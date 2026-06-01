గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై పవన్ కల్యాణ్ క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే : మంత్రి పొన్నం
తెలంగాణ ప్రజల దిష్టి తగిలిందని గతంలో పవన్ అన్నారన్న మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ - ఆ వ్యాఖ్యలపై ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ - ప్రజల మధ్య చిచ్చు పెడతామంటే ఊరుకునేది లేదన్న కవిత
Published : June 1, 2026 at 4:02 PM IST
Ponnam on Pawan Kalyan Old Comments : జనసేన అధినేత, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్పై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్లో పవన్ నవనిర్మాణ సభ పెడతామనడాన్ని ఆక్షేపిస్తున్నామన్నారు. బీజేపీతో ఒప్పందం మేరకే పవన్ నటన ప్రారంభించారని.. తెలంగాణను ఆ పార్టీకి తాకట్టు పెట్టడమే పవన్ చెప్పే నవనిర్మాణమా అని ప్రశ్నించారు.
తెలంగాణ ప్రజల దిష్టి తగిలి కోనసీమ కొబ్బరి చెట్లు ఎండిపోతున్నాయని, అలాగే తెలంగాణ ఏర్పడినప్పుడు 11 రోజులు అన్నం మానేశానని గతంలో చెప్పారని పొన్నం తెలిపారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై ముందుగా తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఆంధ్రావాళ్లు మావాళ్లే :
ఆంధ్రప్రదేశ్ నేతలపై తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కవిత కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణలో నవనిర్మాణం పేరుతో పవన్ సభ పెడతామంటున్నారని.. ఏపీ తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రజల మధ్య చిచ్చు పెడతామంటే ఊరుకునేది లేదన్నారు. 13 ఏళ్లయినా ఏపీలో కనీసం రాజధాని కట్టుకోలేదని కవిత విమర్శించారు. తెలంగాణలోనూ పార్టీని విస్తరిస్తామని లోకేశ్ అంటున్నారని, ఇదేమి సామ్రాజ్యం కాదని గుర్తుంచుకోవాలని కవిత సూచించారు.
సీఎం రేవంత్ ఏపీ ఏజెంట్ అని ఆరోపించిన కవిత.. అందుకే ఆంధ్రా వాళ్ల విగ్రహాలు పెడుతున్నారని ఆక్షేపించారు. అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ విగ్రహాలన్నీ కూలగొడతామని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఆంధ్రా వాళ్లు ఇక్కడకు వచ్చి వ్యాపారాలు చేసుకోవచ్చన్నారు. ఆంధ్రావాళ్లను 12 ఏళ్లు కడుపున పెట్టి కాపాడుకున్నామన్న కవిత.. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్న వాళ్లంతా తమవారేనన్నారు. ఇకపైనా హైదరాబాద్లోని ఆంధ్రా వాళ్లను కాపాడుకుంటామన్నారు.