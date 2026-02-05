ETV Bharat / opinion

చిన్నారులు ఆన్​లైన్ గేమ్స్​కు బానిసయ్యారంటే ఆత్మహత్యలకు దగ్గరైనట్లే!

ఆన్‌లైన్‌ ఆటలతో పిల్లల్లో అనేక దుష్ప్రభావాలు - అనేక రూపాల్లో లేత జీవితాలకు ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌ ఎసరు - గంటల తరబడి గేమ్స్‌తో చదువులపై ప్రభావం

DISADVANTAGES OF ONLINE GAMES
DISADVANTAGES OF ONLINE GAMES (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 3:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Online Gaming Dangers Every Parent Should Know : చదువుల ఒత్తిడితో సతమతం అయ్యే పిల్లలకు ఆటలు కాస్త ఉల్లాసం కలిగిస్తాయి. శారీరకంగా ధృడంగా ఉండేందుకు దోహదం చేస్తాయి. అందుకే పాఠశాలల్లో ఆటల కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ పీరియడ్‌ కూడా కేటాయిస్తారు. అయితే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఏ క్షణాన అందుబాటులోకి వచ్చిందో పిల్లలకు ఆటలు దూరమయ్యాయి. ఆన్‌లైన్‌ ఆటలకు అలవాటు పడేలా చేశాయి. అప్పుడప్పుడు సరదాకు ఆడితే ఫర్వాలేదు. అనేక మంది పిల్లలు వీటికి బానిసలుగా మారుతున్నారు.

ఆన్​లైన్ గేమ్స్​తో​ ఆగమవుతున్న చిన్నారుల భవిత! - ఆ వ్యసనం నుంచి పిల్లలను బయటపడేయటం ఎలా? (ETV)

స్మార్ట్​ఫోన్​కు బానిసలుగా మారుతున్న పిల్లలు : ఆధునిక యుగంలో ఓ విప్లవం స్మార్ట్‌ఫోన్. కేవలం ఇతరులతో మాట్లాడ్డానికే కాదు చేతి మునివేళ్లతోనే అనేక రకాల సేవలు నిమిషాల వ్యవధిలో పొందే వీలు కల్పిస్తోంది ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌. ఇంత వరకు బాగానే ఉన్నా పిల్లల జీవితాల్లో ఇది చిచ్చుపెడుతోంది. స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో పిల్లలు ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌ ఆడుతూ వీటికి బానిసగా మారుతున్నారు. చదువులు అటకెక్కుతున్నాయి. మానసిక సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. నేరాలకూ ఈ ఆటలు పురిగొల్పుతున్నాయి. ఇంకా ఆందోళన కల్గించే అంశం ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌ ఆత్మహత్యలకు ప్రేరేపించడం. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని గాజియాబాద్‌లో బుధవారం జరిగిన ఘటన ఇందుకు ఉదాహరణ.

ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 12, 14, 16ఏళ్ల వయసున్న ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌ మానలేని స్థాయికి చేరిపోయారు. పాఠశాలకు వెళ్లడం కూడా మానేశారు. వీరి ప్రవర్తనపై ఆందోళన చెందిన తల్లిదండ్రులు ఫోన్‌ వాడకం తగ్గించాలని మందలించేవారు. ఇదే విషయమై మంగళవారం రాత్రి ఇంట్లో గొడవ జరగగా తర్వాత ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు తాము ఉంటున్న భవనం 9వ అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. బంగారు భవిష్యత్తు కల్గిన ఆ బాలికల భవిష్యత్తును ఆన్‌లైన్‌ ఆటలు ఇలా అర్థంతరంగా చిదిమేశాయి.

అనేక దుష్ప్రభావాలు : గాజియాబాద్‌ ఘటనలో మరో భయంకర వాస్తవం వెలుగులోకి వచ్చింది. పిల్లల ఆత్మహత్మకు కొరియన్‌ గేమింగ్‌ యాప్‌నకు సంబంధం ఉందని తెలుస్తోంది. ఆ ఆన్‌లైన్‌ ఆటలో ఆత్మహత్యే చివరి టాస్క్‌ అని వారి తండ్రి తెలిపారు. గేమ్‌లోని ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌ చెప్పినట్లు బలవన్మరణానికి ఒడిగట్టారని వెల్లడించారు. ఈ ముగ్గురు బాలికలు కొరియన్ సంస్కృతిపై పిచ్చి ఇష్టంతో పేర్లు కూడా కొరియా పేర్లకు తగ్గట్లు మార్చుకున్నారు. మధ్య బాలిక ప్రచీ మిగిలిన ఇద్దరికి ఈ గేమ్‌ ఎలా ఆడాలో, టాస్క్‌లు ఎలా పూర్తి చేయాలో తెలిపేది. గేమ్‌లో పడి ఏడాదిగా ఎవరితో మాట్లాడట్లేదు. ఆట మాయలో పడి మానసికంగా గతి తప్పిన పిల్లలు చివరకు అలా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.

ఆన్‌లైన్‌ ఆటలు పిల్లలను ఎలా దెబ్బతీస్తున్నాయో అని చెప్పే ఉదాహరణలకు లెక్కే లేదు. హైదరాబాద్‌ అంబర్‌పేటకు చెందిన ఓ ఇంటర్‌ విద్యార్థి ఆన్‌లైన్‌ ఆటలకు బానిసయ్యాడు. తొలుత తాత సెల్‌ఫోన్‌లో రూ.1500 వెచ్చించి గేమ్‌లు ఆడిన ఆ బాలుడు తర్వాత తల్లి ఖాతా నుంచి ఆన్‌లైన్‌ చెల్లింపులు ప్రారంభించాడు. నగదు ఉపసంహరణ కోసం బ్యాంకుకు వెళ్లిన అతడి తల్లి 2 ఖాతాల నుంచి 36లక్షలు మాయమయ్యాయని తెలిసి షాక్‌ అయ్యారు. మచ్చుకు ఇవి కొన్నే.

"ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్​లో పిల్లలకు ఇంటర్నెట్, ఇంటర్​నెట్ గేమ్స్​ బ్యాన్​ చేయాలనే నిర్ణయం ఎందుకు మంచిదో ఇటీవల జరిగిన సంఘటన ఒక్కసారి మనకు నిద్రనుంచి మేల్కొలిపింది. ముగ్గురు చిన్నచిన్నపిల్లలు గాజియాబాద్​లో ఒక ఆన్​లైన్​ గేమ్​కు ఎడిక్ట్​ అయ్యారు. దాని​ ద్వారా ఒక్కొక్క పనిచేసుకుంటూ వెళ్లాలి. ఆపని చేయకపోతే ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపిస్తుంది. ఆ గేమ్​లో మొట్టమొదట రష్యాలో ఓ అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఇలాంటి గేమ్స్​ కూడా ఇంటర్​నెట్​లో పిల్లలను ఆన్​లైన్​ ఆటల నుంచి సూసైడ్​కు దారి తీస్తున్నాయనేది ఒక భయానక సత్యం"- డా. ప్రసాద్​రావు, సైకియాట్రిస్ట్

అటకెక్కుతున్న చదువులు : ఇంటర్నెట్‌ వినియోగం, ఆన్‌లైన్‌ ఆటలు ఒకటా రెండా పిల్లలు, యువతలో లెక్కకు మిక్కిలి సమస్యలకు కారణం అవుతున్నాయి. అదే పనిగా ఫోన్‌లో మునిగిపోవడం వల్ల చదువులు అటకెక్కుతున్నాయి. కళ్లు, ఇతర అవయవాలు దెబ్బతింటున్నాయి. ఫోన్‌ మాయలో పడి ఇతరుల మాట దేవుడెరుగు తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులతోనూ ఎక్కువ సమయం గడపలేకపోతున్నారు.

స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఇలా సామాజిక బంధాలకు ఎసరు పెడుతోంది. అనేక మానసిక సమస్యలకు కూడా కారణం అవుతోంది. సేపియన్‌ ల్యాబ్స్‌ అనే పరిశోధకులు 163దేశాలకు చెందిన 20లక్షల మందిపై జరిపిన సర్వే వివరాల్లో పిల్లల్లో మానసిక సమస్యలకు సంబంధించి అనేక భయాందోళనకర వాస్తవాలు వెల్లడయ్యాయి. 13ఏళ్లకు స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వాడుతున్న పిల్లల్లో 28%మందికి ఆత్మహత్య ఆలోచనలు వస్తున్నాయని తేలింది. ఇలాంటి వారిలో ఆత్మన్యూనతా భావం, దుందుడుకు స్వభావం కూడా ఎక్కువే అని తెలిసింది. ఇవే వారిని నేరాల బాట కూడా పట్టిస్తున్నాయి.

సెల్​ఫోన్​లో బందీ అవుతున్న బాల్యం : కౌమారదశ ప్రారంభ సమయం మెదడు వికాసానికి ఎంతో కీలకం. ఈ వయసులో అధిక స్క్రీన్‌టైమ్‌ ముఖ్యంగా సోషల్‌ మీడియా, ఆన్‌లైన్‌ ఆటలు, మెసేజింగ్‌ యాప్‌ల అతి వినియోగం నిజ జీవిత అంశాలను నేర్చుకోవడంలో, సమస్యలను ఎదుర్కోవడంలో ఇబ్బందులను కల్గిస్తాయి. 13ఏళ్లలోనే సోషల్‌ మీడియాను వినియోగించే అవకాశం రావడంతో సైబర్‌, లైంగిక బెదిరింపుల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. కుటుంబ సంబంధాలు బలహీనం కావడం, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ. మెదడును అతిగా ప్రేరేపించడం, అవాస్తవిక పోలికలు ఇవన్నీ మానసిక సమస్యలకు దారి తీసే అవకాశం ఉంది.

బాల్య దశలోనే డిజిటల్‌ వాతావరణంలో మునిగిపోతే భవిష్యత్తులోనూ వారిలో మానసిక సమస్యల ముప్పు ఎక్కువ అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ధోరణి తర్వాతి తరంలోని దాదాపు మూడింట ఒక వంతు మందిలో మానసిక సమస్యలకు కారణం అవుతుందని అంచనా. సేపియన్‌ ల్యాబ్స్‌ అధ్యయనం ప్రకారం బాల్యదశలోనే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వినియోగాన్ని పరిమితం చేయడం వల్ల 8.5% మందిలో మానసిక సమస్యలు తగ్గుతున్నట్లు తేలింది. ఆత్మహత్య ఆలోచనలను 20% తగ్గిస్తుంది. దాదాపు 12% మందిలో భావోద్వేగాల నియంత్రణ, ఆత్మవిశ్వాసం మెరుగుపడుతున్నట్లు వెల్లడైంది.

ఈ జాగ్రత్తలు మేలు :

  • పిల్లలు స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తక్కువ సమయం వాడేలా చూడాలి
  • అవసరమైతే పూర్తిగా ఇవ్వకపోవడం మంచిది
  • పిల్లలు ఫోన్​లో ఏం చేస్తున్నారో గమనించాలి
  • ఆన్​లైన్​ గేమ్​ల యాప్​లను ఫోన్​ నుంచి తొలగించాలి
  • చిన్నపిల్లలకు సోషల్ మీడియా వాడకంపై పరిమితి విధించాలి

నిషేధిత ఆన్​లైన్​ గేమ్​లు ఆడొద్దు! - ముప్పు కొనితెచ్చుకోవద్దు - పోలీసుల హెచ్చరిక!

ఆన్​లైన్​ గేమ్​లకు అలవాటుపడ్డ నిమ్స్ ప్రొఫెసర్‌! - అప్పుల బాధతో ఆత్మహత్య

TAGGED:

DISADVANTAGES OF ONLINE GAMES
KEEP AWAY FROM ONLINE GAMES
BEWARE OF ONLINE GAMES
ONLINE GAMES IMPACT ON CHILDREN
DISADVANTAGES OF ONLINE GAMES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.