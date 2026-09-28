ఒంగోలు @150 వసంతాలు - మూడో గ్రేడ్ మున్సిపాలిటీగా మొదలైన ప్రస్థానం
1876లో ఒంగోలు మూడో గ్రేడ్ మున్సిపాలిటీగా ఆవిర్భవించింది. ఆ తర్వాత 1970 ఫిబ్రవరి 2న ద్వితీయ శ్రేణి మున్సిపాలిటీగా ప్రకటించారు. 1972లో మొదటి గ్రేడ్ మున్సిపాలిటీగా అప్గ్రేడ్ పొందింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 11:13 AM IST|
Updated : September 28, 2026 at 11:18 AM IST
Special Story On Ongole 150 years : నాడు మట్టిరోడ్లు, చిన్నపాటి ఇళ్లు, అంతంతమాత్రంగానే మౌలిక సదుపాయాలు. నేడు విశాలమైన రహదారులు, వేలాది కుటుంబాలు, మెరుగైన సౌకర్యాలు. మూడో గ్రేడ్ మున్సిపా లిటీగా మొదలైన ఆ పట్టణ ప్రయాణం శతాబ్దిన్నర కాలంలో అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెంది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్గా రూపాంతరం చెందింది. అదే ఒంగోలు నగర పాలక సంస్థ. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్న ఏకైక నగరపాలక సంస్థ ఇది. విద్య, వైద్యం, వాణిజ్యం, ఉపాధి ఇలా అన్ని రంగాల్లో గణనీయమైన పురోగతి సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో 150 వసంతాలు జరుపు కుంటూ నవశకంలోకి అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థపై ఇదీ సంగతి ప్రత్యేక కథనం.
ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థకు 150 సంవత్సరాలు : ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోనే ఉన్న ఏకైక నగరపాలక సంస్థ ఒంగోలు. ఎన్నో ఏళ్లుగా జిల్లాకే ప్రధాన వాణిజ్య, వ్యాపారం కేంద్రంగా ఉంది. అనేక రంగాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ప్రస్తుతం 150 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోనుంది. మరి, ఒంగోలు పట్టణం ప్రస్థానం ఎలా ప్రారంభమైందని చూస్తే 1870,80లలో చిన్న పట్టణంగా ఉండేది. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం 1881 నాటికి పట్టణ జనాభా సుమారు 9,200గా ఉండేది. సుమారు 2,286 ఇళ్లతో పరిమిత సదుపాయాలు మాత్రమే ఉండేవి. అలా కొద్దిపాటి సౌకర్యాలతోనే 1876లో మూడో గ్రేడ్ మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడింది ఒంగోలు. అప్పుడే నగర అభివృద్ధికి అడుగులు పడ్డాయి.
1876 సెప్టెంబర్ 30న ఒంగోలు మున్సిపాలిటీకి మొదటిసారి ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ తర్వాత 1970 ఫిబ్రవరి 2వ తేదీన ఒంగోలు జిల్లా కేంద్రంగా ప్రకటించడంతో పాటు ద్వితీయ శ్రేణి మున్సిపాలిటీగా ప్రకటించారు. 1972 మే 2న ఒంగోలు జిల్లాను ప్రకాశం జిల్లాగా మార్చారు. ఆ తర్వాత 1983లో ప్రత్యేక గ్రేడ్ హోదా పొందింది. 2001లో చుట్టుపక్కల మూడు పంచాయతీల విలీనంతో పట్టణ పరిధి మరింత విస్తరించింది. 11 సంవత్సరాల తర్వాత అంటే 2012 జనవరి 21న నగరపాలక సంస్థగా అవతరించింది. ఈ క్రమంలోనే నగరం అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది.
శతాబ్దిన్నర కాలంలో అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి : ప్రస్తుతం ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థ పెద్ద నగరాలకు ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా అభివృద్ధి చెందింది. మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు ఆధునిక నగరాలతో పోటీ పడేలా సకల సౌకర్యాలు కల్పించేలా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు కృషి చేస్తున్నారు. ఫలితంగా అనేక సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇక నగరం విస్తీర్ణం విషయానికి వస్తే 130 చదరపు కిలోమీటర్లకు పైగా ఒంగోలు విస్తరించింది. 2001 జనాభా లెక్కల ప్రకారంపట్టణంలో లక్షా 92 వేలకు పైగా జనాభా ఉంటే 2011 జనాభా లెక్కలు వచ్చేసరికి 2 లక్షల 2 వేలకు పైగా చేరుకుంది. ఐతే, నగరానికి ఆనుకుని ఉన్న కొన్ని గ్రామాలను ఇందులో విలీనం చేశారు. దీంతో ఆయా గ్రామాల్లో ఉన్న 49 వేలకు పైగా జనాభాను కలుపుకుని ప్రస్తుతం ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ జనాభా 3 లక్షలకు పైగా ఉంటుందని అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఇటీవలే ఒంగోలు డివిజన్ల సంఖ్య 62కు పెంచారు.
ఒకప్పుడు బావులు, చెరువులు, కాలువలపై ఆధారపడిన పట్టణ జీవనం ఇప్పుడు ప్రతి వీధికి పైపులైన్ల ద్వారా రక్షిత నీటి సరఫరా అందుతోంది. విద్యుత్, పారిశుద్ధ్య వ్యవస్థలు మెరుగు పడ్డాయి. చిన్నరోడ్లు, మట్టిదారుల స్థానంలో విశాలమైన రహదారులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వాణిజ్య సముదాయాలు క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. విద్య, వైద్యం, ఉపాధి తో పాటు బ్యాంకింగ్, వ్యాపారం విస్తరించడంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలకు ఒంగోలు ప్రధాన కేంద్రంగా మారింది.
"టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారికి గౌరవసూచకంగా పి.వి. నరసింహారావు గారు ఒంగోలు జిల్లా పేరును ప్రకాశం జిల్లాగా మార్చారు. ఆ సమయంలో తాగునీరు, విద్యుత్ వంటి అత్యవసర వనరుల కొరత ఉండేది. అయితే ఆ ఇబ్బందులను అధిగమించి అవసరమైన సదుపాయాలను కల్పించారు" -డాక్టర్ చెంచు చెలమయ్య, వైద్యులు, ఒంగోలు
80వేల ఇళ్లలో ఒకేసారి చెత్త వేరు చేసే కార్యక్రమం : ఒంగోలు పేరు వినగానే మొదటగా అందిరికి గుర్తుకు వచ్చేది గిత్తలు. ఈ ఒంగోలు గిత్తలకు రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశ, విదేశాల్లోనూ మంచి గుర్తింపు ఉంది. బలమైన శరీర నిర్మాణం, కష్టాన్ని తట్టుకునే సామర్థ్యం, ఎత్తు, వెడల్పుగా ఉండే నుదురు ఇలా ఎన్నో ప్రత్యేకతలు వీటి సొంతం. అలాగే, ఒంగోలు సమీప ప్రాంతాలు నాణ్యమైన పంటల దిగుబడికి అనుకూలమైన నేలలు. వరి, పత్తి, మిరప, శనగ, కంది, పొగాకు వంటి పంటల దిగుబడి ఆశా జనకంగా ఉంటుంది. సారవంతమైన నేలలు, విభిన్న పంటలు, ఒంగోలు జాతి పశువులు వెరసి ఒంగోలు ప్రాంతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చాయని మున్సినిపల్ కార్పొరేషన్ అభివృద్ధిలోనూ కీలక పాత్ర పోషించాయని నగరవాసులు చెబుతున్నారు. చుండూరి రంగారావు, ప్రకాశం జిల్లా అభివృద్ధి వేధిక అధ్యక్షులు
నగరంలో రోజుకు సుమారు 125 టన్నుల వ్యర్థాలను సేకరిస్తున్నారు. తడి, పొడి చెత్తను వేరు చేసి సేంద్రియ ఎరువుగా మార్చే ప్రక్రియను నగరంలో అమలు చేస్తున్నారు. గతంలో కొండలా పేరుకుపోయిన వ్యర్థాల నిర్మూలనలోనూ అసాధారణ పురోగతి సాధించి ఏకంగా 1,85,691 మెట్రిక్ టన్నుల చెత్తను విజయవంతంగా తొలగించారు. సేకరించిన తడి చెత్తను రవాణా చేసి కంపోస్ట్ యార్డులో క్రషింగ్ ద్వారా బెడ్లుగా తయారు చేసిన తర్వాత బయోవిజర్డ్ అనే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. అలాగే, 12,800 రూపాయల విలువైన ఒక కిలో పౌడర్తో 40 టన్నుల తడి చెత్తను ప్రాసెస్ చేసి 25 నుంచి 28 టన్నుల నాణ్యమైన కంపోస్ట్ను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ ఆర్గానిక్ కంపోస్ట్ను ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థ తరఫున గ్రీన్ గోల్డ్ అనే పేరుతో బ్రాండింగ్ చేస్తున్నారు. కిలో 10 రూపాయల చొప్పున విక్రయించడం ద్వారా నెలకు 2.50 లక్షల నుంచి 2.80 లక్షల వరకు ఆదాయం వస్తుందని సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు. ఐతే, 150వ వార్షికోత్సవంలో భాగంగా 80వేల ఇళ్లలో ఒకేసారి చెత్త వేరు చేసే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా పారిశుద్ధ్యంపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేశారు. ఒక రోజు-ఒక గంట వ్యవధిలో చెత్త సేకరణ చేయడంతో ఒంగోలు నగరపాలికకు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం దక్కడం విశేషం.
ష్యత్లో మరింత అభివృద్ధి చేసేలా ప్రణాళికలు : నగరం విస్తరించిన కొద్దీ సమస్యల స్వరూపం కూడా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ట్రాఫిక్ రద్దీ, పార్కింగ్, ఫుట్పాత్ల ఆక్రమణలు, డ్రైనేజీ, ప్రజా మరుగుదొడ్లు, తాగునీరు, చెత్త నిర్వహణ వంటి అంశాలు పట్టణ ప్రణాళికలో కీలకంగా మారాయి. నగరాభివృద్ధితో పాటు ప్రజలకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు పెంచే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. రామాయ పట్నం పోర్టు, పరిశ్రమలు, గ్రానైట్ వ్యాపారం, పర్యాటక అవకాశాలు ఒంగోలు భవిష్యత్ ఆర్థిక ప్రగతికి దోహదపడే రంగాలుగా అధికారులు గుర్తిస్తున్నారు. ట్రంక్ రోడ్ల విస్తరణ, నీటి పైపులైన్లు, గృహ వసతులు, క్రీడా మౌలిక వసతుల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.
150 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని నగర అభివృద్ధికి కృషి చేసిన ప్రముఖుల సేవలను గుర్తిస్తూ ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లోకి ప్రవేశించే ప్రధాన ద్వారం వద్ద వారి విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. మెగా వైద్య శిబిరాలు, హెరిటేజ్ వాక్ వంటి అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. నగర చరిత్ర, వారసత్వం, సంపద గురించి ప్రజలకు తెలియజేసేలా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో పాటు క్రీడాపోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. అదే సమయంలో నగరం మరింత అభివృద్ధి చెందేలా ప్రత్యేక ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్తున్నారు.
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