2 వేల కిడ్నీ మార్పిడి సర్జరీలు - రికార్డ్ నెలకొల్పిన నిమ్స్

1989లోనే నిమ్స్‌లో కిడ్నీ మార్పిడులు ప్రారంభం - రెండు మూడేళ్లుగా అధికంగా కిడ్నీ మార్పిడులు - కిడ్నీ మార్పిడుల్లో దక్షిణ భారతంలో మొదటి స్థానం - దాదాపు 90% వరకు ఉచితంగా ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్స్

NIMS Hyderabad New Record
Published : May 23, 2026 at 5:32 PM IST

NIMS Hyderabad New Record : డయాలసిస్‌ అంటే చాలా కష్టం.. పగవాడికి కూడా ఇలాంటి ఇబ్బంది రాకూడదు. వారానికి మూడు సార్లు నాలుగేసి గంటలు ఆసుపత్రికే పరిమితం కావాలి. కానీ అలాంటి వారికి కిడ్నీ మార్పిడితో నిమ్స్‌ వారికి కొత్త జన్మ ప్రసాదిస్తోంది. 1989లో మొదలుపెట్టి తాజాగా 2,000 కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు చేసి అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఇందులో 90 శాతం వరకు రోగులకు ఉచితంగానే సేవలు అందించింది.

కార్పొరేట్ స్థాయిలో వైద్యం అందించడానికి నిమ్స్ యూరాలజీ విభాగం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటోంది. అలాగే, ఆరోగ్య శ్రీతో పాటు అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంలో ఇక్కడ కిడ్నీ మార్పిడులు చేస్తున్నారు. అయితే, నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో కిడ్నీ మార్పిడులు చేయడానికి వినియోగిస్తున్న సాంకేతికత ఏంటి? ఏటా ఎంత మంది వైద్య విద్యార్థులు నిమ్స్‌ వస్తున్నారు? వంటి మరిన్ని వివరాలు డిపార్ట్‌మెంట్‌ హెచ్‌వోడీ డా. రాహుల్‌ దేవరాజ్‌, ప్రొఫెసర్‌ డా.రాం రెడ్డిని అడిగి తెలుసుకుందాం.

ప్రశ్న : ప్రధానంగా కిడ్నీ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​ ఎక్కడ వేగంగా జరుగుతోంది?
జవాబు : దక్షిణ భారత్​లో సీఎంసీలో (వెళ్లూరు) ఎక్కువగా జరుగుతాయి. రెండో స్థానంలో నిమ్స్​ ఉంది. గత మూడేళ్లలో మనం వెళ్లూరును అధిగమించి అగ్రస్థానంలో నిలిచాం. లైవ్​ కెడేవర్​ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​లలో ముందున్నాం. ఉత్తర భారత్​లో సంజై గాంధీ ఇనిస్టిట్యూట్​లో​ (లఖ్​నవూ) ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. పశ్చిమ భారత్​లో అహ్మదాబాద్​లో ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ కిడ్నీ డిసీజస్​ ఉంది. గత నాలుగేళ్లుగా పరిశీలిస్తే అహ్మదాబాద్​లో ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా పరిశీలిస్తే మనం రెండు, మూడు స్థానాల్లో ఉంటాము.

ప్రశ్న : మీ వద్దకు వచ్చే రోగులకు మీరు ఏ విధంగా సాయపడతారు?
జవాబు : ఈఎస్​ఆర్​డీ (తుది దశ మూత్రపిండ వ్యాధి)తో వచ్చిన వారికి రెండు ఆప్షన్లు డయాలసిస్​, ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​ ఉంటాయి. వీటిలో ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​లో క్వాలిటీ ఆఫ్​ లైఫ్​ బాగుంటుంది. వీలైన ప్రతి ఒక్కరికీ దీనినే సజెస్ట్​ చేస్తాం. దీనిలో రెండు రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవి లైవ్​ డోనర్​ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​, డిసీజ్​ డోనర్​ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​.

లైవ్​ డోనర్​ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​లో కుటుంబసభ్యుల నుంచి తీసుకోవచ్చు. కిడ్నీ డొనేట్​ చేసే వారు లేకుంటే కెడవూ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. మందుగా డయాలసిస్​లో ప్రారంభమైన వారు మాత్రమే దీనికోసం రిజిస్టర్​ చేసుకోవాలి. ఈ వెయిటింగ్​ లిస్ట్ పూర్తవడానికి 3 నుంచి 5 సంవత్సరాలు పడుతుంది.

ప్రశ్న : ఆర్గాన్​ లభించడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?
జవాబు : ఈఎస్​ఆర్​డీ పేషెంట్లు సంవత్సరానికి 2 నుంచి 3 వేల మంది వరకు వస్తూ ఉంటారు. వాటిలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 600 వరకు ట్రాన్స్​ప్లాంట్​ చేయగలుగుతున్నాం. వాటిలో నిమ్స్​ దాదాపు 170 వరకూ చేస్తున్నాం. అంటే రాష్ట్రంలోని కేసుల్లో 35 శాతం నిమ్స్​లోనే జరుగుతున్నాయి.

ప్రశ్న : గతంలో ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​ ఎలా జరిగేది? ప్రస్తుతం ఎలా జరుగుతోంది?
జవాబు : 1989 నుంచి 2010 వరకు 440 వరకు ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్లు జరిగాయి. 2011 నుంచి జీవన్​దాన్​ కూడా సహకరిస్తోంది. దీంతో 2011-17 వరకు 550 ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్లు నిర్వహించాం. అక్కడినుంచి 2023 వరకు 500 చేశాం. కొవిడ్​ సమయంలో వీటిని ఆపేశాం. దీంతో డయాలసిస్​ పేషెంట్లు చాలా మంది మరణించారు. తర్వాత సంవత్సరానికి 150కి పైగా నిర్వహించాం. మొత్తంగా 2 వేలకు పైగా చేయగలిగాం. 1989లో మొదటి ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్ చేశాం. వీటిపై జనాలకు అవగాహన నేడు పెరగడంతో వీటి సంఖ్య నిత్యం పెరుగుతూ వస్తోంది. దీనికి తగ్గట్టు హాస్పిటల్​లో ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్​ ఎప్పటికప్పుడు అప్​డేట్​ చేశాం.

ప్రశ్న : ట్రాన్స్​ప్లాంట్​ చేసేటప్పుడు మిమ్మల్ని మోటివేట్​ చేసే అంశం ఏంటి?
జవాబు : 2005 నుంచి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను. మొదట్లో కాస్త ఇబ్బందిగా ఉన్నా ఇప్పడు ఒకేసారి రెండు మూడు చేస్తున్నాం. వేరే వాళ్ల దగ్గర ఫెయిలైన వాటినీ ట్రాన్స్​ప్లాంట్​ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 9 గంటల్లో 3 ట్రాన్స్​ప్లాంట్స్ చేస్తున్నాం. నేను 2000వ ట్రాన్స్​ప్లాంట్​ వ్యక్తి జీవన్​దాన్​లో 4 సంవత్సరాల క్రితం రిజిస్టర్​ అయిఉన్నారు.

ప్రశ్న : కంటిమీద కునుకు ఉండదని వైద్యులు చెబుతారు నిజమేనా?
జవాబు :ఈ ప్రక్రియ మాకు షెడ్యూల్​ ప్రకారంగా ఉంటుంది. అయితే మేము కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుదాం అనుకున్న సమయంలో కెడావర్​ ట్రాన్స్​ప్లాంట్​కు సంబంధించిన కాల్స్​ వస్తాయి. కిడ్నీలను ఎక్కువసేపు ఫ్రీజర్లలో స్టోర్​ చేయలేం. సమయం పెరిగితే అది పాడైపోయే ప్రమాదముంది. ఇలాంటి వాటిని త్వరగా చేయాల్సి ఉంటుంది. నిజానికి ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్ సమయం 3 గంటల ఉంటుంది. అయితే దీనికి ముందు చేయాల్సిన పర్మిషన్లు, డాక్యుమెంటేషన్​ ఇంకొంత సమయం పడుతుంది.

ప్రశ్న : టెక్నాలజీ పరంగా ఎలాంటి సదుపాయాలు​ ఉన్నాయి?
జవాబు : ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన 3 సెట్లు ఉన్నాయి. ఆపరేషన్ థియేటర్స్ పెరిగాయి. నిమ్స్​కు మిగతా కాలేజీల నుంచి పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్స్​ వస్తుంటారు. వారికి డిప్యుటేషన్​ వేసే సందర్భాల్లో వారు ఈ సర్జరీల్లో భాగస్వాములవుతారు.

ప్రశ్న : ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​ ఆరోగ్య శ్రీ వర్తిస్తుందా?
జవాబు : మాకు వచ్చేదంతా ఆరోగ్యశ్రీ, ఈఎస్ఐ ఇలా అనేక ఆర్గనైజేషన్స్​ నుంచి వస్తాయి. ఇమ్యునో సప్రెసివ్​ డ్రగ్స్​ జీవితాంతం ప్రభుత్వమే ఇస్తుంది.​

ప్రశ్న : కిడ్నీ పేషెంట్స్​కు మీరిచ్చే సందేశం?
జవాబు : కిడ్నీ సమస్య వస్తే వీలైనంత త్వరగా వైద్యం చేయించుకోవాడం చాలా ముఖ్యం. వీలైనంత త్వరగా ట్రాన్స్​ప్లాంట్​ చేయించుకోవాలి. లైవ్ డోనర్స్ ఉంటే నెల రోజుల్లో పూర్తవుతుంది. నిమ్స్​లో ఇప్పటి వరకూ లైవ్ ట్రాన్స్​ప్లాంట్ సక్సస్​రేట్​ 95 శాతం ఉంది. కెడావర్​లో 85 శాతంగా నమోదైంది. మా నెఫ్రాలజీ టీం, ఎనస్తీషియా, నర్సింగ్​ టీమ్, ప్రభుత్వం​ ఇలా ప్రతి ఒక్కరి సపోర్ట్​ ఉంది.

