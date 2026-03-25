బరువు తగ్గేందుకు మందులు వాడుతున్నారా? - అయితే మీరు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలివే!
బరువు తగ్గేందుకు విపరీతంగా మందుల వాడకం - వైద్యుల సూచనలు లేకుండానే వినియోగం - విరివిగా జీఎల్పీ-1 మందుల విక్రయాలు - విచ్చలవిడిగా మార్కెట్లో జెనరిక్ మందులు
Published : March 25, 2026 at 2:34 PM IST
Weight-Loss Medications Side Effects : మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా ఈ కాలంలో బరువు పెరగడం సాధారణ విషయంగా మారింది. జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్యన సర్వే ప్రకారం నలుగురు పెద్దలలో ఒకరు అధిక బరువు సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చిన్నారుల విషయానికి వస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధిక బరువున్న చిన్నారుల్లో భారత్ రెండో స్థానంలో నిలుస్తోంది. ఇక్కడ అధిక బరువుకు మించిన మరొక ఆందోళనకర సంగతి ఉంది. అదే బరువు తగ్గించడం కోసం విచ్చలవిడిగా మందుల వాడకం. రోజురోజుకి ఈ సమస్య ప్రమాదకరంగా మారుతోంది. ప్రమాద సంకేతాల్ని గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం సమస్య పరిష్కారానికి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బరువు తగ్గించే జీఎల్పీ -1 ఔషధాల కట్టడికి చర్యలు చేపట్టింది. అందులో భాగంగా ఔషధాల వినియోగ ప్రచారంపై నిషేధం విధించింది.
కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా ఆదేశాలు జారీ : ఈ మధ్య బరువు తగ్గడానికి మెడిసిన్ అందుబాటులో ఉందనే విషయం అధికంగా ప్రచారంలో ఉండటంతో డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఇండియా బరువు తగ్గే అనధికారిక ఔషధాలపై నిఘా పెట్టింది. అలాంటి ఔషధాల కొనుగోలు, ప్రచారంపై నిషేధం విధించింది. ఎందుకంటే ఇటీవల జీఎల్పీ-1 ఆధారిత బరువు తగ్గించే జెనరిక్ రకాల ఔషధాలు దేశీయ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించాయి. ఫలితంగా రిటైల్ ఫార్మసీలు, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లు, వెల్నెస్ క్లినిక్ల ద్వారా సులభంగా ఈ మందులు లభించడంపై ఆందోళన నెలకొంది. వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా ఇలాంటివి వాడితే బరువు తగ్గడం పక్కన పెడితే ఇతర అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అనధికారిక అమ్మకాలపై డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఇండియా పర్యవేక్షణ చేపట్టింది. అవి మార్కెట్లో సులభంగా లభించకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
డ్రగ్ సంస్థలపై ప్రత్యేక దృష్టి : డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఇండియా రాష్ట్రాల్లోని సంబంధిత శాఖలతో కలిసి జీఎల్జీ-1 తరహా ఔషధాలపై నిఘా పెట్టింది. ఫార్మాసుటికల్ సరఫరా వ్యవస్థలో జరుగుతున్న అవకతవకలను అడ్డుకోవడంతో పాటు అనధికారిక మెడిసిన్ కొనుగోలు, వినియోగంపై రాష్ట్ర నియంత్రణ సంస్థలకు కలిసి ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ఈ మధ్య కాలంలోనే 49 సంస్థల్లో తనిఖీలు చేసింది. అందులో ఆన్లైన్ ఫార్మసీ వేర్హైజ్, డ్రగ్ హోల్సేలర్స్, రీటైలర్స్ ఆరోగ్య కేంద్రాలు, బరువు తగ్గించే క్లినిక్లు ఉన్నాయి. ఈ తనిఖీల్లో బరువు తగ్గే ఔషధాల అనధికారిక అమ్మకాలు, ప్రిస్క్రిప్షన్లు, తప్పుదారి పట్టించే మార్కెటింగ్ వ్యవస్థలు వంటి అనేక విషయాలు ఉన్నాయి. వాటన్నింటిని గుర్తించిన డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఇండియా ఆయా సంస్థలు నోటీసులు ఇచ్చింది.
''బరువు తగ్గాలంటే మొదటగా డైట్, వ్యాయమాలు చేయడం కష్టంగా అనిపించి సులువుగా అయ్యే పని వెతుకుతున్నారు. కానీ దాని వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటని వారికి ఏం తెలియదు. ఎలా వాడాలో తెలియదు. ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మెడికల్ షాపు వాళ్లు కూడా అమ్మడం నేరం అన్నట్టూ చేయాలి'' - డా.మెరోజ్, వైద్య నిపుణులు
వైద్యుల సలహాలు, సూచనలు లేకుండానే ఇష్టమొచ్చినట్టుగా ఈ మందులు వాడడం వల్లే సమస్యలన్నీ. పైగా ఇలా వినియోగించడం వల్ల తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని వైద్యులు గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే ఇకపై ఇలాంటి ఔషధాలపై నిఘా భారీగానే ఉంటుందని తేల్చి చెబుతోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అనధికారికంగా ఈ మందులు విక్రయిస్తే ఆయా సంస్థల లైసెన్స్లు రద్దు చేయడంతో పాటు భారీ జరిమానాలు విధించేందుకూ వెనకడామనీ స్పష్టం చేసింది. చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామనీ హెచ్చరించింది.
2 రకాల ఔషధాలు మార్కెట్లో : అయితే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా చూస్తే భారత్లో బరువు తగ్గేందుకు 2 రకాల ఔషధాలు మార్కెట్లో ఉన్నాయి. ఓ రకంగా వెయిట్ లాస్ మార్కెట్ను ఇవి శాసిస్తున్నాయి. ఒకటి సెమాగ్లుటైడ్ కాగా మరోటి ఒజెంపిక్. ఈ ఒజెంపిక్ అనేది ఇంజెక్షన్. ఈ రెండింటినీ జీఎల్పీ -1 డ్రగ్స్గానే పరిగణిస్తున్నారు. జీఎల్పీ అంటే గ్లూకగాన్ లైక్ పెప్టైడ్. వీటిని తీసుకున్నప్పుడు ఆకలి మందగిస్తుంది. ముఖ్యంగా జీర్ణ వ్యవస్థ నెమ్మదిగా పని చేస్తుంది. అంటే ఎక్కువ సమయం పాటు కడుపు నిండుగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. తద్వారా ఆహారం తీసుకునేందుకు వీలుండదు. వారానికి ఓ సారి ఈ మెడిసిన్ వాడుతున్న వారు చాలా మందే ఉన్నారు.
మానేస్తే మాత్రం మళ్లీ మొదటికే : మొదట్లో తక్కువ డోస్తోనే ఈ ట్రీట్మెంట్ మొదలవుతుంది. క్రమంగా డోస్ పెంచుతూ పోతారు. కీలక విషయం ఏంటంటే ఈ మందులు తీసుకున్నప్పుడు వారాల్లోనే ఫలితాలు వస్తాయి. అంటే బరువు తగ్గడం మొదలవుతుంది. కానీ వైద్య నిపుణులు చెప్పే మాటను ఇక్కడ ఓ సారి ప్రస్తావించాలి. బరువు తగ్గేందుకు ఈ మెడిసిన్ వాడడం వరకూ సరే. కానీ ఓసారి మానేశారంటే మళ్లీ కొద్ది రోజుల్లోనే బరువు పెరుగుతారు. ఆకలి మళ్లీ పెరుగుతుంది. అంటే కథ అంతా మళ్లీ మొదటికే వస్తుంది.
బాడీ మార్పుతో పాటు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ : ఎలాంటి శారీరక శ్రమ లేకుండా కేవలం పూర్తిగా మందులపైనే ఆధారపడితే కండరాలు బలహీనంగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇక మరో ముఖ్యమైన విషయం అందరికీ ఈ జీఎల్పీ-1 డ్రగ్స్ ఒకే రకంగా పని చేయవు. వాళ్ల శరీరం స్పందించే తీరుని బట్టి మార్పు కనిపిస్తుంది. గరిష్ఠంగా 15% మేర బరువు తగ్గేందుకు వీలుంటుంది. కాకపోతే అదే స్థాయిలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. విపరీతమైన నీరసం, డయేరియా, పిత్తాశయంలో రాళ్లు రావడం, పాంక్రియాటైటిస్ లాంటి సమస్యలు వస్తాయి.
ఆహారపు అలవాట్లు మానేసి బరువు తగ్గాలని ఆరాటం : సాధారణంగానే కార్బొహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా, ప్రోటీన్ తక్కువగా తీసుకోవడం ఓ అలవాటుగా మారుతోంది. ఈ కారణంగానే ఒబెసిటీ పెరుగుతోంది. కండరాలూ బలహీనంగా మారుతున్నాయి. అదే సమయంలో కొవ్వు శాతం పెరుగుతోంది. సరైన ప్రోటీన్ తీసుకోకుండా, ఎలాంటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకుండా ఎక్కువ రోజుల పాటు ఉంటే ఊబకాయం మరింత అధికమ వుతుంది. ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు చేసుకోవడం మానేసి వేగంగా బరువు తగ్గాలని ఆరాట పడుతున్నారు చాలా మంది.
పైగా సోషల్ మీడియాలో కూడా ఇందుకు సంబంధించిన సమాచారం విరివిగా అందుబాటులో ఉంటోంది. ఫలానా వారు ఆ మందులు వాడి బరువు తగ్గారని చూసి అవే మెడిసిన్ వాడుతున్న వారున్నారు. ఓ రకంగా ఒకరిని చూసి మరొకరు ప్రభావితమవుతున్నారు. కొన్ని అధ్యయనాల అంచనాల ప్రకారం భారత్లో యాంటీ ఒబెసిటీ డ్రగ్ మార్కెట్ 2021 నాటికి 16 మిలియన్ డాలర్లుగా ఉండేది. ఇప్పుడది ఏకంగా 100 మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. అంటే ఐదేళ్లలో ఏ స్థాయిలో వాడకం పెరిగిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కేవలం ఒకటి రెండు సంస్థలే దాదాపు మూడింట రెండొంతుల మార్కెట్ను శాసిస్తున్నాయి.
వెయిట్ లాస్ డ్రగ్స్కు జెనరిక్ వర్షన్స్ : ఈ డ్రగ్స్కు సంబంధించిన ఇంజెక్టబుల్ పెన్ నాలుగు వారాల పాటు వినియోగిస్తే దాదాపు 14 వేల రూపాయల నుంచి 27 వేల రూపాయల మేర ఖర్చవుతోందని అంచనా. ఎలాగో ఖర్చు గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఓ విషయం చర్చించుకోవాలి. ఈ వెయిట్ లాస్ డ్రగ్స్లో జెనరిక్ మందులు విరివిగా అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. అవి కూడా తక్కువ ధరకే. అంటే అంతకు ముందు ఖర్చుకు వెనకాడిన వారూ ఇప్పుడు విపరీతంగా వాడేస్తున్నారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే వీటిని మ్యాజిక్ పిల్స్గా భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్న వెయిట్ లాస్ డ్రగ్స్కు జెనరిక్ వర్షన్స్ తీసుకొచ్చేందుకు పదుల సంఖ్యలో సంస్థలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ మందులు ఎంత అందుబాటులోకి వస్తే అంత ముప్పు పొంచి ఉన్నట్టే లెక్క.
ఎలాంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా వినియోగం : జిమ్ ట్రైనర్స్ చెప్పారని, డైటీషియన్స్ సలహా ఇచ్చారని ఎలాంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండానే ఈ మందులు వాడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఆన్లైన్ ఫార్మసీల నుంచి కేవలం ఓ ఫోన్ కాల్తోనే మెడిసిన్ అందుబాటులోకి వచ్చేస్తున్నాయి. ఇక ఈ అవకాశాన్ని ఎంతగా బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారంటే బ్యూటీషియన్స్ కొందరు బ్రైడల్ ప్యాకేజ్లు అందిస్తున్నారు. పెళ్లి రోజు నాటికి బరువు తగ్గించేందుకు వీలుగా ఈ మెడిసిన్ వారే రిఫర్ చేస్తున్నారు. అంటే ఏదో సాధారణ జ్వరం, తలనొప్పి మాత్రల్లాగా వీటిని వాడుతున్నారు. నిజానికి ఊబకాయం అనేది దీర్ఘకాలిక సమస్య అన్నది గుర్తించాలి. ఆ సమస్యకు పరిష్కారం శారీరక శ్రమ, ఆహారంలో మార్పులు. ఇవి కాకుండా ఇంకేం ప్రయత్నించినా సరే మళ్లీ మళ్లీ ఆ ఇబ్బంది వస్తూనే ఉంటుందన్నది వైద్యులు ఇస్తున్న వివరణ.
నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఆ పరిణామాలు తీవ్రంగానే : పైగా ఊబకాయంతో పాటు మరెన్నో అనారోగ్యాలు వస్తాయి. నిపుణుల మాటల్లో చెప్పాలంటే కనీసం 20 రకాల క్యాన్సర్లు వస్తాయి. సంతాన లేమి, ఫ్యాటీ లివర్ లాంటివీ ఇబ్బంది పెడతాయి. ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. కేంద్రం ఇంతగా నిఘా పెట్టాల్సి వచ్చింది. వాస్తవానికి ఇది ప్రజారోగ్యానికే అతి పెద్ద ముప్పు. ఎక్కువ రోజుల పాటు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ పోతే ఆ పరిణామాలు తీవ్రంగానే ఉంటాయి. వినియోగదారులను తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉండే డ్రగ్స్ వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు ఇప్పుడు కేంద్రం గట్టిగానే ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది. మెడిసిన్ తయారీ సంస్థలకు అడ్వైజరీ కూడా జారీ చేసింది. ప్రస్తుతానికి ఈ చర్యలు ఆహ్వానించదగ్గవే అయినా రానున్న రోజుల్లో వీటి ఫలితాలు ఎలా ఉండనున్నాయన్నది వేచి చూడాలి.
