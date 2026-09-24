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ఇ-నామ్​ పథకం మంచిదే అమలులో అనేక సమస్యలు

మార్కెట్ వ్యవస్థ గత కొన్నేళ్లుగా అద్భుతమైన ప్రగతి సాధిస్తున్నప్పటికీ పలు లోపాలు తలెత్తుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల రైతులకు స్మార్ట్ ఫోన్లు, ఇ-నామ్ యాప్ వాడకం పట్ల సరైన అవగాహన, శిక్షణ లేదు

Many Issues in Implementation of e-NAM Scheme
మార్కెట్​ యార్డుల్లో అనేక సమస్యలతో రైతుల తిప్పులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 8:33 AM IST

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Updated : September 24, 2026 at 8:38 AM IST

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Many Issues in Implementation of e-NAM Scheme : దేశంలో వ్యవసాయ మార్కెటింగ్‌ను ఆధునీకరించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఎలక్ట్రానిక్ - నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ వ్యవస్థ గత కొన్నేళ్లుగా అద్భుతమైన ప్రగతి సాధిస్తున్నప్పటికీ పలు లోపాలు తలెత్తుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా తన పరిధిని విజయవంతంగా విస్తరిస్తున్నా సవాళ్లు కూడా ఎదురవుతున్నాయి. 2016లో మోదీ సర్కారు ప్రారంభించిన ఈ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ ముఖ్య ఉద్దేశం మధ్యవర్తుల ప్రభావం తగ్గించడం ద్వారా రైతులకు పారదర్శకమైన ధరలను అందించడం. అయితే సాంకేతికంగా ఇ-నామ్ దళారీ వ్యవస్థను నిర్మూలించాల్సి ఉన్నప్పటికీ రైతులు మందుస్తు అప్పులు లేదా పాత పరిచయాలు వల్ల కమీషన్ ఏజెంటర్లపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. చాటా చోట్ల వ్యాపారులు, ఏజెంట్లు కుమ్ముక్కై పాత పద్ధతుల్లోనే ట్రేడింగ్ నడిపిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల రైతులకు స్మార్ట్ ఫోన్లు, ఇ-నామ్ యాప్ వాడకం పట్ల సరైన అవగాహన, శిక్షణ లేదు. కేవలం మార్కెట్ ధరలు చూసుకోవడానికి మాత్రమే రైతులు ఈ యాప్ వాడుతున్నారు.

నిబంధనల ప్రకారం ఇ-నామ్‌ విధానంలో ట్రేడింగ్ ముగిసిన ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ కావాలి. కానీ వ్యాపారులు నగదు కొరత లేదా సర్వర్ సమస్యల నెపంతో చెల్లింపులు చేయడానికి 10 నుంచి 15 రోజులు సమయం తీసుకుంటున్నారు. మార్కెట్ యార్డుల్లో ఇంటర్నెట్ సర్వర్ల వేగం మందగించడం, సరిపడా గిడ్డంగులు, క్లీనింగ్, గ్రేడింగ్ యంత్రాలు లేకపోవడం వల్ల వ్యాపార ప్రక్రియ ఆలస్యమవుతోంది. మార్కెట్‌ గేట్‌ దగ్గర నుంచి నాణ్యత పరీక్ష, బిడ్డింగ్, తూకం వేయడం వరకు అంతా ఆన్‌లైన్‌లో జరిగేటప్పుడు సర్వర్ సమస్యలు వస్తే రైతులు రోజంతా మార్కెట్లోనే పడిగాపులు పడాల్సి వస్తోంది. అందువల్ల ఖరీఫ్ మార్కెటింగ్ సీజన్ ఆరంభం కాబోతున్నందున ఇప్పటికైనా క్షేత్రస్థాయిలో ఏఎంసీల్లో ఇ-నామ్ సాంకేతిక సమస్యలు పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కరించాలని నిపుణులు కోరారు.

ఇ-నామ్​ పథకం మంచిదే అమలులో అనేక సమస్యలు - మార్కెట్​లో అధికారుల నిర్లక్ష్యం (ETV Bharat)

''ఇ-నామ్​ పోర్టల్​ని మంచి ఉద్దేశంతో తీసుకువచ్చినటువంటి పథకం. ఎందుకంటే మధ్యదారులను తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇ-నామ్​ వ్యవస్థను పూర్తిగా నెట్​వర్క్​తో కనెక్ట్​ ఉంది. కొత్తగా ఏది మొదలు పెట్టినప్పుడు కొన్ని కష్టాలుంటాయి. కొన్ని దానిలో అవగాహన రహితం కూడా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఆ నెట్​వర్క్​ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి అనే విషయాన్ని రైతుల్లో అవగాహనతో పాటు నమ్మకం కల్పించాలి'' - డాక్టర్ దండ రాజిరెడ్డి, ఉపకులపతి, శ్రీకొండా లక్ష్మణ్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం

ఇ-నామ్​ పోర్టల్​తో అనుసంధానం

దేశవ్యాప్తంగా ఇ-నామ్‌ పోర్టల్‌లో ఒక కోటీ 80 లక్షల మందికి పైగా రైతులు, 2.73 లక్షల మంది వ్యాపారులు, 4,724 రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు నమోదై లావాదేవీలు సాగిస్తున్నారు. ప్రారంభం నుంచి 2026 మార్చి 31వ తేదీ వరకు ఇ-నామ్ ద్వారా సుమారు 13.25 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల వ్యాపారం జరిగింది. ఈ మొత్తం విలువ సుమారు రూ.4.84 లక్షల కోట్లకు పైగా చేరుకుంది. 2024లో రూ.3.19 లక్షల కోట్లు ఉన్న మొత్తం వ్యాపార విలువ కేవలం రెండేళ్లలోనే రూ.4.84 లక్షల కోట్లకు పైగా పెరగడం ఇ-నామ్ వేగవంతమైన వృద్ధి, రైతుల నమ్మకానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇ-నామ్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా 247 రకాల వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధరల సమాచారం ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ తాజా నివేదికల ప్రకారం తెలంగాణలో 207 వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలు ఉండగా ఇప్పటి వరకు 57 ప్రధాన వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలను ఇ-నామ్ పోర్టల్‌తో విజయవంతంగా అనుసంధానించారు.

క్షేత్రస్థాయిలో మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం

దేశవ్యాప్తంగా ఇ-నామ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో నమోదైన మొత్తం వ్యాపారులు, కమీషన్ ఏజెంట్లు, రైతుల్లో 10 శాతం పైగా వినియోగదారులు కేవలం తెలంగాణ నుంచే ఉన్నారు. అంటే భారీ సంఖ్యలో రిజిస్ట్రేషన్లు నమోదయ్యాయి. మొత్తం మీద సాంకేతికత, డిజిటల్ పరిజ్ఞానం అందిపుచ్చుకోవడంలో రైతులు, మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులు చూపిన చొరవ వల్ల దేశంలోనే ఇ-నామ్‌ను విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్న అగ్రగామి రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటిగా కొనసాగుతోంది. అయినా ఇటీవల కాలంలో క్షేత్రస్థాయిలో మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం, అశ్రద్ధ కారణంగా ఇ-నామ్ పనితీరు సరిగా ఉండడం లేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా దేశవ్యాప్తంగా ఈ సమస్య ఉంది. కొన్ని వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డుల్లో వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటల నాణ్యత తనిఖీ చేసే ప్రయోగ శాలలు, తగిన సాంకేతిక పరికరాలు, సిబ్బంది తగినంతగా ఉండటం లేదు. నాణ్యతా నివేదికలు సరిగ్గా రాకపోవడంతో దూరప్రాంత వ్యాపారులు ఆన్‌లైన్​లో బిడ్లు వేయడానికి వెనుకంజ వేస్తున్నారు.

ఇ-నామ్​ ద్వారా ఆన్​లైన్​లో వ్యాపారం సులభతరం

నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ పథకం 23 రాష్ట్రాలు, 4 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో భౌతిక టోకు మార్కెట్లను అనుసంధానించే ఒక ఆన్‌లైన్ వాణిజ్య వేదిక. ఇ-నామ్ ద్వారా వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల పారదర్శక, పోటీతత్వంతో ఆన్‌లైన్‌లో వ్యాపారం సులభతరం చేయడం దీని అసలు లక్ష్యం. ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి దశల వారీగా 1,656 మండీలను ఇ-నామ్‌ పోర్టల్‌లో చేర్చారు. ఈ-నామ్ ప్లాట్‌ఫామ్ పారదర్శకమైన ఆన్‌లైన్ బిడ్డింగ్ ద్వారా రైతులు తమ ఉత్పత్తులను ఎక్కువ మంది కొనుగోలుదారులకు అమ్ముకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. తద్వారా మెరుగైన ధర గురించి వాకబు చేసి తగిన లాభం పొందేందుకు దోహదం చేస్తుంది. ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొనుగోలుదారులను రైతులకు చేరువ చేస్తుంది. పోటీతత్వ ధర కనుగొనడం, అమ్మకం ద్వారా వచ్చిన డబ్బును నేరుగా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ చేయడానికి మంచి వీలు కల్పిస్తుంది. ప్రస్తుతం రాజస్థాన్‌లో రైతుల సౌకర్యార్థం 134 ఇ-నామ్ మండీలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల నాణ్యత అంచనా వేసేందుకు ఏఐ- ఆధారిత, ఏమ్ఎ​ల్​ -ఆధారిత టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు. ఫలితంగా పరీక్షా సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. అయితే క్షేత్ర స్థాయిలో మాత్రం అనేక సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి.

ఇ-నామ్ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ పనుల కోసం సహాయం అందిస్తోంది. ఇ-నామ్ పోర్టల్‌తో అనుసంధానం కావడానికి అవసరమైన మార్కెటింగ్, అనుబంధ మౌలిక సదుపాయాలు బలోపేతం చేసేందుకు రాష్ట్రాలకు ఒక్కో మండి కోసం రూ.75 లక్షల వరకు గ్రాంటుగా సహాయం అందించింది. ఇందులో నాణ్యత నిర్ధారణ ప్రయోగశాలలు, ఎలక్ట్రానిక్ తూనిక సౌకర్యాలు, కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్లు, శుభ్రపరచడం, గ్రేడింగ్, ప్యాకేజింగ్ సౌకర్యాలు, సాఫ్ట్‌వేర్ మౌలిక సదుపాయాలు, కంపోస్ట్ యూనిట్లు వంటివి సమకూర్చింది. అయితే అనేక రాష్ట్రాల్లో అవి నిరుపయోగంగా మారుతున్నాయి.

ఇ-నామ్​ 2.0 ప్రారంభం తర్వాత సాంకేతిక సమస్యలు

తెలంగాణలో ఇ-నామ్ పనితీరు జాతీయ స్థాయిలో అత్యుత్తమంగా ఉందని కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ నివేదించింది. పారదర్శకమైన ట్రేడింగ్, వేగంగా ధరల గుర్తింపు, సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడంలో ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా నిలిచింది. నిజామాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్ ఇ-నామ్ అమలులో దేశంలోనే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచి ప్రధానమంత్రి అవార్డు సైతం గెలుచుకుంది. అయితే వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ విధానంలో సామర్థ్యం, పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం పెంచే లక్ష్యంతో ఈ ఏడాది ఇ-నామ్ 2.0 ప్రారంభించిన తర్వాత అమలు, సాంకేతిక సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ ఏడాది సాఫ్ట్‌వేర్‌ టెక్నాలజీ వర్షన్ మారినందున కొన్ని సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి.

ఇప్పటికైతే సమస్యలు ఎక్కువ లేవు. ఎక్కువ అరెవల్స్​ పెరిగినప్పుడు దాని ఇబ్బందులు తెలుస్తాయి. సమాచారం ప్రకారం కేవలం అభివృద్ధి వరకే ఇచ్చారు. సమస్యలు తీర్చడానికి ఇంకా సాఫ్ట్​వేర్​ ఒప్పందం ఏమి చేయలేదని చెబుతున్నారు. కార్యాచరణ సమస్యలు తీర్చడానికి ప్రత్యేకంగా ఏ సాఫ్ట్​వేర్​ కంపెనీతో టై- అప్​ అయితే కనుక అవి త్వరగా ఇదే అవకాశం ఉంది'' - బొడ్డు శ్రవణ్ కుమార్, కార్యదర్శి, వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ, నిజామాబాద్

ఇ-నామ్​ సేవలు 12 భాషల్లో అందుబాటులో

ఇ-నామ్‌ సేవలు హిందీ, తెలుగు సహా 12 భాషల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మొత్తం 33 వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డుల్లో ఇ-నామ్ అమలవుతోంది. తెలంగాణలో హైదరాబాద్‌, సూర్యాపేట సహా పలు ప్రధాన మార్కెట్‌లలో యార్డుల్లో డిజిటల్ ట్రేడింగ్ విధానం నడుస్తోంది. అయితే క్షేత్రస్థాయిలో తమకు ఎదురవుతున్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయి పోర్టల్ సమన్వయకర్తలతో మాట్లాడుతున్నామని మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. పంట విక్రయాల్లో దళారుల ప్రమేయాన్ని అరికట్టి రైతుల పని సులభతరం చేసే గొప్ప వేదిక ఇ-నామ్‌. అలాంటి విధానంలో ఎదురవుతున్న సమస్యలను అరికట్టి మరింత మెరుగైన సేవలు అందేలా చూడాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

Last Updated : September 24, 2026 at 8:38 AM IST

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