భయపెడుతున్న సైబర్ నేరాల లెక్కలు - అత్యాశకు కళ్లెం వేస్తేనే నేరగాళ్లకు చెక్
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలు - గణాంకాలు వెల్లడించిన ఎన్సీఆర్బీ - ప్రజల అవగాహన లేమి, అత్యాతతో రెచ్చిపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - స్వీయ జాగ్రత్తలే అత్యంత కీలకం
Published : May 14, 2026 at 4:38 PM IST
Rising Cyber Crimes in Telangana : సైబర్ నేరాలు. ఇదో ఎడతెగని సమస్య. ఇప్పటికే చాలా సందర్భాల్లో వీటి గురించి మాట్లాడుకునే ఉంటాం. ఇలా జరుగుతున్నాయి, అలా జరుగుతున్నాయని కొన్ని వందల సార్లు ప్రస్తావించి ఉంటాం. అయినా మళ్లీ చర్చించుకునేందుకు అలాంటి సందర్భాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఎవరో ఒకరు మోసపోతూనే ఉన్నారు. టెక్నాలజీపై పెద్దగా అవగాహన లేని వారు ఈ వలలో చిక్కుకుంటున్నారంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. అన్నీ తెలిసిన వాళ్లు కూడా నిండా మునుగుతున్నారు. ఈ జాబితాలో ప్రముఖులు కూడా ఉంటున్నారు. అంటే సమస్య ఎక్కడ మొదలై ఎక్కడి వరకూ వెళ్తోందో అర్థమవుతోంది కదా! ఇప్పుడిదే విషయాన్ని లెక్కలతో వివరించింది నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో-ఎన్సీఆర్బీ. ఈ గణాంకాల ప్రకారం తెలంగాణలో సైబర్ నేరాల వాటా భారీగానే పెరిగింది.
దేశవ్యాప్తంగా 58.8 లక్షల నేరాలు : ఓటీపీ చెప్పాలని ఒకరు, ఏదో ఆఫర్ ఉందని మరొకరు, లింక్ క్లిక్ చేయాలని ఇంకొకరు ఇలా రోజుకు కనీసం సగటున మనకు ఒక్క ఫోన్ కాల్ అయినా వస్తుంది. ఈ కాల్స్ మాటున ఏదో మోసం దాగి ఉందని కాస్తో కూస్తో తెలిసిన వారైతే వెంటనే కాల్ కట్ చేయడమో లేదా బ్లాక్ చేయడమో చేస్తారు. అక్కడితో ఆ కథ ముగిసి పోతుంది. కానీ ఆఫర్లకు ఆకర్షితులై కొందరు, అప్పనంగా డబ్బులు వస్తాయని ఇంకొందరు అలాంటి కాల్స్ రాగానే వెంటనే అవతలి వ్యక్తి చెప్పినట్టు చేస్తుంటారు. అలా ఏదో ఓ సందర్భంలో సైబర్ వలలో చిక్కుతున్నారని చెప్పడానికి నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఎన్సీఆర్బీ చెప్పిన తాజా లెక్కలే సాక్ష్యం.
2024లో దేశవ్యాప్తంగా 58.8 లక్షల నేరాలు జరిగాయి. అంతకు ముందుతో పోల్చుకుంటే ఇది 6% తక్కువ. హత్యా నేరాలు కూడా కొంత వరకూ తగ్గాయి. కానీ సైబర్ నేరాల సంఖ్య మాత్రం పెరుగుతోంది. అదే 2024లో దేశ వ్యాప్తంగా లక్షకుపైగా సైబర్ నేరాలు నమోదయ్యాయి. ఇప్పటి వరకూ ఇదే అత్యధికం అని ఎన్సీఆర్బీ రిపోర్ట్ వెల్లడించింది. శాతాలలో చెప్పాలంటే..అంతకు ముందు ఏడాది.. అంటే 2023తో పోల్చుకుంటే సైబర్ నేరాలు 2024లో 18% మేర పెరిగాయి.
తెలంగాణ వాటాయే ఎక్కువ : ఎన్సీఆర్బీ లెక్కల ప్రకారం 2024లో నమోదైన లక్షకుపైగా సైబర్ నేరాల్లో తెలంగాణ వాటాయే ఎక్కువ. ఈ ఒక్క రాష్ట్రంలోనే 27,230 కేసులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అంటే అంతకు ముందు ఏడాదితో పోల్చితే సైబర్ నేరాల కేసులు 49% పెరిగాయి. ఇక ఆ తరవాత స్థానం కర్ణాటకది. ఆ రాష్ట్రంలో 21, 993 సైబర్ నేరాలు నమోదు కాగా బెంగళూరులోనే 17,500 కేసులు ఉన్నాయి. తెలంగాణలో నమోదైన కేసులలో సైబర్ మోసాలు, బెదిరింపులు, లైంగిక వేధింపులు లాంటివి ఇందులో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మరో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే 2023తో పోల్చి చూస్తే 2024లో హైదరాబాద్లో సైబర్ నేరాల సంఖ్య సుమారు 17% మేర తగ్గింది. ఆన్లైన్ గేమింగ్కు సంబంధించిన నేరాలు 951 వరకూ ఉన్నాయి. మోసపూరిత కాల్స్, సైబర్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ లాంటివి ఆ తరవాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
ఛార్జ్షీట్లలో దాదాపు 4,359 మంది నిందితులు : ఎన్సీఆర్బీ నివేదిక మరో కీలక అంశాన్ని కూడా ప్రస్తావించింది. ఏటా సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్న క్రమంలో ఆయా కేసుల విచారణ భారం కూడా ఉన్న సిబ్బందిపైనే పడుతోంది. 2024 నాటికి తెలంగాణలో అప్పటికే ఉన్న 15,738 కేసుల్లో పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. అవి కాకుండా మళ్లీ ఆ ఏడాది భారీగా కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటిలో కేవలం 16,000 కేసులలో మాత్రమే ఫైనల్ రిపోర్ట్లు తయారయ్యాయి. ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని కొన్నింటిని, గుర్తించలేక పోయామని మరి కొన్నింటిని వీటిలో పూర్తిగా పక్కన పెట్టారు.
ఇక ఛార్జ్షీట్స్ దాఖలైంది కేవలం 3,177 కేసులలోనే. వీటిలో అంతకు ముందు ఏడాది నుంచి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయినవి కూడా ఉన్నాయి. అంటే నమోదవుతున్న సంఖ్యకు, ఛార్జ్షీట్ దశ వరకూ వస్తున్న కేసులకు పొంతనే కుదరడం లేదు. విచారణలో భాగంగా సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా ఆయా సైబర్ నేరాల వెనక ఉద్దేశాలేంటో కనుగొన్నారు. ఛార్జ్షీట్లలో దాదాపు 4,359 మందిని నిందితులుగా చేర్చారు తెలంగాణ పోలీసులు. 2,171 మందిని అరెస్టు చేశారు. నమోదైన కేసులను నిజమే కాని సాక్ష్యాలు లేవు, ఛేదించలేము, క్లూ లేదు అనే కేటగిరీ కింద విభజించారు.
రూ.16 కోట్లు పోగొట్టుకున్న వ్యక్తి : తెలంగాణలో సైబర్ నేరాలు ఎక్కువగా మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్ట్, లైంగిక ప్రలోభాలు, హానీట్రాప్ వంటి వాటి ద్వారా జరుగుతున్నాయి. వీటి ద్వారా నేరగాళ్లు ఒక్క దెబ్బకు భారీ మొత్తం కొల్లగొడుతున్నారు. హైదరాబాద్లో ఓ వ్యక్తి రూ.16 కోట్ల భారీ మొత్తం పోగొట్టుకోవడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. ఇదే ప్రాంతానికి చెందిన ఓ ఐటీ ఉద్యోగి నుంచి సైబర్ నేరగాళ్లు నకిలీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ను సృష్టించి 3.26 కోట్ల రూపాయలను కాజేశారు. ఓ ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ లింక్ పంపి స్టాక్ ట్రేడింగ్ మెలకువలను నేర్పిస్తామని నమ్మించారు. లాభాలకు సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్లను పంపించడం ద్వారా బాధితుడి విశ్వాసం చూరగొన్నారు.
ఈ క్రమంలోనే సదరు ఐటీ ఉద్యోగి పెట్టుబడులు పెట్టడం ప్రారంభించారు. నమ్మకం కల్గించేందుకు రూ.10 లక్షలను ఉపసంహరించుకునే అవకాశం కల్పించారు. బాధితుడు జనవరి 21 వరకు ఏకంగా రూ.3.26 కోట్లలను పెట్టుబడిగా పెట్టారు. అనంతరం వాటిని ఉపసంహరించుకునే ప్రయత్నం చేయగా పన్నుల రూపంలో తిరిగి డబ్బులు చెల్లించాలని నేరస్థులు డిమాండ్ చేశారు. ఇలాంటి మోసాలు మచ్చుకు కొన్ని మాత్రమే. కొత్త కొత్త మార్గాల ద్వారా మాయలో పడేస్తే ఎంత వీలైతే అంత దోచుకుంటున్నారు.
తెలంగాణలో తగ్గిన డిజిటల్ అరెస్టులు : సైబర్ నేరాల కట్టడికి తెలంగాణ పోలీసులు అనేక మార్గాలను అనుసరిస్తున్నారు. నేరాలు తగ్గాలంటే ముందు ప్రజల్లో అవగాహన పెరగాలని పోలీసులు గుర్తించారు. సైబర్ సెక్యూరిటీ డీజీ శిఖా గోయల్ దీనిపై దృష్టి సారించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత ఏడాది ఇలా 31,397 అవగాహనా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. సైబర్ నేరాల బారిన పడే విద్యార్థులు మొదలుకుని ఉద్యోగులు, వ్యాపారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని పెద్ద ఎత్తున చేపట్టిన ప్రచార కార్యక్రమాలు సత్ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి.
అందుకే దేశవ్యాప్తంగా డిజిటల్ అరెస్టులు పెరుగుతుండగా తెలంగాణలో తగ్గాయి. మరో వైపు నేరాలకు పాల్పడుతున్న వారిని గుర్తించి అరెస్టు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నారు. గుజరాత్, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, కర్ణాటక పోలీసుల సహకారంతో రోజుల తరబడి సోదాలు నిర్వహించి అనేక మంది నేరగాళ్లు, వారికి బ్యాంకు ఖాతాలు సమర్పిస్తున్న వారిని అరెస్టు చేశారు. ఇంత చేస్తున్నా సైబర్ నేరగాళ్లు ఏదో రూపంలో మోసాలకు పాల్పడుతూనే ఉన్నారు.
"సైబర్ నేరాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రజలకు అవగాహన లేకపోవడంతో సైబర్ నేరాలు అధికమవుతున్నాయి. స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా లింక్ మెసేజ్ రూపంలో వచ్చిందని క్లిక్ చేయడం వల్ల వారి ట్రాప్లో పడుతున్నారు. అత్యాశతో డబ్బు పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఈ మధ్య సైబర్ నేరాలు పెరిగిపోవడానికి ఒకటి అవగాహన లోపం, మరోకటి అత్యాశ" - రెడ్డన్న, విశ్రాంత పోలీసు అధికారి
సుమారు రూ.55 వేల కోట్లు కోల్పోయారు : సైబర్ నేరగాళ్లు 2024లో దేశవ్యాప్తంగా 22వేల 845 కోట్ల రూపాయలను దోచేశారు. సైబర్ నేరాలను కట్టడి చేసేందుకు దర్యాప్తు సంస్థలు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా వాటికి అడ్డుకట్ట పడడం లేదు. ఈ క్రమంలో ఈ తరహా నేరాలను నియంత్రించి, బాధితులకు ఊరట కల్గించేందుకు కేంద్రం ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్-ఐ ఫోర్ సీ పేరుతో ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసింది.
మోసం జరిగినట్లు గుర్తించిన వెంటనే 1930 నంబర్కు ఫోన్ చేస్తే ఖాతా నుంచి కొల్లగొట్టిన డబ్బు నేరగాడి ఖాతాలో జమ కాకుండా ఆపేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే చాలా మంది ఆలస్యంగా ఫిర్యాదు చేస్తుండడంతో ఫలితం ఉండడం లేదు. 2020 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ నేరాల కారణంగా బాధితులు సుమారు రూ.55 వేల కోట్లు కోల్పోగా, రూ.8 వేల 690 కోట్లు మాత్రమే తిరిగి ఇప్పించగలిగారు. మిగతా సొమ్మును నేరగాళ్లు రకరకాల పద్ధతుల్లో మాయం చేశారు. ఇందులో ముఖ్యమైన 252 కేసుల్లోనే సుమారు రూ.36 వేల కోట్ల దారి మళ్లినట్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గుర్తించింది.
జాగ్రత్త పడటం మంచిది : సైబర్ నేరాల కట్టడికి పోలీసులు, దర్యాప్తు సంస్థలు ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఈ విషయంలో పౌరుల స్వీయ జాగ్రత్తలే మొదటి అడుగు. అపరిచిత వ్యక్తులు ఫోన్ చేసి చెప్పే మాయమాటలకు లొంగిపోవడం, అధిక లాభాలంటూ వచ్చే ప్రకటనలు, లింకుల జోలికి వెళ్లడం, డిజిటల్ అరెస్టుల పేరుతో వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ భయపడడం వంటివి ఆపేస్తేనే మంచిది. ప్రతి రోజూ చుట్టూ జరుగుతున్న సైబర్ నేరాలను చూసైనా పౌరులు జాగ్రత్త పడితే ఉత్తమం.
