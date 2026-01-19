ETV Bharat / opinion

మామిడి పండుతో వైన్‌, కిడ్నీలో రాళ్లు తగ్గించేందుకు బయో పాలిమర్ - ఓయూ నూతన ఆవిష్కరణలు

దాదాపు 20 ఏళ్లుగా ప్రొబయాటిక్స్‌పై పరిశోధనలు - ప్రొబయాటిక్స్‌తో గట్‌ మైక్రోబయోమ్‌ అభివృద్ధి - ఎంతో అధ్యయనం తరవాత ప్రోగట్‌ ప్రొడక్ట్‌ - జీర్ణశక్తికి ఎంతో ఉపకరించే ప్రొబయాటిక్స్

Osmania University
Microbiology Department (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 19, 2026 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Microbiology Department Research on Probiotics at Osmania University : గట్ మైక్రోబయోమ్. జీర్ణ వ్యవస్థను సవ్యంగా ఉంచడానికి ఇది ఎంతో అవసరం. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంతో పాటు పొట్టలో ఉన్న హానికరమైన బ్యాక్టీరియాను చంపడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇలాంటి ముఖ్యమైన గట్ మైక్రోబయోమ్‌ను పెంచే ఉత్పత్తులపై ఇప్పటికే రకరకాల పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. ఉస్మానియా వర్సిటీ కూడా ఇందుకు వేదికగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడి మైక్రో బయాలజీ ల్యాబ్‌లో ప్రోగట్‌ అనే ఉత్పత్తిని సిద్ధం చేశారు. కిడ్నీలో రాళ్లు రాకుండా నియంత్రించేందుకు మరో ప్రొడక్ట్ కూడా సిద్ధమైంది. అంతే కాదు. మామిడి పండుతో వైన్‌ తయారు చేశారు. ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో అధ్యయనాలు అక్కడ జరుగుతున్నాయి. మరి ఈ పరిశోధనలు ఎలా సాగాయి..? ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఎలా పని చేస్తాయి? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పారు. ఉస్మానియా వర్సిటీ మైక్రో బయాలజీ విభాగ అధిపతి ప్రొఫెసర్ భీమా. మరిన్ని వివరాలు ప్రత్యేక ముఖాముఖిలో పంచుకున్నారు.

గట్​ హెల్త్ ఆరోగ్యం చాలా మెరుగ్గా : ల్యాబ్​లో గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ప్రోబయాటిక్స్​ మీద పరిశోధనలు చేస్తున్నట్లు ప్రొఫెసర్ భీమా తెలిపారు. ప్రోబయాటిక్​ అంటే గట్​ మైక్రోబయోమ్​లో ఒక భాగమని అన్నారు. ప్రోబయాటిక్స్​ ఇవ్వడం వల్ల గట్​ మైక్రోబయోమ్ సామర్థ్యం పెరగడంతో పాటు వాటి సంఖ్య కూడా పెరుగుతుందన్నారు. దీంతో గట్​ హెల్త్​ ఆరోగ్యం చాలా మెరుగుపడుతుందన్నారు. దీని కారణంగా ప్రోబయాటిక్స్​ మీదనే 20 ఏళ్ల నుంచి రిసెర్చ్​ చేస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. వివిధ రకాల ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు పబ్లికేషన్స్ మీద ఫోకస్​ చేశామని, పీహెచ్​డీ విద్యార్థులు వచ్చి డేటా పబ్లిష్​ చేసి థీసిస్​ సబ్మిట్​ చేస్తుంటారని అన్నారు.

మామిడి పండుతో వైన్‌, కిడ్నీలో రాళ్లు తగ్గించేందుకు బయో పాలిమర్ - ఓయూ నూతన ఆవిష్కరణలు (ETV)

సైడ్​ ఎఫెక్ట్స్​ రాకుండా ఉండేందుకు : గత పదేళ్లుగా ఉత్పత్తుల మీదు ఎక్కువగా ఫోకస్​ చేసి ఒక దానిపై పేటేంట్​ కూడా ఫైల్​ చేసినట్లు ప్రొఫెసర్ బీమా తెలిపారు. గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు వేసే స్టంట్స్​ని ఉత్పత్తి చేసే విధంగా పరిశోధన చేస్తున్నామన్నారు. హర్ట్​ ఎటాక్ వచ్చినప్పుడు చికిత్స అనంతరం వాడే మెడిసిన్స్​ ద్వారా సైడ్​ ఎఫెక్ట్స్​ ఉంటాయని వాటిని తగ్గించే విధంగా ఉండేలా ఒక ఆర్గనిజాన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లు వెల్లడించారు. దానిపై పేటెంట్ తీసుకుని డిపాజిట్ చేశామని తెలిపారు. అది ప్రస్తుతం కల్చర్ కలెక్షన్ సెంటర్​లో అందుబాటులో ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఇలా చేసుకుంటూ గట్​ మైక్రోబయోమ్​ను ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి అనే దానిపై కృషి కొనసాగిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

ప్రోబయాటిక్స్​ ఒకటే కాకుండా ఇప్పుడు సిన్​ బయాటిక్​ అనే కాన్సెప్ట్​ డెవలప్​ అయ్యిందని ప్రొఫెసర్ బీమా తెలిపారు. మనం ఏదైనా కలుషిత ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు సమస్యను తగ్గించడానికి ప్రోగట్​ అనే ప్రోడక్ట్​ను అభివృద్ధి చేశామన్నారు. దాంట్లో నాలుగు నుంచి ఐదు ఆర్గనిజాలు ఉంటాయన్నారు. లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టిరియా సహజమైన ఆహార పదార్థాల నుంచి తీసినట్లు తెలిపారు. దానిని మార్కెట్​లోకి తీసుకురావాలంటే తమతో ఏదైన పరిశ్రమ ముందుకు వచ్చి సహకారం అందిస్తే అవకాశం ఉంటుందన్నారు.

"రెన్​ప్రో అనే మరో ఉత్పత్తిని అభివృద్ధి చేశాం. దీనిలో నాలుగు బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి. కిడ్నీలో స్టోన్స్​ని తగ్గించే శక్తి వాటికి ఉంటుంది. అలాగే బయోపాలిమర్ అనే దానిని డెవలప్​ చేశాం. దీనిని వరి గడ్డి నుంచి తయారు చేశాం. వేసవి కాలంలో ఎక్కువగా మామిడి పండ్లు ఉత్పత్తి అవుతాయి. వాటితో పాటే వేస్టేజ్​ కూడా ఉంటుంది. వాటితోనే మేం మ్యాంగో వైన్​ను తయారు చేశాం. ఏదైనా పరిశ్రమ ముందుకు వస్తే ఈ టెక్నాలజీని ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాం" -ప్రొఫెసర్ భీమా, మైక్రో బయాలజీ విభాగ అధిపతి, ఉస్మానియా వర్సిటీ

