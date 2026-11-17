పండగ సీజన్లో తగ్గిన కొనుగోళ్లు - స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలు పెరగటంతో పడిపోయిన అమ్మకాలు
Mobile Phone Rates Increased Highly : మొబైళ్ల తయారీలో చిప్లకు డిమాండ్ పెరగడంతో స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. దీంతో సామాన్యులకు ఫోన్ కొనటం భారంగా మారింది.
Published : November 17, 2026 at 6:35 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 6:41 PM IST
స్మార్ట్ఫోన్ ధరలు సామాన్యులకు భారంగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే పెరిగిన ధరలతో కొత్త ఫోన్ తీసుకోవడానికి ఒకటికి పది సార్లు ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితి. ఈ తరుణంలో అందుబాటు ధరల్లో ఉండే స్మార్ట్ఫోన్లు రేట్లు నెలలో వ్యవధిలో 30 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెఫ్రీస్ వెల్లడించింది. పెరిగిన ధరలకు సతమతం అవుతున్న కొనుగోలుదారులకు ఇది మరింత భారం కానుంది.
కొద్దిరోజులుగా పండగ సీజన్లలోనూ మొబైల్ ఫోన్స్ సేల్స్ ఆశించిన స్థాయిలో లేవు. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది దీపావళి సమయంలో 20 శాతం మేర పడిపోయిన పరిస్థితి. ఈ ప్రభావం కొనుగోలుదారులతో పాటు స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది.
ఈ మధ్యకాలంలో అధికంగా
వాస్తవంగా చెప్పాలంటే పెరుగుతున్న అవసరాల దృష్ట్యా మొబైల్ వినియోగం తప్పనిసరి అయింది. అయితే, ప్రస్తుత మార్కెట్లో రూ.20 వేలకు పైగా ఖర్చు చేస్తే తప్పా మంచి ఫీచర్లు ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ దొరకడం లేదు. స్మార్ట్ఫోన్లు అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ధరలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు వాటిని అప్గ్రేడ్ చేయడం, కొత్త రకాల ఫీచర్లు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, ఏటా కొత్త మోడళ్లు ప్రవేశ పెట్టడం వంటి కారణాలతో కంపెనీలు మొబైల్ రేట్లను పెంచుతున్నాయి. ఒకరకంగా ఫీచర్లకు తగ్గట్టుగానే ఈ పెరుగుదల సాధారణంగానే అనిపించేది. కానీ, ఈ మధ్య కాలంలోనే ధరల పెరుగుదల ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. అది సామాన్యులకు భారంగా మారుతోంది.
ఫోన్లలో ఏఐ ఫీచర్లు
మొబైల్ ఫోన్ల ధరలు పెరగడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆన్-డివైస్ ఏఐ ఫీచర్లు. అంటే ఫోటో ఎడిటింగ్, రియల్-టైమ్ ట్రాన్స్లేషన్, స్మార్ట్ అసిస్టెంట్ వంటి ఏఐ ఫీచర్ల కోసం ఫోన్లలో ప్రత్యేకంగా శక్తివంతమైన న్యూరల్ ప్రాసెసింగ్ చిప్లను అమర్చుతున్నారు. అలాగే, ఎక్కువగా యాప్స్ తీసుకొస్తున్నారు. ఈ ఏఐ ఫీచర్లు, యాప్స్ సమర్థంగా, వేగంగా పని చేయాలంటే 8జీబీ పైగా ర్యామ్ కావాలి. స్టోరేజీ కూడా ఎక్కువగానే ఉండాలి. దీంతో చాలామంది 128 లేదా 256 స్టోరేజీ కలిగిన మొబైల్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
ఇక అడ్వాన్స్డ్ కెమెరా సెన్సార్లు, లెన్స్లు, ప్రీమియం డిస్ప్లేలు, పెద్ద బ్యాటరీలు, వాటి కోసం సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్లు, 5జీ,6జీ ఫోన్లు ఇలా చెప్పుకుంటూపోతే అనేక రకాల ఫీచర్లు వాటికి తగ్గట్టుగా రేట్లు ఉన్నాయి. వీటన్నింటికీ తోడు చిప్ల ఉత్పత్తి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు, సెమీకండక్టర్ల కొరత, సరఫరాలో అంతరాయం వంటివి ధరల పెరుగుదలకు కారణం అవుతున్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.
"మనం వాడుతున్న ఫోన్లలో ర్యామ్ అని, స్టోరేజ్, ప్రాసెసర్ వంటి రకరకాల కంపోనెంట్లు ఉంటాయి. చాలా వరకు కంపెనీలు డేటా సెంటర్లను ప్రారంభించాయి. డేటా సెంటర్లలో వాడే కంపోనెంట్లకు అలాగే మొబైల్లో స్టోరేజ్లో వాడే కంపోనెంట్లకు డిమాండ్ పెరిగటంతో రేట్లు పెరుగుతున్నాయి" - సాయి సతీశ్, టెక్ నిపుణులు
మొబైల్ తయారీకి చిప్ల డిమాండ్
మొబైల్ కంపెనీలు సాధారణంగానే ఫీచర్ల పేరుతో రేట్లు పెంచేస్తున్నాయి. అయితే, ఒకేసారి 30శాతం వరకు పెంచే ఆలోచనలు ఎందుకు చేస్తున్నాయనేదే అసలు ప్రశ్న. అందుకు కూడా చాలానే కారణాలు ఉన్నాయి. ఫీచర్ల కోసం మొబైల్ ఫోన్లలో ఎక్కువ మొత్తంలో చిప్లు అమర్చాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా డేటా సెంటర్లు, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల కోసం మెమొరీ చిప్స్ అవసరం భారీగా పెరుగుతోంది.
ఈ డిమాండ్ కారణంగా మొబైల్ ఫోన్ తయారీదారులకు ముడి సరకు ఖర్చు పెరుగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆ భారం వినియోగదారులపై మోపాలని కంపెనీలు భావిస్తున్నట్లు జెఫ్రీస్ అంచనా వేసింది. 2027లోనూ ఏఐ కంపెనీల నుంచి మెమొరీలకు డిమాండ్ కొనసాగనుందని తెలిపింది. వచ్చే ఏడాది మొత్తం డిమాండ్లో 60 శాతం వాటా ఏఐ కంపెనీల నుంచి ఉండొచ్చని పేర్కొంది. అలాగే, ఏఐ కంపెనీలు పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. వచ్చే ఏడాది నాటికి ఏఐ కంపెనీల మొత్తం పెట్టుబడుల్లో మెమొరీలపైనే 1.5 ట్రిలియన్ డాలర్లకుపైగా చేరుకునే అవకాశం ఉంది. అంటే భారత కరెన్సీలో 141.38 లక్షల కోట్లు అన్నమాట. ఫలితంగా వచ్చే నెలలో చిప్ల ధరలు పెరిగి స్మార్ట్ ఫోన్ ధరలకు రెక్కలు రానున్నాయి.
తగ్గిన కొనుగోళ్లు
ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో పేద, మధ్యతరగతి వారు పండగ సమయాల్లో మొబైల్ కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారు. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి, దసరా, దీపావళి వంటి పండగ సమయాల్లో భారీగా ఆఫర్లు ఉండటంతో అప్పుడే మొబైల్ కొనేలా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఆ టైమ్లో సేల్స్ భాగానే ఉంటాయి. ఐతే, ఇటీవలి పరిస్థితులు అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి.
దీపావళి పండగ విక్రయాల్లో మొబైల్స్ సేల్స్ తగ్గడమే అందుకు కారణం. దీపావళి పండగ సీజన్లో ఆన్లైన్, ఆఫ్ లైన్లో మొబైల్స్ రిటెయిల్ విక్రయాలు విలువ పరంగా తగ్గుముఖం పట్టాయని ఆల్ ఇండియా మొబైల్ రిటెయిలర్స్ అసోషియేషన్ తెలిపింది. గతేడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 18-20 శాతం అమ్మకాలు తగ్గాయని వెల్లడించింది. అంటే కొనుగోళ్లు ఏ స్థాయికి పడిపోయాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
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