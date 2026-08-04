అంతరించిపోతున్న పలక - మార్కాపురం పరిశ్రమకు ఏమైంది?
చరిత్రగా మిగిలిపోతున్న మార్కాపురం పలకలు - మూతపడుతున్న పలకల పరిశ్రమలు - ఎగుమతులు లేక వెలవెలబోతున్న పరిశ్రమలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 2:00 PM IST
Markapuram Slate Industry Crisis : రెండు దశాబ్దాల ముందు వరకు అక్షరాభ్యాసం పలకపైనే సాగేది. వర్ణమాల నుంచి మొదలుకొని, సంఖ్యలు, లెక్కలు, ఎక్కాలు ఇలా ఎన్నో పాఠాలు పలకపైనే. ఒకప్పుడు బడికి వెళ్లే ప్రతి విద్యార్థి చేతిలో కచ్చితంగా పలక కనిపించేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయి. విద్య అంతా డిజిటలైజ్ అవుతోంది. ఫలితంగా పలక ఇప్పుడు ఉనికి కోల్పేయే దుస్థితిలో ఉంది. పలక పరిశ్రమకు కేంద్రమైన మార్కాపురం తీవ్రమైన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. దీంతో ఆ పరిశ్రమపై ఆధారపడిన కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోతున్నారు. పలకలు కనుమరుగు కావడానికి గల కారణాలు ఏంటి? ఒకప్పుడు విదేశాలకు పలకలు ఎగుమతి చేసిన మార్కాపురం పరిశ్రమ ఎందుకు కుంటుపడింది.
మార్కాపురం పేరు చెప్పగానే అందరికీ మొదటగా గుర్తుకు వచ్చేది పలక పరిశ్రమ. అందుకే, "మార్కాపురం పలక - మోటుబావి గిలక" అనే సామెత ప్రాచుర్యంలో ఉంది. అంతగా గుర్తింపు పొందింది మార్కాపురం పలకల పరిశ్రమ. అక్షరాభ్యాసానికి నాంది పలికిన ఈ మట్టి పలక ఒకప్పుడు మార్కాపురం పేరును దేశవ్యాప్తంగా చాటిచెప్పింది కూడా. అలాంటి పరిశ్రమ నేడు తీవ్రమైన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది.
తయారీ ముందుకు సాగడం లేదు. ఎగుమతులు తగ్గిపోయాయి. అందుకు కారణం డిజిటల్ విప్లవం, విద్యా విధానంలో వస్తున్న మార్పులు. దీంతో పలక వినియోగం గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. ఇది మార్కాపురం పలక పరిశ్రమపై ప్రభావం చూపిస్తోంది. దీంతో ఆ పరిశ్రమపై ఆధాపడిన వేలాది కుటుంబాలు ఉపాధి కోల్పోయి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు మళ్లుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది.
పెద్ద ఎత్తున పలకల ఉత్పత్తి : మార్కాపురం పలకకు శతాబ్దానికి పైగా చరిత్ర ఉంది. 1918లో మార్కాపురం పరిసర ప్రాంతాల్లో నాణ్యమైన ప్లేటురాయిని గుర్తించారు. అది పలక తయారీకి అనుకూలంగా ఉంటుందని తేలింది. అలా 1920-22 ప్రాంతంలో మార్కాపురంలో పలకల తయారీ పరిశ్రమ ప్రారంభమైంది. మొదట ఈ పలక తయారీ కొన్ని గ్రామాలకు కుటీర పరిశ్రమగా సాగింది. 1930 నాటికి వాణిజ్య పరంగా విస్తరించింది. 1960లో విద్యుత్ యంత్రాల వినియోగంతో పెద్ద ఎత్తున పలకల ఉత్పత్తి జరిగింది. ఫలితంగా పలక పరిశ్రమ వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది. అప్పటి నుంచి మార్కాపురం పలకల తయారీకి కేంద్రంగా మారింది.
మార్కాపురం పలకల తయారీలో ఒకప్పుడు 300 యంత్రాలు నిరంతరం పని చేసేవి. స్థానికంగా దాదాపు 8 నుంచి 10 వేల మందికి ఉపాధి లభించేది. పలకల తయారీ, పాలిషింగ్, ప్యాకింగ్, రవాణా పనులతో పరిశ్రమ సందడిగా కనిపించేది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఒడిశా, మహారాష్ట్ర తదితర ప్రాంతాలకు మార్కాపురం పలకలు పంపించే వారు. విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి అయ్యేవి. ఐతే, కాలం మారుతున్న కొద్ది పలకల వాడకం తగ్గుతూ వచ్చింది.
వాటి స్థానాన్ని నోటు పుస్తకాలు ఆక్రమించేశాయి. ఆ తర్వాత వైటు బోర్డులు, డిజిటల్ పరికరాల రాకతో పలకలు పూర్తిగా కనుమరుగయ్యాయి. విద్యా విధానంలో వచ్చిన మార్పులు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పలకల వినియోగం తగ్గిపోవడం, మార్కెట్లో డిమాండ్ క్షీణించడం వంటి కారణాలతో మార్కాపురం పలకల పరిశ్రమ తీవ్ర కుదేలుకు గురైంది.
ప్రస్తుతం తక్కువ యంత్రాలు : ఇది వరకు ఉదయం మొదలుకొని విడతల వారీగా రాత్రి వరకు నిత్యం పలకల తయారీ జరిగేది. ఇప్పుడు వారంలో మూడు లేదా నాలుగు రోజులు మాత్రమే పని ఉంటోంది. అది కూడా పరిమితంగానే. వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పించిన పలక పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం 40 కంటే తక్కువ యంత్రాలు ఉన్నాయి. పరిశ్రమ క్షీణతతో కార్మికులు అనేక అవస్థలు పడుతున్నారు. కుటుంబాన్ని పోషించడం చాలా కష్టంగా మారిందని తయారీదారులు చెబుతున్నారు. పలకల తయారీలో దశాబ్దాలుగా పని చేసిన నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులు కూడా రోజువారీ కూలీ పనులకు వెళ్లాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమకు పలకల తయారీ తప్ప వేరే పని రాదని, ప్రభుత్వం మార్కాపురం పరిశ్రమకు ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు.
పలకలకు అనుబంధంగా ఉన్న బలపం తయారీ పరిశ్రమ కూడా ఇలాంటి పరిస్థితినే ఎదుర్కొంటోంది. ఎందుకంటే, బలపాలు కూడా మార్కాపురంలోనే తయారు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ రాతి నేలలు బలపాలు తయారీకి అనుకూలంగానే ఉన్నట్లు గుర్తించారు. నేరుగా గనుల నుంచి రాయిని తీసుకొచ్చి యంత్రాలతో బలపాలను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ పరిశ్రమలో ఎక్కువగా మహిళలు ఉపాధి పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం పలకల ఎగుమతి నిలిచిపోవడం, దానికి అనుగుణంగా ఉన్న బలపాల పరిశ్రమలపై కూడా ప్రభావం పడింది. దీంతో మహిళలు ఉపాధి కోల్పోతున్న పరిస్థితి నెలకొంది.
అక్షరాలకు తొలి పరిచయం కల్పించిన పలక ఒక విద్యా సాధనం మాత్రమే కాదు. మార్కాపురం ప్రాంత ప్రజల జీవనాధారం కూడా. ఇప్పటికీ స్థానిక చరిత్రలో ఓ ప్రత్యేక అధ్యాయంగా ఉంది. అలాంటి పరిశ్రమను కాపాడుకోవడం ప్రభుత్వంతో పాటు సమాజం బాధ్యతగా భావించాలని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అందుకోసం మార్కాపురం పలకలను ప్రత్యేక ఉత్పత్తిగా ప్రోత్సహించాలని సూచిస్తున్నారు.
చిన్న పరిశ్రమలకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు, మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు కల్పిచడం ద్వారా మార్కాపురం పలక పరిశ్రమకు ఊపిరి పోయవచ్చని అంటున్నారు. ఐతే, ఈ విషయంపై మార్కాపురం ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణరెడ్డి అసెంబ్లీలో చర్చించారు. సంక్షోభంలో ఉన్న పరిశ్రమపై సీఎం ప్రత్యేక చొరవ చూపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
"ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన పలకల పరిశ్రమ ఈరోజు చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో ఉంది. ఈ ఇండస్ట్రీ మీద ఒకప్పుడు ప్రత్యక్షంగా 20 వేల మంది, పరోక్షంగా 30 వేల మంది, మొత్తం 50 వేల మంది బతికే పరిస్థితి. కానీ ఈరోజు డిమాండ్ తగ్గిపోవడం వల్ల ఇండస్ట్రీనే కనుమరుగయ్యే పరిస్థితి. చాలా మంది వలసలు వెళ్లిపోయారు. ఈరోజు కేవలం రెండు వేల మంది మాత్రమే ఆధారపడి బతికే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ పరిశ్రమని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని గతంలో మేం అసెంబ్లీలో కూడా ప్రస్తావన చేశాం. ఏ రకంగా చేస్తే ఈ పరిశ్రమ నిలబడుతుంది అనే అధ్యయనం ప్రభుత్వం చేసింది."-కందుల నారాయణ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే, మార్కాపురం
ప్రస్తుతం జిల్లా కేంద్రం మార్కాపురంలో పలకల పరిశ్రమలు 25, ఎనామిల్ కంపెనీలు 70 వరకు ఉన్నాయి. ఈ రెండూ పనిచేస్తేనే పూర్తిస్థాయిలో రాత పలక తయారై బయటకు వస్తుంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో కటింగ్, పెయింటింగ్, మోడలింగ్, ఆపరేటర్ అనే 4 విభాగాలు కీలకం. వీటిలో సుమారు రెండు వేల మంది కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. వీరంతా దాదాపుగా మార్కాపురం, పెద్దారవీడు, తర్లుపాడు మండలాలకు చెందిన వారే ఉన్నారు. ఐతే, పలకల పరిశ్రమ పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారడంతో ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా పలకను పక్కన పెట్టి డిజైన్ టైల్స్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
గ్రనైట్స్ నుంచి వస్తున్న చిన్న ముక్కలను అందమైన డిజైన్ టైయిల్స్గా మార్చి మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలతో పాటు ఆర్డర్లపై బెంగళూరు, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ తరహా డిజైన్ టైల్స్కి మార్కెట్లో మంచి గిరాకీ ఉంది. దీంతో ఉన్న ఆ కొద్దిపాటి పలకల పరిశ్రమల యజమానులు అటుగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఫలితంగా పలకల పరిశ్రమ మనుగడే ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
పలక పట్టుకో... బహుమతి తెచ్చుకో...