పీవోకేలో అల్లర్లకు కారణమేంటి? - భారత్ అప్రమత్తంగా ఉండాలా?
పీవోకేలో చెలరేగిన నిరసనలు - జేఏఏసీ, సైన్యం మధ్య ఘర్షణ - నిరసనకారులపై సైన్యం కాల్పులు - పీవోకేలో అసలేం జరుగుతోంది?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 3:34 PM IST
POK Issue In Kashmir : అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో కయ్యాలు, ఘర్షణలకు అడుగు దూరంలో ఉండే దేశం పాకిస్థాన్. ఏదో ఒకచోట అల్లర్లు, నిరసనలు అక్కడ సర్వసాధారణం. అందుకు చాలానే ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అభివృద్ధి విషయం పక్కనపెట్టి అనవసర విషయాలు తలనెత్తుకుని తిరుగుతారు పాక్ పాలకులు. వీటన్నింటికి తోడు ఉగ్రవాదులకు ప్రధానం కేంద్రం అని అంతర్జాతీయంగా పాకిస్థాన్కి ఓ మచ్చ ఉండనే ఉంది. ఈ తరుణంలో పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో జరుగుతున్న అల్లర్లు, నిరసనకారులపై సైన్యం కాల్పులు జరపడం పట్ల పాక్ తీరు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. JAACపై నిషేధం విధించడంతో ప్రారంభమైన అల్లర్లు పాకిస్థాన్ భద్రతా దళాలు, నిరసనకారుల మధ్య ఘర్షణల వరకు దారితీశాయి. పాక్ సైన్యం జరిపిన కాల్పుల్లో సుమారు 30 మందికిపై ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పీవోకేలో అల్లర్లు చెలరేగడానికి గల కారణాలు ఏంటి? నిరసనకారుల డిమాండ్లు ఏమిటి? భారత్ ఏ విధంగా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.
నిరసనకారులపై కాల్పులు జరిపిన పాకిస్థాన్ సైన్యం : శత్రుదేశం పాకిస్థాన్లో అదికూడా భారత్కు సరిహద్దు ప్రాంతమైన పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ JAACపై పాక్ ప్రభుత్వం నిషేధం విధించడంతో పీవోకే ప్రాంతం రణరంగంగా మారింది. పీవోకేలోని ముజఫరాబాద్, రావల్కోట్లో తీవ్ర ఘర్షణలు జరిగాయి. వాటిని కట్టడి చేసేందుకు పాక్ ప్రభుత్వం సైన్యాన్ని రంగంలోకి దించింది. ఈ క్రమంలో భద్రతా బలగాలు, నిరసనకారుల మధ్య ఘర్షణలు చోటు చేసుకున్నాయి. పాకిస్థాన్ సైన్యం నిరసనకారులపై కాల్పులు జరిపింది. ఈ కాల్పుల్లో సుమారు 30 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు పాక్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 200 మందికి పైగా గాయపడ్డారని వివరించింది. అయితే మృతుల్లో భద్రతా సిబ్బంది కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనపై పాకిస్థాన్ మానవ హక్కుల కమిషన్ తీవ్ర అందోళన వ్యక్తం చేసింది.
పాక్ సైన్యం కాల్పులు జరపాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు? : పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో అసలేం జరిగింది. ఎందుకీ నిరసనలు. పాక్ సైన్యం కాల్పులు జరపాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందని చూస్తే పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో జులై 27 న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా జరుగుతున్నాయి. పీవోకే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ పరిధిలో మొత్తం 53 సీట్లుండగా 45 స్థానాలకు నేరుగా ఎన్నికలు జరుగుతాయి. మిగిలి 8 స్థానాలను మహిళలు, నిపుణులు, మతపెద్దలకు రిజర్వు చేశారు. అయితే, 45 సీట్లలోని 12 స్థానాలను పీఓకేలోని స్థానికులకు కాకుండా పాక్లోని ఇతర ప్రాంతాల వారికి ప్రభుత్వం కేటాయించింది. వాటిని రద్దు చేయాలని జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ కొన్నాళ్లుగా డిమాండ్ చేస్తోంది. అందుకోసం జూన్ 9 న నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది. ఈ తరుణంలోనే JAAC పై ప్రభుత్వం నిషేధం విధిస్తున్నట్లు ఇటీవల అధికారులు ప్రకటించారు. దీంతో నిరసనకారులు రోడ్డెక్కారు. ఈ క్రమంలోనే రావల్కోట్ ప్రాంతంలో భద్రతా దళాలు జరిపిన కాల్పుల్లో ఓ వ్యాపారి ప్రాణాలు కోల్పోవడం తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లేందుకు వచ్చిన JAAC నిరసనకారులు స్థానిక ఆసుపత్రి మార్చురీ ముందు భారీ సంఖ్యలో గుమిగూడారు. వీరిని చెదరగొట్టేందుకు భద్రతా దళాలు ప్రయత్నించడం, నిరసనకారులు ఎదురు తిరగడంతో పరిస్థితి హింసాత్మకంగా మారింది.
ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపణ : జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీకి, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో జరుగుతున్న అల్లర్లకు మధ్య సంబంధం ఏంటనే సందేహం మీకు రావచ్చు. అయితే, JAAC పౌర సమాజ కూటమిగా ఏర్పడి POK కేంద్రంగా పనిచేస్తోంది. స్థానికుల హక్కుల కోసం కొన్నాళ్లుగా పోరాటం చేస్తోంది. పీవోకేలో ఆర్థిక, రాజకీయాలకు సంబంధించిన విషయాలపై ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ వస్తోంది. స్థానిక వనరులను ఆ ప్రాంత అభివృద్ధికి వినియోగించడం లేదని ఆరోపణలు చేస్తోంది. అందులో భాగంగానే శరణార్థులకు కేటాయించిన సీట్లను రద్దు చేయాలని పిలుపునిచ్చింది. దీంతో యాంటీ టెర్రరిజం యాక్ట్-2014 కింద పాక్ ప్రభుత్వం ఈ కమిటీపై నిషేధం విధించింది. ఆ సంస్థ ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతోందని పాక్ ప్రభుత్వ ఆరోపణ. JAAC కావాలనే సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో అల్లర్లు జరిగేలా ప్రేరేపిస్తోందని విమర్శించింది. అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
జేఏఏసీ నాయకుల సమాచారం తెలిపిన వారికి రివార్డు : ఉద్రిక్తత నేపథ్యంలో వందలాది మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారని JAACతో పాటు స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. మృతుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికి దానిని బయటికి రానివ్వడం లేదని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే JAAC కమిటీలోని నలుగురు నాయకుల సమాచారం తెలిపిన వారికి పాక్ ప్రభుత్వం కోటి రూపాయల రివార్డు ప్రకటించింది. వీరిలో నవాజ్, ఉమర్ నజీర్, ఖవాజా, సర్దార్ అమర్ ఖాన్ ఉన్నారు. వీరి సమాచారం అందించిన వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని స్పష్టం చేసింది. అయితే, మున్ముందు అల్లర్లు మరింత ఉద్రిక్తతంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఎందుకంటే, నిరసనకారులు స్థానికుల మద్దతును కూడగట్టుకున్నారు. స్థానిక అంశాలు, అక్కడి వనరులు, అసెంబ్లీ స్థానాల విషయంపై ఇప్పటికే ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. దీంతో నిరసనలు పెరిగే అవకాశం లేకపోలేదని అభిప్రాయపడుతున్నారు. అదే క్రమంలో సర్కారు అణచివేత కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటుందని చెబుతున్నారు
విదేశీ వ్యవహారాల శాఖకు లేఖ రాసిన ఎంపీలు : పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లోని ఆందోళనకారులపై పాకిస్థాన్ కాల్పులు జరపడం సర్వత్రా విమర్శలకు దారి తీస్తోంది. బ్రిటన్లోని పాక్ రాయబార కార్యాలయం ముందు పలువురు కశ్మీరీలు ఆందోళన నిర్వహించారు. నిరసనకారులపై సైన్యాన్ని ప్రయోగించడాన్ని తప్పుబట్టారు. ఇదిలా ఉండగా, పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో (PoK) జరుగుతున్న భారీ మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనల విషయంలో యూకే ప్రభుత్వం దౌత్యపరంగా జోక్యం చేసుకోవాలని 30 మంది బ్రిటిష్ ఎంపీలు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు వారు విదేశాంగ కార్యాలయానికి లేఖ రాశారు. PoKలో పౌరులపై కాల్పులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. పాకిస్తాన్ ప్రజలపై చేస్తున్న క్రూరత్వం, అకృత్యాలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పాకిస్తాన్ అణచివేత వైఖరిని ప్రశ్నించాలని, PoKలో జరుగుతున్న అకృత్యాలకు ఆ దేశాన్ని జవాబుదారీగా నిలపాలని భారత్ అంతర్జాతీయ సమాజానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ విషయాన్ని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు.
భారత్తో శత్రుత్వం పెంచుకోవడం ఆ దేశానికే భారీ నష్టం : పాకిస్థాన్ ఇప్పటికే అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంది. ముఖ్యంగా పెరిగిన ధరలు, నిరుద్యోగం పట్ల దేశవ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల ప్రభుత్వంపై నిరసనలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. దీంతో తీవ్రమైన భద్రతా సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది దాయాది దేశం. అలాగే, ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ అంతర్జాతీయంగా అనేక విమర్శలను మూటగట్టుకుంది. వీటన్నింటికి తోడు సరిహద్దు దేశాలతో వైరం పాకిస్థాన్కి ప్రధాన సమస్యగా మారింది. ముఖ్యంగా మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతున్న భారత్తో శత్రుత్వం పెంచుకోవడం ఆ దేశానికే భారీ నష్టాన్ని కలిగిస్తోంది. పాకిస్థాన్ అభివృద్ధిని పక్కన పెట్టి భారత్పై దాడులు చేయడంపై దృష్టి పెడుతోంది. దాయాది దేశం దుశ్చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు భారత్ తిప్పకొట్టడంతో పాటు శత్రుదేశానికి సరైన బుద్ది చెబుతోంది. ఆపరేషన్ సింధూర్లో ఈ విషయం స్పష్టమైంది. యుద్దాల్లోనే కాకుండా పాకిస్థాన్ చేష్టలను అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఎండగడుతోంది భారత్. దీంతో పాక్ పరిస్థితి మరీ దారుణంగా మారింది.
అఫ్గానిస్థాన్- పాకిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు : అంతేకాకుండా తమకు ప్రత్యేక దేశం కావాలంటూ బలూచిస్థాన్ వాసులు పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంపై కొన్నేళ్లుగా పోరాటం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే, బలూచిస్థాన్ ప్రాంతాన్ని పాక్ సర్కారు పట్టించుకోవడం లేదనేది ప్రధాన అరోపణ. ఆ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి విషయం పక్కనపెట్టి, రాజకీయపరంగా వివక్ష చూపడం, మానవ హక్కువ ఉల్లంఘనకు పాల్పడటం, అక్కడి ఆర్థిక వనరులను దోచుకోవడం వంటివి చేస్తోందని బలూచ్ లిబరేషన్ ఆర్మీ అంటోంది. అందుకే, కొన్నాళ్లుగా పాకిస్థాన్ సైన్యంపై దాడులు చేస్తోంది. ఇక ఆఫ్గనిస్థాన్తో కూడా పాకిస్థాన్కి పొసగడం లేదు. ప్రస్తుతం అఫ్గానిస్థాన్- పాకిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తలెత్తాయి. అఫ్గాన్ సరిహద్దుల్లోని నివాస ప్రాంతాలపై పాక్ బాంబులతో విరుచుకుపడింది. ఈ దాడిలో ఒక మహిళ, ఒక వృద్ధుడు 11 మంది పిల్లలు సహా మొత్తం 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో, ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి సమావేశంలో భారత్ స్పందించింది. ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చర్యల ముసుగులో ఆఫ్ఘనిస్థాన్పై పాకిస్థాన్ చేపట్టిన సైనిక చర్యలను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. కాగా, ఆఫ్ఘన్ సరిహద్దులోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్లో ఉన్న ఒక భద్రతా స్థావరంపై ఇటీవల దాడి జరిగిన విషయం గమనార్హం. తాలిబన్ మిలిటెంట్లు ఈ దాడి చేసినట్లు పాక్ అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటన జరిగిన నేపథ్యంలో అఫ్గాన్పై వైమానిక దాడులు చేసింది. ఇటీవల కాలంలో పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీం మునీర్, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్తో సన్నిహితంగా ఉండటంతో చైనాతో కూడా సంబంధాలు అంటిముట్టనట్లుగానే ఉన్నాయని విశ్లేకులు చెబుతున్నారు. ఇలా అన్ని విధాలుగా సమస్యలతోనే సావాసం చేస్తోంది పాకిస్థాన్.
అంతకంతకూ పెరిగిపోతున్న ద్రవ్యోల్బణం : పాకిస్థాన్లో ఇప్పటికే గందరగోళ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. ఆర్థిక స్థితి రోజురోజుకు దిగజారుతోంది. జీడీవీ వృద్ధి 3 నుంచి 4 శాతం మాత్రమే ఉంది. ద్రవ్యోల్బణం అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. పారిశ్రామిక అభివృద్ధి పడకేసింది. నిరుద్యోగం అధికమైంది. దేశాభివృద్ధికి దోహదపడే సంస్కరణలు రూపొందించడంలో పాక్ పాలకులు విఫలం అవుతున్నాయి. ఇటీవల ఆ దేశ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ తీవ్ర నీటి కొరత ఎదుర్కొంటోందని అంతర్జాతీయ కథనాలు వెలువడ్డాయి.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్లు పీఓకేలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అయితే, పీవోకే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సుమారుగా నెలన్నర సమయం ఉండటంతో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అవి దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించే అవకాశం లేకపోలేదని అంటున్నారు. అయితే ఈ అల్లర్లను అలుసుగా తీసుకుని ఆ ముసుగులో భారత్లోకి ఉగ్రవాదులు చొరబడే అవకాశం ఉందనే ఆందోళన ఉంది. అందువల్ల భారత్ కూడా ఒకింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని పీఓకే పరిణామాలు చాటుతున్నాయి
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