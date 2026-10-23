మహేంద్రతనయ వడివడిగా - శరవేగంగా ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ పనులు
Mahendratanaya Offshore Reservoir Works :మహేంద్రతనయ ఆఫ్ షోర్ పరిస్థితి మారిపోయింది. ఎలాగైనా సరే వేగంగాఈ ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలన్న సంకల్పంతో ఉంది. ప్రభుత్వం జలయజ్ఞంలో భాగంగా ఇది రూపుదిద్దుకుంటోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 2:40 PM IST
Mahendratanaya Offshore Reservoir Works : మహేంద్రతనయ ఆఫ్ షోర్ రిజర్వాయర్. ఎంతో మంది రైతుల ఏళ్లనాటి కల. 2008లో శంకుస్థాపన అయినా ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు పెండింగ్లోనే ఉండిపోయింది ఈ ప్రాజెక్ట్. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అయితే తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురైంది. ఇన్నేళ్లకు ఈ ప్రాజెక్ట్లో కదలిక వచ్చింది. కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో పరిస్థితి మారిపోయింది. ఎలాగైనా సరే వేగంగాఈ ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలన్న సంకల్పంతో ఉంది. ప్రభుత్వం జలయజ్ఞంలో భాగంగా ఇది రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్కు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు అవసరమైన నిధులు మంజూరు చేశారు. ప్రస్తుతానికి ఈ నిర్మాణ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఫలితంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా రైతుల్లో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి.
శరవేగంగా ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ పనులు : శ్రీకాకుళం జిల్లా రైతులకు జీవధార. పలాసకు జీవనరేఖ. వెనకబడిన ప్రాంతాలకు కొత్త ఊపిరి. మహేంద్రతనయ ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్ స్వరూపం ఇదీ. ప్రతిపాదనల దశల నుంచి నిర్మాణం మొదలవడం వరకూ ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొంది. చివరకు నిర్మాణం ప్రారంభమయ్యాక కూడా అవే ఇబ్బందులు తప్పలేదు. ఏళ్ల పాటు సందిగ్ధత కొనసాగింది. అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తవుతుందా లేదా అన్న అనుమానాలు పెరిగాయి. రైతులు ఆశలు వదులుకున్నారు. కానీ 2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం వారి ఆశలకు కొత్త జీవం పోసింది. ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మహేంద్రతనయ ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసి తీరతామని హామీ ఇచ్చింది. తగ్గట్టుగానే ప్రాధాన్యతనిచ్చి నిధులు కేటాయించింది. ఆ ఫలితంగానే ఇప్పుడు పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. సీఎం చంద్రబాబు ఎప్పటికప్పుడు పనుల పురోగతిపై ఆరా తీస్తూ ప్రత్యేక చొరవ చూపిస్తున్నారు.
అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ స్వరూపమేంటని చూస్తే ఒడిశా రాష్ట్రంలోని మహేంద్ర గిరుల్లో పుట్టింది మహేంద్రతనయ నది. శ్రీకాకుళం జిల్లా హిరమండలం మండలంలోని తుంగతంపర సమీపంలో వంశధార నదిలో కలుస్తోంది. అయితే ఇదే నదిలో ప్రవహించే వరదనీరు ద్వారా జలాశయాన్ని నింపాలని మహేంద్రతనయ ఆఫ్ షోర్ ప్రాజెక్ట్కు రూపకల్పన చేశారు. దీంతో జలయజ్ఞం ప్రాజెక్టుల్లో భాగంగా 2008 సంవత్సరంలో పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పలాస, మెళియాపుట్టి, నందిగాం, వజ్రపుకొత్తూరు మండలాల పరిధిలోని పొలాలకు సాగునీరు సమృద్ధిగా అందించాలనే ఉద్దేశంతో 2008లో అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆఫ్ షోర్ జలాశయ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసింది. ఆ తరవాత పనులు మొదలైనా చాలా తక్కువగానే జరిగాయి. అలాగే పెండింగ్లో ఉండిపోయాయి. 2014లో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఆయా పనులను పరుగులు పెట్టించింది. మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు..అప్పటి పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శ్యామ్ సుందర్ శివాజీ చొరవతో భూసేకరణ. రైతులకు, నిర్వాసితులకు పరిహారం అందజేయడం చకాచకా జరిగాయి. ఫలితంగా జలాశయం నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేశారు.
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక పనుల్లో ఇంకా వేగం : 2019 ముందు వరకూ పనులు బాగానే జరిగాయి. ఆ తరవాత వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఏళ్ల పాటు మహేంద్రతనయ ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్ను పట్టించుకున్న వారే లేరు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం కోసం ఒక్క రూపాయి కూడా విడుదల చేయలేదు. రైతులందరూ ఇక ఆశలు వదిలేసుకున్నారు. ఇప్పట్లో ఇది పూర్తి కాదు అని నిరాశ చెందారు. కానీ 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరవాత పరిస్థితులు మారిపోయాయి. వచ్చీ రాగానే తొలిసారి ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లోనే ప్రత్యేక కేటాయింపులు చేసింది. దశలవారీగా నిధులు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ పనులు ఎక్కడి వరకూ వచ్చాయో ఎగ్జిక్యూటి ఇంజినీర్ మాటల్లోనే విందాం.
మహేంద్రతనయ నదిని ఆనుకొని మెళియాపుట్టి మండలం చాపర వద్ద హెడ్ రెగ్యులేటర్ నిర్మించారు. అక్కడి నుంచి సుమారు 13.5 కిలోమీటర్ల పొడవునా వరద కాలువ తవ్వి దాని ద్వారా జలాశయం నింపాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు. వరద కాలువ పనులు 70 శాతం మేర పూర్తి చేశారు. రిజర్వాయర్ నుంచి పొలాలకు నీరు వెళ్లేలా ఎడమ, కుడి కాలువ పనులు చకచకా జరుగుతున్నాయి. కుడి కాలువ నందిగాం మండలంలోని గ్రామాలకు నీరందిస్తుంది. దీని పొడవు 11 కిలోమీటర్లు కాగా సుమారు నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర పనులు జరిగాయి. ఇక ఎడమ కాలువ పలాస, మెళియాపుట్టి మండలాలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది 11.5 కిలోమీటర్ల పొడవు కాగా పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఆఫ్ షోర్ జలాశయం చుట్టూ కొండలు ఉండటం కలిసొచ్చే అంశం. మూడు వైపులా గట్టు నిర్మించకుండా ఒకవైపు నిర్మిస్తే సరిపోయేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు.
ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంపై స్థానిక రైతుల ఆనందం : రేగులపాడు కొండ నుంచి నందిగాం మండలంలో బడగాం కొండ వరకు 2,485 మీటర్ల మట్టి గట్టు పనులు 80 శాతం మేర పూర్తయ్యాయి. పలాస మండలం రేగులపాడు వద్ద నిర్మిస్తున్న ఆఫ్ షోర్ జలాశయం విస్తీర్ణం సుమారు 1,800 ఎకరాలు. అందులో 1,568 ఎకరాలను రైతుల నుంచి సేకరించారు. పలాస మండలం రేగులపాడు నందిగాం మండలం చిన్నగురువూరు, శారదాపురం మెళియాపుట్టి మండలం చీపురుపల్లి, దాసుపురం గ్రామాల రైతుల నుంచి భూమి సేకరించారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 4 మండలాల్లోని 108 గ్రామాల్లో 24,600 ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుంది. అయితే జలాశయం నిర్మాణానికి తొలుత 127 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేయగా ప్రస్తుతం 854.25 కోట్లకు పైగా పెరిగింది. జలాశయం పూర్తి నీటి సామర్థ్యం 1.864 టీఎంసీలు. ఇప్పటి వరకు జలాశయం పనులు సుమారు 63 శాతం పూర్తయ్యాయి.
"సమిష్టి ప్రభుత్వ సహకారంతో, అవసరమైన మద్దతును పొందేందుకు అధికారులతో సమన్వయం చేసుకోవడం ద్వారా మరియు కావాల్సిన నిధులను జమ చేయడం ద్వారా, మేము ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టులో పురోగతిని సాధించాం"- కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు, మంత్రి.
పలాస నుంచి ఒడిశా రాష్ట్రంలోని పర్లాఖిమిడి వెళ్లే అంతర్రాష్ట్ర రహదారి జలాశయం పరిధిలోకి రావడం వల్ల డైవర్షన్ రోడ్డును మూడున్నర కిలోమీటర్ల మేర నిర్మిస్తున్నారు. ఈ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. నాలుగు మండలాల పరిధిలో వేలాది ఎకరాలను సస్యశ్యామలం చేయడానికి నిర్మిస్తున్న ఈ ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్పై కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి పెట్టింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు శరవేగంగా పూర్తవుతుండడంపై స్థానిక రైతులు ఏమంటున్నారంటే ఇటీవలి బడ్జెట్లో 90 కోట్ల రూపాయల మేర ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం కేటాయించింది ప్రభుత్వం. ఫలితంగా మునుపటి కన్నా పనుల్లో వేగం పెరిగింది.వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఈ ప్రాజెక్టును గాలికొది లేసినా కూటమి ప్రభుత్వం మాత్రం స్థానిక రైతుల ఆకాంక్షలను గుర్తించింది. వచ్చే ఏడాది జులై నాటికి పూర్తి చేసి తాగు, సాగు నీరు అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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