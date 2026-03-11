ETV Bharat / opinion

గుంటూరు జీజీహెచ్​లో నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్ - ఏఐతో మెరుగైన వైద్య సేవలు

మెరుగైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న గుంటూరు జీజీహెచ్ - అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలతో చికిత్స చేస్తున్న డాక్టర్లు - ఏఐని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్న వైద్యులు

NATCO Centre in GGH Guntur Uses AI Technology
NATCO Centre in GGH Guntur Uses AI Technology (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 1:50 PM IST

|

Updated : March 11, 2026 at 2:39 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

NATCO Centre in GGH Guntur Uses AI Technology : ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ అన్నిరంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొస్తోంది. కచ్చితత్వం, వేగంతో కూడిన సేవలందిస్తూ ప్రపంచ రూపురేఖల్ని మారుస్తోంది. వైద్య రంగంలోనూ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. జబ్బులు గుర్తించడం, చికిత్స అందించడం వంటి విషయాల్లో ఉపయోగపడుతోంది. అలాంటి ఏఐ సేవలను గుంటూరులోని ప్రభుత్వ సమగ్ర ఆసుపత్రి-జీజీహెచ్​ సద్వినియోగం చేసుకుంటోంది.

నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి సర్వైకల్ క్యాన్సర్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, లంగ్ క్యాన్సర్ సహా ఇతరత్రా క్యాన్సర్ బాధితులకు ఏఐ ఆధారిత వైద్య సేవలు అందిస్తోంది. అంతేకాదు, క్యాన్సర్ కట్టడికి ప్రభుత్వ బోధనాసుపత్రి ఆధ్వర్యంలోని వైద్య బృందం సొంతంగా ఏఐ సేవలకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టుపై దృష్టి సారించింది. ఫలితంగా ఉమ్మడి గుంటూరు వాసులతో పాటు ఆయా ప్రాంతాలకు చెందిన క్యాన్సర్ బాధితులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుతున్నాయి.

విప్లవాత్మక మార్పులకు కేంద్రంగా మారిన ఏఐ: దేశంలో ఏటా 14 నుంచి 15 లక్షల వరకు క్యాన్సర్ కేసులు నమోదు అవుతున్నట్లు వైద్య నివేదికలు చెబుతున్నాయి. వీరిలో చాలా మంది మెరుగైన చికిత్స అందక మరణిస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు కేంద్రంగా మారిన ఏఐ సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం వైద్య రంగానికి ఎంతైనా ఉందనేది వైద్య నిపుణుల సూచన.

అందులో భాగంగానే క్యాన్సర్ చికిత్సలో కృత్రిమ మేధను వినియోగించే విధంగా గుంటూరులోని ప్రభుత్వ సమగ్ర ఆసుపత్రి-జీజీహెచ్​లో నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు. దాంతో పాటు నేషనల్‌ క్యాన్సర్‌ గ్రిడ్‌-ఎన్​సీజీ ఏపీ చాప్టర్‌ ద్వారా క్యాన్సర్‌ రోగులకు మెరుగైన ఏఐ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

మూడింట ఒక వంతు మరణాలు అరికట్టే అవకాశం: క్యాన్సర్ ఎంతటి ప్రాణాంతక మహమ్మారి అనేది అందరికి తెలిసిన విషయమే. దీన్ని తొలి దశలో ఉన్నప్పుడే గుర్తించి సరైన చికిత్స అందించాలనేది వైద్య నిపుణుల సూచన. త్వరగా చికిత్స అందించడం ద్వారా మూడింట ఒక వంతు మరణాలు అరికట్టే అవకాశం ఉంది. అందుకోసమనే ప్రభుత్వ వైద్య బోధన ఆస్పత్రుల్లో క్యాన్సర్‌ రోగులకు మెరుగైన, కచ్చితత్వంతో కూడిన చికిత్స అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేషనల్‌ క్యాన్సర్‌ గ్రిడ్‌ ఏపీ చాప్టర్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. టాటా మెమోరియల్‌ సెంటర్, విశాఖ హోమీబాబా క్యాన్సర్‌ హాస్పిటల్‌ అండ్‌ రీసెర్చ్‌ సెంటర్‌, నవ్య కేర్‌ నెట్‌వర్క్‌లతో కలిసి ఎన్​సీజీ ఒప్పందం చేసుకుంది.

క్యాన్సర్‌ చికిత్సలో ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ సేవలు: ఫలితంగా ఏఐ ఆధారిత సాఫ్ట్‌వేర్‌తో పనిచేసే ఎన్​సీజీ పైలెట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ సేవలు గుంటూరు జీజీహెచ్​లోని క్యాన్సర్ సెంటర్‌లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఎన్​సీజీ పైలెట్‌ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా ప్రత్యేక వెబ్‌సైట్‌ రూపొందించి అందులో రోగుల వివరాలు, నివేదికలు పొందుపరుస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు విశాఖ, కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మాత్రమే క్యాన్సర్‌ చికిత్సలో ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ సేవలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం గుంటూరు, కర్నూలు ఆసుపత్రుల్లోనూ ఏఐ సేవలు అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.

అంతేకాదు, గుంటూరు జీజీహెచ్ ఆంకాలజీ విభాగం నోడల్‌ సెంటర్‌గా విశాఖ, కాకినాడ, కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను అనుసంధానం చేస్తూ ఎన్​సీజీ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టులోని కేస్‌స్టడీలకు భిన్నమైన కేసులు గుంటూరు నాట్కో క్యాన్సర్‌ సెంటర్‌కు వస్తున్న తరుణంలో రేడియేషన్‌ అంకాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్‌ దుర్గాప్రసాద్‌ నేతృత్వంలో వైద్యుల బృందం స్వయంగా ఏఐ సేవల ఆధారిత ప్రాజెక్టుల పైనా దృష్టి పెట్టింది.

ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో తొలి సమగ్ర క్యాన్సర్‌ ఆసుపత్రిగా గుంటూరు జీజీహెచ్ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం నాట్కో క్యాన్సర్‌ సెంటర్‌ రోగులకు మెరుగైన సేవలు అందిస్తోంది. ఇక్కడికి ఏటా దాదాపు 1500 మంది బాధితులు వస్తుంటారు. వీరిలో గర్భకోశ, రొమ్ము, ఊపిరితిత్తులు, చర్మ క్యాన్సర్లతో బాధపడేవారే ఎక్కువగా ఉంటారు.

ఏఐతో క్యాన్సర్‌ లక్షణాలు గుర్తిస్తూ: ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి చికిత్స కోసం వస్తుంటారు. ఐతే, మొదట గ్రామాలు, పట్టణాల్లోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో వైద్యులు క్యాన్సర్‌ నిర్ధరణ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. లక్షణాలు కనిపిస్తే వారిని గుంటూరు క్యాన్సర్ సెంటర్‌కు పంపిస్తున్నారు. అక్కడా నిర్ధరణ పరీక్షలు చేసి వ్యాధి ఉన్నట్లయితే నాట్కో సెంటర్‌లో వైద్యం అందిస్తున్నారు.

ఐతే, క్యాన్సర్ నిర్ధరణ పరీక్షల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడంతో పాటు క్యాన్సర్‌ లక్షణాలు ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించేందుకు వీలుగా సొంతంగా ఏఐ సేవల సాంకేతికతను జీజీహెచ్​లోని వైద్య బృందం అభివృద్ధి చేసింది. అందులో భాగంగా ఏఐతో క్యాన్సర్‌ లక్షణాలు గుర్తించి మొదట ఆ ఫోటోలు నాట్కో సెంటర్‌కు పంపిస్తారు.

ఏఐ ఆధారిత ప్రాజెక్టులు: అక్కడ క్షుణ్ణంగా పరీక్షలు చేసి క్యాన్సర్‌ ఉందని తేలితే వెంటనే చికిత్స ప్రారంభిస్తారు. నాట్కో సెంటర్‌లో ఎన్​సీజీ ప్రాజెక్టు వినియోగంలో ఉన్నప్పటికీ, రోగుల లక్షణాలు, సమస్యలు, చికిత్సను దృష్టిలో పెట్టుకుని సొంత డేటా ఆధారంగా ఏఐ సేవల్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయకుండా, క్యాన్సర్ పట్ల ఉన్న సందేహాలు, సమస్యలకు జీజీహెచ్ నాట్కో సెంటర్ రూపొందిస్తున్న ఏఐ ఆధారిత ప్రాజెక్టులు పరిష్కారం చూపుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

జీజీహెచ్​లో 1.6 ఎకరాల్లోని నాట్కో సెంటర్‌లో అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలతో 110 పడకలు ఏర్పాటు చేశారు. ఐసీయూ విభాగంలో క్యాన్సర్ రోగులకు వైద్యం అందిస్తున్నారు. రేడియేషన్, మెడికల్, సర్జికల్ ఆంకాలజీ సేవలు అందుబాటులో ఉండటంతో వైద్యం చేయించుకునేందుకు రోగులు ఇక్కడికి వస్తున్నారు.

వేగంగా క్యాన్సర్‌ నుంచి బయటపడే అవకాశం: వైద్య బృందం రూపొందించిన ఏఐ ఆధారిత సిస్టమ్‌ ద్వారా వేగంగా వ్యాధి నిర్ధరణ కావడమే కాకుండా ఖర్చుతో కూడుకున్న ఇతర పరీక్షలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. జబ్బుకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం ఉండటంతో ఏఐ ప్రాజెక్టు ద్వారా క్యాన్సర్‌ను తగ్గించేందుకు ఎలాంటి చికిత్స అవసరమో తెలుస్తుంది. తద్వారా బాధితులు వేగంగా క్యాన్సర్‌ నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ నిర్ధారణ, చికిత్సకు సంబంధించిన సేవలందించే ఆసుపత్రులు తక్కువే ఉన్నాయి. మారుమూల ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలకు క్యాన్సర్‌పై అవగాహన అంతంత మాత్రమే. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో క్యాన్సర్‌ రోగుల డేటా సేకరించి, ఏఐ ఆధారిత సాఫ్ట్‌వేర్‌తో విశ్లేషించి చికిత్స అందింస్తే సత్ఫలితాలు సాధించొచ్చు. గుంటూరు జీజీహెచ్ వైద్య బృందం రూపొందించిన సాంకేతికత ఇందుకు దోహదపడుతుందని వైద్య నిపుణులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. ఏఐ సేవల ద్వారా రోగుల పరిస్థితిని అంచనా వేసి, త్వరితగతిన చికిత్స అందిచవచ్చని అంటున్నారు.

రాత్రి, పగలు చకచకా పనులు - కొద్దిరోజుల్లోనే విశ్వనగరంగా అమరావతి

మహిళలకు పెనుముప్పుగా మారిన గర్భాశయ క్యాన్సర్‌ - ఉచితంగా HPV టీకా

Last Updated : March 11, 2026 at 2:39 PM IST

TAGGED:

GGH GUNTUR USES AI TECHNOLOGY
నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్
NATCO CANCER
NATCO CENTRE IN GUNTUR
NATCO CENTRE IN GGH GUNTUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.