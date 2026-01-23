విద్యుత్ రంగంలో మార్పులు రాబోతున్నాయా - లాభమేంటి?
జాతీయ విద్యుత్ నూతన విధాన ముసాయిదా రూపకల్పన - డ్రాఫ్ట్ను అన్ని రాష్ట్రాలకు పంపించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - ఫిబ్రవరి 20లోగా అభిప్రాయాలు చెప్పాలి - ఆ తర్వాత ముసాయిదాకు తుదిరూపు ఇచ్చే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 1:51 PM IST
New Electricity Policy : త్వరలోనే దేశవ్యాప్తంగా విద్యుత్ రంగంలో సమూల మార్పులు చూడబోతున్నామా? నెలనెలా టారిఫ్లు మారతాయా? డిస్కమ్లపై ఒత్తిడి తగ్గనుందా? ఇప్పుడు ఈ చర్చ రావడానికి ఓ కారణం ఉంది. కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ జాతీయ విద్యుత్ నూతన విధాన ముసాయిదా లోని అంశాలే ఇవన్నీ. ఎప్పటి నుంచో విద్యుత్ రంగంలో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ఈ కొత్త డ్రాఫ్ట్ను సిద్ధం చేసింది కేంద్రం. వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలు అందించడంతో పాటు నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాలు సాధించేందుకు ఇది ఎంతో ఉపకరిస్తుందని భావిస్తోంది. మరి ఈ కొత్త ముసాయిదాలో ఏముంది? ఈ మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చింది?
వికసిత్ భారత్లో భాగంగా : విద్యుత్ రంగంలో సంస్కరణలు తీసుకురావాలి. పెరుగుతున్న డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా సరఫరా ఉండాలి. నాణ్యమైన విద్యుత్ అందిస్తూ సుస్థిరాభివృద్ధి సాధించాలి. ఈ లక్ష్యాలను 2047 నాటికి చేరుకోవాలి. వికసిత్ భారత్లో భాగంగా వీటిని సాధించేందుకు సిద్ధమవుతోంది కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ. విద్యుత్ రంగంలో ప్రస్తుతం ఉన్న కొన్ని సమస్యలు తీర్చడంతో పాటు పూర్తి స్థాయిలో మార్పులు తీసుకురావాలని చూస్తోంది. అందుకే ఇటీవల జాతీయ విద్యుత్ నూతన విధాన ముసాయిదా రూపొందించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇప్పటికే ఈ డ్రాఫ్ట్ను అన్ని రాష్ట్రాలకూ పంపించింది. అంతేకాదు వచ్చే నెల అంటే ఫిబ్రవరి 20వ తేదీలోగా తమ తమ అభిప్రాయాలు చెప్పాలని సూచించింది. ఆ తరవాత దీనికి ఓ తుదిరూపు తీసుకు రానుంది. ఈలోగానే ఈ ముసాయిదాపై రకరకాల చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
బడ్జెట్ ముందు ముసాయిదా : ఏటా ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలకు ముందు ఈ ముసాయిదా రూపొందించడం కీలకమైన విషయం. విద్యుత్ సవరణ బిల్లు ఈ సమావేశాల్లోనే ప్రవేశపెట్టాలని భావిస్తున్నట్టు సమాచారం. ముఖ్యంగా డిస్కమ్స్ ఆర్థిక పరంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తగ్గించడంతో పాటు విద్యుత్ రంగంలో ప్రైవేట్ సంస్థల భాగస్వామ్యం పెంచాలన్నది డ్రాఫ్ట్ బిల్లు ప్రాథమిక లక్ష్యాలు. 20 ఏళ్లకు సరిపడా ప్లానింగ్ సిద్ధంగా ఉండాలన్నదీ మరో ముఖ్యమైన అంశం. నిజానికి 2005లోనే ఈ విధానాన్ని నోటిఫై చేశారు. కానీ అప్పటి నుంచి పెద్దగా అమలు చేయలేదు. ఇప్పుడు ఆ పాత విధానం స్థానంలో కొత్త ముసాయిదా తయారైంది. ఇది విద్యుత్ రంగానికి దిశానిర్దేశం చేసే అత్యంత కీలకమైన విధానంగా భావిస్తోంది కేంద్రం. 2003 నాటికి విద్యుత్ చట్టం ఆధారంగా ఇది అమలు కానుంది.
కీలక అంశాలెన్నో : ఈ జాతీయ విద్యుత్ నూతన ముసాయిదాలో ఎన్నో కీలక అంశాలున్నాయి. అందులో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే విద్యుత్ సరఫరాలో పోటీ పెంచడం. అంటే ఎక్కువగా ప్రైవేట్ సంస్థలను ఆహ్వానించడం. అంతే కాదు. జాతీయ తలసరి వార్షిక వినియోగం ప్రస్తుతం 1300 యూనిట్ల వరకూ ఉంది. 2030 నాటికి దీన్ని 2 వేల యూనిట్లకు, 2047 నాటికి 4 వేల యూనిట్లకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ. అయితే నాణ్యత విషయంలో మాత్రం రాజీ పడకుండా ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించాలని భావిస్తోంది. అదే సమయంలో బాధ్యతా యుతంగా విద్యుత్ను వాడే విధంగా చర్యలు చేపట్టనుంది.
వినియోగదారుల కేంద్రంగానే సేవలు అందించాలన్నది మరో ముఖ్యమైన అంశం. అదే విధంగా డిమాండ్కు సంబంధించిన అంశాలనూ పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. అన్నింటి కన్నా కీలకంగా విద్యుత్ రంగంలో ఏదైనా ఇబ్బందులు, వివాదాలు తలెత్తినప్పుడు వాటిని వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించి వినియోగదారులపై భారం పడకుండా చూడాలన్నది ఈ బిల్లులో ఉన్న మరో అంశం. అంతే కాదు. డిస్కమ్లపై ఒత్తిడి తగ్గించడంతో పాటు విద్యుత్ రంగంలో పోటీ పెంచే విధంగా మరి కొన్ని అంశాలనూ ఇందులో చేర్చారు.
డిస్కమ్లకు ఆర్థిక భరోసా : విద్యుత్ టారిఫ్లకు సంబంధించి కఠినతరమైన నిబంధనలు పెట్టడం, డిస్కమ్లకు ఆర్థిక భరోసా అందించడం, విద్యుత్ ఉత్పత్తి, సరఫరాపై దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయడం లాంటివి ఇందులో కీలకంగా ఉన్నాయి. ముందుగా టారిఫ్ల గురించి చెప్పుకోవాలి. సాధారణంగా టారిఫ్ లలో మార్పులు పూర్తిగా స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్స్ SERC చేతుల్లో ఉంటుంది. కాకపోతే రాజకీయ ఒత్తిళ్ల కారణంగా కొన్ని సార్లు విద్యుత్ టారిఫ్లు పెంచకుండా వదిలే స్తుంటాయి. ఈ కారణంగానే విద్యుత్ సంస్థలు నష్టాలు చవి చూడాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్య పరిష్కరించేందుకే కొత్త ముసాయిదాలో ఓ కీలక నిబంధన చేర్చింది విద్యుత్ శాఖ. విద్యుత్ ఛార్జీల సవరణలకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులను ఆర్థిక సంవత్సరం మొదలు కాకముందే రెగ్యులేటరీ కమిషన్స్ తప్పనిసరిగా జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక అంతకు ముందు ఏడాది సరఫరా వ్యయం ఎక్కువ అయ్యుంటే ఆ లోటును ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ట్రూఅప్ సర్ఛార్జీలతో పేరుతో వసూలు చేసి భర్తీ చేసుకోవాలి. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచే ఇదంతా అమల్లోకి రావాలి.
క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్ : ఇక్కడ కీలకమైన విషయం ఏంటంటే డిస్కమ్లను నష్టాల ఊబిలో నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు NEP 2026లో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు చేర్చింది విద్యుత్ శాఖ. ఇది కూడా టారిఫ్లతో ముడిపడి ఉన్న విషయమే. చాలా సందర్భాల్లో విద్యుత్ సరఫరా వ్యయం కన్నా టారిఫ్లు చాలా తక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఈ కారణంగానే డిస్కమ్లకు నష్టాలు తప్పడం లేదు. లోటు భర్తీ చేసుకునేందుకు పరిశ్రమలు, వాణిజ్యపరమైన వినియోగదారులకు ఉత్పత్తి వ్యయం కన్నా ఎక్కువ మొత్తంలో ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారు. ఇక వ్యవసాయం సహా గృహావసరాలకు సబ్సిడీ విద్యుత్ అందిస్తారు. దీన్నే క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్ అంటారు. కానీ ఇలా చేయడం వల్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థలు నష్టాలు మూటగట్టుకుంటున్నాయి. అందుకే ఇకపై క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్ పూర్తిగా తొలగించాలని ఈ ముసాయిదా ప్రతిపాదిస్తోంది. 50% కన్నా టారిఫ్లు తక్కువ ఉండకూడదని తేల్చి చెప్పింది. అంతే కాదు. టారిఫ్లు ఏటా ఆటోమెటిక్గా రెన్యువల్ అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలనీ స్పష్టం చేసింది కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ.
యూనివర్స్ సర్వీస్ ఆబ్లిగేషన్ : మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే 1 మెగావాట్ కన్నా ఎక్కువ విద్యుత్ అవసరం ఉన్న విద్యుత్ వినియోగదారులకు సంబంధించి కీలక మార్పులు జరగనున్నాయి. వీరు యూనివర్స్ సర్వీస్ ఆబ్లిగేషన్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైసెన్స్లను ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అంటే 1 మెగావాట్, అంతకన్నా ఎక్కువ వినియోగానికి కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్న వారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపి డిస్కమ్ పరిధి నుంచి బయటకు రావచ్చు. సొంతగా పవర్ ఎక్స్ఛేంజ్లు, కాంట్రాక్ట్ల ద్వారా విద్యుత్ పొందవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల డిస్కమ్లపై ఒత్తిడి చాలా వరకూ తగ్గుతుందని భావిస్తోంది కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ. అంటే భారీ డిమాండ్ను తీర్చాల్సిన అవసరం డిస్కమ్కు ఉండదు. ఇక 2030 నాటికి ప్రతి వ్యవసాయ బోర్కు సోలార్ విద్యుత్ తప్పనిసరిగా అనుసంధానం కావాలని చెబుతోంది ఈ కొత్త ముసాయిదా. వ్యవసాయానికి ఇస్తున్న విద్యుత్ రాయితీల భారాన్ని ఈ మేరకు తగ్గించుకోవచ్చని విద్యుత్ శాఖ భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం డీజిల్తో నడుస్తున్న వ్యవసాయ పంపుల స్థానంలో సౌర విద్యుత్ వాడడం వల్ల ఉద్గారాలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
నూతన ముసాయిదాలో ప్రతిపాదనలు : ఇక విద్యుత్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెంచేందుకు వీలుగా నూతన ముసాయిదాలో కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేర్చింది కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్పై ఎక్కువగా దృష్టి సారించనుంది. అంతే కాదు. డిమాండ్ అధికంగా ఉన్న సమయంలో విద్యుత్ వినియోగించిన వారికి అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేయాలన్నదీ కీలకమైన ప్రతిపాదన. ఇలా కూడా సరఫరా వ్యయాన్ని, వస్తున్న ఆదాయాన్ని కొంత వరకూ సమం చేసుకోవచ్చని భావిస్తోంది కేంద్రం. అంతే కాదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యుత్ ఉత్పత్తి రంగంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ఆహ్వానించాలన్నది మరో ప్రతిపాదన. ఎంత పెట్టుబడులు పెడుతున్నాం, ఎంత ఆదాయం వస్తుంది అనేది ప్రతి రంగంలోనూ ఓ లెక్క ఉంటుంది. దీన్నే రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు. మిగతా రంగాలతో దీటుగా విద్యుత్ రంగంలోనూ ఈ ROI పెరగాలన్నది కేంద్రం ఆకాంక్ష. ఏయే సంస్థలైతే ఈ విషయంలో ముందంజలో ఉంటాయో వాటికి రాష్ట్ర కమిషన్లు ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నదీ కేంద్రం చెబుతున్న మరో విషయం.
డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైసెన్స్ : విద్యుత్ రంగంలోనూ పోటీతత్వం పెంచాలని భావిస్తోంది కేంద్రం. అయితే ఈ పోటీ వినియోగదారులపై ప్రభావం చూపించే విధంగా మాత్రం ఉండకూడదన్నది కీలక నిబంధన. స్వతంత్రంగా విద్యుత్ను పొందగలిగే భారీ సంస్థలకు కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైసెన్స్లు ఇస్తున్నారు. రైల్వేస్, తయారీ పరిశ్రమలు ఈ కోవకు వస్తాయి. అలా కాకుండా ఈ లైసెన్స్ పరిధిలో నుంచి వీటిని తొలగిస్తే చాలా వరకూ ఒత్తిడి తగ్గుతుందన్న ఓ అభిప్రాయం. రెగ్యులేటరీ కమిషన్స్ మార్కెట్ లిక్విడిటీ పెరిగే విధంగా సరైన వ్యవస్థను తయారు చేయాలన్నది మరో ప్రతిపాదన. ఇప్పుడు చెప్పిన మార్పులన్నీ అమల్లోకి రావడం వల్ల సగటు వినియోగదారుడిపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందన్నది తప్పకుండా చర్చించాల్సిన విషయం. ఇది అమల్లోకి వస్తే తరచూ కరెంట్ బిల్స్లో మార్పులు వస్తాయి. టారిఫ్లో మార్పులు చేయకుండా వదిలేసినా ఆటోమెటిక్గా ఏటా ధరలు మారతాయి. ఇక బొగ్గు ధరల్లో మార్పుల ప్రకారం కూడా ప్రతి నెలా బిల్లులో ఆ ప్రభావం కనిపిస్తుంది. 2032 నాటికి పది లక్షలకు మించి జనాభా ఉన్న నగరాల్లో విద్యుత్ కోతలు తగ్గుతాయి. ఓ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో సమస్య తలెత్తితే వెంటనే మరోటి అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా మార్పులు జరుగుతాయి.
ఈ ప్రతిపాదనలన్నీ అమల్లోకి వస్తే డిస్కమ్లు ఆర్థికంగా బలపడతాయి. ఫలితంగా మౌలిక వసతులు మెరుగపడతాయి. అంటే పాత వైర్లు తొలగించడం, స్మార్ట్ మీటర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడం, కేబుల్స్ను అండర్గ్రౌండ్ నుంచి వేయడం లాంటివి సాధ్యమవుతాయి. ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు త్వరగా పరిష్కరించేందుకూ వీలవుతుంది. కనెక్షన్ ఇబ్బందులు కూడా త్వరగా పరిష్కారం అవుతాయి. మొత్తంగా విద్యుత్ రంగంలో భారీ మార్పులనే చూస్తామని చెబుతున్నారు విశ్లేషకులు.
