హైదరాబాద్ బ్రాండ్ మారుమోగిస్తున్న జీసీసీలు - ఒక్క ఏడాదిలోనే 70కి పైగా సంస్థల ఏర్పాటు
ఇటీవల హైదరాబాద్ వేదికగా జీసీసీ కాన్క్లేవ్ - నగరాన్నే ఎంచుకుంటున్న దిగ్గజ సంస్థలు - ఐటీతో పాటు జీసీసీల అభివృద్ధి వేగవంతం - జీసీసీల ద్వారా లక్షలాది మందికి ఉద్యోగాలు
Published : August 3, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : August 3, 2026 at 5:08 PM IST
Hyderabad Became New GCC Hub : గ్లోబల్ కేపబులిటీ సెంటర్స్. బడా సంస్థలన్నీ ఇప్పుడు వీటిపైనే దృష్టి పెడుతున్నాయి. అంతర్జా తీయంగా తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించుకునేందుకు వీటినే బెస్ట్ ఆప్షన్గా ఎంచుకుంటున్నాయి. ఐటీ హబ్గా ఉన్న హైదరాబాద్లోనూ జీసీసీల ఏర్పాటు జోరందుకుంటోంది. ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలుండటం, నైపుణ్యం ఉన్న మానవ వనరులు లభించడం వల్ల పలు అంతర్జాతీయ స్థాయి కంపెనీలు ఇక్కడ జీసీసీలు ఏర్పాటుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి.
ఆసక్తి చూపుతున్న దిగ్గజ సంస్థలు : ఇప్పటి వరకు అమెరికాకు చెందిన పలు కంపెనీలు తమ సేవలను ఔట్ సోర్సింగ్కు ఇచ్చి పనులు చేయించుకునేవి. కానీ ఇప్పుడు నేరుగా తమ బ్రాంచ్లను ఆయా ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసి వాటి ద్వారా సేవలు అందిస్తున్నాయి. వాటినే ఇప్పుడు గ్లోబల్ కేపబులిటీ సెంటర్లుగా పిలుస్తున్నారు. ఇప్పటికే డెలాయిట్ కంపెనీ జీసీసీ ద్వారా భారత్లో సేవలను విస్తరించింది. ఇప్పుడు ఒరాకిల్ కూడా హైదరాబాద్లో ఓ బ్రాంచ్ ఏర్పాటు చేసి కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తోంది. ఈ రెండు సంస్థలే కాదు. దిగ్గజ సంస్థలన్నీ హైదరాబాద్లో గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకొస్తున్నాయి.
ఈ కారణాలతోనే ఏర్పాటుకు ఆసక్తి : హైదరాబాద్లో ఐటీ రంగం ఎంతో విస్తరించింది. దీనికి కారణం ఇక్కడ అంతర్జాతీయ మౌలిక సదుపాయాలుండటమే. బెంగళూరు, ముంబయి, పుణే, దిల్లీ లాంటి నగరాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ నిర్వహణ వ్యయం తక్కువగా ఉండటం మరొక కారణం. అంతే కాకుండా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ఔటర్ రింగ్రోడ్ మీదుగా ఎక్కడి నుంచైనా దాదాపు గంటలోపే చేరుకునే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్కు పశ్చిమాన ఐటీ కారిడార్ ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది. ఇక్కడ ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ కంపెనీలు తమ కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నాయి. కేవలం ఐటీ కంపెనీలే కాకుండా, ఫార్మా, బయోటెక్నాలజీ, బ్యాంకింగ్, రిటైల్ రంగ కార్పొరేట్ కార్యాలయాలు ఇక్కడ కొనసాగుతున్నాయి. మెట్రోలో సులభంగా నగరంలోని ప్రధాన ప్రాంతాలకు గంటలోపే చేరుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది. వారాంతాల్లో సేద తీరేందుకు హైదరాబాద్ మహానగర పరిసరాల్లోనే రిసార్టులతో పాటు ఎన్నో సందర్శనీయ స్థలాలున్నాయి. ఇలా పలు సౌకర్యాలుండటం వల్ల అంతర్జాతీయ కంపెనీలు తమ జీసీసీల ఏర్పాటుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.
ఒక్క ఏడాదిలోనే 70 జీసీసీలు : హైదరాబాద్లో జీసీసీల ఏర్పాటు క్రమంగా పెరుగుతోంది. గతేడాది ఏకంగా 70కి పైగా గ్లోబల్ కేపబులిటీ సెంటర్లు ఏర్పాటయ్యాయి. ఇందులో గోల్డ్ మెన్ సాక్స్, ఫెడెక్స్, టీజెఎక్స్, స్టెల్లాంటిస్, లండన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, బ్రిస్టల్ మైయర్ స్క్విబ్, ఇన్ స్పైర్ బ్రాండ్ జీసీసీలు ఉన్నాయి. ఎలీ లిల్లీ, మెక్ డొనాల్డ్స్, మారియట్ ఇంటర్నేషనల్ లాంటి కంపెనీలు తమ బ్రాంచ్లను ఏర్పాటు చేశాయి. అంతే కాకుండా రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన పరిశోధనాభివృద్ధి కూడా హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఊపందుకుంది. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపయోగపడే ఎన్నో కంపెనీలూ ఇక్కడ ఏర్పాటవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఐటీ రంగంలో 10 లక్షల మంది ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారు. ఇందులో జీసీసీల్లో పని చేసే వారి సంఖ్య దాదాపు 2 లక్షల వరకు ఉంది.
ఆర్థికంగానూ ఎన్నో ప్రయోజనాలు : జీసీసీలకు పొరుగు సేవలందించే కంపెనీలు కూడా భారీగా ఏర్పాటవుతున్నాయి. దీనివల్ల ఆయా కంపెనీల్లోనూ ఉద్యోగాలు లభిస్తున్నాయి. రాష్ట్రం నుంచి ఏటా లక్ష మందికి పైగా గ్రాడ్యుయేట్ పట్టాలు పొందుతున్నారు. వీళ్లలో కంపెనీలకు అవసరంగా నైపుణ్యాలు పెంపొందించేలా ప్రభుత్వం పలు శిక్షణా కార్యక్రమాలు రూపొందించింది. వీటిలో శిక్షణ పొందిన యువతీ యువకులు ఆరంకెల జీతంతో ఉద్యోగం సంపాదిస్తున్నారు. దీనివల్ల మార్కెట్లో నగదు చలామణి పెరిగేందుకు వీలవుతోంది. అంటే ఆర్థికంగానూ జీసీసీల ఏర్పాటు ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలిగిస్తోంది.
"నైపుణ్యం గల యువత మన వద్ద ఉన్నారు. అనేక చిన్న సంస్థలు కూడా దేశంలో తమ కార్యకలాపాలను, సేవలను ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాయి. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో వారి బ్రాంచ్లు ఏర్పాటుచేసేందుకు సంస్థలన్నీ ముందుకు వస్తున్నాయి" - శేషాద్రి వంగల, ఐఫిన్ గ్లోబల్ గ్రూప్ ఛైర్ పర్సన్
20 శాతం జీసీసీలు హైదరాబాద్లోనే : ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 2 వేలకు పైగా జీసీసీలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో 400 వరకు జీసీసీలు ఉన్నాయి. భారత్లో మానవ వనరుల నైపుణ్యం అధికంగా ఉండటం వల్ల పలు అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఇక్కడ జీసీసీల ఏర్పాటుకు ముందుకు వస్తున్నాయి. దేశంలో ఏర్పాట వుతున్న జీసీసీల్లో సగానికి పైగా హైదరాబాద్ కే వస్తుండటం చెప్పుకోదగ్గ విషయం. ఇప్పటికే బెంగళూర్, ముంబయి, పుణె లాంటి నగరాల్లో భారీ సంఖ్యలో కంపెనీలున్నాయి. అక్కడ నిర్వహణ వ్యయం ఎక్కువ. అంతే కాకుండా లీజు, అద్దెలు కూడా ఆకాశాన్నంటాయి. కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా హైదరాబాద్తో పోలిస్తే అధికంగా ఉంటుంది.
వీటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని జీసీసీలు, ఐటీ కంపెనీలు ఇక్కడ తమ కార్యాలయాల ఏర్పాటుకు ముందుకు వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం కూడా అంతర్జాతీయ కంపెనీల ఏర్పాటుకు ఆహ్వానం పలుకుతోంది. పలు రాయితీలు కల్పిస్తోంది. సులభంగా అనుమతులు ఇస్తోంది. పన్నెండేళ్ల వ్యవధిలో ఐటీ రంగం ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తోంది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం తగిన సౌకర్యాలు కల్పిస్తుండటం వల్ల పలు కార్పొరేట్ కంపెనీలు ముందుకు వస్తున్నాయి.
"జీసీసీ అనేది కేవలం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్కు మాత్రమే కాదు. సంస్థ వాటి అవసరాలకు అణుగుణంగా ప్రపంచ దేశాలకు సేవలందించేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి. మనం భారత్లో ఉంటూనే ప్రపంచ దేశాలకు సేవలను అందిస్తున్నాం. ఈ సంస్థలు భారత్లో అనేక చోట్ల వస్తున్నాయి. గత సంవత్సరం నుంచి హైదరాబాద్ జీజీలకు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రముఖ ప్రాంతంగా నిలిచింది" - సురేశ్ కుమార్, నెటీ సాఫ్ట్వేర్ కన్సల్టెంట్స్
ఆశించిన మేర ఉపాధి అవకాశాలు : అంతర్జాతీయ కంపెనీలకు సేవలందించేందుకు పలు స్థానిక కంపెనీలు కూడా ఏర్పాటవుతుండడం మరో కీలక విషయం. ఆయా కంపెనీలకు క్వాలిటీ సెల్ తరహాలో ఐటీ సర్వీసులను అందిస్తున్నాయి. ఓ వైపు ఐటీ కంపెనీలు, మరోవైపు జీసీసీలు, వాటిని అనుబంధంగా చిన్న కంపెనీలు ఏర్పాటవుతుండటం వల్ల యువతకు ఆశించిన మేర ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్ బ్రాండ్ను పెంచేలా : ఇప్పటి వరకూ ఐటీ హబ్గా ఉన్న హైదరాబాద్ ఇప్పుడు జీసీసీలకూ కేంద్రంగా మారు తోంది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ విధానంలో ప్రభుత్వం అనుమతులు అందించడం, ఆయా సంస్థలు ఇక్కడ కార్యకలాపాలు విస్తరించేందుకు అనువైన వాతావరణం ఉండడం వల్ల జీసీసీల సంఖ్య పెరుగుతోంది. రానున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్ బ్రాండ్ను పెంచే విధంగా దిగ్గజ సంస్థల గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లు ఏర్పాటవుతాయని ప్రభుత్వం చాలా ధీమాగా చెబుతోంది. అటు ఐటీ రంగ నిపుణులు కూడా ఇవే అంచనాలతో ఉన్నారు.
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