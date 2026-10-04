డబ్బులు ఎవరికీ ఊరికే రావు! - 'మెట్రో-ఆర్టీసీ కామన్ పాస్' - ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్సయ్యారబ్బా?!
క్యూర్ ప్రాంతంలోని ప్రయాణికులకు నిరాటంకమైన ప్రజారవాణా అనుసంధానం కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఆర్టీసీ, మెట్రో కలిసి ఉమ్మడి పాస్ను తీసుకొచ్చాయి. రోజువారీ ఉమ్మడి పాస్ రూ.400, నెలవారీ పాస్ రూ.8,500గా ఉండటంతో ప్రయాణికులు ధరలు తగ్గించాలంటున్నారు.
Published : October 4, 2026 at 9:54 AM IST
TGSRTC Metro Common Pass Prices Issue : 'ఆఫర్' అంటే ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి. జనం ఆదరించాలి, అదుర్స్ అనిపించాలి. కానీ, ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 'మెట్రో-ఆర్టీసీ కామన్ పాస్' బెదుర్స్ అనిపిస్తోందంటున్నారు ప్రయాణికులు. రోజు, నెల వారీ పాసుల్లో రాయితీలేవీ? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో కాలుష్యానికి చెక్ పెట్టాలనుకున్నారా? ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కరించాలనుకున్నారా? ప్రైవేటు వాహనాలను తగ్గించి ప్రజా రవాణా పెంచాలనుకున్నారా? అధికారులు ఏ లక్ష్యంతో ఆర్టీసీ-మెట్రో కామన్ పాస్ తీసుకొచ్చారో అర్థం కావడం లేదంటున్నారు సామాన్య ప్రయాణికులు.
హైదరాబాద్ పరిధిలో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన మెట్రో, ఆర్టీసీ ఉమ్మడి పాస్ను స్వాగతిస్తున్న నగర ప్రయాణికులు వాటి రోజువారీ, నెలవారీ ధరలే భారంగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ఏ రకంగా చూసినా పాస్ ధరలు సామాన్యులకు అందుబాటులో లేవని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కామన్ పాస్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తొలి రెండు రోజుల్లో ప్రయాణికులు ఎవరూ పాసులను కొనుగోలు చేయకపోవడం ఇందుకు నిదర్శనం. ప్రస్తుతం ప్రయోగాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టామని, ప్రజల అభిప్రాయం మేరకు కామన్ పాస్ ధరలపై మరోసారి సమీక్ష చేస్తామని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు.
నెలకు రూ.8,500, రోజుకు రూ.400
క్యూర్ ప్రాంతంలోని ప్రయాణికులకు నిరాటంకమైన ప్రజా రవాణా అనుసంధానం కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఆర్టీసీ, మెట్రో కలిసి ఉమ్మడి పాసును గాంధీ జయంతి రోజున తీసుకొచ్చాయి. అక్టోబర్ 2న ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మంత్రులతో కలిసి దీన్ని ఆవిష్కరించారు. రోజువారీ ఉమ్మడి పాస్ రూ.400గా (మెట్రో ఛార్జీ రూ.300, ఆర్టీసీ ఛార్జీ రూ.100), నెలవారీ పాస్ రూ.8,500 (మెట్రో ఛార్జీ రూ.7,000, ఆర్టీసీ ఛార్జీ రూ.1,500)గా ధరలను ఖరారు చేశారు. ఈ ధరలను తగ్గించాలని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు.
ఉదాహరణకు హయత్నగర్కు చెందిన సురేశ్ మాదాపూర్లో జాబ్ చేస్తున్నాడనుకుంటే, ఎల్బీనగర్ వరకు ఆర్టీసీ బస్సులో వెళ్లి అక్కడి నుంచి మెట్రోలో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. హయత్ నగర్ నుంచి ఆర్టీసీ బస్ ఛార్జీ రూ.40 అనుకుంటే రాను, పోను రూ.80 అవుతుంది. మెట్రో ఛార్జీ రూ.70 అయినా వెళ్లి, తిరిగి రావడానికి రూ.140 చొప్పున మొత్తం రూ.220. ఆదివారాలు, సెలవులు మినహాయిస్తే నెలలో 25 రోజులు ఆఫీసుకు వెళ్లినా అతడి రవాణా ఖర్చు 220X25=5,500 మాత్రమే. కానీ ఆర్టీసీ నెలవారీ కామన్ పాస్ టిక్కెట్ ధర రూ.8500. సురేశ్ లాంటి ఉద్యోగులు పాస్ తీసుకోవడం వల్ల రూ.3 వేలు నష్టమే తప్ప లాభం లేదు.
ఆర్టీసీ T-24 (రోజువారి పాస్) టిక్కెట్ ధర రూ.150. హైదరాబాద్లోని అన్ని ప్రాంతాలకు బస్సులు నడుస్తున్న నేపథ్యంలో సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారు, నగరాన్ని చుట్టేయాలనుకునే వారికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది. పాస్ తీసుకుని పలు రూట్లలో, పర్యాటక ప్రాంతాల్లో పర్యటించే వారికి డబ్బు ఆదా అవుతోంది.
అధిక ధరలకు మెట్రోనే కారణం
కామన్ పాస్ ధర రూ.8,500 ఉండటానికి మెట్రోనే కారణమని టీజీఎస్ ఆర్టీసీ అంటోంది. ఆర్టీసీ ఏసీ బస్సు నెలవారీ పాస్ ధర రూ.2,200లకు లభిస్తుంది. కామన్పాస్లో తాము రూ.1,500కే ఇస్తున్నామని ఆర్టీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎంత తగ్గాలో అంతవరకు తగ్గించినట్లు చెబుతున్నారు. మిగతా రూ.7 వేలు హైదరాబాద్ మెట్రో ఖాతాలోకి వెళ్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు మెట్రో రైల్లో నెలవారీ పాస్ అమల్లో లేదు. ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తితో అయిష్టంగానే అందుకు మెట్రో ఒప్పుకొంది. కానీ పాస్ ధరను అధికంగా పెట్టింది. తొలుత కామన్పాస్లో మెట్రో వాటా రూ.6 వేలే ఉండగా, చివరకు మరో రూ.వెయ్యి పెంచి రూ.7,000 చేశారు. దీంతో కామన్ పాస్ ధర అమాంతం పెరిగింది.
"నేను ఐటీ ఉద్యోగిని. బేగంపేట నుంచి హైటెక్సిటీ వరకు మెట్రోలో వెళ్తా. రోజువారీ రానుపోనూ రూ.100లోపే ఛార్జీలు అవుతాయి. నెలంతా తిరిగినా రూ.3 వేలకు మించి ఖర్చు కాదు. కామన్పాస్ ధర రూ.8,500గా ఉంది. ఇది చాలా ఎక్కువ. రోజులో అపరిమితంగా తిరిగినా రూ.8,500 కాదు. మెట్రో, బస్సు కామన్పాస్ రూ.6 వేలు ఉంటే మేలు అని నా అభిప్రాయం" -అనిల్, బేగంపేట
సొంత వాహనాలే మేలు?
మెట్రో కామన్ పాస్ ధర చూశాక సొంత వాహనాల్లో ప్రయాణమే చౌకగా ఉంటుందని ప్రయాణికులు తమ తమ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మెట్రోలో ప్రస్తుతం కనిష్ఠ ఛార్జీ రూ.11, గరిష్ఠ ఛార్జీ రూ.69గా ఉంది. ఒక ప్రయాణికుడు ఒక కారిడార్లో రెండువైపులా రాకపోకలు సాగిస్తే గరిష్ఠంగా రూ.138 మాత్రమే అవుతుంది. సెలవు రోజులు తీసేసి నెలకు సగటున నెలలో 25 రోజులు ప్రయాణిస్తే అయ్యే మొత్తం రూ.3,750 మాత్రమే. వీరు నిర్ణయించిన ధర ఏమో రూ.7 వేలుగా ఉంది.
"నేను ఉండేది ఉప్పల్ సమీపంలోని మేడిపల్లిలో. రోజూ బేగంపేట వరకు ప్రయాణం చేస్తుంటా. మేడిపల్లి నుంచి బస్సులో ఉప్పల్కు వస్తా. దీనికి రూ.25 ఛార్జీ అవుతుంది. ఉప్పల్లో మెట్రో ఎక్కి బేగంపేటలో దిగితే రూ.51 ఛార్జీ అవుతుంది. రానుపోనూ కలిపి రోజుకు రూ.152 రవాణా ఖర్చు అవుతుంది. నెలకు 25 రోజులు ఆఫీస్కు వచ్చినా రూ.4 వేలు దాటదు. కామన్పాస్ ధర తగ్గిస్తేనే ప్రయోజనంగా ఉంటుంది" -శ్రీకాంత్
ఉద్యోగులు నిత్యం ఆఫీసులకు బైకుపై వెళ్లినా కామన్ పాస్ ధరల అంత కాదంటున్నారు ప్రయాణికులు. రోజు 50 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే ఒక సగటు వ్యక్తికి నెలవారీ పెట్రోల్కు అయ్యే ఖర్చు రూ.3 వేల కంటే ఎక్కువ కాదు. పైగా బైకు, కారులో ఇంటి నుంచే బయల్దేరే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఈ తరహాలో ప్రయాణికులు ఆర్టీసీ, మెట్రో కామన్ పాస్ను పోల్చి చూసుకుంటున్నారు.
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