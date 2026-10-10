కృష్ణా డెల్టాకు వరంగా పట్టిసీమ - 12 ఏళ్లలో @500 TMCలు
రాష్ట్రంలో ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టుగా పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం - ఈ ప్రాజెక్టుతో గోదావరి, కృష్ణా నదులను అనుసంధానం చేశారు. పోలవరం కుడి ప్రధాన కాల్వ ద్వారా గోదావరి జలాలను కృష్ణా నదికి తరలిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 5:17 PM IST
500 TMC Godavari Water in Pattiseema : గోదావరి, కృష్ణా నదికి ఒకేసారి వరదలు వస్తాయన్నారు! గోదావరికి 60 రోజులే వరద ఉంటుందని అవగాహన లేకుండా మాట్లాడారు! ఆ సాగునీటి పథకంపై నిరంతరం ఆరోపణలు గుప్పించారు! నీటిని ప్రకాశం బ్యారేజీలో ఎక్కడ నిల్వ చేస్తారని విమర్శించారు! ఇలా ఎప్పుడు వివాదాలే ప్రచారం చేశారు. కాలక్రమేణా ఇవన్నీ నీటి ప్రవాహాల్లో కొట్టుకుపోయాయి. ఎంతలా అంటే ఆ ప్రాజెక్టు లేకపోతే మరో మార్గం లేనంత.
ఖరీఫ్ సీజన్ గట్టెక్కాలంటే ఆ నీరే గత్యంతరం అయ్యేంత. సిరులు పండించే కృష్ణా డెల్టా ఎడారిగా మారకుండా కాపాడేంత. అదే పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం. పుష్కరకాలంగా వరదాయినిగా ఉంటూ డెల్టాతో పాటు మెట్ట ప్రాంత రైతుల సాగు కష్టాలు తీరుస్తోంది. 12 ఏళ్లలో పట్టిసీమ నుంచి ఎత్తిపోసిన నీరు అక్షరాల 500 టీఎంసీలు. నదుల అనుసంధానంతో అధిక దిగుబడులు, వేల కోట్ల రూపాయల ఆదాయం సమకూరుతుందని చాటి చెప్పిన పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల విజయ ప్రస్థానంపై కథనం.
కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతంలో నీటి ప్రవాహాలు గగనమయ్యాయి. కర్ణాటకలో ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ జలాశయాలు నిర్మించిన తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాలకు వరద ప్రవాహం రావడం గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. తెలంగాణలోని జూరాలతో పాటు, శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్, పులిచింతల, ప్రకాశం బ్యారేజీ వరకు అన్నీ వెలవెలబోతున్నాయి. నీరు లేక 13 లక్షల ఎకరాల కృష్ణా డెల్టా ఆయకట్టు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితేనే కృష్ణా డెల్టా సాగుకు నీరందే పరిస్థితి. కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడానికి సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు కృష్ణా డెల్టాకు నీరు లేక ఎడారిగా మారుతున్న పరిస్థితులు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్ర విభజన తర్వాత 2014లో తెలుగుదేశం అధికార పగ్గాలు చేపట్టింది. కృష్ణాడెల్టాకు నీరందించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు రంగంలోకి దిగారు. ఏటా సముద్రంలో కలుస్తున్న గోదావరి జలాలను ఒడిసి పట్టి కృష్ణమ్మకు మళ్లిస్తే డెల్టా కష్టాలు తీరుతాయని భావించారు. అలాగే నదుల అనుసంధానమూ సాకారమవుతుందని ప్రణాళికలు రచించారు. అలా చంద్రబాబు ఆలోచనలోంచి పురుడు పోసుకున్నదే పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం.
Godavari Krishna Linkage in AP : రూ.1360 కోట్ల వ్యయంతో రికార్డు సమయంలో పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పూర్తి చేసి చరిత్ర సృష్టించారు. 2015లో పాక్షికంగా ప్రారంభం కాగా 2016 నాటికి రోజుకు 8500 క్యూసెక్కుల గోదావరి జలాలు మళ్లించేలా ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తెచ్చారు. పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంపై అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ పథకాన్ని ఒట్టిసీమని అవహేళన చేశారు. గోదావరి నీటిని ప్రకాశం బ్యారేజీలో ఎక్కడ నిల్వ చేస్తారంటూ ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. రెండు నదులకు ఒకేసారి వరదలు వస్తాయని, పట్టిసీమ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ప్రచారం చేశారు.
కానీ కాలం గడిచేకొద్దీ ఆ విమర్శలన్నీ పటాపంచలయ్యాయి. ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తి కావడంతో డెల్టా ప్రాంతం తీవ్ర నీటి ఎద్దడి నుంచి గట్టెక్కింది. ఈ పరిస్థితులు విమర్శకులకు గట్టి సమాధానం చెప్పాయి. అత్యంత గడ్డు సమయం నుంచి ఆ ప్రాంత రైతుల్లో భరోసా నింపిన ప్రాజెక్టుగా నిలిచింది పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం. ఈ ఏడాది జులై 8న పట్టిసీమ దగ్గర జలవనరులశాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు నీటిని విడుదల చేశారు. అయితే జులై 15న సీఎం చంద్రబాబు ఇబ్రహీంపట్నం దగ్గరలోని పవిత్ర సంగమం వద్ద పూజలు చేసి జలహారతి ఇచ్చారు.
ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోలవరం మండలం పట్టిసం గ్రామం వద్ద పట్టిసీమ ఎత్తిపోతలను నిర్మించారు. 2015లో పాక్షికంగా నిర్మాణం పూర్తి చేసుకొని 4.20 టీఎంసీల గోదావరి జలాలను పోలవరం కుడి ప్రధాన కాల్వ ద్వారా కృష్ణా నదికి తరలించారు. అత్యంత వేగంగా పూర్తి చేసుకున్న సాగునీటి నిర్మాణంగా జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది ఈ ప్రాజెక్టు. ఇబ్రహీంపట్నం వద్ద గోదావరి జలాలు కృష్ణా నదిలోకి కలిసే చోటుని పవిత్ర సంగమంగా నామకరణం చేశారు. అప్పటి నుంచి ఏటా క్రమం తప్పకుండా గోదావరి జలాలను కృష్ణా నదికి తరలిస్తున్నారు. 2016 నాటికి ఈ ఎత్తిపోతలను పూర్తి వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చారు. 24 పంపుల ద్వారా రోజుకు 8500 క్యూసెక్కుల సామర్థ్యంతో గోదావరి వరద జలాలు మళ్లించేలా నిర్మాణం పూర్తయింది.
ప్రకాశం బ్యారేజీలోకి 500ల టీఎంసీలు : పట్టిసీమ ద్వారా పుష్కర కాలంలో 500 టీఎంసీల నీరు ప్రకాశం బ్యారేజీకి చేరింది. ప్రజల తాగు, సాగునీటి అవసరాలు తీర్చడంలో ఘనమైన రికార్డు నెలకొల్పింది. కృష్ణా నది జలాలు భారీగా సముద్రంలోకి కలిసిపోతున్నా కొన్నిసార్లు 120 రోజుల పంట కాలానికి అందని పరిస్థితి. ఫలితంగా పట్టిసీమ నుంచి తెచ్చిన నీరు పంటలను కాపాడేందుకు పనికొచ్చింది. జూన్ నుంచి మే నెలాఖరు వరకు ఉన్న కాలాన్ని నీటి సంవత్సరంగా పరిగణిస్తారు. పట్టిసీమ ద్వారా నీటిని జూన్ నుంచి నవంబర్ వరకు గోదావరిలో వరద ఉన్నప్పుడే ఎత్తిపోస్తారు. పట్టిసీమ వద్ద 14 మీటర్ల నీటిమట్టం ఉంటేనే నీరు తరలించడానికి వీలవుతుంది. ఎల్నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నా గోదావరికి వరద ప్రవాహం పోటెత్తడంతో నీళ్లు కృష్ణమ్మ వైపు బిరబిరా పరుగులు పెడుతున్నాయి.
పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి రూ.1360 కోట్ల వ్యయం కాగా నిర్వహణకు సుమారు రూ.50 కోట్లుపైగా ఖర్చు పెట్టారు. విద్యుత్ ఛార్జీలు రూ.920 కోట్లు. ఈ నిర్మాణం పూర్తి చేసుకొని 12 సంవత్సరాలైంది. ఈ మధ్యలో అనేక విమర్శలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ విజయవంతంగా నీరందిస్తూ డెల్టా రైతులకు వరంలా మారింది. ఇప్పటి వరకు 500 టీఎంసీల గోదావరి జలాలు కృష్ణా డెల్టాకు సరఫరా చేశారు. ఒక టీఎంసీ నీటితో పదివేల ఎకరాల వరి సాగు చేయవచ్చు. ఈ లెక్కన 50 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగు సాధ్యమైంది.
కేవలం డెల్టా ప్రాంతానికే కాకుండా మెట్ట ప్రాంతంలో వరి, ఇతర పంటల సాగుకు పట్టిసీమ జలాలు ఊపిరి పోశాయి. ఎకరానికి సగటున 30 నుంచి 40 బస్తాల వరి దిగుబడులు వచ్చాయి. కొన్ని చోట్ల 50 బస్తాల దిగుబడి వచ్చింది. సగటున 30 బస్తాలు తీసుకున్నా రైతులకు వచ్చిన ప్రతిఫలం సుమారు రూ.25,000ల కోట్ల పైనే ఆదాయం సమకూరింది. అన్నపూర్ణ లాంటి డెల్టాకు పట్టిసీమ ఆదరువుగా నిలిచింది.
13.08 లక్షల ఎకరాలకు నీటి భద్రత : పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా ఖరీఫ్ సీజన్లో రైతులకు సకాలంలో సాగు నీరు అందడంతో పంటల సాగు ఆలస్యం కాలేదు. ఇప్పటివరకు 1030 రోజులు మోటర్ పంపులు నడిపించారు. తద్వారా కృష్ణా డెల్టాలోని 13.08 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీటి భద్రత కలిగింది. వర్షాభావం నుంచి కృష్ణా డెల్టా గట్టెక్కి పంటల ఉత్పాదకత పెరిగింది. శ్రీశైలం జలాశయాల నుంచి కృష్ణా డెల్టాకు ఇచ్చే వాటా నీరు ఆదా చేసి సీమకు నీటి పంపిణీ సాధ్యమైంది. అంటే కరవు పరిస్థితులు ఎదుర్కోవడంలో ఈ పథకం కీలక పాత్ర పోషించిందని చెప్పొచ్చు.
అలాగే గోదావరి-కృష్ణా అనుసంధానానికి తొలి అడుగుగా ఇది నిలిచింది ఈ ప్రాజెక్టు. వరద జలాలు సమర్థంగా వినియోగించే అవకాశం కల్పించింది. రైతులకు సాగు నీటి భద్రత అందించింది. అదే సమయంలో గోదావరి జలాలు కృష్ణా నదికి తీసుకొచ్చే పోలవరం కుడి కాలువ ప్రవహిస్తున్న ప్రాంతంలోనూ భూగర్భ జల మట్టాలు క్రమంగా పెరిగాయి. ఫలితంగా రాష్ట్ర వ్యవసాయాభివృద్ధి, ఆహార ఉత్పత్తి పెరుగుదల, ఉపాధి, గ్రామీణ ఆర్థికాభివృద్ధికి దోహదం చేసింది.
కృష్ణా డెల్టాతోపాటు మెట్ట ప్రాంతానికి ఊపిరి పోస్తోంది పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం. సాగుదారులకు తిరుగులేని భరోసా అందించి జాతీయ స్థాయిలోనూ గుర్తింపు పొందింది. తక్కువ కాలంలో గోదావరి, కృష్ణ నదుల అనుసంధానాన్ని గుర్తిస్తూ లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకుంది. కేవలం 173 రోజుల్లోనే పూర్తి చేయడం, అనుకున్న బడ్జెట్ కంటే ఎలాంటి పెంపూ లేకుండా ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడం గొప్ప విశేషంగా లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అభివర్ణించింది. ఇదీ మొత్తంగా పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం విజయ ప్రస్థానం.
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