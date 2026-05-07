యుద్ధంతో చమురు కష్టాలు - దీర్ఘకాలం కొనసాగితే అనేక రంగాలపై ప్రభావం

హార్మూజ్ జలసంధి మూసివేతతో సమస్యలు - చమురుతో ముడిపడి ఉన్న రంగాలకు సవాళ్లు - చమురు కొరత తలెత్తితే 6 వేల ఉత్పత్తులపై ప్రభావం - ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం,టెక్నాలజీ రంగాలపై ఎఫెక్ట్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 1:37 PM IST

Impact Of Fuels On Many Sectors : చమురు అంటే ఓ ఇంధన వనరు మాత్రమే కాదు. అంతకుమించి. ఈ మాట చెప్పుకోడానికి ఓ బలమైన కారణముంది. ఇవాళ మనకు అందుతున్న ఎన్నో సౌకర్యాల వెనక ఉన్నది చమురే. అందరికీ అన్నం పెట్టే వ్యవసాయం రంగం నుంచి జబ్బులు వస్తే నయం చేసే వైద్య రంగం వరకూ అంతా ముడి చమురుపై ఆధారపడుతున్నవే. ఓ అంచనా ప్రకారం, కనీసం 30 రంగాలు ముడి చమురుతో ముడిపడి ఉన్నాయి. అంటే ఇది ఎంత అవసరమైన వనరు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.

ఇన్నాళ్లూ ఈ వనరుకు ఇబ్బందులేమీ రాలేదు. కానీ పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలతో ఒక్కసారిగా చిత్రం మారిపోయింది. చమురు దిగుమతులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. భారత్ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుక్కుంటున్నా అన్ని రంగాలకు సరిపడా ముడి చమురు అందడం లేదు. సుదీర్ఘకాలం పాటు సరఫరాకు ఆటంకాలు ఎదురైతే ఈ అన్ని సెక్టార్లపై ప్రభావం తప్పేలా లేదు.

ఎన్నో రంగాలకు సవాళ్లు : హార్మూజ్ జలసంధి వద్ద సందిగ్ధతకు ఇప్పట్లో తెరపడేలా లేదు. ఇక్కడ సాధారణ పరిస్థితులు ఎప్పుడు వస్తాయో కూడా చెప్పడం కష్టంగా ఉంది. ఫలితంగా ఈ మార్గం ద్వారా రావాల్సిన చమురుకు రకరకాల ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఇరాన్‌తో సత్సంబంధాల కారణంగా భారత్‌కు కొంత వరకూ చమురు, గ్యాస్ సరఫరా అవుతుండడం కాస్త ఊరటనిచ్చే విషయం. కానీ ఈ సప్లై డిమాండ్‌కు తగ్గట్టుగా ఉంటోందా లేదా అన్నదే అసలు ప్రశ్న. ఇప్పటికైతే నిల్వలు ఉన్నాయి. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అని కేంద్రం చెబుతోంది. అయినా మధ్య మధ్యలో సరఫరాలో సమస్యల వల్ల వాహనదారులకు అవస్థలు తప్పలేదు. రవాణా రంగంపై గట్టిగానే ప్రభావం పడింది. సాధారణంగా చమురు ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు రవాణా గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకుంటారు. ఎక్కువ చమురు వినియోగం అయ్యేది కూడా ఈ రంగంలోనే. కానీ ఈ ఎఫెక్ట్ కేవలం ఇక్కడికే పరిమితం కాదు. చమురుతో ముడి పడి ఉన్న ఎన్నో రంగాలకు సవాళ్లు తప్పేలా లేవు అని మార్కెట్ అనలిస్ట్‌లు చాలా కచ్చితంగా చెబుతున్నారు.

పెయిన్ రిలీవర్స్, యాంటీ డిప్రెసెంట్స్, యాంటీ బయాటిక్స్‌ : కొన్ని అంచనాల ప్రకారం, ముడి చమురు కొరత తలెత్తితే సుమారు 6 వేల ఉత్పత్తులపై ఆ ప్రభావం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, టెక్నాలజీ ఇలా అన్ని రంగాల్లోనూ ఎఫెక్ట్ తప్పదు. అదెలా అంటే ముందుగా ఆరోగ్యరంగం గురించి మాట్లాడుకుందాం. వైద్యరంగంలో ఉపయోగించే ఎన్నో పరికరాల తయారీకి ముడి చమురే ముడి సరుకు. సిరంజీలు, ఐవీ బ్యాగ్స్, సర్జికల్ టూల్స్, మాస్క్‌లు, గౌన్స్ లాంటివి ఈ జాబితాలోకి వస్తాయి. వీటన్నింటిలోనూ ప్లాస్టిక్స్, పాలిమర్స్ ఉంటాయి. వీటి తయారీకి ముడి చమురే కీలకం.

ఇక సింగిల్ యూజ్ డిస్పోజబుల్ మెడికల్ ప్రొడక్ట్స్‌ తయారీలోనూ పాలీమర్స్‌ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకు ముడి చమురు కావాల్సిందే. పెయిన్ రిలీవర్స్, యాంటీ డిప్రెసెంట్స్, యాంటీ బయాటిక్స్‌ల పెట్రోలియం ఆధారిత కంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఇక ఆంబులెన్స్‌లు, ఇతరత్రా వాహనాల్లో క్రిటికల్ మెడికల్ ఎక్విప్‌మెంట్స్ గ్యాసొలీన్ లేదా డీజిల్‌పైనే నడుస్తాయి. ఇక ఉత్పత్తులను ఓ చోట నుంచి మరో చోటకు తరలించాలంటే పెద్ద ఎత్తున ట్రక్స్ అవసరం. వీటికీ చమురు అవసరమే. అంటే మందులు, ఉత్పత్తుల తయారీ నుంచి వాటిని సరఫరా చేసేంత వరకూ ముడి చమురుపైనే ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రూడాయిల్‌ సప్లైలో సమస్యలు వస్తే ఆ మేరకు ఆరోగ్య రంగ సేవలు ఖరీదవుతాయి. ఆ భారం ప్రజలపైనే పడుతుంది.

ఫర్టిలైజర్స్ ధరలపై ఎఫెక్ట్ : ఆరోగ్యం తరువాత అంతగా ప్రభావితం అయ్యేది వ్యవసాయ రంగం. సాగులో అత్యంత కీలకమైనవి ఫర్టిలైజర్స్. వీటి తయారీకి క్రూడాయిల్ తప్పనిసరి. నైట్రోజన్ ఫర్టిలైజర్స్‌ తయారు చేయాలంటే అమ్మోనియా అవసరం. దీని తయారీకి నేచురల్ గ్యాస్ లేదా క్రూడాయిల్ ముడి సరుకు. పురుగు మందుల తయారీకి పెట్రోలియం ఉత్పత్తులే ఆధారం. ట్రాక్టర్లు, హార్వెస్టర్లు, ఇరిగేషన్ పంప్స్, భారీ మెషినరీ ఇలా అన్నింటికీ డీజిల్ అవసరం అవుతుంది. ఇక చేతికొచ్చిన పంట మార్కెట్‌ వరకూ తీసుకెళ్లాలంటే..ఆ రవాణాకూ చమురు కావాల్సిందే. అంటే క్రూడాయిల్ లభించకపోతే...ఆ మేరకు పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగంపై ప్రభావం పడుతుంది. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం చమురు దొరక్క డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరిగితే ఈ ఎఫెక్ట్ ఫర్టిలైజర్స్ ధరలపై కనీసం 5-10% మేర ఉంటుంది. అంటే పంట చేతికొచ్చి మార్కెట్‌లోకి సప్లై అయ్యే సమయానికి ఆయా ఉత్పత్తుల ధరలు పెరిగిపోతాయి. సహజవాయువు కొరత కారణంగా ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో ఎరువుల ఉత్పత్తి సుమారు 24% మేర తగ్గిందని ఇప్పటికే క్రిసిల్ సంస్థ వెల్లడించింది. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే ఎరువులకు అవస్థలు పడక తప్పదు.

30 రంగాలపై ప్రభావం : టెక్నాలజీ కూడా ముడి చమురుతో ముడి పడి ఉంది. స్మార్ట్‌ఫోన్, ల్యాప్‌టాప్ లాంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలన్నింటిలోనూ ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది. ఆ ప్లాస్టిక్‌ తయారయ్యేది చమురుతోనే. ఇక ఈ పరికరాల్లో ఉండే ఇంటర్నల్ బోర్డ్‌లు, వైర్స్‌పైన కోటింగ్‌కి కూడా చమురుతో తయారు చేసిన రసాయనాలే ఆధారం. మైక్రోచిప్స్‌ తయారీలోనూ ఎంతో గాఢత కలిగి ఉన్న రసాయనాలు, సాల్వెంట్స్‌ వాడుతుంటారు. ఇవి కూడా క్రూడాయిల్ నుంచి వచ్చినవే. ప్రింటెండ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్‌ల తయారీలోనూ క్రూడాయిల్ తప్పనిసరి. ఇందులో వాడే రెసిన్స్‌ను పెట్రోలియం, నేచురల్ గ్యాస్‌తో తయారు చేస్తారు. అంటే గల్ఫ్ దేశాల నుంచి మనకు చమురు సరిగ్గా సరఫరా కాకపోతే స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశముందన్నమాట. కేవలం ఈ రంగాలే కాదు. ముడి చమురుపై ఆధారపడిన మొత్తం 30 రంగాలపై ప్రభావం తప్పకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు విశ్లేషకులు. అందులో ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ సెక్టార్ కూడా ఉంది. అంటే నిత్యావసర సరుకులపైనా చమురు ఎఫెక్ట్‌ పడనుంది.

ఎక్కువమోతాదులో క్రూడాయిల్ వినియోగం : పలు నిత్యావసర సరుకుల తయారీలో క్రూడాయిల్ వినియోగం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. డిటర్జెంట్స్, సబ్బుల్లో చమురు నుంచి తయారయ్యే లీనియర్ ఆల్కిల్ బెంజీన్ ఎక్కువమోతాదులో ఉంటుంది. షాంపూలు, క్రీమ్స్‌లోనూ సింథటిక్ పాలీమర్స్ ఉంటాయి. ఇవి కూడా ముడి చమురు నుంచే తయారవుతాయి. అన్నింటి కన్నా ముఖ్యంగా పెయింట్స్‌లో ముడి చమురు నుంచి తయారయ్యే రసాయనాల వినియోగం 40-60% మేర ఉంటుంది. ఇక నిత్యావసర సరుకుల ప్యాకింగ్‌లో పెట్రో కెమికల్స్ వాడకం ఎక్కువ. పాలీఇథిలిన్, పాలీప్రొపిలీన్‌ లాంటి రసాయనాలను షాంపూ బాటిల్స్‌, స్నాక్ ప్యాకెట్స్‌ తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. సరకుల రవాణాలోనూ డీజిల్ ఎక్కువగా వినియోగం అవుతుంది. ఇక వంట నూనెల ధరలూ ఇప్పటికే పెరిగాయి. పొద్దుతిరుగుడు నూనెపైన ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా కనబడుతోంది. సగటున 7-15 రూపాయల మేర ధర పెరిగింది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు మొదలైనప్పటి నుంచి వంట నూనె ధరలు సుమారు 22% మేర పెరిగినట్టు అంచనా.

తగ్గిన క్రూడాయిల్, గ్యాస్‌ సరఫరా : సిరామిక్స్ రంగంలోనూ క్రూడాయిల్ అధికంగా వినియోగిస్తారు. ముఖ్యంగా టైల్స్, శానిటరీవేర్‌లో వాడకం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాదాపు 40% మేర తయారీదారులు ప్రొపేన్ వాడతారు. ఇది క్రూడాయిల్ నుంచే వస్తుంది. మరి కొంత మంది నేచురల్ గ్యాస్‌ను వినియో గిస్తారు. అయితే మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఇప్పటికే ఈ రంగం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. క్రూడాయిల్, గ్యాస్‌ సరఫరా తగ్గింది. ఫలితంగా చాలాచోట్ల సిరామిక్ ఇండస్ట్రీలను మూసివేశారు. అంతర్జాతీయంగా ఇంధన ధరలు పెరగడం వల్ల ఆ ప్రభావం సిమెంట్ తయారీ సంస్థలపైనా పడనుంది. ఈ మొత్తం పరిణామాలు చివరకు ద్రవ్యోల్బణానికి దారి తీసే ప్రమాదం లేకపోలేదు. అదే జరిగితే క్రమంగా ముడి చమురుపై ఆధారపడిన అన్ని రంగాల్లోని ఉత్పత్తుల ధరలు పెరుగుతాయి. అందులో ముందుగా ప్రభావం కనిపించేది నిత్యావసర సరుకులపైనే. ఇదే విధంగా చమురు ధరలు పెరిగితే కొంత వరకూ కార్లు, బైక్‌ల విక్రయాలపైనా ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం లేకపోలేదు.

భారత్‌పై వేల కోట్ల భారమా? : చమురు ధర ఒక్క డాలర్ మేర పెరిగినా భారత్‌పై వేల కోట్ల రూపాయల భారం పడుతుంది. ఆ స్థాయిలో గల్ఫ్ దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుండమే అందుకు కారణం. అయితే ప్రస్తుతానికి రష్యా నుంచి భారత్ పెద్ద ఎత్తున చమురు దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఇది కొంత వరకూ ఊరటనిచ్చే విషయమే. కానీ రష్యా నుంచి భారత్‌కు చమురు రావడానికి రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి. అంతే కాదు. రవాణా సమయమూ ఎక్కువవుతోంది. దీని వల్ల కొంత ధరాభారం పెరుగుతున్నా ప్రస్తుతానికి సవాల్ దాటడానికి కొంత ఉపయోగపడుతోంది. కానీ దీర్ఘకాలం రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతి ఖర్చుతో కూడుకున్న పనే అన్నది స్పష్టంగా అర్థమవుతున్న విషయం. ఇప్పటికైతే కేంద్రం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచలేదు. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల తరవాత భారం తప్పదని ఎప్పటి నుంచో వార్తలు వస్తున్నాయి. వాణిజ్య సిలిండర్‌ ధరను ఒకేసారి 993 రూపాయలు పెంచింది. తరవాతి వంతు పెట్రోల్, డీజిల్‌దే అన్న ఆందోళనలున్నాయి.

ఇప్పటికైతే చమురు సవాల్‌ను భారత్ సరిగానే ఎదుర్కొంటోంది. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారిస్తోంది. హార్మూజ్ జలసంధి వద్ద పరిస్థితులు సద్దుమణిగి మళ్లీ ఎప్పటిలాగే అక్కడి నుంచి చమురు వస్తే పెద్దగా ఇబ్బందులు ఉండకపోవచ్చు. లేదంటే మాత్రం క్రమంగా ఇప్పుడు చెప్పుకున్న అన్ని రంగాలపై ఆ ప్రభావాన్ని చూడక తప్పదు.

