రైతన్నలపై యుద్ధ ప్రభావం - మామిడి రైతులు, గుజ్జు పరిశ్రమలకూ కష్టాలు
గల్ఫ్ దేశాలకు ఆగిపోయిన మామిడి గుజ్జు ఎగుమతులు - 50 పరిశ్రమల్లో పేరుకుపోయిన లక్షల టన్నుల నిల్వలు - రూ.500 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు అంచనా - పంట కొనుగోలుకు ఆసక్తి చూపని పరిశ్రమలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 2:17 PM IST
War Effect On Mango Pulp Industry : పశ్చిమాసియా యుద్ధం ప్రభావం రాష్ట్ర ప్రజలపై పడుతోంది. గల్ఫ్ దేశాలకు మామిడి గుజ్జును ఎగుమతి చేసే చిత్తూరు జిల్లాలోని పరిశ్రమలు వాటిని పండించే రైతుల్ని తీవ్ర నష్టాల పాలు చేస్తోందీ యుద్ధం. ఎగుమతులు ఆగిపోవడంతో దాదాపు 50 మామిడి గుజ్జు పరిశ్రమల్లో లక్షల టన్నుల గుజ్జు నిల్వలు పేరుకుపోయాయి. దీంతో రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లభించే అవకాశం లేక పోగా పరిశ్రమలకు దాదాపు రూ.500 కోట్లు నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని యజమానులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ కష్టకాలంలో ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని వారంతా విన్నవిస్తున్న పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో యుద్ధం కారణంగా చిత్తూరు జిల్లాలో ఏర్పడిన పరిస్థితులను తెలిపేలా మామిడి గుజ్జు పరిశ్రమల యజమానులతో ప్రత్యేక ముఖాముఖి.
యుద్ధప్రభావం పరిశ్రమలపై ఎలా ఉంది?: పరిశ్రమల్లో స్టాక్ ఉండిపోవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. గత సంవత్సరం 2.5 లక్షల టన్నుల వరకు ఉత్పత్తి చేశాం. అందులో 50 వేల టన్నులు దేశంలోని పలు ప్రాంతాలకు పంపిణీ చేశాం. మిగతా రెండు లక్షల టన్నులు విదేశాలకు ఎగుమతి చెయ్యాల్సి ఉండగా దీనిలో సుమారు లక్ష టన్నుల వరకు ఎగుమతి చేశాం. ఇంకా లక్ష టన్నుల నిల్వ ఉంది. యుద్ధం నేపథ్యంలో ఎక్కడికక్కడ ఆగిపోవడంతో అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మొదటిది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఆగిపోతుంది. స్టాక్ ఉండటంతో ఈ సంవత్సరం పంటపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఎంత త్వరగా యుద్ధం ఆగితే అంత మంచిది.
పరిశ్రమల్లో గుజ్జు ఉండిపోవడంతో ఎంత మేర నష్టం కలుగుతుంది? : మా అంచనా ప్రకారం చిత్తూరు జిల్లాలో సుమారు 1 లక్ష టన్నుల గుజ్జు నిల్వ ఉంది. దీని విలువ సుమారు రూ.500 కోట్లు ఉంటుంది. సాధారణంగా పశ్చిమాసియా దేశాలకు చిత్తూరు జిల్లా నుంచి 30 నుంచి 40 శాతం వరకు ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాయి. మామిడిలోని అన్ని రకాల వెరైటీలూ మిడిల్ఈస్ట్కు వెళతాయి. సాధారణంగా జనవరి నెల నుంచి వీటి సరఫరా మొదలవుతుంది. ప్రస్తుతం యుద్ధం కారణంగా కంటైనర్లతో వెళ్లిన నౌకలు తిరిగి వచ్చేశాయి. జిల్లాలోని అన్ని ఫ్యాక్టరీల వద్ద 50 శాతం నిల్వలు ఉన్నాయి. యుద్ధం ముగిస్తే తప్పనిసరిగా కస్టమర్లు వీటిని కొనగోలు చేస్తారు. ఒక వేళ కొనసాగితే స్టాక్ అలానే ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం పంటలు కొనేందుకు ఆసక్తి చూపలేకపోవచ్చు.
యుద్ధ ప్రభావం రైతులపై ఎలా ఉంటుంది?: యుద్ధం కారణంగా మన దేశం నుంచి గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లే షిప్లకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీ సుమారు 5 రెట్లు పెరిగింది. అదనంగా ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జీలనూ 4 నుంచి 5 రెట్లు పెంచారు. సముద్ర తీరం కలిగిన వివిధ దేశాలు వార్ సర్జ్ ఛార్జీ పేరుతో కంటైనర్పైన రెండు వేల డాలర్లు వసూలు చేస్తున్నాయి. షిప్ పరిస్థితి తెలీకున్నా ఈ ఛార్జీలను చెల్లించాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తాయి. వస్తువు ఉత్పత్తికి అయ్యే ఖర్చుకంటే ట్రాన్స్పోర్ట్కు అధికంగా వెచ్చించాల్సి వస్తోంది.
ఆహార పదార్థాలు కావడంతో నిల్వ చేయాలంటే ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. సుమారు ఒక సంవత్సరం లోపల మాత్రమే దీనిని ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలం గడువు దాటితే పూర్తిగా నష్టపోవాల్సి ఉంటుంది. దీనిని రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఆహారంగా వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. మూడో సంవత్సరానికి డిస్పోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో కొత్త పంటల నుంచి పండ్లను సేకరించలేము. దీంతో మామిడి రైతులకు సరైన ధరలు లేక తీవ్రంగా నష్టపోతారు.
రా మెటీరియల్ ఏయే దేశాల నుంచి ఇంపోర్టు అవుతుంది?: ప్యాకింగ్ కోసం ప్రత్యక బ్యాగులను తెచ్చుకుంటాం. వీటిని ఇటలీ, చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇవి మాత్రతే గజ్జు ఎగుమతులకు అనువుగా ఉంటాయి. ఫిబ్రవరికి సంబంధించిన బ్యాగ్లు తీసుకుంటే వారు 30 శాతం అధికంగా వసూలు చేశారు. యుద్ధం ఇంకా కొనసాగితే 2023-24 రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మాదిరిగా ఏ రకంగా ఇబ్బంది పడ్డామే అవే పరిస్థితులు మళ్లీ రానున్నాయి. ఆ సంవత్సరం నష్టాలు భరించలేక అనేక ఫ్యాక్టరీలు మూసివేశారు. పరిశ్రమలకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక భరోశా ఇస్తేనే తప్ప వ్యాపారాలు కొనసాగించలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
