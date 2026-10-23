923.62 కోట్లతో కొత్తగా 60 కోచ్లు - పెరుగుతున్న రద్దీ తగ్గించేలా మెట్రోకు ప్రణాళికలు
New Coaches For Hyderabad Metro : మెట్రో రైళ్లల్లో పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ 60 అదనపు కోచ్లు ఏర్పాటు చేసేలా నిర్ణయం తీసుకుంది.
Published : October 23, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 2:39 PM IST
New Coaches For Hyderabad Metro : కోటికి పైగా జనాభా! లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు! అలాంటి హైదరాబాద్ మహానగరంలో వాహనాదారులు, ప్రయాణికులు ఎంతగా ఉంటారో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. నిత్యం 65 లక్షల మందికి పైగా ప్రయాణాలు చేస్తుండటంతో ఆఫీసు వేలల్లో రాజధాని రహదారులన్నీ రద్దీగా మారుతున్నాయి. ఐతే సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం తక్కువ సమయంలో గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే వెసులుబాటు ఉండటంతో చాలామంది మెట్రోను ఆశ్రయిస్తున్నారు. దీంతో అక్కడ కిక్కిరిసి ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే హైదరాబాద్ మెట్రో ప్యాసింజర్స్కు శుభవార్త చెప్పింది. 60 మెట్రో అదనపు కోచ్లను తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది. మరి అవి ఎప్పటిలోగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి? దీనివల్ల మెట్రోతో పాటు ప్రయాణికులకు కలిగి ప్రయోజనాలు ఏంటి? తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్ అంటేనే ఉరుకులు పరుగుల నగరం. స్థానికంగా ఉండే ప్రజలు, వ్యాపారులు, ఉద్యోగులతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న జిల్లాలు, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి అనేకమంది ఇక్కడికి వస్తుంటారు. పోతుంటారు. భాగ్యనగరం నలువైపులా వేగంగా విస్తరిస్తుండటంతో పాటు కార్పొరేట్ సంస్థలు భారీ సంఖ్యలో కొలువుదీరుతున్నాయి. ఆధునిక వైద్యం, అద్భుతమైన విద్య సహా అనేక విషయాల్లో మేటిగా నిలుస్తోంది హైదరాబాద్. అందుకే నగరంలో ప్రయాణాలు చేసే వారు అంతకంతకు పెరిగిపోతున్నారు. రాజధాని రహదారులపై సొంత వాహనాలతో పాటు ఆటోలు, క్యాబ్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.
చాలావరకు ఆర్టీసీ బస్సులు పూర్తి ఆక్యుపెన్సీతో నడుస్తాయి. దీంతో ఏ సిగ్నల్ దగ్గర చూసిన భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్. అందుకే చాలామంది మెట్రోలో ప్రయాణించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ తరుణంలోనే హైదరాబాద్ మెట్రో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాజధానిలో ఉండే ప్రజలతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చే ప్రయాణికులకు మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాన్ని కల్పించాలనే ఉద్దేశ్యంతో మెట్రో సేవల విస్తరణపై దృష్టి సారించింది.
అదనపు స్టాండర్ల గేజ్ కోచ్లు సమకూర్చేలా అడుగులు
మహానగరంలో వేగంగా గమ్యస్థానికి చేరుకోవాలంటే ఉన్న ఒకే ఒక్క మార్గం మెట్రో రైలు. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న కారిడార్ల ప్రకారం గంట సమయంలో నగరంలోని ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఎక్కవమంది ప్రయాణాలకు ఈ మార్గాన్నే ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఐతే మెట్రో రైళ్లు తక్కువగా ఉంటడంతో ప్యాసింజర్లకు కష్టాలు తప్పడం లేదు. ముఖ్యంగా ఉదయం 7 నుంచి 10 వరకు సాయంత్రం 5 నుంచి 8, 9 వరకు ఎక్కువగా ఉద్యోగులు, కాలేజీ విద్యార్థులు ప్రయాణిస్తుండటంతో స్టేషన్లన్నీ నిండిపోతున్నాయి. రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న రూట్లలో ప్రయాణికులు కిక్కిరిసి ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. సమయం తక్కువగా పడుతున్నప్పటికీ ఈ పీక్ అవర్స్లో మెట్రోలో ప్రయాణించడం చాలా కష్టంగా ఉంది. సీటు దొరికితే అదే పదివేలు అన్నట్లు ఉంది పరిస్థితి. అందుకే 60 అదనపు స్టాండర్డ్ గేజ్ కోచ్లను సమకూర్చుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
మూడు మార్గాల్లో మెట్రో రైళ్లు
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో 3 మెట్రో కారిడార్లు ఉన్నాయి. ఎల్బీనగర్ నుంచి మియాపూర్ వరకు ఒకటి. నాగోల్ నుంచి రాయదుర్గం వరకు మరొకటి. ఎంజీబీఎస్ నుంచి జెబీఎస్ పరేడ్ గ్రౌండ్ వరకు ఇంకోటి. ఇలా 3 మార్గాల్లో మెట్రో రైల్ నడుస్తోంది. ఈ రూట్లలో మొత్తంగా 56 రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతానికి ప్రతి మెట్రో రైలుకు 3 కోచ్లే ఉన్నాయి. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే సమయంలో ప్రతి 3 నుంచి 5 నిమిషాలకు ఒక సర్వీసు నడిపిస్తున్నారు. రద్దీ తక్కువ ఉండే సమయాల్లో 7 నుంచి 10 నిమిషాలకు ఒక సర్వీసును నడిపిస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ మెట్రో సుమారు 1,100ల ట్రిప్పులను తిప్పుతుందని మెట్రో అధికారులు చెబుతున్నారు. ఐతే రోజురోజుకి మెట్రోని ఆశ్రయించే ప్రయాణికులు సంఖ్య పెరుగుతున్న తరుణంలో ప్రస్తుతం ఉన్న రైళ్ల సంఖ్య సరిపోవడం లేదని అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
60 కొత్త కోచ్లపై ప్రభుత్వం దృష్టి
హైదరాబాద్ మెట్రో రైళ్ల ద్వారా నిత్యం సుమారు 4.5లక్షల మంది గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఇందులో రోజువారి ఉద్యోగులు, కాలేజీ విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు. సెలవులు, పండుగ రోజుల్లో మెట్రోలో అదనంగా మరో లక్షమంది ప్రయాణం చేస్తుంటారు. వారాంతాల్లోనూ మెట్రోలో ప్రయాణించే వారి సంఖ్య అధికంగానే ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల రద్దీని అధిగమించడానికి అదనంగా మరో 60 కొత్త కోచ్లను కొనుగోలుపై దృష్టి సారించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న రైళ్లకు అదనంగా వాటిని జత చేయాలని నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగానే కోచ్ల కొనుగోలు ప్రక్రియను హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్ హెచ్ఎంఆర్ఎల్ వేగవంతం చేసింది.
ప్రస్తుతం ఉన్న మెట్రో కారిడార్ల కార్యకలాపాలు, అభివృద్ధిని సమీక్షించేందుకు వివిధ మెట్రో శాఖల ఉన్నతాధికారులతో మెట్రో అదనపు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అజిత్ రెడ్డి ఇటీవల సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం కల్పించడానికి వీలైనంత త్వరగా మరిన్ని మెట్రో కోచ్లను ఏర్పాటు చేయాలని అందుకోసం తయారీదారులతో చర్చలు ప్రారంభించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
మెట్రో సంస్థ టెండర్ నోటిఫికేషన్ జారీ
ప్రతి మెట్రోకో ప్రత్యేకమైన వ్వవస్థ ఉంటుంది. ఆ సాంకేతికతకు అనుగుణంగా మెట్రో బోగీలు తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది. మెట్రో కోచ్ల ప్రత్యేకతల నుంచి దేశీయంగా తయారీ సంస్థల ఎంపిక, వాటి పరిశీలన వరకు అన్నీ ప్రణాళికబద్ధంగా ఉంటాయి. అందుకే ఈ కోచ్ల తయారీ ప్రక్రియను దిల్లీ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్ పర్యవేక్షిస్తుంది. సుమారు రూ.923.62 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో డిజైన్, సరఫరా, టెస్టింగ్, కమిషనింగ్తో పాటు 15 ఏళ్ల నిర్వహణ కోసం అంతర్జాతీయ బిడ్లను ఆహ్వానిస్తూ అధికారికంగా మెట్రో సంస్థ టెండర్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఆసక్తి ఉన్న కంపెనీలు వచ్చే ఏడాది జనవరి 13వ వరకు బిడ్లు దాఖలు చేసే అవకాశాన్ని కల్పించింది. సాంకేతిక బిడ్లు జనవరి 14న తెరిచే అవకాశం ఉంది. అనంతరం సాంకేతిక, ఆర్థిక మూల్యాంకనం ఆధారంగా కాంట్రాక్టర్ను ఎంపిక చేయనున్నట్లు మెట్రో యాజమాన్యం తెలిపింది.
ప్రస్తుతం చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం కొత్త కోచ్ల రూపకల్పన, తయారీ, సరఫరా తదితర ప్రక్రియలు పూర్తికావడానికి సుమారు 125 వారాలు పట్టే అవకాశం ఉంది. ఒక్కో రైల్కు 6 కోచ్ల చొప్పున కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చే 60 అదనపు బోగీలతో 10 రైళ్లను నడిపించే యోచనలో ఉన్నట్లు మెట్రోల రైల్ అధికారులు చెబుతున్నారు. మొదటి దశ మెట్రో కార్యకలాపాలను పూర్తిగా ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి తీసుకునే ప్రక్రియతో పాటే ఈ కోచ్ల కొనుగోలునూ వేగవంతం చేయాలని మెట్రో యాజమాన్యం భావిస్తోంది.
మెట్రో కోచ్లు పెంచడం ద్వారా హైదరాబాద్లో ప్రయాణికులు సౌకర్యవంతంగా, వేగవంతంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో ఎంతో సమయం ఆదా అవుతుంది. అదే సమయంలో మెట్రో ఆదాయం కూడా మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. రైళ్లకు అదనంగా మూడు కోచ్లు జోడించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ఎలాంటి అవాంతరాలు జరగకుండా జాగ్రత్తపడాలి - గాంధీ, రవాణా రంగ నిపుణులు
ప్రస్తుతం చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం కోచ్లు అందుబాటులోకి వస్తే నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య తీరే అవకాశం ఉంది. రహదారులపై రద్దీ తక్కువగా ఉండటంతో ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల్లో ప్రయాణించేవారు కూడా తొందరగా గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. కొత్త కోచ్లతో పాటు వీలైనంత త్వరగా మెట్రో విస్తరణ పనులు కూడా పూర్తి చేయాలని హైదరాబాద్ నగరవాసులు కోరుతున్నారు.
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