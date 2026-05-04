45 ఏళ్లు దాటిన ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు ఆసుపత్రిలోనే - బయటపడేందుకు వైద్యుల సూచనలు ఇవే
గతంతో పోల్చితే హాస్పిటళ్లలో రెట్టింపు చేరికలు - 50 ఏళ్ల పైబడిన వారిలో ఇద్దరిలో ఒకరు అనారోగ్యంతోనే - పాతికేళ్ల నుంచే మధుమేహం రావొచ్చంటున్న డాక్టర్లు - సకాలంలో ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలంటున్న వైద్యులు
Published : May 4, 2026 at 5:40 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 6:18 PM IST
National Sample Survey Office Report 2026 : మనుషులకు డబ్బు ఎంత విలువైనదో, అంతకంటే ఎక్కువ విలువైనది ఆరోగ్యం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే డబ్బు సంపాదించగలం కనుక. అయితే ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నా, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం పెద్ద సవాలుగా మారింది. దాన్ని చాటిచెబుతూ జాతీయ శాంపిల్ సర్వే ఆఫీస్ నివేదిక ఆందోళన కల్గించే విషయాలను వెల్లడించింది. 45 ఏళ్ల వయసు తర్వాత ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్న వారి సంఖ్య అంతకు ముందున్న వారి వయసుతో పోల్చితే రెట్టింపు స్థాయిలో ఉందని ఈ నివేదిక తెలిపింది. గతేడాది కాలంగా సర్వే చేసి ఈ వాస్తవాలను బయటపెట్టింది. ప్రసవాల కోసం చేరే వారిని ఇందులో నుంచి మినహాయించారు.
ఈ వయసు వారిలో అత్యధికంగా : ఎన్ఎస్ఎస్వో సర్వే ప్రకారం 30నుంచి 44ఏళ్ల వయసు వారిలో ప్రతి వెయ్యి మందికి 23 మంది ఏదో ఒక అనారోగ్య సమస్యతో ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్నారు. అందులోనూ 45 నుంచి 59 మధ్య వయసు వారిలో ఈ సంఖ్య వెయ్యి మందికి 42గా ఉంది. ఇక 60 ఏళ్లు, ఆ పైబడిన వారిలో అయితే వెయ్యికి 81 మంది ఆసుపత్రుల పాలు కావడం ఆందోళన కల్గిస్తోంది. 15 నుంచి 29 ఏళ్ల వయసు వారిలో ప్రతి వెయ్యి మందికి ఈ సంఖ్య 15గా ఉంది. శిశువుల నుంచి 4ఏళ్ల వయసు వారిలో ప్రతి వెయ్యి మందికి 34 మంది ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్నట్లు జాతీయ శాంపిల్ సర్వే ఆఫీస్ నివేదిక తెలిపింది.
పరీక్షలు చేయించుకోకపోవడంతోనే ముప్పు : జాతీయ శాంపిల్ సర్వే ఆఫీస్ వెల్లడించిన నివేదిక మరిన్ని విషయాలను కూడా వెల్లడించింది. 45ఏళ్ల తర్వాత ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్న వారిలో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులైన డయాబెటిస్, గుండె జబ్బులు, శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు ఉన్న వారు ఎక్కువ సంఖ్యలో చేరుతున్నారని తెలిపింది. దీనికి కారణం ముప్పును నివారించే ఆరోగ్య పరిరక్షణ పద్ధతులు సరిగా లేకపోవడమే అని నిపుణులు అంటున్నారు. గతంలో డయాబెటిస్, హైపర్ టెన్షన్, ఒబెసిటీ, ఫ్యాటీ లివర్, గుండె సంబంధిత జబ్బులకు సంబంధించి గతంలో చక్కగా పరీక్షలు చేయించుకునేవారు.
ఇప్పుడు పరీక్షలు చేయించుకోవడం తగ్గడంతోనే ముప్పు తీవ్రత పెరుగుతోందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించే వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడం, జీవ క్రియలో జరిగే మార్పులను పరీక్షించుకోవడం వంటివి చేస్తే రాబోయే దశాబ్దాల్లో ఆసుపత్రుల్లో చేరే వారి సంఖ్య తగ్గుతుందని పేర్కొన్నారు.
జాతీయ సగటు కంటే రెట్టింపు : సర్వే నివేదిక ఆధారంగా వయసు మళ్లిన వారిలో ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్న వారి సంఖ్యలో కేరళ మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఇక్కడ ఏడాదికి ప్రతి వెయ్యి మంది వృద్ధులకు 186 మంది ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్నారు. ఇది జాతీయ సగటు కంటే రెట్టింపు కావడం ఆందోళన కల్గిస్తోంది. లక్షద్వీప్, త్రిపుర వంటి చోట కూడా వృద్ధుల్లో ఎక్కువ మంది ఆసుపత్రి పాలవుతున్నారు. పలు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఈ సంఖ్య తక్కువగా ఉంది.
కేరళ వంటి రాష్ట్రాల్లో వృద్ధుల్లో అధికమంది ఆసుపత్రుల్లో చేరుతూ ఉండడానికి కారణం అక్కడ అనారోగ్య సమస్యలను గుర్తించే వ్యవస్థలు, ఆసుపత్రి సౌకర్యాలు బాగుండడమే కారణం అని తేలింది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి వెయ్యి మంది వృద్ధుల్లో పురుషులు 93 మంది ఆసుపత్రుల్లో చేరుతుండగా, మహిళల్లో ప్రతి వెయ్యి మందికి 69 మంది ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్నారు. జాతీయ శాంపిల్ సర్వే నివేదిక దేశంలో ఆసుపత్రులపై పడుతున్న ఒత్తిడికి అద్దం పడుతోంది. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే దేశంలో రాబోయే రోజుల్లో ఆసుపత్రుల్లో ఇన్పేషెంట్ల సంఖ్య మరింత పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
"కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు, నాలుగేళ్లకు ఒకసారి కుటుంబ ఖర్చులను విశ్లేషిస్తూ నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే నివేదికను విడుదల చేస్తుంది. దీన్ని 1995లో ప్రారంభించారు. ఈ నివేదిక ప్రకారం ఇటీవల 45 ఏళ్ల వయసు దాటిన వారిలో 25 శాతం మంది ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్నారు. ఇక 50 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో సగం మందికి అంటే ప్రతి ఇద్దరిలో ఒక్కరికి ఏదో ఒక అనారోగ్య సమస్య ఉంటోంది. గత ఇరవయ్యేళ్లతో పోల్చినట్లైతే, ఇప్పుడు రెట్టింపు ప్రజలు హాస్పిటళ్ల పాలవుతున్నారు. ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె జబ్బులు, జీర్ణకోశ సంబంధిత వ్యాధులు, గాయాలు. ఆసుపత్రుల్లో చేరడానికి ప్రధాన కారణాలు. ఇన్ఫెక్షన్లకు మారుతున్న వాతావరణమే కారణం. కల్తీ ఆహారం ద్వారా గ్యాస్ట్రో, ఇంటెస్టైన్ వ్యాధులకు కారణమవుతోంది. 25 ఏళ్లు పైబడిన వారిలోనే ఏదో ఒక అనారోగ్య సమస్య ఉంటోంది. 45 ఏళ్లు వచ్చేసరికి అదే ప్రధాన సమస్యగా మారుతోంది" - డాక్టర్ కిరణ్ మాదల, క్రిటికల్ కేర్ విభాగం, గాంధీ హాస్పిటల్
ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ చూపాలి : జాతీయ శాంపిల్ సర్వే ఆఫీస్ వెల్లడించిన వివరాలు ప్రజలు, ప్రభుత్వాలు మరింత అప్రమత్తం కావాల్సిన అవసరాన్ని చాటిచెబుతున్నాయి. 45ఏళ్ల వయసు వారు ఆసుపత్రుల్లో చేరడం అంటే సాధారణ విషయం కాదు. ఈ విషయంలో ప్రజలే ఎక్కువగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు ఆరోగ్య పరీక్షలు జరిపించుకోవాలి. కొన్ని రకాల వ్యాధులు బయటపడవు. ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నట్లు అనిపించిన్నప్పటికీ, లోలోపల అవి చేయాల్సిన నష్టం చేస్తూనే ఉంటాయి. అందువల్ల ఆరోగ్య పరీక్షలు తప్పనిసరి. పరీక్షల తర్వాత శరీరంలో ఏదైనా సమస్య ఉందని తేలితే వెంటనే చికిత్స చేయించుకోవాలి. నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్నట్లే. ఎవరి ఆరోగ్యానికి వారిదే బాధ్యత. అందువల్ల ప్రభుత్వం కంటే ముందుగా ప్రజలే సొంత ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి.
తరచుగా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి : జాతీయ శాంపిల్ సర్వే ఆఫీస్ వివరాల్లో గుండెజబ్బులు, డయాబెటిస్, శ్వాసకోశ వ్యాధులు ఉన్న వారు ఎక్కువ ఉండడం కలవరపాటుకు గురి చేస్తోంది. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు వయసుతో నిమిత్తం లేని రోజులు వచ్చాయి. 20ఏళ్ల వయసు వారికి కూడా గుండెపోటు వస్తోంది. అందుకే ముప్పు కారకాలను ముందే గుర్తించి జాగ్రత్త పడితే ప్రమాదాన్ని చాలా వరకు తప్పించుకోవచ్చు. ఇందుకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పట్టి చూపే పరీక్షలు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్య పరీక్షలు అనగానే సాధారణంగా వయసు మీద పడిన వారికే అనుకుంటారు. చిన్న వయసు నుంచే ఇవి అవసరం.
వాస్తవానికి బాల్యం నుంచే గుండె రక్తనాళాల్లో పూడికలు ఏర్పడడం మొదలవుతుంది. కాబట్టి 30ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం ఒకసారైనా ఆరోగ్య పరీక్షలు జరిపించుకోవాలి. వీటిల్లో ముఖ్యమైనవి రక్తపోటు, రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్, గ్లూకోజు పరీక్షలు, బరువు తెలుసుకోవడం కీలకం. బరువు మామూలుగా ఉన్నప్పటికీ పొట్ట పెరుగుతుందా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఇలాంటివేమీ లేకుంటే యాభై ఏళ్లు వచ్చే వరకు ఐదేళ్లకు ఒక సారి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. గుండె జబ్బు ముప్పు కారకాలు ఉన్న వారైతే ఇంకా తరచుగా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. వయసు మీద పడుతున్న కొద్దీ ఈసీజీ, టూడీ ఎకో, ట్రెడ్ మిల్ పరీక్షలూ అవసరం అవుతాయి. గుండెజబ్బులను తొలి దశలో గుర్తించడానికి ఇవి దోహదం చేస్తాయి.
డయాబెటిస్ ఉన్నా బయటపడకపోవచ్చు! : 45ఏళ్లు దాటిన వారిలో జాతీయ శాంపిల్ సర్వే ఆఫీస్ గుర్తించిన మరో ముప్పు డయాబెటిస్. మధుమేహం దాదాపు 90శాతం మందిలో దుష్ప్రభావాలతోనే బయటపడుతోంది. కాబట్టి 25ఏళ్లు వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్కరూ రక్తంలో గ్లూకోజు పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. లక్షణాలతో సంబంధం లేదు. అతి మూత్రం, అతి దాహం అనేవి ఒకప్పటి మాటలు. నిజానికి డయాబెటిస్ ప్రారంభమైనా ఎక్కువ శాతం మందిలో లక్షణాలు ఏమీ ఉండవు. మధుమేహం బయటపడిన రోజు నుంచే మందులు వాడాలని కొత్త మార్గదర్శకాలు సూచిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు ఆహార, వ్యాయామ నియమాలు పాటించాలి.
గ్లూకోజ్ స్థాయిలే ప్రామాణికం కాదు : ఒకసారి మధుమేహం నిర్థారణ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా రక్తపరీక్షలో గ్లూకోజు తగ్గినట్లు తేలినా మందులు వాడడం కొనసాగించాలి. కొందరికి మధుమేహం స్థాయిలో కాకపోయినా రక్తంలో గ్లూకోజు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. వీరికి రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, అధిక బరువు ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని దీర్ఘకాలిక లక్షణ సముదాయం అంటారు. ముందస్తు మధుమేహం వచ్చిందంటే వీటిలో ఏదో ఒక దానితో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు అనుకోవాలి. ఏది ఎక్కువగా ఉన్నా తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.
తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : వయసు ఏదైనా ఆరోగ్య పరిరక్షణ చాలా కీలకం. కాలుష్యం, తద్వారా వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం పెరిగిన ప్రస్తుతం తరుణంలో అది మరింత ముఖ్యం. అందుకే యుక్త వయసు నుంచే వ్యాయామం, నడక, యోగా, ధ్యానాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలి. జంక్ఫుడ్, మద్యం, పొగాకు వాడకం వంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు ఆరోగ్య పరీక్షలు జరిపించుకోవాలి. ప్రభుత్వాలు కూడా ఆరోగ్య పరీక్షలను పెంచాలి. ఆసుపత్రుల్లో సౌకర్యాలను మెరుగుపర్చాలి. ఇవన్నీ పాటిస్తేనే ఆరోగ్యం పదిలంగా ఉంటుంది. జాతీయ శాంపిల్ సర్వే ఆఫీస్ ఇప్పుడు వెల్లడించిన వాస్తవాల నేపథ్యంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
