మార్కెట్లో కల్తీ మసాలా దినుసులు - లేబుల్ లేకపోతే కొనకపోవడమే బెటర్!
మరోసారి బట్టబయలైన ఆహార కల్తీ ముఠా వ్యవహారం - హైదరాబాద్లో కల్తీ మసాలా దినుసుల తయారీ - ముగ్గురిని అరెస్టు చేసిన హెచ్-ఫాస్ట్ బృందం - ప్రమాదకర రసాయనాలతో దినుసుల తయారీ
Published : August 7, 2026 at 2:12 PM IST
Manufacture of adulterated spices in Hyderabad : ప్రజల ఆరోగ్యం పట్టదు. ప్రాణాలకు ముప్పు అని తెలిసినా పట్టించుకోరు. తమకు డబ్బు వస్తే చాలు. స్వలాభం కోసం ఇదీ గత కొంతకాలంగా ఆహార పదార్థాల కల్తీ ముఠాలు వ్యవహరిస్తున్న తీరు. వాటిని కల్తీ చేసి నాణ్యమైనవిగా నమ్మిస్తూ మార్కెట్లోకి వదులుతున్నారు. అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, వంట నూనెలు, కారం, గరం మసాలాలు, పాలు ఇలా వేటినీ వదలకుండా కల్తీ చేస్తున్నారు. ఇవేమీ తెలియని జనాలు వాటిని కొని తమ ఆరోగ్యానికి ముప్పు తెచ్చుకుంటున్నారు.
ఇటీవల అనేక కల్తీ ముఠాలు ఇలా పట్టుబడటం పరిస్థితి ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉంది అనే దానికి నిదర్శనం. ఇటీవల హైదరాబాద్ కాటేదాన్ కేంద్రంగా సాగుతున్న మసాలాల కల్తీ రాకెట్ను హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ సర్వైలెన్స్ టీం బయటపెట్టింది. హైదరాబాద్కు చెందిన ముగ్గురు ప్రధాన నిందితులను అరెస్టు చేసి, ఏకంగా 25 వేల 300 కిలోల కల్తీ మసాలా దినుసులను స్వాధీనం చేసుకుంది.
కల్తీ మసాల తయారీ ముఠా ఇందులో వాడుతున్న పదార్థాల జాబితా గురించి దిగ్భాంతికర విషయాలు బయటపడ్డాయి. మధ్యప్రదేశ్, యూపీ నుంచి తెచ్చిన వాము, లవంగాలు, సోంపు వంటి దినుసుల్లో గ్రేడింగ్ మెషిన్తో నాణ్యమైన వాటిని వేరు చేసి వ్యర్థాలను నిల్వ చేస్తారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి సెకండ్ గ్రేడ్, వృథాగా పడేసిన మసాలా దినుసులను తక్కువ ధరకు కొని కాటేదాన్లోని గోదాముకు తరలిస్తారు. మిక్సింగ్ మిషిన్, ప్రమాదకర రసాయనాలు, రంగులు ఉపయోగించి పనికిరాని మసాలా దినుసులను నాణ్యమైనవిగా బోల్తా కొట్టించేలా మార్చేస్తారు.
వస్త్ర పరిశ్రమల్లో దుస్తులకు ఉపయోగించే ఫ్యాబ్రిక్ కలర్స్ను మసాలా దినుసుల తయారీకి ఉపయోగిస్తున్నారు. జుట్టుకు వేసే హెయిర్ డై, బుష్ సింథటిక్ ఆరెంజ్, రెడ్, బ్లూ రంగులు, టాల్కమ్ పౌడర్, రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్తో వాము, జీరా, లవంగాలు, సోంపులను కల్తీ చేస్తున్నారు. వీటిని ఆకట్టుకునేలా ప్యాకింగ్ చేసి మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. ప్రజల ఆరోగ్యానికి పొగ పెడుతూ ఇంత ప్రమాదకరంగా మసాలాలను ఈ ముఠా తయారు చేస్తోంది.
70 క్వింటాళ్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ స్వాధీనం : కల్తీ ఆహార పదార్థాల ముఠాలు పట్టుబడటం ఇదే కొత్త కాదు. ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటివి అనేకం బయటపడ్డాయి. ఈ ఏడాది మార్చిలో హైదరాబాద్లోని అత్తాపూర్లో ప్రమాదకర రసాయనాలతో తయారు చేస్తున్న 70 క్వింటాళ్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను స్వాధీనం చేసుకుని ముగ్గురిని అరెస్టు చేశారు. వీరు తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం గడించడం కోసం ప్రమాదకర శాంటిక్ యాసిడ్, ఎసిటిక్ యాసిడ్, సింధటిక్ ఫుడ్ కలర్, వెల్లుల్లి పొట్టును కలిపి నకిలీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను తయారు చేస్తున్నారు. అది కూడా అత్యంత అపరిశుభ్రంగా, ఈగలు, దుమ్మూ ధూళి మధ్య జరుగుతోంది. ఇలా తయారు చేసిన ప్రమాదకర పేస్ట్ను ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో నింపి హైదరాబాద్ నగరంలోని హోల్సేల్ కిరాణా దుకాణాలకు, కేటరింగ్ సర్వీసులకు సరఫరా చేస్తూ ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఆటలాడుతున్నారు. ఇది మరో ఉదాహరణ మాత్రమే. చెప్పుకుంటూ పోతే ఇలాంటి ముఠాల ఆగడాలకు లెక్కే ఉండటం లేదు.
క్లాత్ డై చేసే కెమికల్స్ను, ఇండస్ట్రియల్ గ్రేడ్ పర్మిట్ కలర్స్ను, అలాగే షైనింగ్ పౌడర్, రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ వేసి మిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా వాళ్లు చాలా డేంజరస్ ఫుడ్తో ఈటబుల్ పాయిజన్ని కూడా దానిలో కలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆవాలు తయారు చేయడంలో రెజెక్టైన్, తక్కువ క్వాలిటీ ఉన్న ఆవాలను కల్తీ చేసి ఫ్యాబ్రిక్ డై, పౌడర్ని మిక్స్ చేస్తున్నారు. ఆ పదార్థం చూడటానికి బాగా కనిపించడానికి కూడా ఇవన్నీ మిక్స్ చేస్తున్నారు. ఇలా తయారీ చేస్తున్న కేసులు చాలా పట్టుకున్నాం. కొందరు వ్యక్తులు ప్రజల ఆరోగ్యానికి నష్టం కలిగిస్తున్నారు. పబ్లిక్ అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుతున్నాను'' - వి.సి.సజ్జనర్, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్
ప్రజల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి వ్యాపారాలు : ఆహార పదార్థాల కల్తీ ముఠాలు ఇంతలా రెచ్చిపోవడానికి ప్రధాన కారణం చట్టాలు పదునుగా లేకపోవడమే. వాటి పరిధి పరిమితంగా ఉంటోంది. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఏకీకృత ఆహార ప్రమాణాలను నిర్దేశించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన ఆహార కల్తీ నిరోధక చట్టం-1954 స్థానంలో ప్రవేశపెట్టిన ఆహార కల్తీ నిరోధక చట్టం-2006 ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ వంటి సంస్థల ఏర్పాటుకు తోడ్పాటును అందించింది. అధికారులకు తనిఖీలు, నమూనాల సేకరణకు చట్టపరమైన అధికారాలను ఇచ్చింది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న సవాళ్లను తట్టుకునేందుకు ఈ చట్ట పరిధి సరిపోవడం లేదు. అందువల్ల ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల చట్టం-2006ను యథాతథంగా కొనసాగిస్తూనే సంఘటిత రూపం దాల్చిన తీవ్రమైన కేసుల్లో నేర న్యాయవ్యవస్థను మరింత బలంగా అనుసంధానం చేయాలి. డబ్బులకు ఆశపడి విషపూరిత పదార్థాలను ఆహారంలో కలిపి ప్రజల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టే కల్తీదారులను కేవలం నాణ్యతా ప్రమాణాల్లో స్వల్ప లోపాలకు బాధ్యులైన సాధారణ విక్రేతలతో చూడరాదు. అందుకు చట్టాలను పటిష్ఠం చేసి కల్తీదారులకు కఠిన శిక్షలు పడేలా చేయాలి.
121.87 టన్నుల ఆహార పదార్థాలు స్వాధీనం : ఆహార కల్తీకి పాల్పడేవారికి విదేశాల్లో కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అమెరికాలోని ఎఫ్డీఏ అమలు చేస్తున్న ఆహార భద్రత ఆధునికీకరణ చట్టం కల్తీ జరగక ముందే అడ్డుకోవడంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఐరోపా సమాఖ్య అమలు చేస్తున్న ఫామ్ టూ ఫోర్క్ విధానం ఆహార సరఫరా చైన్లో పారదర్శకతను బలోపేతం చేస్తోంది. సింగపూర్, చైనా కూడా కల్తీ రుజువైతే భారీ జరిమానాలు, కఠిన శిక్షలు విధిస్తున్నాయి. రాష్ట్ర రాజధాని పోలీసులు కల్తీ ఆహార పదార్థాల కట్టడికి హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ సర్వైలెన్స్ టీం హెచ్-ఫాస్ట్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇది జీహెచ్ఎంసీ ఆహార భద్రతా విభాగంతో కలిసి పని చేస్తుంది. ఏర్పాటైన వంద రోజుల్లోనే హెచ్-ఫాస్ట్ 185 కేసులను నమోదు చేసింది. ఈ కేసుల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన 121.87 టన్నుల ఆహార పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరో 250 కేసులను జీహెచ్ఎంసీ ఆహార భద్రతా విభాగం అధికారులకు అప్పగించింది.
ఈ తేడా కనిపిస్తే పదార్థాల్లో కల్తీ జరిగినట్లు : ఇలాంటి సంస్థలు కల్తీ తయారీదారులపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నా వీరి ఆగడాలు మాత్రం ఆగడం లేదు. ఒకే బ్యాచ్లో తయారైన కల్తీ ఆహారం త్వరగానే వేల ఇళ్లకు, అటు నుంచి ప్రజల శరీరాల్లోకి చేరుతుంది. దీని దుష్ప్రభావాలు కొంతకాలం తర్వాత దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల రూపంలో కనిపిస్తాయి. దీనివల్ల బాధితులు తమ అనారోగ్యానికి అసలు కారణం ఆహారమే అని గుర్తించలేని విషాదకర స్థితి నెలకొంటోంది. ఆహార కల్తీ ముఠాల ఆగడాల నేపథ్యంలో ప్రజలు చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వీటిని గుర్తించవచ్చు.
ప్యాకింగ్ లేకుండా విక్రయించే ఆహార పదార్థాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్యాకెట్పై ఫుడ్ కంట్రోల్ అథారిటీ నంబరు చూసుకోవాలి. తక్కువ ధరకు వస్తుందని ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొనరాదు. డబ్బాల్లో తెచ్చి పోసే పాలు, ప్యాకింగ్ లేని పనీరు, నెయ్యితో జాగ్రత్తలు అవసరం. అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్టు ఎలాంటి లేబుళ్లు లేకుండా ప్లాస్టిక్ కవర్లలో విక్రయిస్తే కొనరాదు. ఇంట్లో వండిన ఆహారం రుచిలో తేడా కనిపిస్తే పదార్థాల్లో కల్తీ జరిగినట్లు గుర్తించాలి. ఆ పదార్థాలను చెక్ చేసి తినకుండా ఉంటేనే మంచిది.
గత నాలుగు నెలల నుంచి హెచ్-ఫాస్ట్ బృందం చాలా బాగా పని చేశారు. కల్తీ ఆహారాన్ని కంట్రోల్ చేయడం, ఎవరైతే కల్తీ చేస్తున్నారో వారిపై దాదాపు 200లకు పైగా కేసులు నమోదు చేశాం. అదేవిధంగా హెచ్-ఫాస్ట్ టీం సుగంధ ద్రవ్యాల కల్తీపై చాలా వర్క్ చేశారు. 12 యూనిట్స్పై రైడ్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో చాలా విస్తుపోయే నిజాలు కూడా బయటికి వచ్చాయి. హైదరాబాద్ పోలీసులు,హెచ్-ఫాస్ట్ టీమ్ నుంచి ప్రజలకు మా విన్నపం. ఆహార పదార్థాల కొనుగోలులో చాలా జాగ్రత్త అవసరం '' - గైక్వాడ్ రఘునాథ్ వైభవ్, టాస్క్ఫోర్స్ డీసీపీ
ప్రజలకు అప్రమత్తత అవసరం : అధికార యంత్రాంగం ఎన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఆహార కల్తీ ఆగడం లేదు. ఇంట్లో వండే ఆహార పదార్థాలే కాదు హోటళ్లలో కూడా కల్తీ బయటపడుతోంది. ఇటీవల కొన్ని హోటళ్లలో నాలుగైదు రోజులుగా నిల్వ చేసిన మటన్, చికెన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటన్నింటికీ ప్రజల నిర్లక్ష్యం కూడా కొంత కారణం అవుతోంది. ఇది మంచిది కాదు. కల్తీని చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తే భావితరాల భవిష్యత్తు దెబ్బతింటుంది అనే వాస్తవాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాలి. ఆహార వ్యాపారులు కూడా సామాజిక బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి. వినియోగదారులు సైతం నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటూ ఇళ్లలోనే కల్తీని సులభంగా గుర్తించేందుకు వీలుగా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ చార్ట్ కిట్ల వినియోగంపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. ఆహార అక్రమాలను ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావాలి. పిల్లలకు ఆహార భద్రతపై పాఠశాల స్థాయి నుంచే అవగాహన కల్పించాలి. ప్రభుత్వాల బలమైన సంకల్పం, వ్యాపారుల నైతిక ప్రవర్తన, క్రీయాశీల ప్రజా చైతన్యం తోడైనపుడే కల్తీలేని సమాజం సాకారం అవుతుంది.
నిమ్స్ సరికొత్త రికార్డు - మూడేళ్లలోనే 1000 రోబోటిక్ సర్జరీ - ఎలా సాధ్యమైందంటే?
హైదరాబాద్ బ్రాండ్ మారుమోగిస్తున్న జీసీసీలు - ఒక్క ఏడాదిలోనే 70కి పైగా సంస్థల ఏర్పాటు