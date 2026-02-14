వేసవి కంటే ముందే భగ్గుమన్న భాగ్యనగరం - రెండు నెలల్లో 100కు పైగా అగ్నిప్రమాదాలు
గత రెండు నెలలుగా హైదరాబాద్ నగరంలో వరుస అగ్ని ప్రమాదాలు - మంటల్లో కాలిపోతున్న పదుల సంఖ్యలో ప్రాణాలు - నిబంధనలు పాటించని దుకాణాల్లోనే అత్యధిక ప్రమాదాలు
Published : February 14, 2026 at 5:25 PM IST
Updated : February 14, 2026 at 5:32 PM IST
Massive Fire Accidents In Hyderabad : భవనాల్లో చెలరేగుతున్న మంటలు! ఎగిసి పడుతున్న అగ్నికీలలు! ప్రాణాలు కోల్పోతున్న చిన్నారులు, మహిళలు! భయాందోళనకు గురవుతున్న జనాలు! వరుస అగ్ని ప్రమాదాలతో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో నెలకొన్ని పరిస్థితి. నగరంలో ఫైర్ యాక్సిడెంట్లు తరచూ సంభవించడం ఇప్పుడు సాధారణ విషయంగా మారింది. ఈ ప్రమాదాలతో ప్రజల ప్రాణాలు కోల్పోవడమే కాదు, కోట్ల రూపాయల ఆస్తి నష్టం సంభవిస్తోంది. ఇందుకు చాలా ఉదాహరణలే ఉన్నాయి. వీటిని నివారించడానికి ప్రభుత్వాలు, అధికారులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఫలితం శూన్యం.
బూడిద అవుతున్న సంతోషాలు : హైదరాబాద్ నగరంలో నిత్యం ఏదో ఒక చోట అగ్గి రాజుకోవడం సాధారణ విషయంగా మారింది. భారీ అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగితే పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోవడం తీవ్ర ఆందోళనకర అంశంగా మారింది. సాధారణంగా ఏడాది పొడవునా అగ్నిప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. ఐతే వస్తున్నది ఎండాకాలం. మిగతా సమయాలతో పోలిస్తే వేసవిలో ప్రమాదాలు మరింత ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఫిబ్రవరి నెల నడుస్తోంది. ఎండలు ఇప్పుడిప్పుడే ప్రారంభం అవుతున్నాయి. కానీ, హైదరాబాద్లో వరుసగా జరుగుతున్న అగ్నిప్రమాదాలు బట్టి చూస్తే రాబోయే వేసవిలో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో అనే ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.
రెండు నెలల్లో వరుస ప్రమాదాలు : 2026 ప్రారంభంలో అంటే రెండు నెలలు గడవకముందే వరస అగ్నిప్రమాదాలు నగర వాసుల్లో ఆందోళనలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు స్పందించడం, విచారణ జరిపి బాధ్యులను శిక్షిస్తామని చెప్పడం షరామామూలే అయిపోయింది. ఈ మధ్య కాలంలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదాలను పరిశీలిస్తే జనవరి 24న అబిడ్స్లోని బచ్చాస్ ఫర్నిచర్ దుకాణంలోని సెల్లార్లో మంటలు చెలరేగాయి. అక్కడ చిక్కుకున్న ఇద్దరు పిల్లలను కాపాడేందుకు ముగ్గురు వ్యక్తులు వెళ్లారు. మంటలు అధికం కావడంతో బయటికి రాలేక ఇద్దరు చిన్నారులు సహా ఐదుగురు మృతి చెందారు. 2023 నవంబర్లో నాంపల్లి బజార్ఘాట్లోని ఓ అపార్ట్మెంట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో 9 మంది మృతి చెందగా, 16 మంది గాయపడ్డారు. సెల్లార్లో భవన యజమాని అక్రమంగా రసాయనాలు నిల్వ చేయడమే ప్రమాదానికి కారణం.
వేసవి కంటే ముందే మంటలు : వేసవి రాకముందే హైదరాబాద్లో ప్రమాదాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 5న చిక్కడపల్లి గాంధీనగర్లోని సుధామ మహిళల పీజీ వసతి గృహంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆ సమయంలో 15 మంది యువతులు, మహిళలు అందులోనే ఉన్నారు. మంటలు చూసి వెంటనే బయటికి పరిగెత్తారు. లోపల చిక్కుకున్న ఇద్దరిని అగ్నిమాపక సిబ్బంది నిచ్చెన ద్వారా కాపాడారు. దీంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. అలాగే, 8వ తేదీన మలక్పేట్లోని అక్బర్బాగ్ కాలనీలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల వెనుకున్న భవనంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఫైర్ సిబ్బంది లోపలున్న తల్లి, కుమారుడితో పాటు 2 కుక్కలను కాపాడారు.
"అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు దుకాణాల కింద సెల్లార్ ఉన్న వారు అక్కడ సిలిండర్ వంటి మండే వస్తువులు పెట్టడం వలన అది ఎన్నో ప్రమాదాలకు దారి తీస్తుంది. అలాగే అపార్టమెంట్స్లో ఉండే కొందరు మెట్ల మార్గాన్ని వివిధ వస్తువులతో మూసి వేస్తారు. అలాంటి సమయంలో భవనంలో మంటలు వ్యాపిస్తే, లిఫ్ట్లు పనిచేయవు. అప్పుడు మెట్ల మార్గం ఒకటే ఉంటుంది. అలాంటి చోట జరిగే ప్రమాదాల్లో మరణాలు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయి. అది గమనించి, మేం జీహెచ్ఎంసీ, ఎలక్ట్రిసిటీ వారితో కలిసి నిబంధనలు పాటించని దుకాణాలను సీజ్ చేశాం. తర్వాత వ్యాపార సంఘాల వారు అందరూ వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేయడంతో వాళ్లకి ఒక నెల పాటు సమయం ఇచ్చి ప్రతి రోజు వారితో డ్రిల్ చేపిస్తున్నాం." - రంగనాథ్, హైడ్రా కమిషనర్
కార్ షోరూంలో చెలరేగిన మంటలు : రాజేంద్రనగర్ అత్తాపూర్లోని ఓ కార్ షోరూంలో 9 తేదీన అర్ధరాత్రి అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. దీంతో పక్కనే ఉన్న అపార్ట్మెంట్ వాసులు భయాందోళనలకు గురై బయటకు పరుగులు తీశారు. దాదాపు 90 మందిని అగ్నిమాపక సిబ్బంది అక్కడ నుంచి ఖాళీ చేయించారు. ప్రమాదం సమయంలో షోరూంలో సుమారు 50 కార్లు ఉండగా వాటిలో 3 అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. మరికొన్ని పాక్షికంగా కాలిపోయాయి. రెండు రోజుల క్రితం మియాపూర్ నారాయణ పాఠశాల భవనంలో కూడా షార్ట్సర్క్యూట్ కారణంగా అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. బిల్డింగ్లో దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన స్కూల్ యాజమాన్యం విద్యార్థులను బయటికి తరలించటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
అగ్నిలో మూడు తరాలు ఆహుతి : నగర చరిత్రలోనే పెను విషాద ఘటనగా పేర్కొనే అగ్నిప్రమాదం 2025 మే నెలలో జరిగింది. చార్మినార్కు సమీపంలోని ఓ ఇంట్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 17 మంది దుర్మరణం చెందారు. షార్ట్సర్క్యూట్ కారణంగానే మంటలు చెలరేగినట్టు అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు గుర్తించారు. బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే మృతుల్లో 3 తరాలు ఉండడం. 2022లో సికింద్రాబాద్లోని రూబీ హోటల్ భవనం సెల్లార్లో ఇ-బైక్ బ్యాటరీలు నిల్వ ఉంచడంతో షార్ట్సర్క్యూట్తో అగ్నిప్రమాదం జరిగి 8 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. 2023లో సికింద్రాబాద్లోని స్వప్నలోక్ కాంప్లెక్స్లో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్తో మంటలు వ్యాపించి ఆరుగురు ప్రాణాలు వదిలారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే నగరంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదాలు లెక్కకు మిక్కిలి ఉన్నాయి.
"అందరు బట్టలు, ఫర్నీచర్ దుకాణాల్లోని సెల్లార్లను తమ గోడౌన్లా వాడుకుంటున్నారు. అక్కడ దుస్తులు లేదా ఫర్నిచర్కు అవసరమయ్యే చెక్కలు స్టోర్ చేయడం వలన అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో చాలా వేగంగా మంటలు వ్యాపిస్తాయి. ఇలా స్టోరేజ్ చేయడం వలన అగ్ని ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి." - స్వాతిక గుప్తా, ఫైర్ సేఫ్టీ నిపుణురాలు
గత ఏడాదిలో 1300 ప్రమాదాలు : హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న అగ్నిప్రమదాల గణంకాలు చూస్తే 2025లో 1300 ఫైర్ యాక్సిడెంట్లు జరిగాయి. 2026లోనే ఇప్పటి వరకు 100కు పైగా ప్రమాదాలు సంభవించినట్లు సమాచారం. ఈ వారం పదిరోజుల్లోనే రోజుకో ఘటన జరుగుతోంది. రంగారెడ్డి జిల్లాలో 2025లో 788 అగ్నిప్రమాదాలు జరగ్గా ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటిదాకా 60కి పైగా జరిగినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. మేడ్చల్లో 2025లో 575 ప్రమాదాలు సంభవించగా 2026లో ఇప్పటివరకు 30కు పైగా జరిగాయి. ఏడాది ప్రారంభంలోనే ఇంతలా అగ్నిప్రమదాలు సంభవించడం, వచ్చేది ఎండాకాలం కావడంతో నగరవాసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ అయిదు నెలల్లో అధికంగా : ఐతే, నగరంలో ఏటా జనవరి నుంచి మే వరకు అత్యధికంగా అగ్నిప్రమాదాలు జరుగు తున్నాయని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. జూన్-డిసెంబర్ మధ్య పదుల సంఖ్యలో ఉండే ప్రమాదాలు జనవరి నుంచి మే వరకు వందల సంఖ్యలో నమోదవుతున్న పరిస్థితి. ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం, విద్యుత్ కనెక్షన్లకు సరైన వైరింగ్ లేకపోవడమే ఇందుకు కారణాలు. అంతేకాదు, హైదరాబాద్లో గతేడాది జరిగిన 1300 అగ్నిప్రమాదాల్లో 537 ప్రమాదాలు సిగరెట్లు, బీడీలు తాగి ఆర్పకుండా విసిరేయడంతో జరిగినట్లు విచారణలో తేలింది. 487 ప్రమాదాలు షార్ట్ సర్క్యూట్తో జరిగాయి. మిగిలినవి ఇతర కారణాలతో జరిగాయి.
ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు : వేసవి ప్రారంభం కాకముందే హైదరాబాద్లో ఈ స్థాయిలో అగ్నిప్రమాదాలు సంభవించడం ఆందోళనకర విషయమే. ఈసారి ఎండల తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందని పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సంబంధిత అధికారులు ఈ విషయంపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. గోదాములు, సెల్లార్లు, దుకాణాలతో పాటు తరచూ అగ్నిప్రమాదాలు జరుగుతున్న ప్రదేశాల్లో మరిన్ని తనిఖీలు జరిపి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే, అగ్నిప్రమాదాలు జరగకుండా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినపుడు ఎలా బయటపడాలో తెలియ జెప్పాలి. ప్రజలు కూడా బాధ్యతగా తీసుకుని నిషేధిత ప్రాంతాల్లో మండే స్వభావం ఉన్నవాటిని నిల్వ చేస్తే సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మంటలను ఆర్పే పరికరాలను అందుబాటులో ఉండేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే నగరంలో ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గడంతో పాటు ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం తగ్గే అవకాశం ఉంది.
