటే చాలు సందర్భం చిన్నది అయినా షాపింగ్కి వెళ్లిపోదామా అన్నట్లు తయారైంది పరిస్థితి. దీంతో ఇళ్లలోని బీరువాల్లో బట్టలు పెరిగిపోతున్నాయి. నాలుగైదు సార్లు వేసిన తర్వాత, సైజ్ సరిపోవట్లేదనో, కలర్ షేడ్ అయిందనో వాటిని పక్కన పెట్టి మళ్లీ కొత్తవి కొంటున్నారు. దీంతో దేశంలో బట్టల వ్యర్థాల కుప్పలు గుట్టలుగా పేరుకుపోయి పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తున్నాయి.
మరి, ఈ బట్టలు కొనే సంస్కృతి గతంలో ఎలా ఉండేది అంటే.. ఒక మనిషికి ఐదారు జతల బట్టలు మాత్రమే ఉండేవి. పది జతలు ఉంటే మహా గొప్ప అనుకునేవారు. అందులో రోజు వేసుకునే రెండు లేదా మూడు జతలు. మిగతావి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో వేసుకునేవి ఉండేవి. అవి రంగు వెలసి పోయినప్పుడు, మరకలు పడ్డప్పుడు లేదా చిరిగిపోయినప్పుడే కొత్తవి కొనాలనే ఆలోచన ఉండేది. కొందరు వాటిని కూడా బుగు చేసుకుని అంటే రంగుపోయినప్పుడు కలర్స్ వేసి, చిరిగి పోయినప్పుడు కుట్టించికుని వాడుకునే వారు. ఒక జతను సుమారుగా ఏడాదికి పైగానే వాడేవారు. కొత్త బట్టలు కొన్నప్పుడు కూడా ఒకటి లేదా రెండు జతలు మాత్రమే కొనేవాళ్లం. ఐతే, ఇప్పుడు కాలం మారింది. కాలానికి అనుగుణంగా మనుషులు మారుతున్నారు. ట్రెండ్ ఫాలో అవుతున్నారు. అందులోనూ నిన్న వేసుకున్న డ్రెస్ ఇవాళ మళ్లీ వేసుకుంటే చూసేవాళ్ల ఏం అనుకుంటారో అనే ఆలోచనతో ఎక్కువగా వస్త్రాలు కొంటున్నారు.
పండుగ పబ్బం అంటూ ఏమి లేదు : మరి, ఏ సందర్భాల్లో జనాలు ఎక్కువగా బట్టలు కొంటున్నారని చూస్తే ప్రస్తుతం తరుణంలో బట్టలు కొనడానికి ప్రత్యేక సందర్భమంటూ లేదనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే, సంక్రాంతి, ఉగాది, వినాయక చవితి, దసరా, దీపావళి, రంజాన్, క్రిస్మస్ ఇలా ప్రతి నెలలో ఏదో ఒక పండగ ఉంటూనే ఉంది. వాటన్నింటికీ నూతన వస్త్రాలు కొని ధరిస్తున్నారు. అలాగే, చాలామంది వారాంతాల్లో షాంపింగ్ చేస్తున్నారు. శాలరీ రాగానే కొంటున్నారు. ఇక పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల సమయంలో షాపింగ్ అనేది సాధారణం అయింది. వీటన్నింటితోపాటు షాపింగ్ ఆఫర్లు, బిగ్ సేల్ కూపన్లు అధికంగా బట్టలు కొనుగోలు చేసేలా చేస్తున్నాయి. అందులోనూ ఈ కామర్స్ సేవలు అందుబాటులో ఉండటంలో ఇంట్లోనే ఉండి కావాల్సిన వస్త్రాలను ఆర్డర్ పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఇన్స్టా పోస్ట్, రీల్స్ కోసం కూడా కొత్త బట్టలు కొనే ధోరణి పెరిగిపోయింది. బీరువా నిండా బట్టలు ఉన్నప్పటికీ వేసుకోవడానికి కొత్త బట్టలే కావాలనే పరిస్థితి ఉంది. ఎక్కువ బట్టలు కొనే కొద్ది పాత బట్టలు పెరిగిపోతున్నాయి. కొద్దిరోజుల తర్వాత చెత్త కుప్పల్లోకి చేరి వ్యర్థాలుగా మారుతున్నాయి.
దేశంలో 41% దుస్తులను ఒకట్రెండుసార్లకే పారేస్తున్నారని పలు నివేదికల అంచనా. మారిపోతున్న ఫ్యాషన్లు, తాజా ట్రెండ్స్, ఈ-కామర్స్ వేదికలే ఇందుకు కారణమని వస్త్ర రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. పట్టణ ప్రాంత గృహాల నుంచి వచ్చే పాత దుస్తులను 55-70% వాటిని బహిరంగ ప్రదేశాల్లోనే పారేస్తున్నారు. అవి డ్రైనేజీల్లోకి చేరడం వల్ల మురుగు, వరద నీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకిగా మారుతున్నాయి. ఐతే, వస్త్రాల్లో కాటన్కు బయోడీగ్రేడబుల్గా పేరుంది. కానీ, అది పూర్తిగా కరిగి పోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. అలాగే, మట్టిలో కలిసిపోని సెమీ సింథటిక్, సింథటిక్ వస్త్రాలతో కుట్టిన ఒక చొక్కా జీవిత కాలంలో భారీస్థాయిలో సూక్ష్మ ప్లాస్టిక్ రేణువులను విడుదల చేస్తుంది. పాలిస్టర్, నైలాన్ వంటి సింథటిక్ వస్త్రాలు అంత తేలికగా మట్టిలో కలిసిపోవు సరికదా భూమి, నీటిలోకి సూక్ష్మప్లాస్టిక్ రేణువులను విడుదల చేస్తాయి. వస్త్రాల రంగుల్లోని రసాయనాలు నేలను, భూగర్భ జలాలను కలుషితం చేస్తాయి.
"సాధారణంగా దుస్తులను 25 నుంచి 30 సార్లు ఉతికిన తర్వాత కూడా ధరించవచ్చు. గతంలో ప్రజలు పండుగల సమయంలో మాత్రమే దుస్తులు కొనుగోలు చేసేవారు, కానీ ఇప్పుడు చాలామంది ఎటువంటి ప్రత్యేక సందర్భం లేకపోయినా క్రమం తప్పకుండా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల వ్యాపారం తగ్గలేదు". – చిల్లపల్లి మోహన రావు, వస్త్ర పరిశ్రమ నిపుణులు
వస్త్ర పరిశ్రమ నుంచే 20శాతం మురుగు నీరు : బట్టలు ఎంత ఎక్కువగా వినియోగిస్తే పర్యావరణంపై అంతటి ప్రభావం పడుతుందనేది సుస్పష్టం. అదే సమయంలో వనరులూ దుర్వినియోగం అవుతాయి. ఎందుకంటే, ఒక వస్త్రం తయారీకి పత్తి సాగు, నూలు వడకడం, నేయడం, రంగు వేయడంతో పాటు కుట్టడం, ప్యాకేజింగ్, ప్రపంచవ్యాప్త రవాణా వంటి అంశాలు ముడిపడి ఉంటారి. అందులోనూ ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ప్రతి అంశంలోనూ పర్యావరణ ప్రభావం ఇమిడి ఉంటుంది. ఒక వస్త్రం వ్యర్థంగా మిగిలిపోతుంది అంటే దానికి ఎన్నో వనరుల్ని వినియోగించారని, దానివల్ల ఎన్నో ఉద్గారాలు వెలువడ్డాయనే వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యావరణంపై జరిపిన ఓ పరిశోధన ప్రకారం ఒక సాధారణ కాటన్ టీ-షర్ట్ తయారీకి సుమారు 2,700 లీటర్ల నీరు అవసరం అవుతుంది. ఒక జీన్స్ ప్యాంట్ తయారీకి 3,000 నుంచి 4,000 లీటర్ల నీరు ఖర్చవుతుంది. ప్రపంచంలో ఉత్పత్తయ్యే మొత్తం పారిశ్రామిక మురుగు నీటిలో 20% వస్త్ర పరిశ్రమ నుంచే వస్తోందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అలాగే, ప్రపంచ గ్రీన్హౌస్ ఉద్గారాలలో 2నుంచి 8% వాటా ఫ్యాషన్ పరిశ్రమదే. ఈ గణాంకాలు బట్టి మనం ఒక్కసారి వేసి పక్కన పడేసే డ్రెస్ వెనుక పర్యావరణానికి జరుగుతున్న నష్టం అంచనాలకు అందనంత పెద్దది అనే విషయం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఎప్పుడు కొత్తగా కనపడాలనే ఉద్దేశంతో కొత్త బట్టలు ఎక్కువగా కొనుకుని వేసుకుంటున్నాం. కానీ, ఒక వస్త్రాన్ని ఎన్నిసార్లు వేసుకోవాలనేదానిపై ఎవ్వరికీ స్పష్టత లేదు. ఇంతకుముందు అయితే, మన్నిక వచ్చేంత వరకు వేసేవాళ్లు. అది రెండు సంవత్సరాలైనా ఎలాంటి మోహమాటం లేకుండా ధరించేవాళ్లు. ఇప్పుడు వేసిన బట్టలు మళ్లీ వేయడం నామూషీగా మారింది. అందుకే, ఒక జతను ఒకే వారంలో రెండు సార్లు వేయడానికి ఇష్టపడటం లేదు చాలామంది. ఎన్నిసార్లు ఒక వస్త్రాన్ని వేసుకోవాలనేదానిపై యురోపియన్ యూనియన్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. దాని ప్రకారం చొక్కాలు, బ్లౌజులు కనీసం 40 సార్లు వేసుకోవాలి. ప్యాంట్లు, షార్ట్లు, స్కర్ట్లు, జంప్ సూట్లు, లెగ్గింగ్లు 70 సార్లు ధరించాలి. జంపర్లు, కార్డిగన్లు, హుడీలు 85 సార్లు వేసుకోవచ్చు. ఇక జాకెట్లు, కోట్లు 100 సార్లు వేసుకోవచ్చు. టీ షర్టులు 45 సార్లు ధరించవచ్చని యురోపియన్ యూనియన్ తెలిపింది.
సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసిన ఐరోపా పరిశోధకులు: యూరోపియన్ యూనియన్ చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అన్నిసార్లు బట్టలు వేసుకోవడం అసాధ్యం అనే చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే, కాలానికి అనుగుణంగా మారుతున్న ఫ్యాషన్లు, కొత్త అభిరుచులు పెరిగిపోతున్నాయి. కొత్త బట్టలు కొని మురిపేం తీరేవరకు అంటే ఒక 8 నుంచి 10 సార్లు రెగ్యులర్గా వేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత బీరువాలో పెడుతున్నారు. మళ్లీ ఎప్పుడు తీసి వేసుకుంటారో తెలియదు. కొన్ని నెలలు గడవగానే వాటి గురించి మరచిపోతారు. అవి పాతబడిపోతాయి. దీంతో వాటిని స్వచ్ఛంద సంస్థలకో, పేదలకో ఇచ్చేయాలని చూస్తుంటారు. ఐతే, సాధారణంగానే పాత దుస్తుల్ని తీసుకోవడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. అందుకే, అవి వ్యర్థాల కుప్పలుగా మారిపోతున్నాయి. దీనిపై సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసిన ఐరోపా పరిశోధకులు పాత దుస్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓ సమస్యగా తయారైన విషయాన్ని గుర్తించారు. ఈ సంక్షోభం తీవ్రతరం కాకముందే తగు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
దేశంలో వస్త్రాల వినియోగం ఎలా పెరిగిపోతుందనే దానికి మార్కెట్ గణాంకాలే ఉదాహరణ. 2025 నాటికి మొత్తం టెక్స్టైల్, అపెరల్ మార్కెట్ విలువ 24,870 కోట్లకు చేరుకుంది. 2034 నాటికి ఏకంగా సుమారు 55,45,820 కోట్లకు చేరుకుంటుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో ఇది సంక్షోభంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఐతే, దీనికి పరిష్కారం మన చేతుల్లోనే ఉంది. అవసరానికి మించి కాకుండా పరిమితంగా బట్టలు కొనుగోలు చేయాలి. పండగలు, శుభకార్యాలకు అసరమైతేనే బట్టలు కొనుగోలు చేయాలి. మన దగ్గర ఉన్న జతలనే మార్చి మార్చి వేసుకోవాలి. అంటే మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ తరహాలో పాత దుస్తులనే కొత్తగా రీ-స్టైల్ చేసి వేసుకోవాలి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే కొత్త దుస్తులు ధరించడమే కాదు ధరించిన వాటిని ఐరన్ చేసుకోవడం, నీట్గా ఉంచుకోవడం కూడా మనల్ని హూందాగా కనిపించేటట్లు చేస్తుంది. అప్పుడే ఈ పర్యావరణానికి జరిగే హాని తగ్గి మనకూ ప్రమాదం మేలు జరుగుతుంది.
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