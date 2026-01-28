ETV Bharat / opinion

ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతర మేడారం - వెదురు కర్ర, కుంకుమభరిణిలే ప్రతిరూపాలు

ఘనంగా ప్రారంభమైన మేడారం మహాజాతర - దేశంలో కుంభమేళా తర్వాత అంతటి ప్రత్యేక గుర్తింపు - ఆదివాసీల కోసం కాకతీయుల రాజుపై సమ్మక్క సారలమ్మల పోరు - వారి త్యాగానికి ప్రతీకగా మేడారం జాతర

Medaram Jatara In Telangana : కప్పం కట్టాల్సిందేనని కాకతీయ సేనలు మీదకొస్తే అపర కాళికలయ్యారు. కత్తి పట్టి కదన రంగంలో దూకి శుత్రువులను చీల్చి చెండాడారు. అన్యాయాన్ని ఎదిరించి వీరోచితంగా పోరాడి అమరులయ్యారు. గిరిజనులకు పన్ను నుంచి విముక్తి కలిగించి వారి గుండెల్లో కొలువు దీరారు సమ్మక్క, సారలమ్మలు. ఆ వనదేవతల గురించి ఎంత వర్ణించినా తక్కువే. ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకోవడంలోనే అసలైన దైవత్వం ఉందని నిరూపించి గూడెం ప్రజల కొంగు బంగారం అయ్యారు. ఆ తల్లుల త్యాగానికి, ధైర్య సాహసాలకు చరిత్ర ఎప్పటికి మర్చిపోలేదు. అందుకే, వనదేవతలుగా వర్ధిల్లుతున్న సమ్మక్క-సారక్కలను గిరిజనులు అచంచలమైన భక్తి శ్రద్ధలతో కొలుస్తున్నారు. ఫలితంగా మేడారం జాతర ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా, తెలంగాణ కుంభమేళాగా పేరుగాంచింది.

ఆదివాసీల సంప్రదాయానికి : మండపాలు కట్టలేదు! విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించలేదు! వేద మంత్రాలు లేవు! కానీ, భక్తుల గుండెలే వారికి కోవెలలు. గద్దెలపై ఉన్న వెదురు కర్ర, కుంకుమభరిణిలే వనదేవతల ప్రతిరూపాలు. అన్యాయంపై తిరగబడ్డ ఆడ బిడ్డలు అమరులైన చరిత్రకు ప్రతీక ఈ మేడారం జాతర. తల్లుల త్యాగాన్ని తలుచుకుంటూ వందల ఏళ్లుగా చేసుకుంటున్న వేడుక ఇది. అంతేకాదు, ఆదివాసీల సంప్రదాయానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. అడవి ధిక్కార స్వరానికి సజీవ సాక్ష్యం. అందుకే, వనం వీడి జనం మధ్యకొచ్చే వనదేవతలను కొలిచేందుకు లక్షలాది భక్తులు తండోపతండాలుగా వస్తారు. అమ్మవార్లకు నిలువెత్తు బంగారం సమర్పిస్తారు. అంతటి ప్రాముఖ్య ఉంది మేడారం మహా జాతరకు.

ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతర మేడారం - వెదురు కర్ర, కుంకుమభరిణిలే ప్రతిరూపాలు (ETv)

దేశంలో అనేక జాతరలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో జాతరలు కొదవ లేదు. కానీ, అన్నింటికంటే మేడారం జాతరకు ఉన్న విశిష్టత, ప్రాముఖ్యత అంతా ఇంతా కాదు. కాకతీయులపై కత్తిదూసిన సమ్మక్క సారలమ్మలే అడవి బిడ్డలకు ఆరాధ్య దైవాలుగా నిలిచారు. మహిమ గల తల్లులుగా భక్తులు కోరికలు తీరుస్తూ గిరిజనులకు కొంగు బంగారం అయ్యారు. అందుకే, మాఘ మాసంలో నిండు పున్నమి వెలుగుల్లో వన దేవతలను దర్శించుకునేందుకు లక్షలాది భక్తులు తరలివస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్‌గడ్‌ సహా దేశ నలుమూలల నుంచి అమ్మవార్ల దర్శనార్థం వచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.

భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు : మేడారం జాతర జరిగేది 4రోజులే అయినా ఆద్యంతం ఆదివాసీల సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా కొనసాగుతుంది. ఓ ఏడాది చిన్న జాతరగా మరో ఏడాది మహాజాతరగా జరుగుతుంది. మహా జాతర సమయంలో మేడారం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో భక్తి పరవశిస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు సమ్మక్క సారలమ్మలను ఇళ్లల్లో పెట్టుకుని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. ఆ తర్వాత వేములవాడ క్షేత్రం లేదా సమీపంలో ఉండే ఇతర దేవాలయాలను దర్శించుకుని మేడారం జాతరకు తరలివెళ్తారు. జంపన్న వాగులో స్నానాలు ఆచరించి అమ్మలకు బంగారం సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించు కుంటారు. అడవిలోనే సామూహిక భోజనాలు చేస్తారు. చెట్ల కిందే విడిది చేస్తారు. ఫలితంగా సమ్మక్క- సారలమ్మల గద్దెలు జన సందోహంతో నిండిపోయి ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంటాయి.

వందల ఏళ్ల క్రితం వనం వరకే పరిమితమైన ఈ జాతర అడవి బిడ్డల చరిత్ర, మహిమలు తెలిసి లక్షలాదిగా భక్తులు తరలిరావడంతో జనజాతరగా మారింది. అయితే, గుడి, విగ్రహాలు లేకపోవడం మేడారం జాతర ప్రత్యేకత. కంకవనం, వెదురు కర్రలు, కుంకుమ భరిణెలనే ఉత్సవ మూర్తులుగా భావించి కొలుస్తారు. 4 రోజులు జరిగే జాతరలో ప్రారంభం రోజున సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజులు గద్దెలపైకి వస్తారు. 2వ రోజు భక్తులంతా నిండు మనసుతో ఆహ్వానం పలుకుతుంటే చిలకల గుట్టనుంచి కుంకమభరిణె రూపంలో సమ్మక్కను గద్దెలపైకి తీసుకువస్తారు. ఆ సమయంలో తల్లికి జనమంతా హారతులు పట్టి జేజేలు పలుకుతారు. సమ్మక్క ఆగమనానికి గౌరవసూచికంగా జిల్లా ఎస్పీ గాల్లోకి కాల్పులు జరిపి సమ్మక్క తల్లికి స్వాగతం పలుకుతారు. 3వ రోజు వనదేవతలంతా గద్దెలపైనే కొలువు దీరుతారు. 4వ రోజు సాయంత్రం వరకు పూజలందుకున్న దేవతలు తిరిగి వన ప్రవేశం చేస్తారు. ఈ 4రోజులు వనమంతా జనమయమై అందరిలో భక్తి పరవశించిపోతుంది.

కోరిన కోర్కెలు తీరుతాయనేది భక్తుల విశ్వాసం : వనదేవతకు బెల్లం(బంగారం) సమర్పించడం మేడారం జాతర విశిష్టత. పేదలకు బెల్లమే బంగారం. కాబట్టి, బెల్లాన్నే బంగారంగా భావించి ఆ మహిమాన్విత తల్లులకు మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. బెల్లం కానుకగా సమర్పిస్తే కోరిన కోర్కెలు తీరుతాయనేది భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే, బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసి తలపైన ఎత్తుకుని వనదేవతలకు మొక్కును అప్పజెప్పుతారు. ఆ ప్రసాదాన్ని కొంత ఇంటికి తెచ్చుకొని చుట్టుపక్కల వారందరికీ పంచుతారు. చల్లగా చూస్తే మళ్లీ జాతరకు వస్తామని అమ్మవార్లను వేడుకుంటారు. తలనీలాల సమర్పణ, ‍ఒడి బియ్యం ఇవ్వడం, వరం పట్టుట, ఎదురు కోడిపిల్ల తదితర మొక్కులూ చెల్లించుకుంటారు.

1944 వరకూ ఆదివాసీలకే పరిమితమైన మేడారం జాతర క్రమంగా కులమతాలకు అతీతంగా సకల జనజాతరగా చరిత్ర పుటల్లోకి ఎక్కింది. 1968 నుంచి దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావడంతో ప్రభుత్వం మేడారం జాతరను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించింది. అప్పటి నుంచి జాతర మరింత వైభవంగా జరుగుతుంది ఆదివాసీల సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా జరుగుతోంది.

MEDARAM JATARA IN TELANGANA

