అడుగడుగునా ఆటంకాలే - దిగుబడి వచ్చినా అమ్ముకోలేకపోతున్న రైతన్నలు

పంట అమ్ముకోవడంలో అనేక తంటాలు - రాష్ట్రంలో పెరిగిన మొక్కజొన్న విస్తీర్ణం - గతేడాదితో పోలిస్తే రెట్టింపు స్థాయిలో సాగు - మొన్నటిదాకా ఒక రేటు ఇప్పుడు ఒక రేటు

Maize Problems In Andhra Pradesh
Maize Problems In Andhra Pradesh (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 2:18 PM IST

Maize Problems In Andhra Pradesh : ఆరుగాలం శ్రమించి పంటలు పండించే అన్నదాతలకు అడుగడుగునా గండాలే అన్నట్లు తయారైంది పరిస్థితి. ఎన్నో కష్టాలకోర్చి మంచిగా పంట దిగుబడి సాధించినప్పటికీ వాటిని అమ్ముకోవడానికి రైతులు పడుతున్న అవస్థలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. మార్కెట్లు, రవాణా, మద్దతు ధర, దళారులు ఇలా అన్నిచోట్లా ఆటంకాలే. పంట దిగుబడి బాగా వచ్చిందనే సంతోషం కంటే సరైన ధరకు అమ్ముకోలేక పోతున్నామనే నిరాశే మిగులుతోంది వారికి.

ముఖ్యంగా గుంటూరు జిల్లాలో మొక్కజొన్న రైతులు ప్రస్తుతం ఈ తరహా సమస్యలు ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటున్నారు. గతేడాది మంచిధర, మార్కెట్ సదుపాయం వంటివి ఉండటంతో ఈసారి చాలామంది మొక్కజొన్న పంట అధికంగా వేశారు. కానీ, గతేడాదికి ఈ ఏడాదికి మధ్య కొనుగోళ్లు, ధరలో భారీ వ్యత్యాసం ఏర్పడింది. దీంతో అన్నదాతలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మొక్కజొన్నకు మద్దతుధర ప్రకటించినా దాని ఫలితాలు తమకు అందడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రాష్ట్రంలో మొక్కజొన్న రైతుకు మద్దతు ధర కష్టాలు - పంట అమ్ముకోవడంలో రైతులకు అవస్థలు (ETV Bharat)

విక్రయించే సమయానికి ఆశలు అడియాసలు : ఇన్నిరోజులు పడిన కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుందని ఆశపడ్డారు గుంటూరు జిల్లా మొక్కజొన్న రైతులు. కేంద్రం ప్రభుత్వం కూడా మద్దతు ధర ప్రకటించడంతో సంతోషపడ్డారు. గతేడాదికి మించిన లాభాలు ఉంటాయని ఎంతో మురిసిపోయారు. అందుకే, ఈ సారి రెట్టింపు స్థాయిలో మొక్కజొన్న పంట వేశారు. తీరా విక్రయించే సమయానికి వారి ఆశలన్నీ అడియాశలు అయ్యాయి. కనీస మద్దతు ధర, వ్యాపారులు కొనుగోలు చేసే ధరకు భారీ వ్యత్యాసం ఏర్పడింది. దీంతో మొక్కజొన్న రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పెద్దఎత్తున ఇథనాల్‌ ఉత్పత్తి కొనుగోలు : గతంతో పోలిస్తే రాష్ట్రంలో మొక్కజొన్న విస్తీర్ణం బాగా పెరిగింది. ఐదారేళ్లుగా ఏ మెట్ట పంట వేసినా రైతులకు నష్టాలే ఎక్కువ. పత్తి, పొగాకు, మిరప, కంది సహా అన్ని పంటలకూ గిట్టుబాటు ధరలు దక్కక పెట్టుబడులు కోల్పోయిన రైతులు మొక్కజొన్న వైపు మొగ్గు చూపారు. గతేడాది క్వింటాలుకు 2 వేల రూపాయలకు పైగా ధర దక్కింది. దీంతో అధికశాతం రైతులు రబీలో ఈ పంట సాగుకే ఆసక్తి చూపారు. గతంలో మొక్కజొన్నను పౌల్ట్రీ అవసరాలకు అధికంగా ఉపయోగించేవారు. కొన్నేళ్లుగా ఇథనాల్‌ ఉత్పత్తికి సైతం పెద్దఎత్తున కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీంతో ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ అనే తేడా లేకుండా అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ సాధారణానికి మించి పెద్దఎత్తున సాగు చేశారు.

4.85 లక్షల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న విస్తీర్ణం : రాష్ట్రంలో రబీలో మొక్కజొన్న సాధారణ విస్తీర్ణం 4.85 లక్షల ఎకరాలు. కానీ, ఏకంగా 12.55 లక్షల ఎకరాలు సాగైంది. ఇది సాధారణ విస్తీర్ణం కంటే 158% అధికం. దేశవ్యాప్తంగా 11.76% మాత్రమే. జిల్లాలవారీగా చూస్తే కడపలో 685%, కర్నూలు 531%, ప్రకాశం 473%, నంద్యాల 426%, పల్నాడు 371%, అనంతపురం 326%, ఎన్టీఆర్‌ 228%, విజయనగరం 137%, శ్రీకాకుళం 120%, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 117% అధికంగా సాగైంది. అంటే ఏ స్థాయిలో మొక్కజొన్న పంట వేశారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

31,680 హెక్టార్లలో మెుక్కజొన్న : ఉమ్మడి గుంటూరులో కూడా మొక్కజొన్న భారీగానే సాగైంది. ఈ ఏడాది రబీలో 31,680 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో మెుక్కజొన్న వేశారు. అత్యధికంగా పొన్నూరు నియోజకవర్గంలో 40 వేల ఎకరాల్లో మెుక్కజొన్న పండించారు. బాపట్ల జిల్లా పరిధిలో 48,236 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో పల్నాడు జిల్లాలో పరిధిలో 53,631 హెక్టార్లలో పంట సాగు చేశారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా చూస్తే రికార్డు స్థాయిలో 3.33 లక్షల ఎకరాల్లో మెుక్కజొన్న సాగు చేయగా ఎకరాకు సగటున 30 నుంచి 35 క్వింటాలు దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయ అధికారులు అంచనా వేశారు. బిస్కెట్లు, కార్న్‌ పరిశ్రమలు పెరగడం, ఇథనాల్‌కు సైతం ప్రధాన వనరుగా మెుక్కజొన్న ఆధారం కావడంతో సాగు విస్తీర్ణం బాగా పెరిగింది.

కేంద్రం 2,400 రూపాయల మద్దతు ధర ప్రకటించింది కూడా. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ, కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయక పోవడంతో దళారులు క్వింటా 1600 నుంచి 1700 లకే కొనుగోలు చేస్తున్న పరిస్థితి. దీంతో ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న అన్నదాతలకు మద్దతు ధర దక్కక నష్టపోతున్నారు. 2నెలల కిందట క్వింటా 2,100 రూపాయలు పలికిన మొక్కజొన్న ప్రస్తుతం 1,700 లకు పడిపోయిందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

దాణాలలో ప్రధాన ముడి సరుకు మొక్కజొన్న: మొక్కజొన్న ఆహార పంటగానే కాక పశువులు, కోళ్లకు దాణాలలో ప్రధాన ముడి సరుకుగా వాడుతున్నారు. స్వీట్ కార్న్, బేబీ కార్న్, పాప్ కార్న్, కార్న్ సిరప్, మందులు, రంగులతో పాటు పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులో వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో పాటు గతేడాది ప్రభుత్వ సంస్థ మార్క్‌ఫెడ్‌తో సంబంధం లేకుండానే బహిరంగ మార్కెట్‌లో మొక్కజొన్నకు మంచి ధర పలికింది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు రైతులకు శాపంగా మారాయి. క్వింటాకు దాదాపు 700 నుంచి 900 రూపాయల వరకు నష్టపోవాల్సిన పరిస్థితి. మరోవైపు రాష్ట్రంలో సుమారు 42.06 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మొక్కజొన్న దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంకా 14.26 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పంట కోత దశలో ఉంది. సకాలంలో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా పంట కొనుగోలు చేయకపోతే రైతులు మరింత నష్టపోయే అవకాశం ఉందని రైతు సంఘాల నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

శీతల గోదాముల్లో పంట : ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మద్దతు ధరకు, మార్కెట్లో వ్యాపారులు కొనుగోలు చేస్తున్న ధరలకు భారీ వ్యత్యాసం ఉంది. దీంతో చాలామంది రైతులు పంట విక్రయించడం కంటే నిల్వ చేయడానికి మెుగ్గు చూపుతున్నారు. గుంటూరు, ప్రత్తిపాడు, పెదనందిపాడు, పర్చూరు తదితర ప్రాంతాల్లోని రైతులు పంటను శీతల గోదాముల్లో దాచుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మద్దతు ధర 2400 రూపాయలకు వచ్చినప్పుడు పంటను విక్రయించాలని చూస్తున్నారు. అయితే సర్కారు త్వరగా కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టి రైతుల నుంచి మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయకపోతే ఆ భారం కూడా అన్నదాతలపై పడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరిగిన తరుణంలో పంట నిల్వలు రైతులకు మరింత ఆర్థిక భారంగా మారనున్నాయి. దీంతో కొందరు రైతులు పెట్టుబడికి తెచ్చిన అప్పులకు వడ్డీలు పెరిగిపోవడంతో తక్కువ ధరకే పంట అమ్ముతున్నారు.

కేంద్రానికి సీఎం చంద్రబాబు లేఖ : మొక్కజొన్న విక్రయాలు, నష్టాల నేపథ్యంలో రైతులను ఆదుకోవాలని కేంద్రానికి సీఎం చంద్రబాబు లేఖ రాశారు. 2025-26 రబీ సీజన్‌కు సంబంధించిన పంటను వెంటనే కొనుగోలు చేయాలని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. మొక్కజొన్న రైతులకు ధరల వ్యత్యాస చెల్లింపు పథకాన్ని వర్తింప చేయాలని విన్నవించారు. PM-ఆశా కింద ధరల వ్యత్యాసాన్ని నేరుగా రైతులకు చెల్లించాలని కోరారు. ఇదే విషయంపై కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్‌కి ఎంపీ పురందేశ్వరి కూడా లేఖ రాశారు.

మొక్కజొన్న రైతులకే కాదు మిగతా పంటల రైతులకు కూడా ప్రతిసారి తరహా సమస్యలు షరామమూలే అన్నట్లు తయారైంది పరిస్థితి. ఈ విషయంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తగు తర్యలు తీసుకోవాలనేది నిపుణుల సూచన. పంట వేయడం నుంచి అమ్ముకునే వరకు విత్తనాలు, ఎరువులు, రవాణా, మార్కెట్‌, మద్దతు ధర విషయాలపై దృష్టి సారించాలని కోరుతున్నారు.

మొక్కజొన్న రైతులకు దక్కని మద్దతు ధర - మరి గట్టెక్కేదెలా?

విద్యుత్ వైర్లపై పడిన కొబ్బరిమట్ట - 15 ఎకరాల మొక్కజొన్న పంట అగ్నికి ఆహుతి

