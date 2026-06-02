ఫ్యూచర్ సిటీనే కాదు స్మార్ట్ సిటీ - శరవేగంగా సిద్ధమవుతున్న భవిష్యత్ నగరం

భాగ్యనగరానికి సరికొత్త మణిహారంగా భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీ - ఆధునిక, పర్యావరణహిత విధానాలతో ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మాణం - దేశంలోనే మొదటి నెట్ జీరో గ్రీన్‌ ఫీల్డ్‌ స్మార్ట్‌ సిటీగా అభివృద్ధి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 2, 2026 at 8:04 PM IST

Bharat Future City Hyderabad : ఐటీ, ఫార్మా రంగాల్లో గ్లోబల్‌ హబ్‌గా దూసుకుపోతున్న భాగ్యనగరానికి సరికొత్త తలమానికం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీ. హైదరాబాద్‌, సికింద్రాబాద్‌, సైబరాబాద్‌లకు అదనంగా దక్షిణాన భవిష్యత్ నగరం రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఐటీ విప్లవంతో సైబరాబాద్‌కు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు దక్కించుకోగా అంతకుమించిన అత్యాధునిక హంగులు, పర్యావరణహిత విధానాలతో ఫ్యూచర్ సిటీ తయారవుతోంది. కేవలం భవనాల సముదాయంగా కాకుండా భారతదేశపు మొట్టమొదటి నెట్-జీరో గ్రీన్‌ ఫీల్డ్‌ స్మార్ట్‌ సిటీగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నగరాన్ని నిర్మిస్తోంది.

ఫ్యూచర్ సిటీకి లంగ్ స్పేస్​ : ప్రపంచస్థాయి కంపెనీలకు నిలయంగా మారి, లక్షలాది మంది యువతకు ఉపాధి కల్పించడమే ధ్యేయంగా ఈ నయా నగరాన్ని తీర్చిదిద్దుతోంది. సుమారు 30 వేల ఎకరాల భారీ విస్తీర్ణంలో 3 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని 7 మండలాలు, 56 రెవెన్యూ గ్రామాలను కలిపి ఈ నగరం రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఎంపిక చేసిన ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే 15 వేల ఎకరాల్లో రిజర్వు ఫారెస్ట్ ఉండగా ఆ అరణ్యం మొత్తం ఫ్యూచర్ సిటీకి లంగ్ స్పేస్​గా ఉండనుంది. మిగిలిన 15 వేల ఎకరాల్లో ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మాణ పనులు జోరందుకున్నాయి.

ఒప్పందం చేసుకున్న సంస్థలన్నీ : విద్య, వైద్యం, వినోదం, నివాస, వాణిజ్య, పారిశ్రామిక, తయారీ రంగాలకు ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ దావోస్ సదస్సు, తెలంగాణ గ్లోబల్ రైజింగ్ సమ్మిట్​లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో భారీ పెట్టుబడులతో ఒప్పందం చేసుకున్న సంస్థలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా ప్యూచర్ సిటీలో అడుగు పెడుతున్నాయి. టెక్ దిగ్గజాలు, ఫార్మా కంపెనీల దారి ఫ్యూచర్ సిటీ వైపు మళ్లింది. మీర్‌ఖాన్‌పేట సమీపంలో గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజం అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ 58 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో తన డేటా సెంటర్లను శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది. 48 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అమెజాన్ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ నిర్మాణం జరుగుతోంది.

ఫేజ్-1 పనులు పూర్తి కాగా ఫేజ్ -2 కోసం కూడా 5 వేల 800 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో పనులు మొదలయ్యాయి. ఏఐ సిటీ అవసరాలకు తగ్గట్లుగా శక్తిమంతమైన క్లౌడ్, మెషిన్ లెర్నింగ్ నిర్వహణకు ఈ డేటా సెంటర్లు కీలక ఇంధనంగా మారునున్నాయి. అమెజాన్ క్యాంపస్​కు వ్యూహాత్మకంగా అతి సమీపంలోనే దేశంలోని మొట్టమొదటి గ్రీన్ రేటెడ్ 4 డేటా సెంటరైన కంట్రోల్ ఎస్ సంస్థ కూడా భారీ హైపర్ స్కేల్ క్యాంపస్‌ను నిర్మిస్తోంది. 35 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో గ్లోబల్ డేటా సెంటర్​ నిర్మాణం జరుగుతోంది.

ఏఐ మౌలిక వసతుల కోసం : హైపర్ స్కేల్ క్యాంపస్‌ను దావోస్ సమ్మిట్ వేదికగా జరిగిన ఒప్పందం మేరకు కంట్రోల్ ఎస్ సంస్థ 10 వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో క్లౌడ్, ఏఐ మౌలిక వసతుల కోసం నిర్మిస్తోంది. 35 ఎకరాల క్యాంపస్‌లో డిజిటల్ టెక్నాలజీతో కూడిన 10 అత్యాధునిక హైటెక్ బిల్డింగ్​లు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ డేటా సెంటర్లను ప్రత్యేకంగా లిక్విడ్ కూలింగ్ రాక్స్, అధునాతన పవర్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్స్‌తో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్లికేషన్ల కోసం డిజైన్ చేస్తున్నారు.

గ్లోబల్ స్థాయిలో ఉద్యోగ అవకాశాలు : నెట్ జీరో సిటీ ఆశయాలకు అనుగుణంగా క్యాంపస్ నిర్వహణకు అవసరమైన సోలార్ విద్యుత్, విండ్, హైడ్రో లాంటి పునరుత్పాదక ఇంధనం ద్వారా సమకూర్చుకోనున్నారు. అమెజాన్ ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్ పక్కనే కంట్రోల్ ఎస్ కూడా రావడంతో మీర్ ఖాన్ పేట ప్రాంతం దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తున్న మెగా డిజిటల్ క్లౌడ్ హబ్​గా మారనుంది. ఈ క్యాంపస్ ఏర్పాటుతో ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్, నెట్‌వర్క్ ఇంజనీర్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులకు పెద్దఎత్తున గ్లోబల్ స్థాయిలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

"ఇన్నాళ్లూ న్యూయార్క్ సింగపూర్, టోక్యో, దుబాయ్​ వంటి నగరాల గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాం. ఇకపై మన భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీ వాటితో పోటీ పడేలా చేయాలి. భవిష్యత్తులో ఎవరైనా మీరు ఎక్కడుంటారు అని అడిగితే, నేను భారత్​ ఫ్యూచర్​ సీటీలో ఉంటున్నానని గర్వంగా చెప్పుకునేలా దీనిని అభివృద్ధి చేసేలా మా ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టేలా ఫార్ట్యూన్ 500 కంపనీలను మీ గ్రామాలకు తీసుకువచ్చి గొప్పనగరంగా తీర్చిదిద్దుతాం" - రేవంత్​ రెడ్డి, సీఎం

పర్యావరణ హితంగా డేటా సెంటర్ : ఫ్యూచర్‌ సిటీలో నెదర్లాండ్స్‌కు చెందిన యూపీ రిన్యూవబుల్స్, వోల్ట్ డేటా సెంటర్స్ సంయుక్తంగా 5 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో 100 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల ఏఐ రెడీ డేటా సెంటర్​ను నిర్మిస్తోంది. ఇందుకోసం సొంతగా విద్యుత్ ప్లాంట్​ను తయారు చేసుకుంటోంది. ఈ డేటా సెంటర్ పూర్తిగా పర్యావరణ హితంగా పనిచేయడం కోసం సంస్థ 100 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో సొంతంగా 24 గంటలు పనిచేసేలా పునరుత్పాదక విద్యుత్ ప్లాంట్​ను ఏర్పాటు చేస్తోంది.

దీని ద్వారా సుమారు 3,800 మందికి పైగా ఉపాధి లభించనుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అలాగే యెట్టా సంస్థ 50 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో కూడిన ప్రత్యేక ఏఐ జీపీయూ క్లౌడ్ డేటా సెంటర్​ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఎస్టీ టెలీ మీడియా గ్లోబల్ డేటా సెంటర్, బ్లాక్ స్టోన్, టిల్ మన్ గ్లోబల్, సిఫి, ఎన్ టీటీ వంటి పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు కూడా డేటా సెంటర్ల పనులను వేగవంతం చేశాయి.

"గతంతో పోల్చితే ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. రేడియల్ రోడ్డు, స్కిల్​ యూనివర్సిటీ, కమీషనర్ ఆఫీస్ ప్రారంభం లాంటి అభివృద్ధి పనులు బాగానే సాగుతున్నాయి. ఒకప్పుడు ఇక్కడ గుంట భూమి రూ.3.50 నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు పలికేది. ప్రస్తుతం రూ.20 లక్షల వరకు ఉంది. ఫ్యూచర్ సిటీ అని ప్రభుత్వం చెప్పడంతో నగరవాసులే కాకుండా అనేక ప్రాంతాలవారు ఇక్కడ ప్లాట్లను కొంటున్నారు" - స్థానికులు

యంగ్‌ ఇండియా స్కిల్స్‌ యూనివర్సిటీ : ఫ్యూచర్‌ సిటీలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్శిటీ శాశ్వత క్యాంపస్ పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన జరుగుతున్నాయి. సంప్రదాయ చదువుల రూటు మార్చి కేవలం సర్టిఫికెట్లకే పరిమితం కాకుండా పరిశ్రమల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా యువతను గ్లోబల్‌ లీడర్లుగా తీర్చిదిద్దేందుకు యంగ్‌ ఇండియా స్కిల్స్‌ యూనివర్సిటీని ప్రభుత్వం నిర్మిస్తోంది. 57.8 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అత్యాధునిక ల్యాబ్‌లు, డిజిటల్ క్లాస్‌రూమ్‌లు, 600 పడకల హాస్టల్ వసతులతో శాశ్వత క్యాంపస్ నిర్మాణం జరుపుకుంటోంది.

వచ్చే ఏడాది నుంచి అందుబాటులోకి : ప్రస్తుతం ఐఐఐటీ హైదరాబాద్‌ తాత్కాలిక క్యాంపస్‌లో విజయవంతంగా ఈ వర్సిటీ కొనసాగుతుండగా వెయ్యి మందికి పైగా విద్యార్థులు శిక్షణ పొందారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఛాన్స్​లర్‌గా, పారిశ్రామిక దిగ్గజం ఆనంద్‌ మహీంద్రా బోర్డ్ ఛైర్మన్‌గా పబ్లిక్-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంలో నడుస్తున్న ఈ యూనివర్శిటీ శాశ్వత క్యాంపస్ వచ్చే ఏడాది నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

