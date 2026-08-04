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ఆర్గాన్ డొనేషన్​పై పెరిగిన అవగాహన - ఎంతోమంది జీవితాల్లో వెలుగులు

రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న అవయవ దానాలు - గతేడాది రికార్డు స్థాయిలో అవయవ దానాలు - అవయవ దానంలో దేశంలో 6వ స్థానంలో ఏపీ - జీవన్మృతుడైన ఓ వ్యక్తి 8మంది జీవితాల్లో వెలుగులు

Organ Donations Are Increasing in State
Organ Donations Are Increasing in State (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 5:16 PM IST

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Organ Donations Are Increasing in AP: మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి కారణంగా ఈ మధ్య ఆర్గాన్స్‌ ఫెయిల్యూర్ కేసుల సంఖ్య అధికమవుతోంది. ఈ తరుణంలో ఎందరో బాధితులు దాతల కోసం వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నారు. అలాంటి వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడానికి మరణించిన లేదా బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన బాధిత కుటుంబ సభ్యులు బరువెక్కిన హృదయాలతో తమ ఆత్మీయుల అవయవాలు దానం చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నవారికి పునర్జన్మనిస్తున్నారు. ఇటీవలి కాలంలో దేశంలో ఆర్గాన్ డొనేషన్‌పై అవగాహన పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అవయవదానంపై చైతన్యం పెరుగుతోంది. గతేడాది రికార్డు స్థాయిలో దాతలు ముందుకు వచ్చారు. ఫలితంగా అవయవ దానంలో ఏపీ దేశంలోనే ఆరో స్థానంలో నిలిచింది. మరి ఇందుకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటోంది? అవయవ దానంపై ఉన్న అపోహలు ఎలా తొలగిస్తోంది? రాష్ట్రంలో ఆర్గాన్‌ డొనేషన్స్ కోసం ఎంతమంది ఎదురు చూస్తున్నారు?

అన్ని దానాల కన్నాఅవయవ దానం మిన్న అంటారు. అందుకు కారణం మరణించిన లేదా జీవన్మృతుడైన ఓ వ్యక్తి సుమారుగా 8మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతాడు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తీసుకునే ఆర్గాన్ డొనేషన్‌ నిర్ణయం ఎన్నో కుటుంబాల్ని చీకట్ల నుంచి బయట పడేస్తుంది. అంత కీలకమైన అవయవదానంపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొన్నాళ్లుగా అవగాహన కల్పిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో అవయవ దానం చేసేందుకు చాలామంది కుటుంబ సభ్యులు మందుకు వస్తున్నారు. గతేడాది రికార్డు స్థాయిలో అవయవ దానాలు జరగడమే ఇందుకు నిదర్శనం. ఫలితంగా దేశంలోనే ఏపీ ఆరోస్థానంలో నిలిచింది.

అవగాహన పెరిగింది - ఆర్గాన్ డొనేషన్‌తో ఎందరో జీవితాల్లో వెలుగులు (ETV Bharat)

సరికొత్త రికార్డు: కొన్నాళ్లుగా రాష్ట్రంలో బ్రెయిన్ డెడ్ దాతల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోందని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 2023లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 41 మంది మాత్రమే అవయవ దానాలు చేశారు. ఆ తర్వాత జీవన్‌దాన్ సంస్థ విస్తృతంగా చేపట్టిన అవగాహన కార్యక్రమాలతో 2024 నాటికి ఆ సంఖ్య 66కి పెరిగింది. 2025లో రికార్డు స్థాయిలో 93 మంది బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తమ ఆత్మీయుల అవయవాలు దానం చేసి ఉదారతను చాటుకున్నారు. దీంతో ఆ ఏడాది 301 అవయవ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. జీవన్‌ దాన్ సంస్థ చరిత్రలోనే ఇదొక సరికొత్త రికార్డుగా, మైలురాయిగా నిలిచిందని వైద్య వర్గాలు వెల్లడిస్తు న్నాయి. ఈ ఏడాది లెక్కలు పరిశీలిస్తే 2026 జులై 24 నాటికే 56 మంది దాతల నుంచి అవయ వాలను సేకరించడం పూర్తయింది. ఫలితంగా బ్రెయిన్ డెడ్ అవయవదానంలో దేశంలోనే ఏపీ ఆరో స్థానంలో నిలిచింది.

జీవన్‌దాన్ చైతన్యం: రాష్ట్రంలో వేలాది మంది బాధితులు తీవ్రమైన అవయవ వైఫల్యంతో బాధపడుతూ అవయదానం కోసం ఎదురు చూస్తుండటం ఒకింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. జీవన్‌ దాన్ సంస్థ విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం 2026 జూలై 1 నాటికి రాష్ట్రంలో 5,839 మంది బాధితులు వివిధ అవయవాల కోసం నమోదు చేసుకున్నారు. వారంతా ఆసుపత్రుల్లో నరకయాతన అనుభవి స్తున్నారు. కొందరైతే తీవ్ర అనారోగ్యంతో ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. అలాంటి బాధితులకు బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వ్యక్తుల కుటుంబాలు తీసుకునే నిర్ణయాలే వారి జీవితాల్లో ఆశాకిరణాలు. ఒకవైపు మరణం తలుపు తడుతుంటే మరోవైపు అవయవదానంతో ఆదుకోవడం బాధితులకు పునర్జన్మ ఇవ్వడమే. అందుకే ఆర్గాన్ డొనేషన్స్‌పై అవగాహన కల్పించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. దీంతో రాష్ట్రంలోని ఆసుపత్రుల్లో అవయవ మార్పిడి శస్త్ర చికిత్సల సంఖ్య పెరుగుతోంది. జీవన్‌దాన్ కల్పిస్తున్న చైతన్యం వల్ల అనేక కుటుంబాలు ఇతరుల ప్రాణాలు కాపాడేందుకు ముందుకొస్తున్నాయి. వైద్యరంగంలో వస్తున్న మార్పులు, సాంకేతికత వల్ల అవయవ సేకరణ ప్రక్రియ, మార్పిడులు కూడా సులభమవుతున్నాయి.

42కు పెరిగింది: ఇదివరకు రాష్ట్రంలో అవయవ మార్పిడి సేవలు 3 ఆసుపత్రులకు మాత్రమే పరిమిత మయ్యేవి. ఐతే, ప్రభుత్వం, జీవన్‌దాన్ సమన్వయంతో పనిచేయడంతో రాష్ట్రంలో ఈ సేవలు అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9ఆసుపత్రుల్లో విజయవంతంగా అవయవ మార్పిడిలు జరుగుతున్నాయి. విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లోని ఆసుపత్రుల్లో అవయవ మార్పిడి వసతులు పెరిగాయి. అవయవాల సేకరణ, మార్పిడి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడంతో బాధితులకు ఎంతో మేలు జరుగు తోంది. ముఖ్యంగా విజయవాడ పరిధిలో బ్రెయిన్ డెడ్ దాతల నుంచి మూత్రపిండాల మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు భారీగా పెరిగాయి. 2024లో విజయవాడలో కేవలం 8 మూత్రపిండ మార్పిడులు నమోదు కాగా 2025 నాటికి ఆ సంఖ్య 42కు పెరిగింది. రాయలసీమలోని కర్నూలు, తిరుపతి, అనంతపురం వంటి నగరాల్లో ప్రస్తుతం అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సలు జరుగుతున్నాయి.

ఆసుపత్రుల సంఖ్య పెరగడంతో అత్యవసర సమయాల్లో అవయవాలు సేకరించడం, భద్రపరచడం తద్వారా చికిత్స చేయడం సులభంగా మారుతోంది. వివిధ జిల్లాల్లోని నెట్‌వర్క్ ఆసుపత్రులు జీవన్‌దాన్‌తో అనుసంధానం కావడంతో అవయవాల సమాచార మార్పిడి వేగవంతమైంది. దీనివల్ల సమయం వృథా కాకుండా బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వెంటనే అవయవ సేకరణ ప్రక్రియ ప్రారంభించే వీలు కలుగుతోంది. దీని వెనక వైద్యులు, కోఆర్డినేటర్లు, దాతల కుటుంబాల కృషి ఎంతగానో దాగి ఉందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల స్థానికులు హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు వంటి పొరుగు ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం తప్పింది. అలాగే నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉండటంతోపాటు ఖర్చుల భారం తగ్గుతోంది. వివిధ ప్రాంతాల్లో గ్రీన్ ఛానల్ ద్వారా అవయవాలను వేగంగా ఒక నగరం నుంచి మరో నగరానికి తరలించే వ్యవస్థ కూడా బలపడింది. పోలీసు, రవాణా శాఖల సమన్వయంతో గంటల వ్యవధిలో అవయవాలు ఆసుపత్రులకు చేరవేస్తూ ప్రాణాలు కాపాడుతున్నారు.

339 మంది బాధితులు: రాష్ట్రంలో ఏ అవయవవాల కోసం ఎంతమంది నమోదు చేసుకున్నారనే లెక్కలు ఒకసారి చూస్తే అధికారిక లెక్కల ప్రకారం కిడ్నీ బాధితులు సంఖ్య అధికంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తం 5 వేలకు పైగా బాధితుల్లో ఎక్కువగా మూత్రపిండాల కోసమే 3,715 మంది దాతల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. కాలేయ వైఫల్యంతో బాధపడుతున్న వారు 2900 మంది ఉన్నారు. గుండె మార్పిడి కోసం 96 మంది, ఊపిరితిత్తుల కోసం 15 మంది, క్లోమగ్రంథి కోసం నలుగురు జీవన్‌దాన్ లో నమోదు చేసుకున్నారు. ఐతే, అవయవ మార్పిడిలో అనేక సమస్యలు ఉంటాయి. అందులో ముఖ్యంగా బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కావాలి. బాధితుల్లో అత్యధికంగా O బ్లడ్ గ్రూప్‌నకు చెందిన వారు 2,600 మంది ఉన్నారు. సాధారణంగానే ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్నవారు తక్కువగా ఉండటంతో బాధితులకు అవయవాలు దొరకడం కష్టంగా మారింది. B గ్రూప్ 1,721 మంది, A గ్రూప్ 1,179 మంది, AB గ్రూప్‌ 339 మంది బాధితులు అవయవాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కిడ్నీ, లివర్ వ్యాధులు ముదిరిపోవడంతో డయాలసిస్‌పై ఆధార పడుతున్నారు. సరైన సమయం లో అవయవాలు దొరకపోవడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారు కూడా ఉన్నారు.

అవయవ దానంపై అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఇటీవల విశాఖపట్నంలో జీవన్‌దాన్ ఆధ్వర్యంలో సదస్సు నిర్వహించారు. సమాజంలో అవయవదానంపై ఉన్న అపోహలను తొలగించి ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించారు. అలాగే, మరణించిన లేదా బ్రెయిన్‌డెడ్‌ అయిన వారి అవయవాలు దానం చేసిన కుంటుబ సభ్యులను ప్రభుత్వం సన్మానించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అవయవ దానంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెరగాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఆత్మీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయిప్పటికీ అవయవాల రూపంలో బతికే ఉన్నారని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు అంటున్నారు. చనిపోయి కూడా ఎంతోమందికి పునర్జన్మ ఇవ్వడం సంతోషం కలిగిస్తోందని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహార అలవాట్ల కారణంగా సమాజంలో తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు ప్రమాదకరంగా పెరుగుతున్నాయి. మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, ఒబెసిటీ వంటి సమస్యలు చిన్న వయసులోనే వస్తున్నాయి. దీంతో కిడ్నీలు, గుండె, ఊపిరితిత్తులు, కాలేయం దెబ్బతింటున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అవయవదానంపై సమాజంలో పాతుకుపోయిన మూఢ నమ్మకాలు, అనవసర భయాలు తొలగించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కేవలం పట్టణాలకే పరిమితం కాకుండా మారుమూల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించాలి. అన్ని ప్రముఖ ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో బ్రెయిన్ డెడ్ కేసులను వెంటనే గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక నిపుణులను, కోఆర్డినేటర్లను ఉంచాలి. ఈ దిశగా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలి. అప్పుడే అవసరానికి అనుగుణంగా అవయవ మార్పిడులు జరుగుతాయి.

7 ఏళ్ల బాలుడి అవయవదానం- ఆరుగురి జీవితాల్లో వెలుగులు

అవయవ దానంలో రాష్ట్రానికి 6వ స్థానం - గడిచిన 2 నెలల్లో 64 మందికి కొత్త జీవితం

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