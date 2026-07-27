సీఎం మెచ్చిన 'లింగాల' - ఉద్యాన పంటల సాగుతో రైతుల ఘనత
అరటి, చీనీ సాగు - ప్రతి నీటి చుక్కనూ సద్వినియోగం చేసుకునేలా బిందు సేద్యం - లింగాల రైతులకు సీఎం చంద్రబాబు కితాబు - త్వరలోనే రాయలసీమలో హార్టికల్చర్ హబ్ శంకుస్థాపన చేస్తామని ప్రకటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 1:39 PM IST
Lingala Mandal Achieved High Per Capita Income: కడప జిల్లా అంటే ఫ్యాక్షన్ గొడవలు, కక్షలు, కార్పణ్యాలు, బాంబులే గుర్తుకు వస్తాయి. గొడవల కారణంగా ఎన్నో గ్రామాలు ఖాళీ అయ్యాయి. ఇదంతా గతం. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయి. ప్రజలు మారారు. తరాలు మారిపోయాయి. చైతన్యం సాధించిన జనం అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతున్నారు. ఉద్యాన పంటల సాగులో నూతన పద్ధతులు అనుసరిస్తూ ముందువరుసలో నిలుస్తున్నారు. దేశ విదేశాలకు ఎగుమతులు సాధిస్తున్నారు. జిల్లాలోని పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని లింగాల మండలం రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక తలసరి ఆదాయాన్ని సాధిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. లింగాలపై ప్రశంసలు కురిపించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు త్వరలోనే లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఖర్చయ్యే రాయలసీమ హార్టికల్చర్ హబ్కు శంకుస్థాపన చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
ఆధునిక పరిజ్ఞానంతో సాగు: ఆర్థిక వృద్ధి, అధిక తలసరి ఆదాయం అనగానే ఐటీ కారిడార్లు, భారీ పరిశ్రమలు ఉన్న మెట్రో నగరాలే గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ సంప్రదాయేతర, ఆధునిక ఉద్యాన పంటల సాగుతో ఒక సాధారణ గ్రామీణ ప్రాంతం రాష్ట్రంలోని సంపన్న నగరాలతో పోటీ పడే స్థాయికి ఎదిగింది. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని లింగాల మండలం సాధించిన ఈ అసాధారణ ప్రగతి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. గతంలో కరవు కాటకాలకు నెలవైన రాయలసీమలోని లింగాల మండలం ఆర్థిక విప్లవాన్ని సాధించడం వెనుక రైతుల పట్టుదల, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉన్నాయి. మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉన్న అరటి, బత్తాయి, బొప్పాయి వంటి ఉద్యాన పంటల సాగును స్థానిక రైతులు పెద్దఎత్తున చేపట్టారు. ప్రతి నీటి చుక్కనూ సద్వినియోగం చేసుకునేలా బిందు సేద్యం పరికరాలు అమర్చుకున్నారు. దీనివల్ల పెట్టుబడి ఖర్చు తగ్గి, దిగుబడి పెరిగింది.
తలసరి ఆదాయంలో లింగాల మండలం దూసుకుపోతోంది. ఐటీ, పారిశ్రామిక సేవల కేంద్రంగా విరాజిల్లుతూ రూ. 6.58 లక్షల తలసరి ఆదాయంతో రాష్ట్రంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉన్న విశాఖపట్నంను లింగాల వెనక్కి నెట్టేసింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ మండలంలోని ఒక్కొక్కరు సగటున 7లక్షల 26 వేల 931 రూపాయల తలసరి ఆదాయాన్ని ఆర్జించారు. ఆదాయాలు పెరగడంతో ఇక్కడి రైతుల జీవన శైలిలో కూడా మార్పు వచ్చింది. వారు మంచి భవనాలు నిర్మించుకున్నారు. పిల్లలను బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై లాంటి నగరాల్లో మంచి చదువులు చదివిస్తున్నారు. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన యువత సాఫ్ట్వేర్ లాంటి రంగాల్లో రాణిస్తూ అధిక ప్యాకేజీలు సాధిస్తున్నారు.
ఆ పంటపై ఆసక్తి: లింగాల మండలంలో సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 35 వేల ఎకరాలు. ఇందులో గతంలో సంప్రదాయ పంటలైన శనగ, మిరప, పత్తి లాంటి పంటలు సాగు చేసేవారు. తరచుగా నష్టాలు వస్తుండటంతో రైతుల ఆలోచనలు మారిపోయాయి. ఉద్యాన పంటల వైపు మళ్లారు. సగానికి పైగా విస్తీర్ణంలో అంటే సుమారు 20 వేల ఎకరాల్లో అరటి, చీనీ లాంటి పంటలు సాగు చేస్తున్నారు. సారవంతమైన నేలలు కావటంతో మంచి దిగుబడులు వస్తున్నాయి. నాణ్యమైన, రుచికరమైన పంటలు పండుతుండటంతో వీటికి క్రమంగా డిమాండ్ పెరిగింది. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు ఆర్జిస్తుండటంతో పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని సమీప మండలాల రైతులు సైతం అరటి, చీనీ పంటల వైపు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
లింగాల మండలంలోని రైతులు పండించిన పంటను స్థానిక మార్కెట్కే పరిమితం చేయకుండా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి మార్కెట్లకు పంపుతూ లాభాలను ఆర్జిస్తున్నారు. ఇక్కడి తలసరి ఆదాయాన్ని కేసు స్టడీగా తీసుకుని ఉద్యాన పంటలను రాయలసీమ అంతటా విస్తరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. పరిశ్రమలు, ఐటీ రంగాలే కాదు సరైన ప్రణాళిక, ప్రోత్సాహం, ఆధునిక సాంకేతికత తోడైతే మట్టిని నమ్ముకున్న రైతులు కూడా అధిక ఆదాయం ఆర్జించగలరని, రాష్ట్ర ప్రగతికి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఊపిరి పోయగలదని లింగాల మండలం చాటి చెప్పింది.
దళారుల బెడద తప్పింది: లింగాల రైతులు సాగులో ఆధునిక సాంకేతికతతో అద్భుతాలు చేస్తున్నారు. కార్పొరేట్ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో నాణ్యమైన యాజమాన్య పద్ధతులు పాటిస్తున్నారు. రైతులు బిందు సేద్యం, ఫెర్టిగేషన్ పద్ధతులను విస్తృతంగా అనుసరిస్తున్నారు. దీని ద్వారా దిగుబడుల్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నారు. ఎకరాకు సగటున 35 నుంచి 40 టన్నుల అరటి దిగుబడి సాధిస్తున్నారు. కాయలపై మచ్చలు పడకుండా బంచింగ్ అంటే కవర్లు కట్టే విధానాన్ని పాటిస్తూ, మార్కెట్లో అత్యధిక ధరలు దక్కించుకుంటున్నారు. అరటి కోత, ప్యాకింగ్, రవాణా ప్రక్రియల్లో మండలంలోని ఎంతో మంది కూలీలకు నిరంతరం ఉపాధి లభిస్తోంది. ఒకప్పుడు సాధారణ పంటలు వేసిన రైతులు, ఇప్పుడు అరటి సాగు వైపు మళ్లి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటున్నారు. వ్యాపారులు నేరుగా తోటల వద్దకే వచ్చి కొనుగోలు చేస్తుండటంతో రైతులకు దళారుల బెడద కూడా తప్పింది.
లింగాల పరిసర ప్రాంతాల్లో పండే గ్రాండ్ నైన్ రకం అరటి పండ్లకు విదేశాల్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఈ రకం అరటి రెండు వారాల వరకు నిల్వ ఉండటమే కాకుండా ఎంతో తియ్యగా, రుచిగా ఉండటంతో వ్యాపారులు పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. విదేశాల నుంచి అధికంగా డిమాండ్ ఉంటోంది. ఎక్కువ పంట దుబాయ్, సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్, ఇరాక్ వంటి గల్ఫ్ ప్రాంతాలకు ఎగుమతి అవుతోంది.
అగ్రస్థానానికి రాయలసీమ!: లింగాల మండలాన్ని మోడల్గా తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాయలసీమలో హార్టికల్చర్ హబ్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. దీని కోసం లక్ష కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించాలని ప్రణాళిక. ఇందులో ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు 40 వేల కోట్ల రూపాయలు, ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు 60 వేల కోట్ల రూపాయలు. ఈ మొత్తంలో ఉద్యాన వనాలకు 14 వేల 906 కోట్ల రూపాయలు, నీటిపారుదల సదుపాయాలకు 20,884 కోట్లు, గ్రామీణ రహదార్ల అభివృద్ధి పనులకు 4,562 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం రాయలసీమలో 8.41లక్షల హెక్టార్లలో 222 లక్షల టన్నుల ఉద్యాన పంటల ఉత్పత్తులు వస్తుండగా, వీటిని 2030 నాటికి 14.41 లక్షల హెక్టార్లకు తీసుకెళ్లి, 435 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తులు సాధించాలని ఉద్యాన శాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇటీవల జమ్మలమడుగు, మదనపల్లి సహా పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు లింగాలపై ప్రశంసలు కురిపించారు. కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబోయే హబ్ ద్వారా హార్టికల్చర్ పంటల్లో రాయలసీమను ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానానికి తీసుకువెళతామని తెలిపారు.
రాయలసీమ హార్టికల్చర్ హబ్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 9లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. నీటి పారుదల, మౌలిక వసతులు, ఆహారశుద్ధి పరిశ్రమలు, ఎగుమతి వ్యవస్థలను ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా కరువు పీడిత రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని రాష్ట్రానికి స్థిరమైన వ్యవసాయ వృద్ధి చోదకంగా మార్చే ప్రణాళికలను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. రాష్ట్రంలోని ప్రకాశం, మార్కాపురం సహా, రాయలసీమ జిల్లాల్లోని 303 మండలాల్లో 5,869 గ్రామాలు, 201 క్లస్టర్లలో మామిడి, తీపి నారింజ, నిమ్మ, దానిమ్మ, జామ, అరటి, బొప్పాయి, ఆపిల్, అవకాడో, అంజూర, మిరియాలు వంటి ఉద్యాన పంటల విస్తీర్ణం పెంచడం ఈ ప్రణాళికలో కీలకం. పంట కోత అనంతర సౌకర్యాలు, కోల్డ్ చైన్లు, గిడ్డంగుల అభివృద్ధిలో బహుళ జాతి కంపెనీల భాగస్వామ్యంతో 3 దశల్లో ఈ ప్రణాళిక అమలు చేయనున్నట్లు సర్కారు ప్రకటించింది.
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