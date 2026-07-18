శాస్త్రవేత్తల వరుస రాజీనామాలు - ఇస్రోలో అసలేం జరుగుతోంది?
ఇస్రోలో కలకలం సృష్టిస్తున్న శాస్త్రవేత్తల రాజీనామాలు - రాజీనామాలు చేస్తున్న ఇస్రో సీనియర్ శాస్త్రవేత్తలు - ఒకేసారి 120 మంది శాస్త్రవేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులు - రాజీనామాకు సిద్ధం కావటం ఆందోళన కలిగించే అంశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 5:30 PM IST
ISRO Scientists Resignation : ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్! ఇస్రోగా సుపరిచితం ఈ పేరు. నిజానికి ఇది పేరు కాదు బ్రాండ్. భారతదేశ మేధో వికాసాన్ని విశ్వాంతరాల్లోనూ చాటి చెబుతున్న ప్రైడ్ ఆఫ్ నేషన్. సైకిల్పై స్పేర్పార్ట్లు తరలించడంతో మొదలు పెట్టి ఇవాళ ప్రపంచంలోనే తిరుగులేని సక్సెస్ రేట్తో అంతరిక్ష రారాజుగా వెలుగొందుతోంది. అది సతీశ్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ కావొచ్చు మరే ఇతర ప్రయోగవేదికలైనా కావొచ్చు ఇస్రో నుంచి రాకెట్ నిప్పులు చిమ్ముతూ నింగిలోకి దూసుకు వెళ్తోందంటే ఆ క్షణాల్లోనే 140కోట్ల మంది గుండెలు గర్వంతో ఉప్పొంగుతాయి. అలాంటి సంస్థలో ఇప్పుడు ఎందుకు కలకలం? ఒకరో ఇద్దరో కాదు ఏకంగా 120మంది అది కూడా సీనియర్ శాస్త్ర వేత్తలు ఎందుకు రాజీనామాలు సమర్పించారు? అసలు ఇస్రోలో ఏం జరుగుతోంది? ఈ పరిణామాలు దేనికి సంకేతం?
ఒకేసారి 120మంది రాజీనామాలా? గగన్యాన్, చంద్రయాన్-4 లాంటి ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టులకు సంసిద్ధమవుతున్నవేళ భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రోలో సీనియర్ శాస్త్రవేత్తల వరస స్వచ్ఛంద రాజీనామా లు, పదవీవిరమణ నిర్ణయం దేశం మొత్తం హాట్ టాపిక్. ఇలా సీనియర్ల రాజీనామాలు ఇస్రోలో కొత్తేమీ కాదు. కానీ ఒకేసారి వందమందికి పైగా అది కూడా 'A' గ్రూప్ శాస్త్రవేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులు రాజీనామాకు సిద్ధం కావటం మాత్రం కచ్చితంగా ఇదే మొదటిసారి. ఏడాది కాలంలో తిరువనంతపురంలోని విక్రమ్ సారాభాయ్ అంతరిక్ష కేంద్రం, బెంగళూరులోని UR రావు అంతరిక్ష కేంద్రం, సతీశ్ధవన్ అంతరిక్ష కేంద్రం, ఇస్రో టెలిమెట్రీ, NRSCతో పాటు దేశంలోని వివిధ ఇస్రో అనుబంధ కేంద్రాల నుంచి 120 మందికిపైగా సీనియర్ శాస్త్రవేత్తలు ఇటీవల స్వచ్ఛందంగా పదవీవిరమణ, రాజీనామాలు చేశారు.
శాస్త్రవేత్తల రాజీనామాపై కేంద్రం స్పందన : సామూహిక రాజీనామాలపై కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక మంత్రి జితేంద్రసింగ్ స్పందిస్తూ ఎంతో మంది వెళ్తుంటారు వస్తుంటారని ఒక్క మాటలో తేల్చేశారు. ఇస్రో చైర్మన్ వి.నారాయణన్ కూడా ప్రతి సంస్థలోనూ ఇలాంటి సమస్య ఏదో ఒక సందర్భంలో ఎదురవుతుందన్నారు. కానీ ఇస్రోలో రాజీనామా అంటే మిగిలిన అన్ని సంస్థల్లోలా కాదు. టాలెంట్ డ్రెయిన్ కాకుండా ఉండడం కోసం అక్కడ రాజీనామాల ఆమోదానికి ఒక సెంట్రలైజ్డ్ అప్రూవల్ వ్యవస్థ ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడ ఎవరు రాజీనామా చేసినా ఆమోదం రావాల్సింది మాత్రం ఒక్కచోట నుంచే. అదే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్.
ఎగ్జిట్లపై అప్రమత్తమైన డీఓఎస్ : పైకి ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నా ఇస్రోలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ - డీఓఎస్ మాత్రం అప్రమత్తమైంది. ఈ మేరకు జూలై 14వ తేదీన URSC, విక్రం సారాభాయి స్పేస్ సెంటర్ వంటి 14 కేంద్రాలకు ఇంటర్నల్ మెమో జారీ చేసింది. గ్రూప్ 'A' శాస్త్రవేత్తల స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ విజ్ఞప్తుల్ని రొటీన్గా ఆమోదించవద్దు. భారతదేశ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్రలకు ఉద్దేశించి గగన్యాన్ వంటి కీలకమైన మిషన్లలో పని చేస్తున్న టెక్నికల్ సిబ్బంది రాజీనామాల ఆమోదం విషయంలోనూ అదే సంయమనం పాటించాలని స్పష్టం చేసింది. అందుకు సంబంధించి వచ్చే ప్రతి వినతినిస్టేషన్ డైరెక్టర్ల సిఫార్సులతో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్కు పంపాలని మోమోలో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
"గత మూడు, నాలుగు సంవత్సరాలుగా ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగం గణనీయమైన పురోగతిని సాధించింది. స్కైరూట్, అగ్నికుల్ కాస్మోస్ వంటి కంపెనీలు నిపుణుల కోసం ఇస్రోపై ఆధారపడతాయి. ఫలితంగా, కొంతమంది నిపుణులు మెరుగైన అవకాశాలు, వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి కోసం ఇస్రో నుంచి ప్రైవేట్ సంస్థలు, స్టార్టప్లకు వెళ్తున్నారు. ప్రైవేట్ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడం జాతీయ బాధ్యత, కాబట్టి ఈ ధోరణిలో తప్పేమీ లేదు. సహజంగానే, ఈ ప్రైవేట్ సంస్థలు నైపుణ్యం గల ప్రతిభ కోసం ఇస్రో వైపు చూస్తాయి. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం, అప్పటి ఛైర్మన్ మాధవన్ నాయర్ పనితీరు ఆధారిత ప్రోత్సాహక వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారు, ఇది అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలకు, ఉద్యోగులకు ఒక ముఖ్యమైన ప్రేరణగా పనిచేసింది. అయితే, ఈ వ్యవస్థను నిలిపివేస్తారేమోనని సిబ్బందిలో కొంత ఆందోళన ఉంది. భారత ప్రభుత్వం, అంతరిక్ష సంస్థ ఈ ఆందోళనను గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి"-ప్రొ.డి. నారాయణరావు,ఈడీ
ఇస్రో నుంచి వెళ్లిపోతున్న వారు ఎవరు? : ఇస్రో నుంచి వెళ్లిపోయిన వారిలో వాహకనౌక ఎంకే-3 ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ విక్టర్ జోసెఫ్ ఉన్నారు. ఆయన ఇదే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో రాజీనామా చేశారు. తర్వాత గగన్యాన్ మిషన్ సీనియర్ డైరెక్టర్ల రాజీనామాతో Dos అప్రమత్తమైంది. ఇలా పేర్లు చెప్పకున్నా రిజైన్ చేస్తున్న మిగిలిన వారిలోనూ సాధారణ సిబ్బంది లేరు. మొత్తం గ్రూప్-A విభాగం సీనియర్ సైంటిస్టులు, కీలక ఇంజనీర్లు, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్లు. వాళ్లంతా 15 నుంచి 25 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్నవారు. ఇస్రో సాధించిన చరిత్రాత్మక విజయాల్లో వెన్నుముకగా నిలిచిన వాళ్లు. వారే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తున్నారు. ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్అంటే ఇంధన వ్యవస్థలు, రాకెట్ ఏరోడైనమిక్స్, టెలిమెట్రీ, గైడెన్స్ కంట్రోల్ వంటి అత్యంత సంక్లిష్టమైన సాంకేతిక విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న నిపుణులు వీరు. చంద్రయాన్-3, ఆదిత్య-L1 వంటి విజయవంతమైన మిషన్లలో కీలక పాత్ర పోషించి ప్రస్తుతం గగన్యాన్ డిజైనింగ్ దశల్లో ఉన్న ప్రధాన బ్రెయిన్స్ ఈ జాబితాలో ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఇస్రో వలసలకు అసలు కారణమేంటి? : ఇస్రోలో దాదాపు 14.6 వేలమందికి పైగా పని చేస్తున్నారు. అందులో 75శాతం పరిశోధన, అభివృద్ధి సంబంధ అంశాల్లో 25%మంది అడ్మినిస్ట్రేషన్కు సంబంధించి బాధ్యతలు చూస్తు న్నారు. ఇంత మందిలో 100 -200మంది వెళ్లిపోతే ఏమవుతుంది అనుకుంటారా? తప్పక అవుతుంది. ఎందుకంటే పైకి ఇవన్నీ సాధారణ రిజైన్లలా కనిపిస్తున్నా లోపల బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో ప్రధానమైనది ప్రైవేట్ స్పేస్ రంగం పుంజుకోవడం. 2020లో కేంద్ర ప్రభుత్వం అంతరిక్ష రంగాన్ని ప్రైవేటీకరించిన తర్వాత దేశంలో స్పేస్ స్టార్టప్ల జోరు పెరిగింది. ఉదాహరణకు స్కై రూట్, పిక్సెల్, అగ్నికుల్, బెల్లాట్రిక్స్, ధ్రువ, దిగంతర, గెలాక్స్ ఐ, సాట్ ష్యూర్, పియెర్ సైట్, వంటి దేశీయ స్టార్టప్లతో పాటు గ్లోబల్ స్పేస్ సంస్థలు భారత్లో కార్యక లాపాలు విస్తరిస్తున్నాయి. కళ్లు చెదిరే ప్యాకేజీలు అందిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఇస్రో సైంటిస్టుల జీతాలు 7వ వేతన సంఘం పరిమితులకు లోబడి ఉంటాయి. అదే ప్రైవేట్ స్టార్టప్లు ఇస్రో సీనియర్లకు 3 నుంచి 5 రెట్లు ఎక్కువ జీతాలు, భారీ ఇన్సెంటివ్లు, స్టాక్ ఆప్షన్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.
ప్రభుత్వంలో ఏం జరుగుతోంది? : నిజానికి దేశంలో ఎన్నో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఉన్నాయి. కానీ వాటన్నింటిలో ఇస్రో మొదట్నుం చీ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. పైకి కనిపించే అసాధారణ విజయాల వెనక అక్కడి శాస్త్రవేత్తలు అవిశ్రాంత కృషి, పట్టుదల, కిల్లింగ్ ఇన్స్టింక్ట్ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. అందుకే అక్కడే ట్రైనీగా మొదలు పెట్టి అక్కడే రిటైర్ అయి 30 ఇయర్స్, 35 ఇయర్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అని సగౌరవంగా చెప్పుకునే ఇస్రో మాజీలెందరో. కానీ నాణేనికి మరో పార్శ్వం కూడా ఉంది. ఇక్కడ కూడా వినిపించే ప్రధాన విమర్శలు పదోన్నతుల్లో జాప్యం, రెడ్ టేపిజం. ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో ఉండే కఠినమైన బ్యూరోక్రసీ, ప్రతిభ ఉన్నా సీనియారిటీ ఆధారంగానే ప్రమోషన్లు వచ్చే విధానం వల్ల యువ, మధ్య వయస్కులైన శాస్త్రవేత్తలు తీవ్ర అసంతృప్తికి లోనవుతున్నారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రైవేట్ రంగంలో ఉండే తక్షణ గుర్తింపు, పని చేసే స్వేచ్ఛ వారిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఎంతకాలం ఆపగలరు? : ఇప్పటికైతే శాస్త్రవేత్తల రాజీనామాలను అడ్డుకునేందుకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కొత్త నిబంధనలు తెచ్చింది. రాజీనామాలను వెంటనే ఆమోదించవద్దు అని చెప్పింది. కానీ ఈ పద్ధతి ఎంతవరకు పని చేస్తుంది? కేవలం అప్రూవల్స్ ఆపడం ద్వారా లేదా బ్యూరోక్రాటిక్ అడ్డంకులు సృష్టించడం ద్వారా ప్రతిభను బలవంతంగా పట్టి ఉంచడం అసాధ్యం. ఒక శాస్త్రవేత్త మనస్ఫూర్తిగా పని చేయనప్పుడు, వారి నుంచి ఆశించిన సృజనాత్మకత రాదు. నోటీస్ పీరియడ్ నిబంధనలు పూర్తి అయ్యాక ఏ ఉద్యోగైనా చట్టపరంగా సంస్థను వీడే హక్కు కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి శాస్త్రవేత్తలను బలవంతంగా ఆపడం కంటే వారు వెళ్లకుండా ఉండేలా ఆకర్షణీయమైన ప్రోత్సాహకాలు, మెరుగైన పని వాతావరణం కల్పించడమే ఏకైక మార్గం.
ఇస్రో ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్టుల పరిస్థితి? : ఒకేసారి ఇంతమంది మేధావులు తప్పుకుంటే రాబోయే ప్రాజెక్టులపై ఆ ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు గగన్యాన్. భారతదేశం అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తున్న మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్ర ఇది. క్రూ మాడ్యూల్ సేఫ్టీ, లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ వంటి అత్యంత క్లిష్టమైన విభాగాల నుంచి సైంటిస్టులు వెళ్లిపోతే ఈ ప్రాజెక్ట్ గడువు మరింత ఆలస్యం అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అలానే చంద్రయాన్-4, శుక్రయాన్. చంద్రుడి పైనుంచి మట్టి నమూనాలు తీసుకురావాలనే చంద్రయాన్-4 ప్రయోగం, శుక్రుడి పరిశోధనల ప్రాజెక్టులు ప్రాథమిక దశల్లో ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ సరిగ్గా జరగకపోతే కొత్త వారికి ఆ టెక్నాలజీ అర్థం కావడానికే ఏళ్లు పడుతుంది.
ప్రైవేటీకరణ మంచి, చెడు? : అంతరిక్ష రంగంలో ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం ద్వారా లాభనష్టాలు రెండూ ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ పెట్టుబడుల వల్ల నిధుల కొరత తీరుతుంది. వేగవంతమైన నిర్ణయాలు, సరికొత్త సాంకేతికత అందుబాటులోకి వస్తాయి. కానీ లాభాపేక్ష లేని ప్రాథమిక సైన్స్ పరిశోధనలు, డీప్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లో రేషన్ వంటివి తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది. రెండో విషయం చూస్తే ఇస్రోపై భారం తగ్గుతుంది. శాటిలైట్ లాంచ్లు వంటి రొటీన్ పనులను ప్రైవేట్ రంగానికి అప్పగించి.. ఇస్రో కేవలం సైన్స్ రీసెర్చ్పై దృష్టి పెట్టవచ్చు. కానీ అదే సమయంలో ఇస్రో కేవలం ట్రైనింగ్ సెంటర్లా మారి పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇస్రోలో అనుభవం సంపాదించి ప్రైవేట్కు వలసపోతారు. ఆర్థికపరంగా చూస్తే గ్లోబల్ స్పేస్ మార్కెట్లో భారత్ వాటా ప్రస్తుతం కేవలం 2% ఉంది. అది భారీగా పెరగొచ్చు. ఉద్యోగాల సృష్టి జరుగుతుంది. కానీ రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన సున్నితమైన అంతరిక్ష పరిజ్ఞానం వాణిజ్యీకరణ చెందితే భద్రతా పరమైన సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. చివరిగా ఇస్రో కేవలం ఒక ప్రభుత్వ సంస్థ కాదు, భారతీయ మేధస్సుకు నిలువుటద్దం. ప్రైవేట్ స్టార్టప్ల ఎదుగుదల దేశానికి గర్వకారణమే అయినా వారి వృద్ధి కోసం ఇస్రో పునాదులు కదలి పోకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఉంది. అటు ప్రైవేట్ రంగాన్ని ప్రోత్సహి స్తూనే, ఇటు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల సమస్యలను పరిష్కరించడమే దీనికి ఏకైక పరిష్కారం.
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