ఏపీకి రూ.9.89 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు - 3 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు
CII Summit 2026: విశాఖలో 2 రోజుల పాటు సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా 303 ఒప్పందాలు చేసుకుంది. ప్రభుత్వం రూ. 9.89 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 3:31 PM IST
ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించాలి. పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయాలి. రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపించాలి. అందుకోసం పెట్టుబడిదారులను ప్రోత్సహించాలి. అదే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది కూటమి ప్రభుత్వం. విశాఖలో జరిగిన 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఆ దిశగా మరో అడుగుపడింది. రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రంగంలో గ్లోబల్ కనెక్ట్ మరింత బలపడింది. ఏపీ సంప్రదాయ పరిశ్రమల నుంచి అత్యాధునిక సాంకేతికత వరకు వ్యవసాయం నుంచి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల వరకు అన్ని రంగాల్లో పురోగతి సాధించేలా కూటమి ప్రభుత్వం పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది. అక్టోబర్ 7 నుంచి 26 వరకు జరిగిన ప్రాంతీయ సదస్సుల్లో 194 ఒప్పందాలు కుదిరాయి. వాటి పెట్టుబడి విలువ రూ.86,522 కోట్లు. ప్రధాన సమ్మిట్తో కలిపి 303 కొత్త ఒప్పందాలు జరిగాయి. మొత్తంగా సుమారు రూ.9.89 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి. ఫలింతగా రాష్ట్రంలో 3,48,309 ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
విశాఖ వేదికగా గురు, శుక్రవారాల్లో జరిగిన 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి సరికొత్త దిశను చూపించింది. ప్రపంచ దిగ్గజ సంస్థలను ఆకర్షించేలా లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, భారీ ఉపాధి అవకాశాలకు బాటలు వేసింది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ఉన్న వనరులు, ఏర్పాటైన పరిశ్రమలు రాష్ట్రాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
దేశంలో ఎయిర్ కండిషనర్ల తయారీకి శ్రీసిటీ ప్రధాన కేంద్రంగా ఎదిగింది. సముద్ర ఆహార ఎగుమతులు, రొయ్యల ఉత్పత్తిలోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్ కీలక స్థానంలో ఉంది. కోకో, పండ్లు, మిర్చి, చేపలు, గుడ్ల ఉత్పత్తి వంటి రంగాల్లో రాణిస్తోంది. వీటికి అనుబంధంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, కోల్డ్ చైన్, ప్యాకేజింగ్ పరిశ్రమలు అభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలున్నాయి. అనంతపురంలోని కియా పరిశ్రమ రాష్ట్రానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపుగా మారింది. అక్కడి నుంచి తయారైన వాహనాలు 90కి పైగా దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఈ తరహా పరిశ్రమలను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
తొలిరోజు 30 అవగాహనా ఒప్పందాలు: పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో కూటమి ప్రభుత్వం దూకుడుగా ముందుకు సాగుతోంది. 2024 జూన్ నుంచి ఇప్పుడు జరిగిన సీఐఐ సదస్సుకు ముందు వరకు 22.60 లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు వచ్చాయని ప్రభుత్వ లెక్కలు చెబుతున్నాయి. వీటిలో 17.20 లక్షల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించింది. 5.90 లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం ప్రారంభమైంది.
ఇక విశాఖ సదస్సులో తొలిరోజు 30 అవగాహనా ఒప్పందాలు జరగగా, 5 ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులతో 1,57,607 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు జరిగాయి. వీటి ద్వారా 52,956 ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. మెగా ఇంజినీరింగ్, రష్మీ మెటలర్జికల్, క్లీన్మాక్స్, యునైటెడ్ టెలికాం, రెన్యూ, వెల్స్పన్, హీరో మోటోకార్ప్, SLN కాఫీ వంటి సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చాయి.
కొత్త రంగాల్లోకి పరిశ్రమలు విస్తరణ: రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ఉన్న పరిశ్రమలు కొత్త రంగాల్లోకి విస్తరించడం సదస్సులో ఆసక్తికర అంశం. వస్త్ర రంగంలో పేరొందిన రేమండ్ ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందు కొచ్చింది. సుమారు 1,200 కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రాజెక్టులతో ఏరోస్పేస్, ఆటో విడిభాగాలు, అపెరల్ పార్క్ రంగాల్లో విస్తరణ దిశగా కార్యకలాపాలు చేపడుతోంది. టేకులోడు, గుడిపల్లి, రాప్తాడు ప్రాంతాల్లో అందుకు సంబంధించిన పనులు జరుగుతున్నాయి. ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ నాయుడుపేటలో 3,293 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో 7 గిగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన సోలార్ సెల్ తయారీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది.
దీంతో దేశీయ సోలార్ సెల్ తయారీ రంగంలో రాష్ట్రానికి ప్రాధాన్యం ఉండనుంది. మచిలీపట్నంలో ఎస్ఎస్డీ పాలిమర్స్ వంటి స్థానిక సంస్థలను క్వాంటం టెక్నాలజీకి అవసరమైన విడిభాగాల తయారీలో భాగస్వామ్యం చేసే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. పెద్ద పరిశ్రమల సరఫరా వ్యవస్థలో స్థానిక ఎంఎస్ఎంఈలకు చోటు కల్పిస్తే కొత్తగా వ్యాపార అవకాశాలు పెరిగే అవకాశముంది.
విద్యుత్ సరఫరాపై సర్కారు దృష్టి: పరిశ్రమల విస్తరణకు అవసరమైన విద్యుత్ సరఫరాపై సర్కారు దృష్టి పెట్టింది. సెమీకండక్టర్లు, డేటా సెంటర్లు, తయారీ పరిశ్రమలకు నిరంతరాయంగా కరెంట్ అందించాలి. డిమాండ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని సౌర, పవన, పంప్డ్ స్టోరేజ్, బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ రంగాల్లో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తోంది ప్రభుత్వం. 2028 నాటికి విద్యుత్ అవసరాలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. పగటి పూట ఉత్పత్తయ్యే సౌర విద్యుత్ను నిల్వ చేసి రాత్రివేళల్లో వినియోగించేలా 2029 నాటికి 25 గిగావాట్ అవర్స్ బ్యాటరీ నిల్వ సామర్థ్యాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ నేపథ్యంలోనే క్లీన్మాక్స్ సంస్థ నుంచి పునరుత్పాదక ఇంధనం, విద్యుత్ పంపిణీ, పంప్డ్ స్టోరేజ్, డేటా సెంటర్ పార్క్ వంటి ప్రాజెక్టులకు సీఐఐ సదస్సులో పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి. రిసాల్వెన్ సంస్థతో విండ్-సోలార్ హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్టులపై చర్చలు జరిగాయి. ఆర్చియన్ కెమికల్స్ జింక్-బ్రోమైడ్ బ్యాటరీ గిగాఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చాయి. అలాగే, జపాన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్తో అనంతపురం లేదా విశాఖ సమీపంలో పారిశ్రామిక క్లస్టర్ ఏర్పాటుపై సదస్సులో చర్చలు జరిగాయి. అమరావతిలో ఏపీ-జపాన్ బిజినెస్ సమ్మిట్ నిర్వహణ ప్రతిపాదన ప్రస్తావనకు వచ్చింది. రష్యాతో రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ రంగంలో ప్రత్యేక కారిడార్ అభివృద్ధికి సహకారం కోరడం ద్వారా కీలక ఖనిజాల సరఫరా వ్యవస్థలోనూ రాష్ట్రం అవకాశాలను అన్వేషిస్తోంది.
పరిశ్రమల ఉత్పత్తులను దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు చేర్చాలంటే రవాణా, లాజిస్టిక్స్ వ్యవస్థను విస్తరించాలి. రాష్ట్రంలో 6 పోర్టులు ఉండగా, మరో 4 గ్రీన్ఫీల్డ్ పోర్టుల నిర్మాణం జరుగుతోంది. రామాయపట్నం, మూలపేట, మచిలీపట్నం, కాకినాడ గేట్వే పోర్టులు అందుబాటులోకి వస్తే సరకు రవాణా సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. 3 నౌకా నిర్మాణ క్లస్టర్లు, 7 కొత్త ఫిషింగ్ హార్బర్ల ఏర్పాటుకూ ప్రణాళికలున్నాయి. భోగాపురం ఇంటర్నేషన్ ఎయిర్పోర్టు, రైల్వే అనుసంధానం, రహదారులు, హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ల అభివృద్ధి పారిశ్రామిక రవాణాకు తోడ్పడనున్నాయి.
ఉత్పత్తులకు అవకాశాలు కల్పించే దిశగా అడుగులు: పెట్టుబడుల ప్రయోజనాలు రైతులు, మహిళా సంఘాలు, చిన్న వ్యాపారులకు చేరేలా అనుసంధాన వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయడంపైనా సీఐఐ సదస్సులో దృష్టి పెట్టారు. మోండెలీజ్ సంస్థతో కోకో మిషన్ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు ముందుంచారు. శ్రీసిటీలో 1,800 కోట్ల రూపాయలతో చాక్లెట్ తయారీ యూనిట్ విస్తరణ స్థానికంగా కోకో సాగు పెంచి రైతుల నుంచి నేరుగా ముడిసరుకు సేకరించాలని ప్రతిపాదించారు. ఏటా 10 వేల హెక్టార్లలో కోకో సాగు విస్తరణ, 2040 నాటికి 50 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తి లక్ష్యంగా ప్రణాళిక రూపొందించారు.
తిరుపతిలోనూ కోకో పరిశోధన, అభివృద్ధి కేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నారు. వాల్మార్ట్, ఫ్లిప్కార్ట్ సరఫరా వ్యవస్థల్లో స్వయం ఏపీ, లేపాక్షి బ్రాండ్ల ఉత్పత్తులకు అవకాశాలు కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఎంఎస్ఎంఈలు, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల ఉత్పత్తులను విస్తృత మార్కెట్లకు చేర్చేందుకు సీఐఐ సదస్సులో వివిధ సంస్థలతో చర్చలు జరిగాయి. అరకు కాఫీని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు తీసుకెళ్లేందుకు ఎస్ఎల్ఎన్ కాఫీతో సంప్రదింపులు జరిగాయి.
పెట్టుబడులకు భరోసా కల్పించేలా రక్షణ చట్టం: విశాఖ సదస్సులో భాగంగా పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంతో పాటు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రత్యేక టెక్ పార్క్, ఉచిత భూమి, ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తామని ప్రకటించింది. మహిళా శ్రామిక శక్తి భాగస్వామ్యాన్ని35.8% నుంచి 50 శాతానికి పెంచడం, డ్వాక్రా సంఘాల్లోని 1.13 కోట్ల మంది మహిళల ఆర్థిక శక్తిని, పరిశ్రమలు, వ్యాపారాలతో అనుసంధానించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
పీ4 కార్యక్రమంలో పారిశ్రామిక సంస్థలు భాగస్వాములై పేద కుటుంబాల ఆర్థికాభివృద్ధికి తోడ్పడాలని ప్రభుత్వం కోరుతోంది. ఈ క్రమంలోనే సీఎం చంద్రబాబు పెట్టుబడిదారులకు భరోసా కల్పించేలా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రభుత్వాలు మారినా పెట్టుబడులకు రక్షణ కల్పించేలా చట్టాలను తీసుకొస్తామని ప్రకటించారు. శాసనసభలో బిల్లు ఆమోదించాక, కేంద్రానికి పంపుతామని తెలిపారు. పారిశ్రామిక రాయితీల చెల్లింపులకు ఎస్క్రో ఖాతా విధానం అమలు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.
"రాష్ట్రాంలో మీరు ఏ పెట్టుబడి పెట్టినా, అవి ఉత్తమైనవిగా నిలిచిపోనున్నాయి. మంచి లాభాలు వస్తాయి. మీకు ఎటువంటి సమస్య ఉండదు. మీకు భరోసా ఇవ్వడానికి అన్ని విధాలుగా కృషి చేస్తున్నాం. ఈరోజు నుంచి ఎస్ర్కో విధానంలో డబ్బులన్నీ మీ ఖాతాల్లోకి జమ అవుతాయని హామీ ఇస్తున్నాం. పెట్టుబడుల రక్షణ చట్టం కూడా తీసుకొస్తున్నాం" - సీఎం చంద్రబాబు
విశాఖ సదస్సులో పెట్టుబడల రాకతో ఐటీ, డేటా సెంటర్ల కేంద్రంగా విశాఖ ఎదిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాగ్నిజెంట్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కావడం, 25 వేల మందికి ఉపాధి కల్పించేలా శాశ్వత క్యాంపస్ ప్రణాళిక ముందుకు సాగడం కీలక పరిణామం. టీసీఎస్ రాకతో ఐటీ రంగంలో మరిన్ని సంస్థలకు మార్గం సుగమం కానుంది. గూగుల్ ఏఐ హబ్ కోసం ప్రకటించిన భారీ పెట్టుబడి ప్రతిపాదనతో విశాఖ నగరం అంతర్జాతీయ సంస్థల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. గిగావాట్ స్థాయి డేటా సెంటర్ క్యాంపస్, అంతర్జాతీయ సబ్సీ కేబుల్ గేట్వే ప్రణాళికలూ ఇందులో కీలకం కానున్నాయి. వీటితో పాటు అమరావతిలో క్వాంటం కంప్యూటింగ్, తిరుపతిలో సెమీకండక్టర్ చిప్ డిజైన్ కేంద్రం ఏర్పాటుపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఈ ప్రాజెక్టులు కార్యరూపం దాలిస్తే ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల రంగాల్లో నైపుణ్యం కలిగిన యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అది రాష్ట్రాభివృద్ధికి ఎంతో దోహదం చేయనుంది.
పెట్టుబడుల ఆకర్షణతో పాటు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ద్వారా అనుమతులు, భూమి, ప్రోత్సాహకాలను వేగంగా అందించాలన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఐదేళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందుకోసం నైపుణ్యాభివృద్ధి, విద్యా సంస్థల అనుసంధానం, హెల్త్కేర్, నర్సింగ్ రంగాల్లో శిక్షణపై దృష్టి సారిస్తోంది. మహిళలకు ఉపాధి, పిల్లల సంరక్షణ సదుపాయాలు, చిన్న వ్యాపారాలకు మార్కెట్ అవకాశాలను సృష్టిస్తోంది. మొత్తంగా 2035 నాటికి రాష్ట్రాన్ని అన్నిరంగాల్లో పురోగతి సాధించేలా అన్ని చర్యలూ తీసుకుంటోంది కూటమి ప్రభుత్వం. ఈ దిశగా విశాఖ సీఐఐ సదస్సులో తమ ఆలోచనలు అన్నింటినీ సంస్థలకు వివరించింది.
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