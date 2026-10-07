కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - అమరావతిలో శాశ్వత పాన్ ఐఐటీ సమ్మిట్
PAN IIT Amaravati Summit విద్య నుంచి పరిశ్రమ వరకు, క్వాంటమ్ నుంచి కృత్రిమమేధ వరకు, వ్యవసాయం నుంచి అంతరిక్షం వరకు అన్నింటినీ ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 3:44 PM IST
PAN IIT Amaravati Summit 2026 : విద్య నుంచి పరిశ్రమ వరకు, క్వాంటమ్ నుంచి కృత్రిమమేధ వరకు, వ్యవసాయం నుంచి అంతరిక్షం వరకు అన్నింటినీ ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది కూటమి ప్రభుత్వం. జ్ఞానం ఒకచోట, పరిశోధన మరోచోట, పెట్టుబడులు ఇంకోచోట కాకుండా అన్నింటినీ అనుసంధానించే సరికొత్త ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. ఇటీవల విజయవాడలో జరిగిన పాన్ ఐఐటీ సదస్సు-2026 ముఖ్య ఉద్దేశం అదే. అందులో భాగంగానే రాష్ట్ర వర్సిటీలు, ఐఐటీల మధ్య విద్యార్థుల ఎక్స్ఛేంజ్తోపాటు 100 మంది ఐఐటీ నిపుణులతో గ్లోబల్ మెంటార్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు కానుంది. ఫలితంగా ఆలోచనల నుంచి ఆవిష్కరణలు, ఉద్యోగాలు తద్వారా ఆదాయం సృష్టించే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తోంది. దీనివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఏటా పాన్ ఐఐటీ అమరావతి సమ్మిట్ : అన్ని రంగాల్లో ముందుడేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. అందులో భాగంగానే 5 లక్షల మంది ఐఐటీ పూర్వ విద్యార్థుల ప్రతిభను రాష్ట్ర అభివృద్ధితో అనుసంధానించే వ్యవస్థకు కూటమి సర్కారు శ్రీకారం చుట్టింది. ఏటా పాన్ ఐఐటీ అమరావతి సమ్మిట్ నిర్వహించి జ్ఞాన మార్పిడికి రాజధానిని వేదికగా మార్చాలని నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలో విశ్వవిద్యాలయాలు, ఐఐటీల మధ్య విద్యార్థుల ఎక్స్ఛేంజ్ చేపట్టనుంది. అధ్యాపకులకు ఐఐటీ నిపుణుల శిక్షణ, ఉన్నత విద్యలో ఐఐటీ తరహా సిలబస్ అమలుపైనా దృష్టి పెట్టింది. పరిశ్రమల భాగస్వామ్యంతో ఇండస్ట్రీ రీసెర్చ్ చైర్లు ఏర్పాటు చేయనుంది. అందులో భాగంగానే 100 మంది ఐఐటీ దిగ్గజాలతో గ్లోబల్ మెంటార్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసి స్టార్టప్లకు మార్గదర్శకత్వం ఇవ్వనున్నారు. పాన్ ఐఐటీ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా 2030 నాటికి కనీసం 50 స్టార్టప్లు, ఇంక్యుబేషన్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడమే లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది కూటమి ప్రభుత్వం
వాణిజ్య స్థాయికి తీసుకెళ్లే దిశగా : ప్రయోగశాలల్లో ఉన్న క్వాంటమ్ టెక్నాలజీని వాణిజ్య స్థాయికి తీసుకెళ్లే దిశగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగంగానే ఇటీవల జరిగిన పాన్ ఐఐటీ సమ్మిట్లో క్యూ-శివ పేరుతో 5 క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లను ఆవిష్కరించారు. 2027ఫిబ్రవరి నుంచి అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఆపరేషన్స్ ప్రారంభించేలా వసతులు కల్పించనున్నారు. ఐబీఎమ్- టీసీఎస్-ఎల్&టీ భాగస్వామ్యంతో 156 క్యూబిట్ క్వాంటమ్ సిస్టమ్కు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు సమకూర్చుతున్నారు. వచ్చే ఏడాది నాటికి 100 క్వాంటమ్ యూజ్ కేసులను అభివృద్ధి చేయాలనేది లక్ష్యం. వచ్చే రెండేళ్లలో కమర్షియల్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ల ఉత్పత్తికి అవసరమైన పరిశ్రమ–పరిశోధన అనుసంధానాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు.
స్మార్ట్గ్రిడ్తో ఇంధన నిర్వహణ : రాజధాని అమరావతిని భవిష్యత్ సాంకేతికతలకు ప్రయోగశాలగా మార్చే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. అందుకోసమే 50 ఎకరాల్లో క్వాంటమ్ వ్యాలీ, క్వాంటమ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టింది. దీని ద్వారా నగర కార్యకలాపాలను ముందుగానే విశ్లేషించడం, స్మార్ట్గ్రిడ్తో ఇంధన నిర్వహణ చేపట్టడం వంటి ప్రయోగాలకు అవకాశం ఉంటుంది. ఏఐ ఆధారిత రవాణా, డ్రోన్లు, మానవరహిత వాహనాలు, రోబోటిక్స్లు అమరావతి పాలనలో అనుసంధానించనున్నారు. వరద నియంత్రణ, నీటి నిర్వహణ, ఎనర్జీ ఆప్టిమైజేషన్, నిర్మాణ తనిఖీల్లో ఏఐ వినియోగం పెంచాలని భావిస్తున్నారు. పరిశోధన సంస్థలు, యూనికార్న్లు, సీఎక్స్ఓలు తమ ప్రోటోటైప్లను పరీక్షించుకునే అర్బన్ ల్యాబ్గా అమరావతిని తీర్చిదిద్దాలనేది ప్రధాన లక్ష్యం. అలాగే, రోబోటిక్స్, సెమీకండక్టర్లు, ఆరోగ్యం, మాలిక్యులర్ సైన్సెస్ వంటి రంగాలకు ఈ వేదికను ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్గా మార్చాలని సర్కారు భావిస్తోంది.
పరిశోధనలకే పరిమితం చేయకుండా : పాన్ ఐఐటీ అలుమ్నిలో భాగంగా సాంకేతికతను పరిశోధనలకే పరిమితం చేయకుండా తయారీ రంగంతో అనుసంధానించడంతో పాటు సెమీకండక్టర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, స్పేస్, డిఫెన్స్ రంగాల్లో ఏపీని కీలక తయారీ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన. తిరుపతి ఐఐటీకి అమరావతిలో బ్రాంచ్ క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా పరిశోధన–పరిశ్రమల మధ్య అనుసంధానం పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకోసం తిరుపతి స్పేస్ కారిడార్, ప్రతిపాదిత సెమీకండక్టర్ జోన్ను ఐఐటీలు, పరిశ్రమల పరిశోధన సామర్థ్యాలతో కలపాలని భావిస్తున్నారు. ఐఐటీ అలుమ్ని ఆధారంగా ప్రత్యేక ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ ఏర్పాటు చేస్తే పెట్టుబడులతో పాటు పరిశోధన సంస్థలు, కన్సల్టెన్సీ సంస్థలను ఆకర్షించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పెరుగుతున్న టెక్నాలజీ వినియోగం : ప్రస్తుతం సాగు రంగంలో టెక్నాలజీ వినియోగం పెరుగుతోంది. ఐతే, దాని ప్రయోజనం రైతు పొలంలో కనిపించేలా వ్యవసాయాన్ని కూడా ఈ ఎకోసిస్టమ్లో భాగం చేయనున్నారు. గ్రేడింగ్, ప్యాకింగ్, నాణ్యతా పరీక్షలు, కోల్డ్ స్టోరేజీ, ఎగుమతుల్లో సెన్సార్లు, ఐఓటీ, మొబైల్ డేటా ట్రాకింగ్ వినియోగం పెంచనున్నారు. బార్కోడ్ ట్రేసబిలిటీతో పంట ఆరంభం నుంచి ప్రాసెసింగ్ వరకు పూర్తి సమాచారాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. డ్రోన్లు, ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్టర్లు వంటి పరికరాలను పే-పర్-యూజ్ విధానంలో రైతులకు అందించే అలోచన చేస్తున్నారు. పాడి, మత్స్య, సీవీడ్, ఆల్గే వంటి అధిక విలువ రంగాలకు ఊతమిచ్చేలా ప్రభుత్వం చేపడుతున్న పాన్ ఐఐటీ అలుమ్ని కార్యక్రమం ఎంతో దోహదం చేయనుందని వ్యవసాయవేత్తల అభిప్రాయం.
వైద్య రంగానికి ఊతం : ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమం వైద్య రంగానికి ఊతం ఇవ్వనుంది. జినోమ్ బయోడేటా బ్యాంకుల ద్వారా జన్యుపరమైన పరిశోధనలకు అవసరమైన డేటా వనరులు బలోపేతం అవుతాయి. మెడికల్ స్టార్టప్లకు ప్రీ-క్లినికల్ ట్రయల్స్ కోసం షేర్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కారిడార్లు ఏర్పాటవుతాయి. వైద్య పరికరాలు, రీజెంట్స్ తయారీలో దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే విద్య, వైద్యం, విద్యుత్, వ్యవసాయం, ఐటీ, పరిశ్రమలు, రవాణా వంటి అనేక రంగాల్లో ఏపీ వేగంగా అభివృద్ధి సాధించేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది.
పాన్ ఐఐటీకి శాశ్వత వేదికగా : మరి, ఇన్ని ప్రయోజనాలను సంతరించుకున్న పాన్ ఐఐటీ సమ్మిట్ ఒక్కో ఏడాది ఒక్కో నగరంలో జరిగేది. ఇకనుంచి అమరావతే పాన్ ఐఐటీకి శాశ్వత వేదికగా మారనుంది. అందుకోసం 23 IITల పూర్వ విద్యార్థుల గ్లోబల్ నెట్వర్క్ను రాష్ట్ర అభివృద్ధితో అనుసంధానించేలా అమరావతిలో శాశ్వత పాన్ ఐఐటీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేయాలని డిక్లరేషన్లో నిర్ణయించారు. డీప్టెక్ స్టార్టప్లకు ఊతమిచ్చేందుకు 500 కోట్ల రూపాయలతో వెంచర్ ఫండ్ ఏర్పాటు, 100 మంది సభ్యులతో గ్లోబల్ ఐఐటీ మెంటార్ నెట్వర్క్, 10 ఇండస్ట్రీ చైర్లు ఏర్పాటు అందులో భాగమే.
మరింత వేగంగా అభివృద్ధి : పాన్ ఐఐటీ శాశ్వత కౌన్సిల్ అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా రాజధాని నగరం మరింత వేగంగా అభివృద్ధి కానుంది. ఉత్పత్తి నుంచి ఉపాధి వరకు అన్నింటిలో రెట్టింపు స్థాయిలో పురోగతి ఉండనుంది. అదే సందర్భంలో ఐఐటీల నుంచి రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలు, విద్యా సంస్థలకు సాంకేతికతను బదిలీ చేయడం ద్వారా వర్సిటీల్లో ఎక్సలెన్స్, ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. అందుకు సంబంధించి వచ్చే ఏడాది ఆరో తరగతి నుంచే ఏఐ పాఠాలు బోధించనున్నారు. ఫలితంగా ఐఐటీ ప్రతిభ, పరిశోధన, పరిశ్రమ, పెట్టుబడులకు ఏపీ స్వర్గధామం కానుంది.
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