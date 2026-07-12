భారత సైన్యం చేతికి హైదరాబాద్ డ్రోన్లు - స్టార్టప్లతో పెరుగుతున్న రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులు
వైమానిక, రక్షణ రంగ ఉత్పత్తుల్లో మొదటి స్థానంలో నిలిచిన హైదరాబాద్ - అంకుర సంస్థల ఏర్పాటుకు టీ వర్క్స్ తోడ్పాటు - నేషనల్ డిఫెన్స్ కాంక్లేవ్ ద్వారా తమ ఉత్పత్తుల పనితీరును వివరించిన స్టార్టప్లు
Published : July 12, 2026 at 7:55 PM IST
Defence Innovation Conclave 2026 Hyderabad : ఏ దేశానికైనా రక్షణ రంగం ఎంతో కీలకం. శత్రుదేశాలు కవ్వించినప్పుడు సరైన బదులు చెప్పేందుకు ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి. అందుకే ప్రపంచ దేశాలు రక్షణ రంగ బడ్జెట్కు ఎంతో ప్రాధాన్యతనిస్తాయి. భారత్ ఆ వరుసలో ముందుంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో రక్షణ రంగానికి రూ.7.8 లక్షల కోట్లకు పైగా బడ్జెట్ కేటాయించింది కేంద్రం. దశాబ్దకాలంగా ఈ రంగంలో దేశీయ ఉత్పత్తులు ఎంతో పెరిగాయి. ఇందుకోసం ప్రధాని మోదీ ఆత్మనిర్భరత కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వదేశీ తయారీ విధానాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అంకుర పరిశ్రమలకు రాయితీలిస్తున్నారు.
కేంద్రం కల్పిస్తున్న అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని ఎన్నో అంకుర పరిశ్రమలు ఆవిష్కరణలు చేస్తున్నాయి. తెలంగాణ టీ వర్క్స్ ఆధ్వర్యంలో అలాంటి ప్రయత్నాలే జరుగుతున్నాయి. యుద్ధ రంగంలో ఉపయోగపడే డ్రోన్లు, గన్స్, కృత్రిమ మేధతో పనిచేసే నిఘా కెమెరాలు రూపొందిస్తున్నాయి పలు సంస్థలు. ఇటీవల హైదరాబాద్ వేదికగా జరిగిన నేషనల్ డిఫెన్స్ ఇన్నోవేషన్ కాన్క్లేవ్లో ఆయా ఉత్పత్తులను పలు కంపెనీలు ప్రదర్శించాయి. వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
బడ్జెట్లో భారీ నిధులు : గతంతో పోలిస్తే ప్రస్తుత యుద్ధరీతి మారింది. శత్రుమూకలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారో కనిపెట్టి క్షణాల్లో దాడి చేయడం తప్పనిసరైంది. లేకపోతే నష్టం తప్పదు. అదొక్కటే కాదు. శత్రువుల కదలికలపై 24 గంటల పాటు డేగ కళ్లతో నిఘా పెట్టాల్సి ఉంటుంది. రక్షణ రంగంలో గతంతో పోలిస్తే కొత్త కొత్త ఆయుధాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని భారత్ అధునాతన ఆయుధాలను అమ్ముల పొదిలో చేర్చుకుంటోంది. ఇందుకోసం బడ్జెట్లో భారీ కేటాయింపులు చేస్తోంది. 15ఏళ్ల క్రితం రక్షణ శాఖకు కావాల్సిన ఆయుధాలు, ఇతర యుద్ధ సామగ్రిని ఎక్కువగా విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఫలితంగా భారీ మొత్తంలో విదేశీ మారక ద్రవ్యం చెల్లించాల్సి వచ్చేది. కానీ స్వదేశీ తయారీ విధానం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత రక్షణ రంగంలో పరిశోధనాభివృద్ధి పెరిగింది.
స్టార్టప్ల కీలక పాత్ర : ఇప్పటి వరకు రక్షణ రంగంలో ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు మాత్రమే ఉత్పత్తులు చేసేవి. కానీ పదేళ్లుగా ప్రైవేట్ కంపెనీలు, అంకుర పరిశ్రమలు కూడా ఆధునిక యుద్ధ పరికరాలు రూపొందించడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాయి. స్వదేశీ రక్షణ ఉత్పత్తుల కోసం రూ.1.39లక్షల కోట్లను కేంద్రం కేటాయించందంటే ఆత్మనిర్భరతకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఇస్తుందో అర్థమవుతోంది. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మరమ్మతులు, నిర్వహణ కోసం దిగుమతి చేసుకునే పరికరాలపైన సుంకానికి మినహాయింపునిస్తోంది. దేశీయంగా రక్షణ పరికరాలు, ఆయుధాల ఉత్పత్తి పెంచి ఉద్యోగాలు కల్పించాలన్నదే కేంద్రం లక్ష్యం.
4ఏళ్లలో 148 ప్రాజెక్టులు : ఇప్పటికే డీఆర్డీఓ లాంటి సంస్థలు ఎన్నో పరిశోధనలు చేస్తున్నాయి. 2,000 కంపెనీలతో డీఆర్డీఓ అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకొని ఉత్పత్తులు చేస్తోంది. అందులో పెద్ద కంపెనీలతో పాటు ఎంఎస్ఎంఈలు, అంకుర పరిశ్రమలు కూడా ఉన్నాయి. దీనికి అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని డీఆర్డీఓ ఉచితంగా అందిస్తోంది. 2022 నుంచి 2025 వరకు 148 కొత్త పరిశోధనాభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను డీఆర్డీఓ చేపట్టింది. ఇలాంటి అవకాశాలను హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఉన్న పలు అంకుర సంస్థలు ఉపయోగించుకుంటున్నాయి.
80 దేశాలకు ఎగుమతులు : డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు ఏటా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ఎన్నడూ లేని విధంగా గతేడాది ఏకంగా రూ.38,400 కోట్లు రక్షణ, వైమానిక రంగ ఉత్పత్తులు విదేశాలకు ఎగుమతి అయ్యాయి. ఈ రంగం 62 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసుకుంది. దేశం నుంచి 80 దేశాలకు పలు రక్షణ రంగ పరికరాలు, ఇతర ఉత్పత్తులు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందుకున్నవే కావడం విశేషం. బ్రహ్మోస్ క్రూయిజ్ మిస్సైల్ మొదలుకొని అడ్వాన్స్డ్ లైట్ హెలికాప్టర్, ఆర్టిలరీ గన్స్, నిఘా గస్తీ వాహనాలు విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి.
ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగంలో తెలంగాణ తన వంతు పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే ఇక్కడ కొన్ని దశాబ్దాలుగా డీఆర్డీఓ, ఆర్సీఐ, మిథాని, భారత్ డైనమిక్స్, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్ లిమిటెడ్ లాంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు హైదరాబాద్ నుంచి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. కేంద్రం ప్రైవేట్ కంపెనీలను ప్రోత్సహించడంతో హైదరాబాద్లోనూ పలు కంపెనీలు ఏర్పాటయ్యాయి.
టీ వర్క్స్ సహకారంతో : 25 భారీ పరిశ్రమలతో పాటు దాదాపు వెయ్యి వరకు రక్షణ, వైమానిక రంగానికి చెందిన ఎంఎస్ఎంఈలు హైదరాబాద్లో కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నాయి. టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్, ఎల్ అండ్ టీ డిఫెన్స్, ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ, వేం టెక్నాలజీస్, టాటా ఏరోస్పేస్లు ఇక్కడ పరిశోధనాభివృద్ధి కొనసాగిస్తున్నాయి. పదేళ్లలో లాక్ హీడ్ మార్టిన్, బోయింగ్, జీఈ ఏవియేషన్, ఎయిర్ బస్, ప్రాట్ అండ్ విట్నీ, సాఫ్రన్, రఫేల్, హనీవెల్, కొలిన్స్ లాంటి అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఇక్కడ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేశాయి.
"ప్రస్తుతం మా టీవర్క్స్ ఈక్విటీ ఫ్రీ ఇంక్యుబేషన్లో భాగంగా 70 స్టార్టప్స్ సంప్రదించాయి. ఇందులో ఆలోచనలతో వచ్చిన వారున్నారు, ఆర్డర్స్ ఇవ్వడానికి వచ్చినవారు కూడా ఉన్నారు. మా ఆధ్వర్యంలో 42 అంకుర సంస్థలు ఈ కాన్క్లేవ్లో పాల్గొన్నాయి. మన దేశం ఆయుధాల దిగుమతులను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది" - జోగిందర్ తనికెళ్ల, టీవర్క్స్ సీఈఓ
కేవలం ఆయా కంపెనీలే కాకుండా, వీటికి అనుబంధంగా ఎంఎస్ఎంఈలు ఏర్పడటం వల్ల ఉత్పత్తులు పెరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా ఎగుమతులూ పెరిగాయి. అంకుర పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించడానికి టీ వర్క్స్ తన వంతు సహకారం అందిస్తోంది. పలు విడిభాగాలను తయారు చేస్తున్న స్టార్టప్లు వాటిని రక్షణ రంగ పరిశ్రమలకు విక్రయిస్తున్నాయి.
డిఫెన్స్లో మొదటి స్థానంలో : టీ వర్క్స్ మాత్రమే కాకుండా ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో ఆదిభట్ల, నాదర్ గుల్, జీఎంఆర్, అదానీ పార్కులు కూడా రక్షణ, వైమానిక రంగ ఉత్పత్తులకు కేంద్రాలవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఫార్మా, ఐటీ రంగాలకు మాత్రమే పేరుగాంచింది. కొన్నేళ్లుగా క్రమంగా వృద్ధి నమోదు చేసుకుంటూ వస్తున్న రక్షణ, వైమానిక రంగం ఈ రెండింటిని దాటి ఎగుమతుల్లో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇంజినీరింగ్ గూడ్స్ 7.54 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నట్లు నేషనల్ ఇంపోర్ట్, ఎక్స్ పోర్ట్ రికార్డ్ ఫర్ ఇయర్లీ అనాలసిస్ ఆఫ్ ట్రేడ్ నివేదికలో వెల్లడైంది. మొత్తం ఎగుమతుల్లో ఇది 39.4శాతం. 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాష్ట్ర ఎగుమతులు మొత్తం 8.71 బిలియన్ డాలర్లు కాగా, అందులో ఫార్మా ఎగుమతులు 3.67 బిలియన్ డాలర్లతో మొదటి స్థానంలో ఉన్నాయి. ఇంజినీరింగ్ గూడ్స్ ఎగుమతులు మూడేళ్లలోనే ఊహించని విధంగా పెరిగాయి.
రాష్ట్రానికి ఐదుసార్లు అవార్డు : మరో విశేషం ఏంటంటే కేంద్రం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏరోస్పేస్ విభాగంలో ఐదుసార్లు అవార్డు కూడా అందుకుంది. అంకుర పరిశ్రమలు ఇలాంటి అవకాశాలను ఉపయోగించుకొని కొత్త ఉత్పత్తులను అందించేందుకు ముందుకొస్తున్నాయి. రక్షణ రంగంలో త్రివిధ దళాలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఆర్టిలరీ గన్స్, నిఘా కెమెరాలు, డ్రోన్లు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ డ్రోన్లు సైనిక దళంలో చేరి తమ వంతు సాయాన్ని అందిస్తున్నాయి.
"మేము ఫిక్స్డ్ వింగ్ వర్టికల్ టేకాఫ్ అండ్ ల్యాండింగ్ (విటాల్), ఇంటెలిజెన్స్, సర్వైలెన్స్ అండ్ రికానైసెన్స్ (ఐఎస్ఆర్) డ్రోన్లు తయారు చేస్తున్నాం. ఇవి ఒక్కసారి టేకాఫ్ అయితే 3 గంటలపాటు నిరంతరాయంగా పని చేస్తుంది. 10 కిలోమీటర్ల పరిధిలోని సూక్ష్మ వస్తువులతో సహా పనిగడుతుంది. ఆర్టిలరీ ఫైరింగ్ జరిగిన తర్వాత లక్ష్యాన్ని ఏ మేరకు పూర్తి చేశామో తెలుసుకునేందుకు ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ను తయారు చేశాం. దీన్ని డ్రోన్లలో అమర్చి వినియోగిస్తున్నాం. దీని ద్వారా ఆర్టిలరీ ఫైరింగ్లో అక్యూరసీ పెరుగుతుంది" - యశ్వంత్ బొంతు, డ్రోగో డ్రోన్స్ సీఈవో
మరిన్ని సంస్థలు రావొచ్చు : దేశ రక్షణ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడంలో హైదరాబాద్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుండడం నిజంగా గర్వపడాల్సిన విషయమే. పైగా అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా డిఫెన్స్ సెక్టార్లోని అంకుర పరిశ్రమలకు చేయూత అందిస్తుండడం వల్ల కొత్త పరిశ్రమలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. వాటి ద్వారా కొత్త ఉత్పత్తులూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మారుతున్న సాంకేతికతకు అనుగుణంగా ఆయుధాలను నవీకరించుకోవడం తప్పనిసరి. అంకుర పరిశ్రమలు ఇప్పుడు అదే పనిలో ఉన్నాయి. ముందు ముందు మరి కొన్ని సంస్థలు ఈ రంగంలోకి అడుగు పెట్టే అవకాశాలు గట్టిగానే కనిపిస్తున్నాయి.
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