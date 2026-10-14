పని చేయని పరికరాలు, ఆగుతున్న సర్జరీలు - ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో సమస్యలెన్నో
Lack Of Medical Equipments Osmania : ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో పరికరాలు పని చేయకపోవడతో సర్జరీలు ఆగుతున్నాయి. రోగులకు కనీస సౌకర్యాలు లేక తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. మందులూ అందుబాటులో లేని దుస్థితి నెలకొంది.
Published : October 14, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 4:10 PM IST
Lack Of Medical Equipments Osmania : పేరుకు పెద్దాసుపత్రి. అన్నీ సమస్యలే. కనీస సౌకర్యాలు కూడా లేవు. ఇక సర్జికల్స్, స్టెంట్స్, ఇంప్లాంట్స్ లాంటి పరికరాలకైతే నానా తిప్పలు పడాల్సి వస్తోంది. సమయానికి వైద్యం అందక ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు రోగులు. రావాల్సిన నిధులు రావడం లేదు. కొత్త పరికరాలు కొనడం గగనంగా మారింది. హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా ఆసుపత్రి దుస్థితి ఇది.
ఏకంగా వైద్యులే రోడ్డుపై బైఠాయించి సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారంటే అక్కడ ఎలాంటి స్థితిలో ఉందో అర్థమవుతోంది. వైద్య విద్యార్థుల శిక్షణ నుంచి అవయవ మార్పిడి వరకూ ఇలా ప్రతి విభాగంలోనూ ఏదో ఓ సమస్య ఉంది. ఉన్న పరికరాలు పని చేయడం లేదు. మందులూ అందుబాటులో ఉండడం లేదు. ఉచిత వైద్యం అందుతుందని ఉస్మానియాకు వెళ్తున్న వారంతా ఉసూరుమని వెనుదిరగాల్సి వస్తోంది.
దొరికినా సర్జరీ చేసేందుకు సరిపడ సౌకర్యాలు కరవు
ఉస్మానియా ఆసుపత్రి. వందల ఏళ్ల చరిత్ర ఉండి ఎంతో మంది సుస్తీ తగ్గించిన ఈ హాస్పిటల్కే ఇప్పుడు సుస్తీ చేసింది. ఉస్మానియాకు వెళ్తే జబ్బు నయం అవుతుంది అన్న ఒకప్పటి ధీమా ఇప్పుడు ఉండట్లేదు. చిన్న చిన్న పరీక్షలు చేయించుకోవాలన్నా రోగుల సహనానికి పరీక్షే అవుతోంది. ఫలానా విభాగం అని కాదు. అన్ని చోట్లా అదే పరిస్థితి. ఇక శస్త్రచికిత్సల కోసం వచ్చిన వారి ఇబ్బందులు అన్నీ ఇన్నీ కావు. ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కోసం అవయవం దొరికినా సర్జరీ చేసేందుకు సరిపడ సౌకర్యాలు లేవు. ప్రాణాలను నిలబెడుతుందని కోటి ఆశలతో వచ్చే రోగులకు ఏ మాత్రం భరోసా ఇవ్వలేకపోతోందీ పెద్దాసుపత్రి. నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న ఇక్కడికి రోజూ వేలాది మంది వస్తుంటారు. వందల మంది ఇన్ పేషంట్లుగా చికిత్స పొందుతుంటారు. కానీ సౌకర్యాల లేమి ఉస్మానియా ఆసుపత్రి ఘనతను మసక బారుస్తోంది. వైద్య పరికరాలు పని చేయకపోయినా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. మందులు అందుబాటులో లేక రోగులు గోసపడుతున్నా స్పందనే ఉండట్లేదు.
రోగి ఫోన్లోనే ఎక్స్ రే ఫొటో
నిత్యం ఇక్కడికి ఛాతి, ఎముకలు, చర్మం, గుండె, కిడ్నీ, కాలేయ సంబంధిత సమస్యలతో వేలాది మంది రోగులు వస్తుంటారు. రోగి సమస్య తెలుసుకునేందుకు ప్రాథమికంగా ఎక్స్రే తీయడానికీ అవకాశం లేకుండా పోయింది. 3 ఎక్స్రే మెషీన్లలో రెండే పని చేస్తున్నాయి. వాటిల్లోనూ ఫిల్మ్లు లేక రోగి ఫోన్లోనే ఎక్స్ రే ఫొటో తీసి వైద్యులకు పంపాల్సిన దుస్థితి. స్మార్ట్ ఫోన్ లేకపోతే ఆ ఫొటోకు కూడా దిక్కులేదు. ఎంఆర్ఐ దీ ఇదే పరిస్థితి. ఫిల్మ్ అందుబాటులో ఉండడం లేదు. ఇంత పెద్ద ఆసుపత్రిలో ఉన్నది కేవలం 16 స్లైసెస్ ఎంఆర్ఐ ఒక్కటే. దీనిపై రోజుకి మూడు నుంచి నాలుగు ఎంఆర్ఐలు మాత్రమే చేస్తున్నారు.
ఈ అవసరం ఉన్న రోగులు వారాల తరబడి ఎదురు చూడాల్సి వస్తోంది. సీటీ స్కాన్ మెషీన్ పని చేయక రెండు నెలలు. ఇలా అన్ని రకాల పరికరాలు మూలనపడ్డాయి. వసతులు ఇలా ఉంటే వైద్యం ఎలా ఉంటుంది ? అందుకే డాక్టర్లే ఆందోళన చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. రోడ్డెక్కి మరీ నిరసన తెలుపుతున్నారు. ఆసుపత్రిలో కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ జూనియర్ డాక్టర్లు ఆందోళనలు చేపడుతున్నారు.
ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేసి నాలుగేళ్లు
ఉస్మానియాలో కార్డియాలజీ, గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ వంటి 18 రకాల సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయినా గుండె జబ్బుతో వచ్చే రోగులకు కనీసం స్టెంట్ వేసే సౌకర్యం కూడా లేకుండా పోయింది. ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేసి నాలుగేళ్లు దాటిందని వైద్యులే చెబుతున్నారు. క్యాథ్ ల్యాబ్ పని చేయదు. స్టెంట్స్ అందుబాటులో లేవు. ఆర్థోపెడిక్లో శస్త్ర చికిత్సలు చేసేందుకు ఇంప్లాంట్లు రావడం లేదు. గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ విభాగంలో శస్త్రచికిత్సల కోసం నెలల తరబడి ఎదురు చూడాల్సిన దుస్థితి. అనస్తీషియా విభాగంలో అవసరమైన కీలక పరికరాలు లేవు. కనీసం యాస్ప్రిన్ లాంటి సాధారణ మందులు క్యాథటర్లు, స్టాప్లర్స్, రక్తాన్ని గడ్డకట్టించే జెలాటిన్ స్పాంజెస్, సర్జికల్ డ్రేప్స్ లేవు. చివరికి కుట్లు వేసేందుకు అవసరమైన నీడిల్స్, సూచర్ మెటీరియల్స్ కూడా లేవని చెబుతున్నారు వైద్యులు. అందుకే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి వచ్చే వారిని నిమ్స్ హాస్పిటల్కు రిఫర్ చేయాల్సి వస్తోంది.
"మా డిపార్ట్మెంట్లో ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అయి దాదాపు 4 ఏళ్లు అవుతోంది. ఆపరేషన్ థియేటర్లో బైపాస్ యంత్రం ఉంటుంది. అయితే అది పనిచేయడం లేదు. దానికి బ్యాటరీ బ్యాకప్ లేదు. దీనిపై ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవ్వడం లేదు. ఇతర కొత్త పరికరాలు అందుబాటులో లేవు" - డా.నిఖిల్, సీనియర్ రెసిడెంట్
అవయవాల మార్పు కోసం నెలల పాటు ఎదురు చూపు
ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కోసం చాలా మంది రోగులు అవయవం కోసం నెలలపాటు ఎదురు చూస్తుంటారు. కానీ ఉస్మానియాలో భిన్నమైన పరిస్థితి ఉంది. అవయవం అందుబాటులో ఉన్నా సర్జరీకి అవసరమైన పరికరాల కోసం పెట్టిన ఇండెంట్లు శాంక్షన్ కాక రోగులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. ఓ చిన్నారికి ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదురు కాగా తండ్రి ఇలా ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
"పాపకి అనారోగ్యం కారణంగా ఆసుపత్రికి వస్తే లివర్ పాడయిందని తేలింది. సుమారు 5 నెలల నుంచి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కోసం తిరుగుతున్నాం. రోజు రోజుకూ తన బరువు తగ్గుతోంది. వైద్యం చేయించాలని అన్ని చోట్లకూ తిరుగుతున్నాం. అనుమతులన్నీ తీసుకున్నాం. అయినా సర్జరీకి ఆలస్యమవుతోంది. నెల రోజుల నుంచి మందులు లేవని చెబుతున్నారు. గతంలో వేరే ఆస్పత్రిలో చికిత్స చేయించగా రూ. 1.30 లక్షలు ఖర్చైంది. ఇప్పుడు డబ్బులు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం" - సోహైల్, బాధిత చిన్నారి తండ్రి
ఆరోగ్యశ్రీ నిధులు విడుదల చేయాల్సి ఉంది
ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్సలకు అంతరాయం ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం ఆరోగ్యశ్రీ నిధుల బకాయిలు. పైగా ట్విన్ సిటీస్ హాస్పిటల్స్ సప్లయర్స్ మందులు, వైద్య పరికరాల సరఫరాను నిలిపివేశాయి. ఆసుపత్రుల్లోని ప్రతి వైద్య సేవకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరల ప్రకారం ఆరోగ్య శ్రీ నిధులు విడుదల చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇప్పటికే దాదాపు రూ.600 కోట్ల నిధులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇందులో హైదరాబాద్లోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు దాదాపు రూ.250 కోట్ల వరకు పెండింగ్లో ఉన్నట్టు సమాచారం. ఈ మొత్తంలో దాదాపు 35% మేర నిధులను వైద్య పరికరాల కొనుగోలుకు వినియోగిస్తుంది ప్రభుత్వం. ఆ నిధులు చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇక దీనికి తోడు హాస్పిటల్ సప్లయర్స్ అసోసియేషన్ కూడా ఆస్పత్రికి సర్జికల్స్, మెడిసిన్స్ సప్లై ఆపేసింది.
ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి రూ. 35 కోట్లు పెండింగ్
సాధారణంగా ఆసుపత్రిలో అవసరమైన మందులను తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సరఫరా చేస్తుంది. కొన్ని రకాల సర్జికల్స్, మందులు, ఇంప్లాంట్లను అత్యవసరమైన వాటిని ఆసుపత్రి నేరుగా సప్లయర్ల నుంచి కొనుగోలు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే దీర్ఘకాలికంగా బకాయిలు పెండింగ్లో ఉండడం వల్ల సప్లయర్లు సరఫరాను నిలిపివేశారు. ఒక్క ఉస్మానియా ఆసుపత్రి నుంచి దాదాపు రూ. 35 కోట్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయని చెబుతున్నారు ఆ సప్లయర్స్. ఈ బకాయిలు క్లియర్ అయ్యే వరకూ సప్లై చేయడం కష్టమే అని తేల్చి చెప్పారు. మరోవైపు గతంలో కొనుగోలు చేసిన వైద్య పరికరాలు పనిచేయకపోయినా రిపేర్ చేయించలేదు. ఆసుపత్రిలో ఇబ్బందులకు ఇదీ ఓ కారణమే.
"గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఉస్మానియా, గాంధీ ఆసుపత్రులకు ఆరోగ్యశ్రీ నుంచి ఒక్క పైసా కూడా రావటం లేదు. దీంతో మంత్రులకు, డీఎంఏకు, సెక్రెటరీకి లేఖలు రాశాం. అయినా పెండింగ్ బిల్లులు మంజూరు కావడం లేదు. దీంతో గత నాలుగు నెలల నుంచి సప్లై నిలిపివేస్తున్నట్లు ఓ లేఖ ఇచ్చాం. దీంతో సర్జరీలన్నీ ఆగిపోయాయి. సుమారు రూ.100 కోట్ల వరకు సప్లయర్స్కి పేమెంట్ రావాలి. పాత బకాయిలన్నీ చెల్లిస్తే సప్లై చేసేందుకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం" - రామచంద్ర, అధ్యక్షుడు, ట్విన్ సిటీస్ హాస్పిటల్స్ సప్లయర్స్ అసోసియేషన్
శస్త్రచికిత్సలూ వాయిదా
ఒక్క ఉస్మానియా ఆసుపత్రి మాత్రమే కాదు. అనుబంధంగా ఉన్న ఎమ్ఎన్జే, పేట్లబురుజు మెటర్నిటీ, నీలోఫర్ ఆసుపత్రుల్లోనూ పరిస్థితులు ఇందుకు ఏ మాత్రం భిన్నంగా లేవన్నది రోగుల ఆరోపణ. ఇక పీజీ చేసేందుకు ఇలాంటి మంచి హాస్పిటల్లో సీట్ వచ్చిందని భావించిన వైద్య విద్యార్థులది మరో కష్టం. ఇక్కడి పరిస్థితులు చూసి నిరుత్సాహపడాల్సి వస్తోంది. శస్త్రచికిత్సలు వాయిదా పడుతున్నాయి. పూర్తి స్థాయిలో వైద్యం అందించేందుకు అవకాశమూ ఉండడం లేదు. ఇలాంటప్పుడు తాము వైద్యం ఎలా నేర్చుకుంటామని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఆయా విద్యార్థులు. మరి ఈ సమస్యలన్నింటికీ పరిష్కారం ఎప్పుడు దొరుకుతుందో ? ప్రభుత్వం ఎప్పుడు స్పందిస్తుందో చూడాలి.
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