మెట్ట ప్రాంతాలకు మంచి రోజులు - డిఫెన్స్ హబ్‌గా నెల్లూరు జిల్లా

ప్రీమియర్ ఎక్స్​ప్లోజివ్స్ సంస్థ అనా డ్రోన్ - అనుబంధ సంస్థలు ఆదిత్య ప్రిన్ టెక్ అనంత టెక్నాలజీ ఆర్.ఆర్. టెక్నాలజీస్ సంస్థలు ముందుకు - బంజరు భూముల్లో పరిశ్రమలు నూతన శకం సృష్టిస్తున్న ప్రభుత్వం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 3:50 PM IST

Nellore Industries Developments In State : దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే స్థానికంగానే ఉపాధి అవకాశాలు లభించాలి. ఆ దిశగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందనేది నిపుణులు చెబుతున్న మాట. అందులో భాగంగానే కూటమి సర్కారు ప్రత్యేక ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్తోంది. జిల్లాలవారీగా పారిశ్రామిక హబ్‌లను ఏర్పాటు చేస్తూ స్థానికంగానే ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ముఖ్యంగా వలసలకు కేంద్రంగా మారిన నెల్లూరు జిల్లాలో పెట్టుబడులను పోత్సహించేందుకు కృషి చేస్తోంది. పొడి భూములు కలిగి, సాగుకు అనుకూలం కాని ఉదయగిరి, ఆత్మకూరు ప్రాంతాలలో రక్షణ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. తత్ఫలితంగా భవిష్యత్తులో నెల్లూరు జిల్లా ఒక రక్షణ కేంద్రంగా ఆవిర్భవించే దిశగా పయనిస్తోంది. మరి దీనివల్ల ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి? రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఈ పరిశ్రమలు ఎలాంటి పాత్ర పోషించనున్నాయి? ఇప్పుడు చూద్దాం.

స్థానిక యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు ఇచ్చే దిశగా ప్రయత్నాలు : నెల్లూరు జిల్లా అంటేనే మెట్ట ప్రాంతాలు. రాళ్లురప్పలతో సాగుకు అనుకూలించని భూములు. అడుగంటిన భూగర్భ జలాలు. వీటన్నింటికి తోడు ఫ్లోరిన్ పీడిత గ్రామాలు. వలస పోతున్న జనాలు. ఆ పరిస్థితులు మార్చేందుకు జిల్లాలో పెట్టుబడులు ప్రోత్సహించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ముఖ్యంగా జిల్లాకు శ్రీహరికోట దగ్గరగా ఉండటంతో రక్షణ రంగ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తోంది. దీంతో క్షిపణులకు సంబంధించిన విడిభాగాలు తయారుచేసే పరిశ్రమలు ఉదయగిరి, ఆత్మకూరు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఐతే, ఒక్కో క్షిపణి తయారీకి సుమారు 11 విడిభాగాలు అవసరం అవుతాయి. వాటిలో 5 రకాల విడిభాగాలు తయారు చేసే సంస్థలు ఇక్కడ ఏర్పాటు కానున్నాయి. వీటికి అనుబంధంగా పనిచేసే కంపెనీలను కూడా ఏర్పాటు చేసేందుకు అడుగులు పడుతున్నాయి. దీంతో ఆత్మకూరు, కావలి నియోజక వర్గంలోని 12 మండలాల్లోని స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

ప్రీమియర్‌ ఎక్స్‌ప్లోజివ్ సంస్థ ఏరోస్పేస్​కు వెయ్యికోట్ల పెట్టుబడులు : జిల్లాలో పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా ఉదయగిరి నియోజకవర్గం దుత్తలూరు, వింజమూరు, కలిగిరి, జలదంకి మండలాల్లోని భూములను పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు కేటాయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగానే దుత్తలూరు మండలాన్ని డిఫెన్స్ క్లస్టర్‌కు అనువైన ప్రాంతంగా ఎంపిక చేశారు. ప్రీమియర్‌ ఎక్స్‌ప్లోజివ్ సంస్థ ఏరోస్పేస్ రంగంలో దాదాపు వెయ్యికోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చింది. రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహ మండలి సైతం ఇందుకు ఆమోదం తెలిపింది.

మొదట ప్రకాశం జిల్లాలోని దొనకొండలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయాలనేది ఆ సంస్థ ఆలోచన. అయితే, జిల్లా కలెక్టరు చొరవ తీసుకుని ఇక్కడ భూములు కేటాయిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అంతేకాదు, 2 నెలల్లోనే 400ఎకరాలు భూములు సంస్థకు కేటాయించారు. ప్రీమియర్ ఎక్స్‌ప్లోజివ్ సంస్థ దశలవారీగా పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. తొలి దశలో 500 కోట్ల రూపాయాల పెట్టుబడితో రెండేళ్ళలో మొదటిదశ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయనున్నారు. తదుపరి దశలకూ ఇక్కడే భూములు ఇవ్వనున్నా. పెట్టుబడులు మరింత పెంచేలా 2,500 ఎకరాల భూమి గుర్తించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇందులో ఎక్కువగా ప్రభుత్వ, డీకేటీ భూములు ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. తర్వాత ప్రైవేటు భూములు సేకరించనున్నారు.

7 రకాల కీలక పరిశ్రమలను ఇక్కడకు తీసుకువచ్చేలా ప్రభుత్వం కసరత్తు : సాధారణంగా ఒక క్షిపణి పూర్తిస్థాయిలో తయారు కావాలంటే సుమారు 11 రకాల పరిశ్రమలు పనిచేయాలి. దుత్తలూరు, వింజమూరు మండలాల్లో అన్నివిభాగాల పరిశ్రమలు నెలకొల్పి ఈ ప్రాంతాన్ని పూర్తిస్థాయిలో మిస్సైల్‌ హబ్‌గా మార్చాలని సర్కారు భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం క్షిపణుల తయారీకి అవసరమైన విడిభాగాలు, ఇంజిన్లు, నియంత్రణ వ్యవస్థ వేర్వేరు చోట్ల తయారవుతోంది. దీని వల్ల రవాణా ఖర్చు పెరగడంతో పాటు సమయం వృథా అవుతోంది. అందుకే ఆ పరిశ్రమలన్నీ ఒకేచోట ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.

అందులో భాగంగానే ప్రీమియర్‌ ఎక్స్‌ప్లోజివ్స్‌తో పాటు ఆదిత్య ప్రిన్ టెక్, అనంత టెక్నాలజీ, RR టెక్నాలజీస్ సంస్థలు తమ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసేందుకు అంగీకరించాయి. ఆదిత్య ప్రిన్‌టెక్ సంస్థకు 200 ఎకరాలు, అనంత టెక్నాలజీస్‌కు 300 ఎకరాలు, RR టెక్నాలజీస్‌కు 50ఎకరాల భూములను ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా కేటాయించింది. ఈ సంస్థలన్నీ క్షిపణులను సంబంధించిన విడిభాగాలను తయారు చేస్తాయి. అలాగే, అనా డ్రోన్‌ సంస్థకు 385 ఎకరాలు ఇవ్వగా 220 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చింది. వీటి ఏర్పాటుతో ప్రత్యక్ష్యంగా, పరోక్షంగా వేలాది మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే, వీటికి ‌అనుబంధంగా మరో 7 రకాల కీలక పరిశ్రమలను ఇక్కడకు తీసుకువచ్చేలా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.

రక్షణ రంగ పరిశ్రమలు నెల్లూరులో ఏర్పాటు : రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన పరిశ్రమలు తమ కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తే దుత్తలూరు ప్రాంతం డిఫెన్స్ క్లస్టర్‌గా మారనుంది. చెన్నై-కోల్‌కతా జాతీయ రహదారి నుంచి నెల్లూరులోని కావలి మీదుగా కడప వరకు నేషనల్ హైవేని ఇటీవలే అభివృద్ధి చేశారు. ఈ రహదారి సమీపంలోనే పరిశ్రమలు ఏర్పాటు అవుతుండడంతో రవాణా సదుపాయానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని పారిశ్రామిక వేత్తలు భావిస్తున్నారు. అలాగే, ప్రభుత్వ సహకారంలో పెట్టుబడులు మరింత పెంచే దిశగా ఆలోచన చేస్తున్నారు. అయితే, రక్షణ రంగ పరిశ్రమలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం మంచి పరిణామమే.

కానీ, ఆ కంపెనీల అవసరాలకు అనుగుణంగా స్థానికంగా ఉన్న యువతకు శిక్షణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వం ఈ విషయంపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించింది. అలాగే, ఈ ప్రాంతంలో విస్తృతంగా ప్రభుత్వ భూములు ఉండడంతో భవిష్యత్తులో పరిశ్రమల విస్తరణకు అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే బోగోలు మండలం జువలదిన్నెలో సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజినీరింగ్ లిమిటెడ్ సంస్థ భారత నౌక దళానికి సంబంధించిన పరికరాలను ఉత్పత్తి చేసేందుకు పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేస్తుంది.

నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించేందు కోసం పరిశ్రమలు ఏర్పాటు: రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించడంతోపాటు ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం పలు చర్యలను చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా నెల్లూరు జిల్లాలోని మెట్ట ప్రాంతం కూడా పరిశ్రమలకు కేంద్రం కానుంది. ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఉదయగిరి, ఆత్మకూరు, కావలి నియోజకవర్గ పరిధిలో తరచూ కరవుకాటకాలు ఏర్పడుతుందడంతో ప్రజలు ఉపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలసలు వెళుతుంటారు. వర్షపాతం కూడా తక్కువగా నమోదు అవుతుండడంతో వ్యవసాయ పనులు దొరక్క ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మెట్ట ప్రాంతంలో నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించేందు కోసం పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆసక్తిని కనబరుస్తుందని స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నీటి సమస్యనూ పరిష్కరించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు : నెల్లూరు జిల్లాకు ఒకవైపు ప్రకాశం, కడప జిల్లాలు ఉండగా మరోవైపు తిరుపతి జిల్లా ఉంది. జిల్లా చుట్టూ జాతీయ రహదారులు కూడా బాగానే ఉన్నాయి. దగదర్తి ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతోంది. రామాయపట్నం, కృష్ణపట్నం పోర్టులు 50కిలోమీటర్లు దూరంలోనే ఉన్నాయి. నడికుడి-కాళహస్తి రైలు మార్గం కనిగిరి వచ్చింది. తొందరలోనే ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. నీటి సమస్యనూ పరిష్కరించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. అందుకే, జిల్లాలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటుకు సంస్థలు ముందుకు వస్తున్నాయి. దాదాపు 3వేల ఎకరాల్లో 10 నుంచి 15వేల కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

యువతకు ఉపాధి, మౌలిక సదుపాయల కల్పన : మొత్తంగా అత్యాధునిక క్షిపణుల తయారీలో కీలకమైన అనుబంధ పరిశ్రమలన్నింటినీ ఒకే క్లస్టర్‌ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించడంతో నెల్లూరు జిల్లాలో అభివృద్ధి పరుగులు పెట్టనుంది. వందలాది గ్రామాలు పారిశ్రామికంగా వృద్ధి చెందనున్నాయి. ఏళ్లుగా నిరుపయోగంగా ఉన్న భూములకు మంచి ధర లభించనుంది. యువతకు ఉపాధి, మౌలిక సదుపాయల కల్పన జరగనుంది. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే నెల్లూరు జిల్లాలోని మెట్ట ప్రాంతం రక్షణ రంగ తయారీకి చిరుమానాగా మారనుంది.

