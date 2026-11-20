ఆమ్మో 'లీటరు పాల ధర రూ. 81' - ఏడాది కాలంలోనే రెండు సార్లు పెంపు
Milk Price Hike In Telangana : గత కొంతకాలంగా పాల ధరలు పెరుగుతున్నాయి. సంస్థలు ఏడాది కాలంలోనే 2 సార్లు పెంచాయి. బ్రాండ్ను అనుసరించి లీటర్ ధర రూ.54 నుంచి రూ.81గా కొనసాగుతోంది.
Published : November 20, 2026 at 1:20 PM IST
ఉప్పు, పప్పు, బియ్యం, నూనె. ఒక్కటని కాదు. అన్నీ ఇప్పుడు ఖరీదైపోయాయి. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ధరలు పెరగడం సహజమే అయినా. ఈ ఏడాది మాత్రం దాదాపు అన్ని నిత్యావసర ధరల్లోనూ భారీగానే మార్పులు వచ్చాయి. ఈ జాబితాలో పాలు, పాల ఉత్పత్తులూ వచ్చి చేరాయి. కొంత కాలంగా డెయిరీ కంపెనీలు పాల ధరల్ని పెంచుతూ పోతున్నాయి. ఆర్నెల్ల తేడాలోనే రెండు సార్లు ధరలు పెంచుతున్నట్టు ప్రకటించాయి.
పాల వినియోగం రోజూ తప్పనిసరి కావడం వల్ల ఆ మేరకు ధరాభారం ప్రజలపై పడుతోంది. పైగా మరి కొంత కాలం పాటు ఈ పెరుగు దల తప్పకపోవచ్చు అన్న అంచనాలున్నాయి. ఎల్నినో ప్రభావం, నిర్వహణా వ్యయాలు పెరగడం సహా మరి కొన్ని కారణాలు చెబుతున్నాయి సంస్థలు. కంపెనీలు ఇలా చెబుతున్నాయి సరే. మరి క్షేత్రస్థాయిలోని పరిస్థితులేంటి ? ధరల పెరుగుదలకు దారి తీస్తున్న ఇతర కారణా లేంటి ?
గతంలో యుద్దం అనంతరం ఎల్నినో
ఎల్నినో ప్రభావం వ్యవసాయ రంగంపైనే కాదు పాడి రంగానికీ తిప్పలు తప్పడం లేదు. ప్రముఖ సంస్థలైన అమూల్, మదర్ డెయిరీతో పాటు మరికొన్ని కంపెనీలూ పాలు, పాల ఉత్పత్తుల ధరలు పెంచాయి. ఏడాది కాలంలోనే 2 సార్లు ధరలు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.
ఫుల్ క్రీమ్ పాల ధర రూ.72
ఈ ఏడాది మే నెలలో మొదలైంది ఈ పెంపు. అమూల్, మదర్ డెయిరీ సంస్థలు లీటర్ పాలపై రూ.2 పెంచుతున్నట్టు ప్రకటించాయి. అప్పటికి పాల రకాన్ని బట్టి లీటర్ పాల ధర రూ.54-72 మధ్యలో ఉంది. ఫుల్ క్రీమ్ పాల ధర రూ.72కు చేరుకుంది. రాష్ట్రం, మార్కెట్ను బట్టి ధరలు ఒక్కో చోట ఒక్కో రకంగా ఉన్నాయి. ఇవి మే నాటి లెక్కలు. అప్పటికే ఆ ధరలు భారంగా మారాయి అనుకుంటున్న సమయంలో మరోసారి ధరలు పెంచాయి సంస్థలు. నవంబర్లో మొదటి వారంలోనే రూ.2-8 మేర ధరలు పెంచుతున్నట్టు వెల్లడించాయి. అమూల్, మదర్ డెయిరీ, విజయ, నందిని ఇలా అన్ని సంస్థలూ ధరలు పెంచాయి. కర్ణాటక మిల్క్ ఫెడరేషన్ నందిని పాల ధరలను రూ.8 మేర పెంచుతున్నట్టు ప్రకటించింది. నవంబర్ 1 నుంచి ఈ కొత్త ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి.
రెండు విడతల్లో 9% పెంపు
బ్రాండ్, పాల రకం, నగరాన్ని బట్టి సగటున లీటర్ పాల ధర ప్రస్తుతం రూ.54 నుంచి రూ.81 వరకూ ఉంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ ఏడాదిలో సగటున రూ.4-6 మేర పాల ధరలు పెరిగాయి. రెండు విడతలు కలిపి బ్రాండ్ను బట్టి పాల ధరలు 6.5% నుంచి 9% వరకూ పెరిగినట్టు గణాంకాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. మరోలా చెప్పాలంటే గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంటే 2025-26 మధ్య కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా లీటర్ పాల సగటు ధర రూ.59.10గా ఉంటే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి అది రూ.60.40 గా నమోదైంది. అయితే ఇవి ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకూ ఉన్న లెక్కలే. ఇప్పుడు పెంచిన ధరలూ తోడైతే ఈ రిటైల్ ధర ఇంకా పెరిగినట్టే లెక్క.
ఆర్నెల్ల తేడాలోనే రెండు సార్లు మార్పులు
గతేడాది సెప్టెంబర్లో ప్యాకేజ్డ్, లూజ్ మిల్క్ సగటు ధరతో పోల్చి చూస్తే ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నాటికి 4.21% మేర అధికంగా నమోదయ్యాయి. దీన్నే టెక్నికల్గా లిక్విడ్ మిల్క్ ఇన్ఫ్లేషన్గా పిలుస్తారు. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే సాధారణంగా పాల ధరలను ఏటా రివైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ ఏడాది మాత్రం కేవలం ఆర్నెల్ల తేడాలోనే రెండు సార్లు మార్పులు చేశాయి సంస్థలు. కేర్ ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ అంచనాల ప్రకారం చూస్తే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసేంత వరకూ పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగనున్నాయి. నిజానికి డెయిరీ సంస్థలు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు ఇప్పటికే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నాయి.
సప్లై చైన్ను బలోపేతం చేయాలనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. కోఆపరేటివ్ సంస్థలతో పాటు ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఇందుకోసం రూ.15 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. పాల సేకరణ, ఉత్పత్తులు, ప్రాసెసింగ్, సరఫరా లాంటి అన్ని అంశాలపైనా దృష్టి సారించాలని భావించాయి. వచ్చే రెండేళ్ల లక్ష్యాలను ఇప్పుడే నిర్దేశించుకున్నాయి. కానీ సరిగ్గా ఈ సమయంలోనే ఈ రంగానికి సవాళ్లు ఎదురవు తున్నాయి. చాలా వరకూ డెయిరీ ప్లాంట్స్ 70-80% మేర సామర్థ్యంతోనే నడవాల్సి వస్తోంది.
పశువుల దాణా ధరలు పెరగడంతో సమస్య
పాల ధరల ప్రభావం వాటి ఉత్పత్తులపైనా పడుతోంది. పెరుగు, పనీర్ లాంటి ధరలూ పెంచేశాయి డెయిరీ సంస్థలు. మరి ఈ స్థాయిలో పాల ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి ? ఇందుకు ప్రధాన కారణం పశువుల దాణా ధరలు అమాంతం పెరగడం. గతేడాది సెప్టెంబర్ నాటితో పోల్చుకుంటే వీటి ధర సగటున 15-20% వరకూ పెరిగినట్టు అంచనా. దాణా ధరలు 20% పైగా పెరిగినట్టు మదర్ డెయిరీ సంస్థ చెబుతోంది. అదే సమయంలో పశుగ్రాసం ధరలూ 10% పెరిగా యని వెల్లడించింది. ఎల్నినో కారణంగా గుజరాత్ సహా పాడి పరిశ్రమకు కీలకంగా ఉండే మిగతా రాష్ట్రాల్లోనూ లోటు వర్ష పాతం నమోదైంది. ఫలితంగా దాణా దొరకడం కష్టమైపోయింది.
మొక్కజొన్న, జొన్న, సజ్జలు పంటల్లో పోషకాలు అధికంగా ఉంటాయి. పంట కోత తరవాత మిగిలిపోయిన ఆ గడ్డిని పశువులకు మేతగా అందిస్తారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో నేలలో తేమ శాతం తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ సారి ఆశించిన స్థాయిలో దిగుబడి రాలేదు. ఈ కారణంగా పశువులకు మేత దొరకడం లేదు. వర్షాలు సరిగ్గా కురవక నీటి వనరులు ఏవీ అందుబాటులో లేకుండా పోయాయి. బావులూ నిండలేదు. ఇప్పుడు పంట వేసేందుకూ ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. అంటే పశు గ్రాసానికి ఇబ్బందులు ఇలాగే కొనసాగనున్నాయి.
26% మేర పెరిగిన నిర్వహణ వ్యయం
నిర్వహణా ఖర్చులు పెరగడమూ పాల ధరల పెంపునకు మరో కారణమని చెబుతున్నాయి డెయిరీ సంస్థలు. ప్లాస్టిక్ ప్యాకేజింగ్తో పాటు రవాణా ఖర్చులు పెరిగాయని అంటున్నాయి. పాల ప్యాకెట్ల కోసం తక్కువ సాంద్రత ఉండే పాలీఇథిలీన్ ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్ను భారీగా వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. అయితే వీటి ధరలు 31% మేర పెరిగాయని అంటున్నాయి సంస్థలు. వీటికి తోడు అంతర్జాతీయ పరిణామాల వల్ల డీజిల్ ధరలూ పెరిగాయి. గ్రామాల నుంచి భారీ ఎత్తున పాలను సేకరించి సరఫరా చేసేందుకు పెద్ద ఎత్తున మిల్క్ ట్యాంకర్లు అవసరం అవుతాయి.
వీటన్నింటికీ ఇంధన ఖర్చులు పెరిగాయి. కొన్ని గ్రామాల్లో పాల ఉత్పత్తి పడిపోతే పాల సేకరణ కోసం వేరే చోటకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ట్యాంకర్లు ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాల్సి రావచ్చు. అలా చూసినా ఖర్చులు తడిసి మోపెడవుతాయి. వీటికి తోడు విద్యుత్ బిల్లుల భారం పెరుగుతోంది. డెయిరీ ప్లాంట్స్లో భారీ మిల్క్ కూలర్స్, పాశ్చరైజేషన్ యూనిట్స్, కోల్డ్ స్టోరేజ్ వేర్ హౌజ్ల కోసం నిరంతరాయంగా విద్యుత్ సరఫరా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ బిల్లులు 26% మేర పెరిగాయని అంటున్నాయి ఆయా సంస్థలు.
"వర్షాలు లేకపోవడంతో ఈ సమస్యలు తలెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో తక్కువ నీటిని ఉత్పత్తయ్యే పంటలను వేసుకోవాలి. వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకునే వాటికి ప్రాధాన్యమివ్వాలి. నీటి సమస్యలొస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరం బాధ్యతగా నీటిని వినియోగించాలి. పశువుల షెడ్లకు పైన కప్పులుండాలి. పశువులకు సరైన మేత అందేలా చూడాలి. దాణాను సరఫరా చేయాలి" - డా.బేరి బాబు, సహాయ సంచాలకులు, తెలంగాణ పశుసంవర్థక శాఖ
శీతాకాలంలో పాల ఉత్పత్తి ఎక్కువ
ఇక ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా కూలీలూ పెరిగాయి. ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్, డ్రైవర్స్, డిస్ట్రిబ్యూ షన్ స్టాఫ్ ఇలా అన్ని లెక్కలు చూస్తే ఖర్చులు భారీగానే ఉంటున్నాయి. ఇక్కడే ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ప్రస్తావించాలి. ఏటా శీతాకాలంలో పాల ఉత్పత్తి ఎక్కువ ఉంటుంది. మార్కెట్లోకి ఎక్కువ మొత్తంలో పాల సరఫరా జరుగుతుంది. అక్టోబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకూ వాతావరణం చల్లబడడం వల్ల పశువులు పాలు ఎక్కువగా ఇస్తాయి. ఫలితంగా ధరలు కాస్త తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దీన్నే ఫ్లష్ సీజన్గా పిలుస్తారు. కానీ ఈ సారి భిన్నమైన పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి.
పాల ఉత్పత్తి తగ్గిపోయి ధరలు పెరిగాయి. పైగా దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాలు అనలాగ్ పనీర్పై నిషేధం విధిస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా పాలతో తయారు చేసే నేచురల్ పనీర్ తయారీ పెరిగింది. ఇది కూడా పాలకు డిమాండ్ పెంచింది. ఇక రైతుల నుంచి పాలు సేకరించే సమయంలోనే వారికి నష్టం కలగకుండా, సప్లై చైన్లో ఇబ్బందులు రాకుండా కాస్త ఎక్కువ ధరలే చెల్లిస్తున్నాయి డెయిరీ సంస్థలు. గతేడాదితో పోల్చి చూస్తే ఈ ఖర్చులు 4-5% మేర పెరిగాయి. పాల ధరలు పెరగడానికి ఇదీ ఓ కారణమే.
"పశుగ్రాసం లభ్యత తగ్గింది. దాణా ఖర్చులు పెరిగాయి. మరోవైపు పంటల దిగుబడి తగ్గింది. దీంతో క్రాస్ బ్రీడ్ ఆవులు గతంలో 11 లీటర్లు ఇచ్చేవి నేడు 5-6 లీటర్లకు మించి ఇవ్వటం లేదు. దేశవాళి పశువులు గతంలో 3 లీటర్లు ఇచ్చేవి ప్రస్తుతం ఒక లీటరే ఇస్తున్నాయి. ఇలా పాల ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడంతో పాల ధరలు పెరిగాయి. భూమిలో తేమ శాతం తగ్గిపోవడంతో పశుగ్రాసం తగ్గిపోతోంది. వాతావరణంలో వేడి కారణంగా పశువులకు ఒత్తిడి కలుగుతుంది" - డా. ఈమని సునీల్ ఆనంద్, వెటర్నరీ సైంటిస్ట్
పాల ఉత్పత్తులపైనా ప్రభావం
డిమాండ్, సప్లై గొలుసులో ఇబ్బందుల కారణంగా ఆ ఒత్తిడి ధరలపై పడుతోంది. డిమాండ్ ఇలాగే పెరిగి ఉత్పత్తిలో ఎలాంటి మార్పు లేకపోతే ధరలు తగ్గించడానికి సంస్థలకు అవకాశమే ఉండదు. అంటే ఆ భారమంతా వినియోగదారులు మోయక తప్పదు. పెరిగిన ఆదాయంలో కోఆపరేటివ్ విధానంలో ఎక్కువ భాగం లక్షలాది మంది రైతులకే చేరుతుంది. పాల ధరలు పెరిగిన కారణంగా పెరుగు, పనీర్, వెన్న, నెయ్యి, స్వీట్స్ ధరలూ పెరిగాయి. ఇప్పటికే ఆహార ద్రవ్యోల్బణం పెరిగింది.
ఇలాంటి సమయంలో ధరలు పెంచడం తప్ప మరో మార్గం కనిపించడం లేదు సంస్థలకు. అటు ఉత్పత్తిలో ఇబ్బందులు రాకుండా చూసుకుంటూనే ఇటు ధరలను అదుపులో ఉంచడం సాధ్యం కావడం లేదు. పెరిగిన ఖర్చులకు అనుగుణంగానే ఇలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి డెయిరీలు. ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా పాల ఉత్పత్తి చేస్తున్న దేశాల జాబితాలో ఉన్న భారత్లో ఇప్పుడు పాడి రంగానికి ఇలాంటి సవాళ్లు ఎదురు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
మార్చి వరకూ ఇవే పరిస్థితులు
ప్రస్తుత పరిణామాలు చూస్తుంటే పాల ధరలు ఇప్పట్లో దిగొచ్చేలా అయితే కనిపించడం లేదు. కేర్ ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ రిపోర్ట్ అంచనాల ప్రకారం వచ్చే ఏడాది మార్చి వరకూ ఇవే పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశముంది. పైగా స్కిమ్డ్ మిల్క్ పౌడర్ నిల్వలూ తగ్గుతున్నాయి. పాల ఉత్పత్తి తగ్గినప్పుడు కొంత వరకూ సప్లైలో ఇబ్బందుల్లేకుండా చూస్తుంది ఈ మిల్క్ పౌడర్. అయితే ఇప్పుడు ఈ నిల్వలూ తగ్గడం వల్ల భవిష్యత్లో ధరలు పెరగడానికే ఎక్కువ అవకాశాలు కనబడు తున్నాయి.
డెయిరీ సంస్థలు ఈ పౌడర్ నిల్వలను పెంచుకోకపోతే వచ్చే ఏడాది వేసవి వరకూ ఇబ్బందులు తప్పవు. పైగా వేసవిలో పాల ఉత్పత్తి పడిపోతుంది. వేడి వాతావరణం కారణంగా పశువులు ఎక్కువగా పాలు ఇవ్వలేవు. ఇలా ఏ రకంగా చూసుకున్నా పాడి పరిశ్రమకు మున్ముందు గట్టి సవాళ్లే ఎదురవనున్నాయి.