పసుపు రంగులో నిగనిగలాడుతున్న మామిడి పండ్లను కొంటున్నారా? - అనారోగ్యాన్ని కొని తెచ్చుకున్నట్లే!
మార్కెట్లోకి విరివిగా మామిడి పండ్లు - రసాయనాలతో మాగబెడుతున్న వ్యాపారులు - ఇథిలీన్, క్యాల్షియం కార్బైడ్ వినియోగం - ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం - తనిఖీలను ముమ్మరం చేస్తున్న హెచ్ ఫాస్ట్
Published : April 6, 2026 at 5:17 PM IST
Updated : April 6, 2026 at 5:39 PM IST
Chemical Uses In Mango Ripen : మామిడి పండు చూడ మేలిమై ఉండు పొట్ట విప్పి చూడ రసాయనాలుండు. ఫలరాజం గురించి ఇలా చెప్పుకోవాల్సి వస్తోంది. వేసవి కాలం అనగానే అందరికీ గుర్తుకొచ్చేది సెలవులు, ఆ తర్వాత మామిడి పండ్లు. పిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా అంతా వీటిని ఆస్వాదిస్తూ ఆరగిస్తారు. అందుకే వీటికి గిరాకీ బాగా ఉంటుంది. డిమాండ్ సంగతి సరే. మరి అంతలా ఇష్టంగా కొంటున్న మామిడి పండ్లు నిజంగా నాణ్యంగానే ఉంటున్నాయా? రుచి బాగుంటే సరిపోతుందా? క్వాలిటీ కూడా అవసరమే కదా? కానీ, ఈ నాణ్యత విషయంలోనూ చాలా మంది వ్యాపారులు రాజీ పడుతున్నారు. డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా పండ్లు సరఫరా చేయాలన్న ఆరాటంలో తప్పుడు మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నారు. మామిడి కాయలు త్వరగా పండాలని రసాయనాలతో మాగబెడుతున్నారు. పైకి పచ్చగా కనిపిస్తే చాలు ప్రజలు కొనేస్తారన్న నిర్లక్ష్యంతో వాటినే అమ్ముతున్నారు. లోగుట్టు తెలియక కొంటున్న వారు వాటిని తిని ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు.
అధికారులు తనిఖీ చేయాల్సి ఉంటుంది : ఇదేమీ కొత్త విషయం కాదే! అనిపిస్తుండొచ్చు. సమస్య పాతదే అయినా, ఇప్పటికీ ఓ పరిష్కారం దొరక్కపోవడం వల్లే వేసవి వచ్చిన ప్రతిసారీ ఇది చర్చకు వస్తూనే ఉంది. మార్చి నాటికే క్రమంగా మార్కెట్లోకి మామిడి పండ్లు రావడం మొదలవుతుంది. అయితే ఏప్రిల్, మే నెలల్లో గిరాకీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అల్ఫోన్సో, బంగినపల్లి, కేసర్ లాంటి రకాలు ఈ వేసవి నెలల్లోనే విరివిగా దొరుకుతాయి. అందుకే ఈ రెండు నెలలే విక్రయాలు జోరుగా ఉంటాయి. సరిగ్గా ఈ సమయంలోనే వ్యాపారులు కృత్రిమంగా మాగబెట్టిన పండ్లను విక్రయిస్తున్నారు. ఇదంతా చేసేది ఎక్కువ సంపాదించుకోడానికే! ఎక్కువ మంది వ్యాపారులది ఇదే తీరు. నిజానికి పండ్లను ఆహార భద్రతా అధికారులు తనిఖీ చేయాలి. చెప్పినంత సులువుగా నిబంధనలు అమలు కావు కదా? అందుకే ఇష్టారీతిన ఈ పండ్లను అమ్ముతూనే ఉన్నారు. వినియోగదారులు కొంటూనే ఉన్నారు.
కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే హడావుడి : మామిడి పండ్లను నిబంధనల ప్రకారమే మాగబెట్టాలి. ఇదే విషయాన్ని ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వినియోగదారుల హక్కుల సంస్థ చెబుతూనే ఉంది. మార్కెట్లోకి మామిడి పండ్లు వచ్చిన ప్రతిసారీ టోకు వ్యాపారులకు ఇదంతా వివరిస్తుంది. కానీ వాళ్లు పట్టించుకుంటేగా. అందుకే..ఈ సమస్య సమస్యగానే ఉండిపోతోంది. ఎప్పుడో ఓసారి కన్జ్యూమర్ రైట్స్ ఫోరమ్ అధికారులు సమాచారం అందుకుని తనిఖీలు చేస్తే, అప్పుడే కాస్త హడావుడి ఉంటోంది. తరవాత షరామామూలే.
పండ్లను మాగబెట్టే ప్రక్రియలో ఎక్కువగా ఇథిలిన్, క్యాల్షియం కార్బైడ్ రసాయనాలు వినియోగిస్తున్నారు. వీటిని అధికంగా వాడటానికి కొన్ని కారణాలున్నాయి. సరిగ్గా మాగని పండ్ల మధ్యలో ఇథిలిన్ పెట్టినప్పుడు అందులో నుంచి గ్యాస్ విడుదలవుతుంది. ఈ కారణంగా పండ్లలో చైన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఎంజైమ్స్ వల్ల క్రమంగా పండు మెత్తబడుతుంది. అప్పటి వరకూ పండులో ఉండే గ్రీన్ క్లోరోఫిల్ తొలగిపోయి పండు పసుపు రంగులోకి మారుతుంది. అందుకే మామిడి పండ్లు అంతగా రంగు తేలి కనిపిస్తాయి. వాటిని చూసి ఇవి బాగా పండిన పండ్లు అని అంతా కొనేస్తుంటాం.
నిషేధం విధించినా వినియోగం : క్యాల్షియం కార్బైడ్ కూడా ఇంతే. ఇందులో నుంచి విడుదలయ్యే అసిటిలీన్ గ్యాస్ పండు త్వరగా మాగేలా చేస్తుంది. క్యాల్షియం కార్బైడ్లో ఆర్సెనిక్, ఫాస్ఫరస్ ఉంటాయి. ఇవి చాలా హానికరం. పండ్లు త్వరగా మాగేలా చేసినప్పటికీ, ఏమాత్రం రుచి లేకుండా చేస్తుంది. నిజానికి భారత్ సహా ఎన్నో దేశాల్లో ఈ రసాయన వాడకాన్ని నిషేధించారు. అయినా ఇష్టమొచ్చినట్టుగా వినియోగిస్తూనే ఉన్నారు. మామిడి కాయలను చెట్టు నుంచి సేకరించిన వెంటనే బాక్సులలో పెట్టి ఈ క్యాల్షియం కార్బైడ్ పొట్లాలను అందులో ఉంచుతున్నారు. అలాగే ఓ చోట నుంచి మరో చోటకు సరఫరా చేస్తున్నారు.
ఇక ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, హరియాణాకు తెలంగాణ నుంచి ఎక్కువగా పండ్లు ఎగుమతి చేస్తుంటారు. అటు ఏపీ నుంచి కూడా బంగినపల్లి, తోతాపురి లాంటి పండ్లు స్థానికంగానే కాకుండా విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతుంటాయి. అయితే, ఎగుమతుల ద్వారా ఆదాయం పెంచుకోవడం కోసం క్యాల్షియం కార్బైడ్ అధికంగా వాడుతున్నారు. ఇదే అతి పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. పైకి పండు మాగినట్టుగా అనిపించినా లోపల మాత్రం అలాగే పచ్చిగానే ఉంటుంది. అది కోసినప్పుడు కానీ అసలు విషయం తెలియదు.
పరిమితికి మించి వినియోగం : పండ్లను మాగబెట్టే పద్ధతి గురించి ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) స్పష్టమైన నిబంధనలు ఎప్పుడో విధించింది. దీని ప్రకారం క్యాల్షియం కార్బైడ్ వాడకం పూర్తిగా నిషేధం. ఇథిలిన్ వాడొచ్చు. కానీ, దీనికీ కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఇథిలిన్ని నేరుగా పండ్లకు తాకేలా అసలు ఉంచకూడదు. 'సెల్యులోస్ మెంబ్రేన్ సాచెట్స్'లో ఇథిలిన్ని పెట్టి బాక్సులలో ఉంచాలి.
రైపెనింగ్ ఛాంబర్స్లో ఇథిలిన్ గ్యాస్ సిలిండర్స్ను పరిమిత మోతాదులో మాత్రమే వినియోగించాలి. ఆ ఛాంబర్లో స్ప్రే చేయాలే తప్ప, నేరుగా పండుపై స్ప్రే చేయకూడదు. అంతే కాదు. ఇథిలిన్ కెమికల్ను 10 నుంచి 15 కిలోల పండ్లలో రెండు ప్యాకెట్లకు మించి వాడకూడదు. పైగా వీటిని నేరుగా పండ్లను తాకేట్టుగా ఉంచకూడదు. ఏదైనా రంధ్రాలున్న డబ్బా లేదా సంచిలో పెట్టి ఉంచాలి. అప్పుడే ఆ స్యాచెట్స్ నుంచి గ్యాస్ విడుదలై పండ్లు మాగుతాయి. వ్యాపారులు మాత్రం ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో పండ్లు పక్వానికి రావాలని నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పరిమితికి మించి సాచెట్లు వాడుతున్నారు.
రోజుల తరబడి ఇథిలిన్ను ఉంచరాదు : నిజానికి ఇథిలిన్ సాచెట్లు వాడే ముందు స్వచ్ఛమైన నీటిలో ముంచాలని చెబుతున్నాయి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిబంధనలు. తద్వారా గ్యాస్ విడుదలయ్యే ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. ఈ సాచెట్లు పెట్టిన తరవాత ఫ్రూట్ బాక్స్ను సీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నిర్ణీత సమయం వరకూ మూసి ఉంచిన తరవాత మాత్రమే బాక్స్ తెరచి అప్పుడు వెంటనే సాచెట్లు తొలగించాలి. అప్పుడు పండ్లను కాస్త గాలి, వెలుతురు ధారాళంగా వచ్చే చోట ఉంచాలి.
అప్పుడే సహజంగానే అవి పండుతాయి. అంటే ఇక్కడ ఇథిలిన్ వాడకం అనేది కేవలం పండ్లు మాగే ప్రక్రియను మొదలు పెట్టడానికి మాత్రమే. అంతే కానీ, వాటిని మితిమీరి ఎక్కువ రోజుల పాటు అలాగే ఉంచేందుకు కాదు. చాలా మంది వ్యాపారులు ఈ నిబంధనల్లో ఏ ఒక్కటీ సక్రమంగా పాటించడం లేదు. అధికారులు వచ్చి తనిఖీ చేసే వరకూ ఎవరిలోనూ చలనం రావడం లేదు. అందుకే ఆ పండ్లు విషపూరితంగా మారుతున్నాయి.
"రసాయనాలు వాడిన పదార్థాలు ఎలా ఉంటాయి? దాని నుంచి వచ్చే దుష్ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయి? అన్న దానిపై ప్రజలు అవగాహన ఏర్పరచుకోవాలి. రసాయనాలు లేని ఉత్పత్తులకు రైతులకు అధిక పెట్టుబడి అవసరం. ఉత్పత్తి కూడా తగ్గుతుంది. అలాంటప్పుడు ఖర్చు పెరుగుతుంది. ఇది రసాయనిక ఉత్పత్తుల ఎక్కువగా ఉంటోంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వారి కష్టానికి సరిపడా ధరను అందించాలి" - డా. పీవీ సుబ్బారెడ్డి, భారతీయ ఆగ్రో రీసెర్చ్ సెంటర్ కన్వీనర్
రంగంలోకి దిగిన 'హెచ్ ఫాస్ట్' : ఇటీవల హైదరాబాద్లోని పలు మార్కెట్లలో పోలీసులు, మున్సిపల్ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ చేపట్టగా, చాలా మంది వ్యాపారులు ఇదే విధంగా రసాయనాలు వినియోగించి పండ్లు మాగబెడుతున్నారని తేలింది. వారిలో కొంత మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఏపీ నుంచి వచ్చిన కాయలను ఈ విధంగా మాగబెడుతున్నారని గుర్తించారు. ఆయా వ్యాపారులు డైమండ్ రైప్ ఇథిలిన్ను పరిమితికి మించి వాడారు. ఇలా ఒక్క చోట కాదు. దాదాపు అన్ని మార్కెట్లలో ఇంతే పరిస్థితి. అందుకే హైదరాబాద్లో పోలీస్లు ఈసారి కాస్త గట్టిగానే నిఘా పెట్టారు.
'హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్' (హెచ్ఎఫ్ఏఎస్టీ - హెచ్ ఫాస్ట్) టీమ్ రంగంలోకి దిగింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిస్తోంది. హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ కూడా ఈ కల్తీ దందాపై స్పందించారు. మామిడి పండ్లు కొనే సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ ఓ ట్వీట్తో ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేశారు. ఈ తరహా చర్యలు అవసరమే అయినా క్షేత్రస్థాయిలో జరిగే తప్పులను ఎంత వరకూ ఇవి అడ్డుకుంటాయన్నదే కీలకం.
"మామిడి కాయలను ఏదో చైనా పౌడర్ అని చెప్పి ఏదైతే కాల్షియం కార్బైడ్లతో ప్యాకెట్లు పెట్టి, కృత్రిమ రంగులు వచ్చేలా చేసి అమ్ముకుంటున్నారు. రూ.30 నుంచి 40లుగా ఉన్న వాటిని రూ.150 వరకు అమ్ముకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా చేస్తున్నారు. మార్కెట్లో ఎక్కడ చూసినా మంచి కలర్ ఉన్న పండ్లే మనకు కనబడుతున్నాయి. దయచేసి అట్లాంటి మామిడి పండ్లను కొనొద్దు" - డా. ఏ. వీరభద్రరావు, ఏఐసీఏ
రసాయనాలతో జీర్ణ వ్యవస్థపై ప్రభావం : ఇలా కృత్రిమంగా పండ్లను మాగబెట్టడం వల్ల వాటిని తిన్న వారికి ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా క్యాల్షియం కార్బైడ్ గురించి ముందు చెప్పుకోవాలి. ఇందాకే చెప్పుకున్నట్టుగా ఇందులో హానికరమైన ఆర్సెనిక్, ఫాస్ఫరస్ ఉంటాయి. ఈ రసాయనాలు అత్యంత వేగంగా రియాక్షన్ ఇస్తాయి. అంతే కాదు. ఎక్కువ మోతాదులో శరీరంలోకి వెళ్తే దీర్ఘకాలిక సమస్యలూ తలెత్తుతాయి. ముందుగా జీర్ణ వ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. పొత్తి కడుపు నొప్పి, వాంతులు, డయేరియా లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కొన్ని సార్లు రక్త విరేచనాలు అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
ఆ తరవాత నరాలపైనా ప్రభావం పడుతుంది. తలనొప్పి, కళ్లు తిరగడం, అయోమయం, మూడ్ స్వింగ్స్, భావోద్వేగాలు అదుపులో లేకపోవడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ కలిసి ఓ రకమైన ఆందోళన తలెత్తుతుంది. వీటితో పాటు నోటిలో పూత, ఛాతిలో మంట, గొంతులో దురద లాంటివి ఇబ్బంది పెడతాయి. కొంత మందిలో శ్వాసకోశ సమస్యలూ వస్తాయి. ఊపిరి అందకపోవడం, విపరీతంగా దగ్గు రావడం లాంటి లక్షణాలూ కనిపిస్తాయి. ఇథిలిన్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉన్నా ఇవే ఇబ్బందులు తప్పవు.
"నిషేధిత క్యాల్షియం కార్బైడ్ అతిగా వాడడం వల్ల చర్మంపై దద్దుర్లు వస్తాయి. అంతే కాదు. కొన్నిరకాల క్యాన్సర్లు వచ్చే ముప్పు కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మూత్ర పిండాలు, కాలేయం దెబ్బ తినే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువే. వైద్యుల హెచ్చరికల ప్రకారం కొన్నిసార్లు జ్ఞాపక శక్తి కోల్పోయే ముప్పు ఉంటుంది. ఫిట్స్ కూడా వస్తాయి. హార్మోన్లు ఇంబ్యాలెన్స్ అవడం వల్ల మహిళలు, పురుషుల్లో సంతాన సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. క్యాల్షియం కార్బైడ్తో మాగబెట్టిన పండ్లు ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో తింటే పలు అనారోగ్యాలు తప్పవని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు" - ప్రొఫెసర్ ముజీబుద్దీన్, ఫార్మకాలజిస్ట్
రవాణా సౌలభ్యం కోసం : అసలు కృత్రిమంగా మాగబెట్టడానికి మరో కారణమూ ఉంది. సాధారణంగా పంట చేతికి వచ్చాక వాటిని వేరు చోటకు తరలించాలి. ఈ రవాణాకు చాలా రోజుల సమయం పడుతుంది. కాయలు సహజంగా పండే వరకూ ఎదురు చూడడం కష్టం. అంతేకాకుండా పండ్లు అయ్యాక వాటిని రవాణా చేస్తే, దారిలోనే అవి పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే అవి పండక ముందే కోసి రవాణా సౌకర్యం కోసం ఇలా కృత్రిమంగా మాగ బెడుతున్నారు. నిజానికి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ (పీఎఫ్ఏ) 1954 చట్టం ప్రకారం క్యాల్షియం కార్బైడ్ వాడకంపై నిషేధం ఉంది. ఈ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి గరిష్ఠంగా మూడేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు వెయ్యి రూపాయల జరిమానా కూడా విధిస్తారు. ఇది పకడ్బందీగా అమలు కావడం లేదన్న విమర్శలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. అందుకే ఈ స్థాయిలో ఆ దందా కొనసాగుతూనే ఉంది.
ఇలా గుర్తించాలి : కృత్రిమంగా మాగబెట్టిన పండ్లను గుర్తించవచ్చు. పండు పూర్తిగా ఒకే రంగులో ఉంటుంది. ఎక్కువ రోజు పాటు నిల్వ ఉండవు. పైగా రుచి కూడా సహజంగా మాగబెట్టిన పండులాగా ఉండదు. సీజన్కు ముందే మార్కెట్లోకి పండ్లు వచ్చాయంటే కచ్చితంగా అవి కృత్రిమంగా మాగబెట్టినవే అని గుర్తించాలి. ఇక పండ్లు తినేముందు తొక్క తప్పనిసరిగా తొలగించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. తద్వారా దానిపై హానికర రసాయనాలు ఏమైనా ఉంటే వాటి బారి నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు. మొత్తంగా చూస్తే ఇలా వ్యక్తిగత జాగ్రత్తలతో పాటు వ్యవస్థా పరంగా కూడా కొన్ని చర్యలు చేపడితే తప్ప ఈ కృత్రిమ దందాను అడ్డుకోవడం కష్టమే.
పారాక్వాట్ గడ్డిమందును నిషేధించాలని డిమాండ్లు - ఎందుకంటే?