సర్ నోటీసులను పట్టించుకోని ఓటర్లు! - అవగాహనాలోపమే కారణమంటున్న నిపుణులు
సర్లో వచ్చిన నోటీసులపై తెలంగాణ వాసులు అంత ఆసక్తి చూపించడం లేదు. ముఖ్యంగా గ్రేటర్ నగరవాసులు నోటీసులను పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. ఫోన్లు చేసినా కూడా పట్టించుకోవడం లేదని పలుచోట్ల బీఎల్వోలు అంటున్నారు.
Published : September 23, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 4:59 PM IST
No Response in Special Intensive Revision : స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ - సర్. ఓటరు జాబితాను పూర్తి స్థాయిలో సవరించే ఉద్దేశంతో ఎన్నికల సంఘం తీసుకొచ్చిన ప్రక్రియ ఇది. రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది జూన్ 15న ఇది మొదలైంది. ఇంటింటికీ సర్వే, డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణ, కొత్త ఓటర్ల నమోదు, మార్పులు, అభ్యంతరాలు. ఇలా ప్రతి దశలోనూ గడువు తేదీలను సవరిస్తూ పోవాల్సి వచ్చింది. ఆ తరవాత నోటీసులు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు అధికారులు. ప్రస్తుతం ఇది కొనసాగుతోంది. అక్టోబర్ 7వ తేదీ వరకూ అన్ని రకాల అభ్యంతరాలు, నోటీసుల విచారణ ఉంటుందని ప్రకటించింది ఈసీ. ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో లోపాలు ఉన్నా, సమాచారంలో ఏమైనా వ్యత్యాసం అనిపించినా వారికి ఎన్నికల యంత్రాంగం నోటీసులు అందిస్తోంది. ఓటర్ల పేరు, వయసు, పేరులో అక్షర దోషాలు లాంటివి ఉన్నా, 2002 నాటి రికార్డులతో మ్యాప్ అవ్వకపోయినా, కుటుంబ సభ్యుల వివరాల్లో తేడాలు ఉన్నా వారికి నోటీసులు అందుతున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు నోటీసులు అందుతున్న వారి నుంచి స్పందన కరవవుతోంది. ఇదే ఇప్పుడు కొత్త సవాల్గా మారింది.
అధికారిక లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ నెల 21వ తేదీ నాటికి 92.88 లక్షల మందికి నోటీసులు సిద్ధం చేశారు. ఇందులో 82.02 లక్షల మందికి ఇప్పటికే నోటీసులు అందించారు. సాధారణంగా అయితే వీరంతా స్పందించి విచారణకు హాజరు కావాలి. అధికారులకు అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ సమర్పించాలి. వాటి ఆధారంగా ఓట్లు తొలగిపోకుండా సవరిస్తారు. అయితే నోటీసులు అందిన వారిలో దాదాపు 53% మేర విచారణకు హాజరు కానే లేదు. గడువులోగా గుర్తింపు కార్డులను ఇవ్వలేదు. దాదాపు 28 లక్షల మంది ఓటర్లు విచారణకు హాజరయ్యారు. వీరిలో 27 లక్షల మంది సరైన పత్రాలు చూపించి ఓటు తొలగిపోకుండా కాపాడుకున్నారు. మిగిలిన వారి వివరాలపై విచారణ కొనసాగుతోంది. ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన నోటీసులకు స్పందించని వారి సంఖ్య 43 లక్షల మందికి పైగా ఉంది. వీరందరూ గడువులోగా స్పందించకపోతే తుది జాబితాలో నుంచి ఓటు తొలగిపోయే అవకాశాలున్నాయి. ఫలానా తేదీకి విచారణకు హాజరయ్యేందుకు వీలు కాకపోతే నోటీసులు వచ్చిన వారు రీషెడ్యూల్కు అప్లై చేసుకోవాలి. లేదంటే ఆ ఓట్లు పూర్తిగా జాబితా నుంచి తొలగిపోయే ముప్పు ఉంది.
నోటీసులు ఇచ్చినా స్పందించని ఓటర్లు
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో అత్యధికంగా 31.91 లక్షల మందికి నోటీసులిచ్చారు. వీరిలో 19.47 లక్షల మంది స్పందించలేదు. నియోజకవర్గాల వారీగా చూస్తే మేడ్చల్లో 1.84 లక్షలు, మల్కాజిగిరిలో 1.18 లక్షలు, కుత్బుల్లాపూర్లో 2.48 లక్షలు, కూకట్పల్లిలో 1.36 లక్షలు, ఉప్పల్లో 1.43 లక్షలు, శేరిలింగంపల్లిలో 2.10 లక్షలు, ఎల్బీనగర్లో 1.18 లక్షలు, పటాన్చెరులో 1.13 లక్షల మంది ఓటర్లు విచారణకు హాజరుకాలేదు. కరీంనగర్, హుజూరాబాద్, సంగారెడ్డి, మహేశ్వరం, రాజేంద్రనగర్, వనపర్తి, సూర్యాపేట, తుంగతుర్తి, వరంగల్ తూర్పు, అంబర్పేట, జూబ్లీహిల్స్, సనత్నగర్, సికింద్రాబాద్, దేవరకద్ర, కొత్తగూడెం నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఒక్కోచోట సుమారు 40 వేల నుంచి 50 వేల మంది ఓటర్లు నోటీసులకు సమాధానమివ్వలేదు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్లో 66,342 మంది ఓటర్లకు పేరుతో నోటీసులివ్వగా వారిలో 96% మంది సమాధానమివ్వలేదు. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని కుత్బుల్లాపూర్ నియోజక వర్గంలో 3.03 లక్షల మందికి నోటీసులిస్తే 2.48 లక్షల మంది స్పందించలేదు. ఇంచు మించు అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఇదే పరిస్థితి.
''ఎక్కడైతే ఆధార్కార్డు ఉందో? ఎక్కడైతే వారికి సంబంధించిన భూములు ఉన్నాయో? అక్కడే ఓటు హక్కు వినియోగిస్తామంటూ నగరాల్లో ఉన్నటువంటి వారు నోటీసులకు ఎలాంటి స్పందన ఇవ్వడం లేదు. నూతనంగా ఓటు హక్కు వచ్చిన వారు 2002 డాక్యుమెంట్ పెట్టమంటున్నారు. ఒకవేళ అదే వార్డులో ఉంటే డాక్యుమెంట్స్ పెడుతున్నారు. దీనికి 2002 డాక్యుమెంట్ అందుబాటులో లేకపోవడం దానికి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఆసక్తి లేకపోవడం ఇలా పలు కారణాలతో ఓటర్లు రియాక్ట్ అవ్వడం లేదు'' - డా. అందె సత్యం, రాజకీయ విశ్లేషకులు
ఇప్పటికీ సర్పై సరైన అవగాహన లేని ఓటర్లు
నవంబర్ 5వ తేదీ నాటికి నోటీసులపై విచారణలన్నీ పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. కానీ ఇంకా లక్షలాది మంది అనాసక్తితోనే ఉంటున్నారు. అసలు ఎందుకీ పరిస్థితి వచ్చింది అని చూస్తే ముందుగా చర్చకు వస్తున్న అంశం అవగాహనా లోపం. చాలా మంది ఓటర్లకు ఇప్పటికీ ఇంకా సర్ ప్రక్రియపై పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన లేదు. నోటీస్ ఎందుకు ఇచ్చారు? స్పందించకపోతే ఏమవుతుంది? అనేది తెలియడం లేదు. క్షేత్రస్థాయిలో బీఎల్వోలు వచ్చి నేరుగా నోటీసులు ఇస్తున్న సందర్భాలు చాలా అంటే చాలా తక్కువ. ఎక్కువ మంది ఫోన్ కాల్స్ ద్వారానే ఇందుకు సంబంధించిన సమాచారం అందిస్తున్నారు. ఇలా కాల్స్ వచ్చిన వారిలో కొంతమందే ఆ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకుంటున్నారు. మిగతా వాళ్లు పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. అసలు ఇంకొంత మందికి అయితే నోటీసు వచ్చినట్టు సమాచారం కూడా ఉండట్లేదు. ఉదాహరణకు ఓ కుటుంబంలో ఓ వ్యక్తికి నోటీసు వచ్చింది అనుకుంటే ఆ వ్యక్తి విచారణకు హాజరైన సమయంలో మిగతా సభ్యులకూ నోటీసులు వచ్చాయని చెబుతున్నారు. అంటే అప్పటి వరకూ ఆ సమాచారమే ఇవ్వడం లేదు.
ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ ప్రూఫ్లు ఇవ్వాలిందే!
ఇక విచారణ సమయంలో అధికారులు వయసు, నివాసానికి సంబంధించిన ఆధారాలు అడుగుతున్నారు. వీటితో పాటు ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ ప్రూఫ్లూ ఇవ్వాల్సి వస్తోంది. అంటే ఆ ఓటరు ఫలానా కుటుంబ సభ్యుడే అని నిరూపించుకునేందుకు ఆధారాలు సమర్పించాలి. ఈ 3 రకాల పత్రాలు చాలా మంది ఇవ్వలేకపోతున్నారు. ఇక 2002 నాటి పాత రికార్డులతో ఇప్పటి డేటాను మ్యాప్ చేస్తున్నప్పుడు టెక్నికల్గా చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు 20 ఏళ్ల క్రితం నాటి రికార్డులో తండ్రి లేదా తల్లి పేరు ఒకలా ఉండి ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డ్లో మరోలా ఉంటోంది. ఇలా వివరాలు సరిపోలనప్పుడు 2002 నుంచి మీరు అదే ప్రాంతంలో ఉంటున్నారా? లేదా ఈ మధ్యే ఇక్కడికి వచ్చారా? అని అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. 24 ఏళ్ల క్రితం పాత ఆధారాలను చూపించాలని అడుగుతున్నారు. అప్పటి ప్రూఫ్లను ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలని చాలా మంది ఓటర్లు తరవాత చూద్దాం అని వదిలేస్తున్నారు.
విచారణ సాధ్యం కాకపోవడానికి కారణం ఇదేనా
ఓటరుతో పాటు తల్లిదండ్రుల గుర్తింపు కార్డులు కూడా తీసుకురావాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా మంది విసుగు చెందుతున్నారు. మామూలుగా అయితే ఇలాంటి సందర్భాల్లో 12 గుర్తింపు కార్డుల్లో ఏదో ఒకటి ప్రూఫ్గా ఇస్తే సరిపోతుందని ఎన్నికల సంఘం చెప్పింది. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం 2, 3 ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్లు అడుగు తున్నారు. ఆధార్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాన్కార్డు, రేషన్కార్డు వంటివి తీసుకెళ్తున్నా ఈసీ జాబితాలో ఇవి లేవు. ఫలితంగా మళ్లీ మళ్లీ ఓటర్లు అధికారుల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది. ఇక గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోని చాలా ప్రాంతాల్లో బీఎల్వోలు ఇంటింటికీ తిరిగి నోటీసులు అందించడం లేదు. ఏదో ఒక చోట కూర్చుని నోటీసులు తీసుకెళ్లాలని ఫోన్లు చేస్తున్నారు. ఇది కూడా ఓటర్లను అసహనానికి గురి చేస్తోంది. ఇక నోటీసులు అందిన వారిలో కొందరు వేరే ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వారూ ఉన్నారు. అందుకే విచారణ సాధ్యం కావడం లేదు.
ఓటరు స్వయంగా రావాల్సిన అవసరం లేదు
మరో సమస్య ఏంటంటే ఇప్పటికే ఓటర్లు బీఎల్వోలు సర్వే చేసినప్పుడు పూర్తి వివరాలు అందించారు. అయితే సాంకేతికత ఇబ్బందుల వల్ల ఈ వివరాలు పూర్తి స్థాయిలో అప్లోడ్ కావడం లేదు. ఈ కారణంగా మళ్లీ నోటీసులు వస్తున్నాయి. అన్ని వివరాలు ఇచ్చినా మళ్లీ నోటీసులు ఎందుకు ఇస్తున్నారు? అని విసుక్కుంటున్నారు కొందరు ఓటర్లు. నోటీసు వచ్చిన వ్యక్తి విచారణకు హాజరు కావడం చాలా సందర్భాల్లో సాధ్యం కావడం లేదు. ఇది గమనించిన అధికారులు ఓటరు స్వయంగా రావాల్సిన అవసరం లేదని, కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరో ఒకరు అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొచ్చి సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు. దీని వల్ల విచారణలో కొంత కదలిక వస్తుందని భావించారు. అయినా చాలా చోట్ల ఇంకా నెమ్మదిగానే సాగుతోంది. ఇక మరి కొందరు అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ కోసం తంటాలు పడుతున్నారు. ఇలా అయితే లాభం లేదని అధికారులు విచారణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు విచారించిన 38 లక్షల మంది ఓటర్లలో గుర్తింపు కార్డులు చూపించిన తర్వాత అన్నీ సక్రమంగా ఉన్న వారు 27.44 లక్షల మంది మాత్రమే. వీరిని ఓటర్ల తుది జాబితాలో పెట్టనున్నారు.
చాలా ఓట్లు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి స్థాయిలో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు నోటీసులకు హాజరైన వారిలో 3 వేల మంది ఓటర్లకు గుర్తింపు కార్డులు లేకపోవడం వల్ల పూర్తిగా తొలగించారు. ఇప్పటికైతే నోటీసుల ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నా ఆశించిన స్థాయిలో అయితే స్పందన రావడం లేదు. గడువు సమీపిస్తున్న కొద్దీ అధికారులు అప్రమత్తం అవుతున్నారు. విచారణకు హాజరు కాని వారి జాబితా సిద్ధం చేసి వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని చూస్తున్నారు. మరి మున్ముందు ఓటర్ల స్పందన ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.