విద్యార్థుల భవితతో ఎన్టీఏ ఆటలు - ఎగ్జామ్స్ రద్దు, పేపర్ల లీక్ - అంతా గందరగోళం
నీట్ పేపర్ లీక్, దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం - ఎన్టీఏ లక్ష్యం ఒకటి, జరుగుతున్నది మరొకటి - ఆన్సర్ 'కీ'ల్లో తప్పులు, అభ్యర్థుల్లో ఆందోళన - ప్రైవేట్ వెండార్ల వల్లే లీకేజీల బెడద?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 3:00 PM IST
NTA Exam Failures Idisangathi Story : ప్రతిష్ఠాత్మక యూనివర్సిటీల్లో సీట్ కోసం కొందరు. కలల కోర్సులో చేరాలని మరి కొందరు. ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలో ముందుగా లెక్కలు వేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా సన్నద్ధమయ్యే వారు ఇంకొందరు. ఇలా అనేక మంది విద్యార్థుల ఆశలు, అంచనాలు తలకిందులవుతున్నాయి. కారణం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ పని తీరు. ఉన్నత విద్య ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణకు తొమ్మిదేళ్ల క్రితం ఏర్పాటైంది ఈ సంస్థ. అప్పటి నుంచి ఎప్పుడూ ఏదో ఓ వివాదం.
పరీక్ష పత్రాల్లో ప్రశ్నలు మార్చేసి ఓసారి, సమాధానాలు మార్చేసి మరోసారి ఇలా ఇష్టమొచ్చినట్టుగా విద్యార్థుల భవిష్యత్తో ఆటలాడుతోంది. ఇప్పుడు నీట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లీక్ అవడం నేషనల్ వైడ్గా సంచలనమైంది. ఈ వ్యవహారం పరీక్ష రద్దు వరకూ వెళ్లింది. సీబీఐతో దర్యాప్తు చేయిస్తామని కేంద్రం ప్రకటన అయితే చేసింది. అడుసు తొక్కనేల కాళ్లు కడగనేల అన్నట్టు అసలు తప్పులు జరిగే వరకూ చూడడం ఎందుకు? మళ్లీ ఈ కంటి తుడుపు చర్యలు ఎందుకు? వివాదాలు ఎన్ని తలెత్తినా ఎన్టీఏ తీరు ఇక మారదా?
42 గంటల ముందే వాట్సాప్లో లీక్ : దేశవ్యాప్తంగా ఒక్కసారిగా అలజడి. ఒక్క ప్రకటనతో అంతా గందరగోళం. తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు. అంతకు మించి ఆందోళనలు. ఈ నెల 3వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన నీట్ పరీక్ష రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ. అందుకు కారణం పరీక్షా పత్రం లీక్ అవడం. రాజస్థాన్లో పేపర్ లీక్ అయిందని పెద్ద ఎత్తున వార్తలు వచ్చాయి. ఎగ్జామ్కు 42 గంటల ముందే వాట్సాప్లో పలువురు అభ్యర్థులకు మెటీరియల్ షేర్ అయింది. అంతే కాదు. పరీక్షకు ముందు రాజస్థాన్లోని కోటాలో కోచింగ్ సంస్థల నుంచి ఈ మెటీరియల్ లీక్ అయినట్టు గుర్తించారు. పరీక్షలో కెమిస్ట్రీ విభాగంలో వచ్చిన 120కి పైగా ప్రశ్నలతో ఓ ప్రాక్టీస్ పేపర్నూ గుర్తించారు. వెంటనే రాజస్థాన్ స్పెషల్ ఆపరేషన్ గ్రూప్ దర్యాప్తు చేపట్టింది. కొన్ని ప్రశ్నలకు సంబంధించిన సమాధానాల వరుస కూడా లీక్ అయిన పేపర్లోని సమాధానాలతో పోలి ఉండడం మరో కీలక అంశం. ఈ పేపర్ను విద్యార్థులకు రూ.20 వేల నుంచి 2 లక్షలు వరకూ విక్రయించారు. ఇంత జరిగాక అప్పుడు మేలుకున్న నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ నీట్ ఎగ్జామ్ను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. త్వరలోనే కొత్త తేదీలు వెల్లడిస్తామని చెప్పింది. కేంద్రం కూడా సీబీఐ దర్యాప్తు చేస్తామంటూ ఓ ప్రకటన చేసింది.
ఏనాడూ బాధ్యతాయుతంగా లేదు! : ఇదీ ఇప్పటి వరకూ జరిగిన కథ. ఇక అసలు కథలోకి వద్దాం. ముందుగా నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. 2017లో కేంద్రం ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది. జేఈఈ, నీట్, యూజీసీ-నెట్ లాంటి ఉన్నత విద్య ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీలు, సెంట్రల్ వర్సిటీలతో పాటు వైద్య విద్యలో ప్రవేశాలకు సంబంధించిన పరీక్షలన్నీ ఈ ఎన్టీఏ సంస్థే నిర్వహిస్తుంది. ఈ జాబితా చూస్తేనే అర్థం కావడం లేదూ! ఇది ఎంత కీలకమైన సంస్థో అని. సీబీఎస్ఈ, ఏఐసీటీఈ పైన పరీక్షల నిర్వహణ భారం తగ్గించి పూర్తిగా అకడమిక్స్పై దృష్టి సారించాలన్న ఉద్దేశంతో ఏర్పాటైంది ఈ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ. చెప్పాలంటే కేంద్రం అత్యంత పెద్ద బాధ్యత అప్పగించింది. కానీ ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఏనాడూ ఈ సంస్థ బాధ్యతాయుతంగా పని చేసినట్టు అనిపించడం లేదు. ఇదేదో గాలివాటుగా చేస్తున్న విమర్శ కాదు. కొన్నాళ్లుగా నెలకొన్న వివాదాలే ఇందుకు సాక్ష్యం.
అప్పుడు పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు : పాత సంగతులు చెప్పుకునే ముందు ఈ మధ్య జరిగినవి ఓ సారి చూద్దాం. జేఈఈ మెయిన్ ఎగ్జామ్కు సంబంధించి కెమిస్ట్రీ పేపర్ ఆన్సర్ కీ ఏప్రిల్ 11న విడుదల చేసింది నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ. అయితే ఈ కీ పేపర్ మొత్తం తప్పులతడకగా ఉందని అభ్యర్థులు పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు చేశారు. దీని వల్ల కనీసం 10-20 మార్కులు తగ్గే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సోషల్ మీడియాలోనూ అందరూ పోస్ట్లు పెట్టారు. అప్పుడు అప్రమత్తమైన ఎన్టీఏ, కీ ని రివైజ్ చేసి ఏప్రిల్ 12వ తేదీన మరోసారి విడుదల చేసింది. అందులో 19 ప్రశ్నలను కరెక్ట్ చేసింది. ఆ సమయంలోనూ సోషల్ మీడియాలో ఓ పెద్ద పోస్ట్ పెట్టింది ఎన్టీఏ. ఆ సమయంలో అభ్యర్థుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు ఎదుర్కొంది. అత్యంత కీలకమైన జేఈఈ పరీక్ష "కీ" విషయంలో ఇంత బాధ్యతారాహిత్యంగా ఎలా ఉంటారంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు వెల్లువెత్తాయి. ఒక్క మార్కుతోనే తలరాతలు మారిపోతుంటాయి. అంత ముఖ్యమైన పరీక్షల విషయంలో ఇంత నిర్లక్ష్యం ఏంటన్నదే ఎప్పటి నుంచో ఉన్న అసహనం.
అప్పుడు కూడా జరిగింది ఇదే : ఇలా తప్పులు చేయడం, వాటిని సరిదిద్దుకోవడం ఎన్టీఏకి కొత్తేమీ కాదు. అంతకు ముందు కూడా 2025లో జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్ష విషయంలో ఇదే జరిగింది. ఫైనల్ ఆన్సర్ "కీ" అంతా గందరగోళంగా ఉందని ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తడం వల్ల మళ్లీ దాన్ని మార్చడమే కాకుండా 12 ప్రశ్నలు పూర్తిగా తొలగించింది. సమాధానాలు ఇచ్చిన ప్రశ్నలను అన్ఆన్సర్డ్ జాబితాలోకి చేర్చడమూ గందరగోళానికి దారి తీసింది. అసలు సిలబస్లో లేకుండా ఉన్న ప్రశ్నలు వచ్చాయనీ గతేడాది జేఈఈ మెయిన్స్పై వచ్చిన ముఖ్యమైన ఫిర్యాదు. అంటే ఏటా ఏదో విధంగా ఈ తరహా సమస్యలు పునరావృతం అవుతూనే ఉన్నాయి. అయినా ఏ మాత్రం చలనం లేకపోవడమే అభ్యర్థుల్లో నిరాశ, నిస్ఫృహలకు కారణమవుతోంది. 2024లో తలెత్తిన వివాదం NTA పని తీరుని కళ్లకు కట్టింది. ఇప్పుడు నీట్ పరీక్ష గురించి ఎలాగైతే నేషనల్ వైడ్ ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోందో అప్పుడు కూడా ఇదే జరిగింది. నీట్-యూజీ పరీక్షా పేపర్ లీక్ అయిందని పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఫలితాలు వచ్చిన తరవాత ఈ ఆందోళన మరింత పెరిగింది. దాదాపు 67 మంది అభ్యర్థులకు 720కి 720 మార్కులు రావడం అనుమానాలకు తావిచ్చింది. ప్రశ్నాపత్రాలు ఆలస్యంగా అందిన 1,563 మంది అభ్యర్థులకు గ్రేస్ మార్కులు కలిపినట్టు చెప్పడమూ దుమారమే రేపింది.
రూ.6 లక్షలకు విక్రయం : 2024లోనే యూజీసీ-నెట్ పరీక్షను రద్దు చేసింది విద్యాశాఖ. జూన్ 18న పరీక్ష జరగ్గా మరుసటి రోజే రద్దు చేసింది. టెస్ట్ పేపర్స్ డార్క్నెట్లో కనిపించడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. డార్క్ వెబ్, టెలిగ్రామ్లో ఈ పేపర్ను రూ.5 వేల నుంచి 6 లక్షలు వరకూ విక్రయించినట్టు తేలింది. అప్పుడు కూడా సీబీఐ రంగంలోకి దిగాల్సి వచ్చింది. ఈ కారణాలతో సీఎస్ఐఆర్-నెట్, యూజీసీ నెట్ ఎగ్జామ్లను వాయిదా వేసింది. ఇక నీట్ యూజీ పేపర్ లీక్పై సీబీఐ దర్యాప్తు చేయగా, ఝార్ఖండ్లోని ఓ స్కూల్ నుంచి ఇది సర్క్యులేట్ అయినట్టు తేలింది. ఈ కేసులో 50 మంది అనుమానితులను అరెస్ట్ చేశారు. సుప్రీం కోర్టు వరకూ ఈ వ్యవహారం వెళ్లగా, గ్రేస్ మార్క్లు కలిపిన అభ్యర్థులకు మరోసారి పరీక్ష నిర్వహించాలని సూచించింది. అయితే నీట్ యూజీ పరీక్షను పూర్తిగా రద్దు చేయాలన్న పిటిషన్ను మాత్రం తోసిపుచ్చింది. అప్పట్లో దేశవ్యాప్తంగా ఈ వ్యవహారంపై ఆందోళనలు వ్యక్తం కాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్టీఏ డైరెక్టర్ జనరల్ సుబోధ్ సింగ్ను ఆ పదవి నుంచి తప్పించింది.
గందరగోళానికి గురి చేస్తున్న మార్పులు : సరైన సమయానికి ఫలితాలు ఇవ్వకపోవడం, ఆన్సర్ కీలలో తరచూ మార్పులు చేయడం లాంటివి అభ్యర్థులను గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఇక్కడే ఓ ముఖ్యమైన అంశం ప్రస్తావించాలి. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ను గమనిస్తే ఇందులో ఆబ్జెక్టివ్స్ అనే ఓ ట్యాబ్ ఉంది. అందులో ఓ 3 పాయింట్స్ మెన్షన్ చేసింది. అందులో మొట్టమొదటి పాయింట్ " To conduct efficient, transparent and international standards tests” అని ఉంది. అంటే సమర్థంగా, పారదర్శకంగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని అర్థం. ఇంత గొప్ప లక్ష్యం పెట్టుకున్నా ఎక్కడా అందులో పావువంతు కూడా అమలవుతున్నట్టు కనిపించడం లేదు. ఏ పరీక్ష నిర్వహించినా ఏదో ఓ సమస్య. అన్నింటి కన్నా ఎక్కువ ఆందోళన కలిగిస్తున్న విషయం పేపర్ లీక్. ఇందుకు చాలానే కారణాలున్నాయన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఆ లూప్ హోల్స్తోనే పేపర్ లీక్ : ఇంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఎన్టీఏలో శాశ్వత సిబ్బంది తక్కువే. ప్రింటింగ్, లాజిస్టిక్స్ లాంటి పనులకు ప్రైవేట్ వెండార్స్పై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని లూప్ హోల్స్ పట్టుకుని చాలా మంది పేపర్ లీక్లకు పాల్పడుతున్నారు. నీట్ యూజీ పరీక్ష పెన్, పేపర్ ఫార్మాట్లో జరుగుతోంది. ఇందుకోసం ప్రింటింగ్, షిప్పింగ్తో పాటు ఈ కాపీలను భద్రంగా దాచడం లాంటివి తప్పనిసరి. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో మానవ ప్రమేయం ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఇది కూడా లీక్లకు ఓ కారణమన్న వాదన ఉంది. ఇక కొన్ని కోచింగ్ సెంటర్లు మాఫియాగా మారి కొంతమంది మధ్యవర్తులతో పేపర్లు లీక్ చేయిస్తున్నారన్నది మరో కోణం. అంతే కాదు పలు సందర్భాల్లో అభ్యర్థులు, తల్లిదండ్రులు లక్షల్లో డబ్బులు చెల్లించేందుకైనా సిద్ధపడుతున్నారు. ఇదే అదనుగా ఎక్కడో ఓ లొసుగును పట్టుకుని పేపర్ లీక్ చేస్తున్నాయి కొన్ని ముఠాలు. ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా పేపర్లను జీపీఎస్ ద్వారా ట్రాకింగ్ చేస్తున్నామని, సీసీ కెమెరాలు పెంచామని ఎన్టీఏ చెబుతున్నా జరిగేవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి.
సాంకేతికత వినియోగించుకోవడం లేదు! : ఇంత టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందినా పేపర్ లీక్లను అడ్డుకోకపోవడం మరో సమస్య. అసలు ఎన్టీఏ సరైన విధంగా సాంకేతికత వినియోగించుకోవడం లేదన్న వాదన కూడా ఉంది. ప్రశ్నా పత్రాలను ఎన్క్రిప్టెడ్ ఛానల్స్ ద్వారా ఎగ్జామ్కు కొన్ని నిముషాల ముందు పంపేందుకు వీలుంటుంది. దీన్నే ఎన్క్రిప్టెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటారు. పెన్ అండ్ పేపర్తో జరిగే పరీక్షల్లో స్థానికంగానే భద్రతా ప్రమాణాలు పాటిస్తూ పేపర్లు ప్రింట్ చేయాలన్నది నిపుణుల సూచన. అంతే కాదు. ప్రింట్ అయిన లేదా డిజిటల్ కాపీలకు యునిక్ డిజిటల్ వాటర్ మార్కింగ్ చేయడం ద్వారా సులువుగా వాటిని గుర్తించేందుకు వీలుంటుందన్నది మరికొందరి సలహా. ఎప్పుడైనా ఓ పేపర్ లీక్ అయితే ఎక్కడ నుంచి అయింది? అనేది వెంటనే గుర్తించి ఆ కేంద్రంలోని సిబ్బందిని బాధ్యులుగా చేయవచ్చు. ఈ విధంగా సాంకేతికతను వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాయి వరుస వివాదాలు.
తరచూ ఏదో వివాదం తలెత్తడం, ఆ సమయంలో హడావుడిగా చేయడం తప్ప వ్యవస్థా గతంగా చేయాల్సిన మార్పులపై దృష్టి పెట్టడం లేదన్నది ప్రధానంగా ఉన్న విమర్శ. కొన్నిసార్లు పరీక్షా కేంద్రాల్లో కరెంట్ పోవడం, కంప్యూటర్లు పని చేయకపోవడం లాంటి సమస్యలూ తలెత్తుతున్నాయంటే నిర్వహణ ఎంత నాసిరకంగా ఉంటోందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరి ఇప్పుడైనా కేంద్రం చొరవ చూపించి సంస్కరణలు చేపడుతుందా? లేదంటే అలాగే వదిలేస్తుందా? అని వేచి చూడడం తప్ప ఇంకేం చేయగలం.
