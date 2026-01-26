ETV Bharat / opinion

మీ వంటపాత్రలతో అనారోగ్యం - కొన్ని రోజుల తర్వాత పక్కన పెట్టాల్సిందే అంటున్న నిపుణులు

వంటపాత్రలు పాతగా మారితే ప్రమాదకరం - కోటింగ్‌ తొలగి బయటకు వస్తున్న రసాయనాలు - అల్యూమినియం పాత్రలు వద్దంటున్న నిపుణులు - స్టెయిన్‌లెస్‌ స్టీల్‌ పాత్రలు వాడితే ఉత్తమమని సూచన

Cooking Vessels Impact On Health
Cooking Vessels Impact On Health (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 26, 2026 at 3:57 PM IST

6 Min Read
Cooking Vessels Impact On Health : సాధారణంగా ఏదైనా వస్తువుకు ఒక కాలపరిమితి ఉంటుంది. కొన్ని రోజులు వాడిన తర్వాత అది పాడైతే పక్కన పెట్టాల్సిందే. ఏ వస్తువు సంగతి ఎలా ఉన్నా దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ ఏళ్ల తరబడి వినియోగించే వస్తువులు కొన్ని ఉంటాయి. అవే వంటపాత్రలు. కొందరు పుట్టింటి వారు ఇచ్చారనో లేక చెడిపోలేదు కదా అనే కారణంతో వాటిని ఏళ్ల తరబడి వాడుతూ ఉంటారు. అయితే ఇది చాలా ప్రమాదకరం అంటున్నారు నిపుణులు. ఆహారం ఎంత బలవర్థకమైనది అయినా ఏళ్ల నాటి వంటపాత్రల్లో వండినా, నిల్వ చేసినా అది ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి కాలంతీరిన వంటపాత్రలు ఎందుకు అంత ప్రమాదకరం. ఎలాంటి వాటిని ఉపయోగిస్తే ప్రయోజనం కల్గుతుంది.

ఏళ్ల తరబడి వాడితే : ఆరోగ్యస్పృహ బాగా పెరిగిన నేటి రోజుల్లో అంతా ఆహారానికి చాలా ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఆహారంలో పోషకాలు ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. కానీ ఒక విషయం మర్చిపోతున్నారు. మరవడం అనే కన్నా తెలియక ఓ తప్పు చేస్తున్నారు. అదే వంట పాత్రలను ఏళ్ల తరబడి వినియోగించడం. ఇప్పటి వరకు ఈ మాట వినకున్నా ఇది మాత్రం నిజమే. పాత్రలను ఎంతగా శుభ్రం చేస్తున్నా వాటిని ఏళ్ల తరబడి వాడితే ఆరోగ్యానికి ముప్పు తెచ్చుకున్నట్లే. అన్ని వస్తువుల లాగానే వంటపాత్రలకు కూడా ఓ ఎక్స్‌పైరీ సమయం ఉంటుంది. ఇతర వస్తువుల లాగానే వంటపాత్రలు కూడా కాలం గడిచే కొద్దీ షెల్ఫ్‌లైఫ్‌ కోల్పోతాయి. కొద్ది కాలం గడచిన తర్వాత వంటపాత్రల మీద ఉన్న టెస్లాన్ కోటింగ్ తొలగిపోయి నాణ్యత తగ్గుతుంది. ఇదే ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తుందని అంటున్నారు నిపుణులు.

మీ వంటపాత్రలతో అనారోగ్యం - కొన్ని రోజుల తర్వాత పక్కన పెట్టాల్సిందే అంటున్న నిపుణులు (ETV)

దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆయా వస్తువుల్ని గడువు తేదీని చూసి మార్చడం తప్పనిసరి అని సూచిస్తున్నారు. లేకుంటే అలాంటి వంటపాత్రల్లో ఉండే రసాయన కణాలు ఆహారం ద్వారా శరీరంలోకి చేరి వివిధ అనారోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు అల్యూమినియం పాత్రల్లో వంట వల్ల పార్కిన్సన్‌, ఆల్జీమర్స్‌, జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

"ఫుడ్​ సేఫ్టీ సొసైటీ ఆఫ్​ ఇండియా, ఫుడ్​ అండ్​ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్​ అమెరికా వారి పరిశోధనల ప్రకారం, మనం వాడుతున్న లోహాలే మనపాలిట శాపాలవుతున్నాయి. మన దేశంలో సామాన్యుల వెండిగా పిలుస్తున్న అల్యూమినియం పాత్రలను ఎక్కువగా వాడుతున్నాం. దీనిలో వంట చేయడం వల్ల లీచింగ్​ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది. దీంతో ఈ పదార్థాలు మన శరీరంలోనికి చేరుతాయి. వీటిని వినియోగించడం ద్వారా పార్కిన్​సన్, ఆల్జీమర్స్​, జీర్ణ ప్రక్రియ రోగాలు, మెదడు సంబంధమైన వ్యాధులు, నరాల బలహీనత వంటి వ్యాధులకు వస్తున్నాయి." - డాక్టర్ శ్రీకుమార్, పర్యావరణవేత్త

కోటింగ్ తొలగిపోతే పక్కకే : నాన్‌ స్టిక్‌ పాన్స్, కడాయి, తవా వంటివి ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లోనూ భాగమయ్యాయి. వీటితో వంట సులభంగా పూర్తవుతుందన్న ఉద్దేశంతో చాలామంది వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే ఏళ్ల తరబడి ఒకే పాత్ర ఉపయోగించడం మంచిది కాదు. ప్రతి 2నుంచి 5ఏళ్లకు ఒక సారి వీటిని మార్చడం తప్పనిసరి. ఒకవేళ అంతకంటే ముందే వీటికున్న టెస్లాన్ కోటింగ్ తొలగిపోయినా, ఆహారం అంటుకుపోయినట్లుగా అనిపించినా అలాంటి పాత్రలను పక్కన పెట్టేయడం మేలు. చెక్క స్పూన్లు రెండేళ్లకోసారి మార్చాల్సి ఉంటుంది. అవి విరిగినా, చిల్లు పడినా, దుర్వాసన వస్తున్నా గడువు తేదీతో సంబంధం లేకుండా వాటిని మార్చి కొత్తవి కొనుగోలు చేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.

అలాంటివి ఉపయోగించకూడదు : కాయగూరలు తరిగే చెక్క కటింగ్ బోర్డుకూ ఇది వర్తిస్తుందంటున్నరు. ఇక కొంతమంది కాయగూరలు కోయడానికి ప్లాస్టిక్ కటింగ్ బోర్డు వాడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో కత్తి గాట్లు లోతుగా పడినా, రంగు మారినా దీన్ని పక్కన పెట్టాలి. అంతేకాదు ప్రతి 1 నుంచి 2 ఏళ్లకోసారి ఈ బోర్డ్​ని తప్పనిసరిగా మార్చాలంటున్నారు నిపుణులు. పిండి కలపడానికైనా, పాన్‌కి నూనె రాయడానికైనా సిలికాన్‌తో తయారైన స్పాచ్యులా, బ్రష్ ఉపయోగిస్తుంటారు చాలామంది. అయితే వీటిని 2 నుంచి 4 ఏళ్లకోసారి మార్చాలంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ వీటిపై లోతుగా గీతలు పడినా, వేడికి చివర్లు కరిగినట్లు అనిపించినా, మరీ మృదువుగా మారినా ఉపయోగించకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

పీలర్‌ను 1నుంచి 2 ఏళ్లు, చాకులను 5నుంచి 10 ఏళ్లు. గరిటను 3 నుంచి 5 ఏళ్లకు ఒకసారి మార్చడం మంచిదని అంటున్నారు వైద్యులు. తుప్పు పడితే ఈ గడువు తేదీతో సంబంధం లేకుండా ముందే వాటిని మార్చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఎంత వద్దనుకున్నా కొన్ని వస్తువుల్ని నిల్వ చేయడానికి, భద్రపరచడానికి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలని ఉపయోగించాల్సి వస్తుంటుంది. అయితే వీటిని కూడా 1 నుంచి 3 ఏళ్లకు ఒకసారి మార్చాలి. ఒకవేళ వాటిపై ఆహారపు మరకలు పడినా, వాటి తాలూకు వాసనలు వెలువడినా తప్పనిసరిగా మార్చాలంటున్నారు నిపుణులు.

తుప్పు పడితే మార్పు తప్పనిసరి : అలాగే పీఈటీ, హెచ్​డీపీఈ, పీపీ వంటి గుర్తులున్న ప్లాస్టిక్ డబ్బాలని మాత్రమే ఎంచుకోవాలని, పీవీసీ, పీఎస్​ వంటి గుర్తులున్నవి మంచివి కాదని చెబుతున్నారు. వీటిని వేడి ప్రదేశాల్లో ఉంచకుండా జాగ్రత్తపడడమూ ముఖ్యమే. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పాత్రల్ని చక్కగా వినియోగిస్తే 10 నుంచి 15 ఏళ్లు మన్నుతాయని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఆయా ఆహార పదార్థాలు తయారుచేసేటప్పుడు అవి రంగు మారినా, తుప్పు పట్టినా తప్పనిసరిగా మార్చాలని అంటున్నారు. లేకుంటే అనారోగ్య సమస్యలను కొని తెచ్చుకున్నట్లే అని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆయా వస్తువుల్లోని కనిపించని రసాయనాల వల్ల వివిధ అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని అంటున్నారు.

"కోటెడ్​ వంటపాత్రలు ఎక్కువ కాలం వాడటంతో వాటి పై పొర ఊడిపోయి బయటకు వస్తోంది. అదనంగా ఆహారంలో కలిసిపోతోంది. ఈ పాత్రలలో వంట చేయడం ద్వారా రసాయన చర్యలు జరుగుతాయి. అందుకని వంట చేసిన పాత్రలో ఆహారం నిల్వచేయకుండా వేరొక పాత్రలోకి మార్చాలి. సిరామిక్​ లేని పాత్రలు వాడాలి. లెడ్​ లేని గ్లాసులను వినియోగించవచ్చు." - డాక్టర్ జి. నియంత, పర్యావరణ నిపుణులు

అలా చేస్తే మరింత కాలం మన్నిక : ఈరోజుల్లో ఇనుప వంట పాత్రల వాడకం పెరిగిపోయింది. అయితే ఇవి తుప్పు పట్టినా, విరిగిపోయినా మార్చడం మంచిది. ఇక ప్రెజర్ కుక్కర్‌ను బ్రాండ్‌ను అనుసరించి 5 నుంచి 8 ఏళ్లకు ఒకసారి మార్చాలి. అంతేకాదు దాని రబ్బర్ రింగ్, విజిల్ వంటివి డ్యామేజ్ అయిన ప్రతిసారీ మార్చుకోవడం మంచిది. అయితే ఆయా వంట పాత్రలు, సామగ్రి వాడకం వాటిని శుభ్రం చేయడం, స్టోరేజ్ విషయాల్లోనూ కొన్ని కచ్చితమైన నియమ నిబంధనలు పాటిస్తేనే అవి మరింత కాలం మన్నుతాయి.

కొన్ని ఇళ్లలో 40-50ఏళ్ల నాటి వంటపాత్రలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కారణం పుట్టింటి వారు ఇచ్చారన్న సెంటిమెంట్‌తో వాటిని పక్కన పెట్టకుండా వాడడమే. అయితే ఇవి మరింత ప్రమాదకరం. అలాంటి పాత్రలు కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ క్రమంగా అరిగిపోయి వాటిలోని రసాయనాలు బయటకు వస్తాయి. అలాంటి పాత్రల్లో వండినా, ఆహారం, లేక నీరు నిల్వ చేసినా ఆ రసాయనాలు శరీరంలోకి చేరి అనారోగ్యానికి కారణం అవుతాయి.

వింటేజ్ కుక్‌వేర్‌పై ఆసక్తి : ఇప్పుడు చాలా మంది స్టీలు, ఇత్తడి, అల్యూమినియం పాత్రలను వినియోగిస్తున్నా కొందరు వింటేజ్ కుక్‌వేర్‌పై కూడా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కారణం వీటిలో వండితే చక్కటి రుచితో పాటు, ఆరోగ్యాన్నీ సొంతం కావడమే. ఈ క్రమంలోనే మట్టి, ఇనుప పాత్రలకు రోజురోజుకీ ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఇప్పుడు ఆ జాబితాలోకి సోపేన్ కుక్‌వేర్ కూడా చేరింది. పేరు మోడ్రన్‌గా ఉన్నా ఇవి పాత కాలపు రాతి పాత్రలే. కొత్తగా, ఈ కాలంవారి అభిరుచులకు తగినట్లుగా రూపుదిద్దుకొని మరీ మార్కెట్లో కొలువు తీరాయి. వీటిని వినియోగిస్తే ఆరోగ్యం మన సొంతమౌతుంది.

మారుతున్న కాలంతో పాటే ఇప్పుడు కొత్త కొత్త రోగాలు పుట్టుకువస్తున్నాయి. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా రకరకాల అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టముట్టుడుతున్నాయి. చిన్న జబ్బు వచ్చినా .చికిత్స కోసం చేసే ఖర్చుతో జేబు గుల్ల అవుతుంది. అందువల్ల ఆహారం, శుభ్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే ఇప్పుడు కాలం తీరిన వంటపాత్రలను పక్కన పెట్టడం కూడా ముఖ్యమే. లేకుంటే కోరి అనారోగ్యాలను కొని తెచ్చుకున్నట్లే.

