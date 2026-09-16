వినాయకచవితి ఉత్సవాలు - యువతకు జీవిత నైపుణ్యాలు నేర్పే వేదిక
వినాయకచవితి ఉత్సవాలలో యువత కమిటీలుగా ఏర్పడి బృందస్ఫూర్తి, ప్రణాళిక, సమయపాలన, నాయకత్వం, బడ్జెట్ నిర్వహణ, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వంటి అనేక జీవిత నైపుణ్యాలను నేర్చుకుంటారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 2:55 PM IST
Vinayaka Chavithi Event Management Skills : సాధారణంగా పండగలు అంటేనే ఎక్కడలేని సందడి, హడావుడి ఉంటుంది. అందరూ కలిసేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. మిగతా పండగలతో పోల్చి చూస్తే వినాయకచవితికి సంఘటితం అవడం అనేది కాస్త ఎక్కువగానే కనిపిస్తుంది. పల్లె, పట్టణం అనే తేడా లేకుండా ప్రతి వీధిలో విఘ్నేశ్వరుడి మండపాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఐతే, వీటిని ఏర్పాటు చేయడం వెనకాల ఎంతో ఉత్సాహవంతులైన యువత ఉంటారు. కమిటీగా ఏర్పడి ఏకదంతుడి నవరాత్రులు జరిపిస్తారు. మరి, వినాయకచవితి ఉత్సవంలో భాగంగా ఈ కమిటీ కుర్రోళ్లు ఎలాంటి విషయాలు నేర్చుకుంటారు? ఆ ప్రతిభాపాటవాలు వారి భవిష్యత్కు ఎలాంటి మేలు చేసే అవకాశం ఉంది? ఇప్పుడు చూద్దాం.
అందరిలో బృందస్ఫూర్తి : వినాయక చవితి వస్తుంది అంటే అంతా ఒకచోట చేరతారు. ఉత్సవాలు ఎలా జరిపించాలి. ఎలాంటి విగ్రహన్ని ప్రతిష్ఠించాలి. ఏ విధంగా మండపం ఏర్పాటు చేద్దాం. 9 రోజుల పాటు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని అందరి అభిప్రాయాలు పంచుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఒకరు పెద్ద విగ్రహన్ని పెడతాం అంటే మరొకరు చిన్న ప్రతిమ సరిపోతుంది అంటారు. మండపం ఇలా కాదు అలా వేద్దాం అంటారు. ఇంకొకరు డీజే కావాలంటే మరొకరు తీన్మార్ పెట్టిద్దామని చెబుతారు. ఇలా అనేక విషయాల్లో భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే అన్నింటిపై కూలంకషంగా చర్చిస్తారు. చివరకు అందరూ ఒక్కతాటిపైకి వచ్చి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిపించాలని భావిస్తారు. ఇక్కడే అందరిలో బృందస్ఫూర్తి కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగ జీవితంలో కూడా టీమ్తో కలిసి ఎలా పనిచేయాలో ప్రాక్టికల్గా చెప్పకనే చెబుతుంది.
ప్రణాళిక ప్రకారం పనులు : ముందస్తు చర్చలు అయిపోయిన తర్వాత నవరాత్రులు ఎలా నిర్వహించాలి. ఎటువంటి అవసరాలు ఉంటాయనేది ఓ సమగ్రమైన ప్రణాళిక వేసుకుంటారు. ఉత్సవాలు ప్రారంభించడానికి ముందు నుంచే విగ్రహం కొనుగోలు చేయడం, మండపం ఏర్పాటు, అలంకరణ వస్తువులు, పూజా సామగ్రి, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, అన్నదానం, నిమజ్జనం తదితర పనుల జాబితా తయారు చేసుకుంటారు. ఏ రోజు ఏ కార్యక్రమం చేయాలి అనేది ముందుగానే ఓ మాట అనుకుంటారు. ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం అన్ని పనులు చక్కబెడతారు. ఏదైనా పనిచేసేటప్పుడు ముందస్తు ప్రణాళిక ఉంటే అన్ని పనులు సజావుగా జరిగిపోతాయనేది ఇందులోని సారాంశం. ముందస్తు ప్లానింగ్, టైమ్లైన్, ప్రాధాన్యత క్రమం వంటి విషయాలు అర్థమవుతాయి.
సమయపాలనపై అవగాహన : గణేశ్ ఉత్సవాల్లో ప్రతి పనికి ఒక షెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఏదైనా కార్యక్రమం ఆలస్యమైతే మిగతా పనులపై ఆ ప్రభావం పడుతుంది. అందుకే కమిటీల్లో ఉన్న కుర్రాళ్లు సమయానికి అనుగుణంగా పనులు చేసేలా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఈ క్రమంలో యువతలో సమయపాలనపై అవగాహన పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే, పరీక్షలు రాసేటప్పుడు లేదా ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్లేప్పుడు ఒక్క అరగంట ఆలస్యమైనా ఇబ్బందులు తప్పవు. అంతటి కీలకమైన సమయపాలన గురించి గణేశ్ ఉత్సవాలు వివరంగా నేర్పిస్తాయి. బాధ్యత విషయంలోనూ అంతే. ఏదైనా సరిగ్గా లేకపోతే మాట పడతాం అన్న ఆలోచన మండపాన్ని నిర్వహించే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంటుంది. అదే ఎక్కడా తప్పు జరగకుండా చూడాలనే బాధ్యతను భుజాల మీద ఉంచుతుంది. జీవితంలోని బరువు బాధ్యతలు అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
నాయకుడిగా ఎదిగేందుకు : అన్ని పనులు ఒక ఎత్తు అయితే అందరిని కలుపుకుని సమన్వయంగా పని జరిగేలా చూడటం మరో ఎత్తు. ఎందుకంటే, ఉత్సవాలు నిర్వహించడం అనుకున్నంత సులువైన విషయం కాదు. ఇక్కడే అసలైన నాయకత్వ లక్షణాలు బయటపడతాయి. నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, అందరినీ కలుపుకొనిపోవడం, ఏవైనా సమస్యలుంటే పరిష్కరించడం, అవసరమైనప్పుడు కఠినంగా ఉండటం వంటి లక్షణాలు అలవాటు పడతాయి. ఐతే, ఇక్కడ గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఆదేశాలు ఇవ్వడమే నాయకత్వ లక్షణం కాదు. బాధ్యత తీసుకొని ముందుండాలి. నిర్వహణలో తలెత్తే ఇబ్బందులని ఎదుర్కొని సమయానికి అన్ని పూర్తి చేయాలి. సభ్యుల మధ్య తలెత్తే భేదాభిప్రాయాలను సరి చేసి అందరినీ ఒక్కతాటి పైకి తీసుకురావాలి. ఈ లక్షణాలే భవిష్యత్తులో నాయకుడిగా ఎదిగేందుకు ఉపయోగపడతాయి.
గణనాథుడికి ఘనంగా వీడ్కోలు : బృందంగా ఏర్పడి చేసే వాటిలో పని సర్దుబాటు ఎంతో కీలకం. ఒక కమిటీలో 10, 15 మంది ఉంటే ఇద్దరు విగ్రహం బాధ్యత, మరికొందరు పూజ, ఇంకొందరు సౌండ్ సిస్టమ్, డెకరేషన్స్, మిగతా వారు అన్నదానం, ఇతరాత్ర పనులను పర్యవేక్షించేలా నిర్ణయించుకుంటారు. సరిగ్గా చూస్తే ఇదే హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్ అవుతుంది. పదేళ్ల అబ్బాయి నుంచి 30 ఏళ్ల యువకుడి వరకు అందరూ అన్నా, తమ్ముడు అని పిలుచుకుంటూ ఒకే లక్ష్యం కోసం పనిచేస్తారు. ఉద్యోగానికి వెళ్లినా వ్యాపారం చేసినా ఈ సర్దుబాటు, కలుపుగోలుతనం తెలిస్తే ఉన్నతంగా రాణించవచ్చు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక చిన్న గణపతి మండపం కూడా వాస్తవానికి ఒక మినీ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ లాంటిదే. ఇందులో మానవ వనరుల నిర్వహణ, వస్తువుల కొనుగోలు, విద్యుత్, అలంకరణ, పూజలు, పారిశుద్ధ్యం, భద్రత, నిమజ్జనం ఇలా అన్నింటినీ సమన్వయం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కడా ఏ ఇబ్బంది రాకుండా 9 రోజులు ఉత్సవాలు జరిపి చివరిగా నిమజ్జనం రోజు గణనాథుడికి ఘనంగా వీడ్కోలు పలుకుతారు.
చిన్నస్థాయి బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ : గణేశ్ ఉత్సవాల నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన మరో మఖ్యమైన విషయం ఆర్థిక క్రమశిక్షణ. చందాల సేకరణ నుంచి పెట్టే ఖర్చుల వరకు యువతకు ఇది ఒక చిన్నస్థాయి బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ అనుభవం. చందాల రూపంలో ఎంత వస్తుంది? దేనికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ఏది అవసరం, ఏది అనవసరం అనే అంశాలను ఒక్కొక్కటిగా లెక్కలు వేసుకుంటారు. దానికి అనుగుణంగా దేనికి ఎంత ఖర్చు చేయాలో ఆలోచించి ఆచితూచి వ్యవహరిస్తారు. ఇది భవిష్యత్తులో వ్యక్తిగత ఆర్థిక నిర్వహణ, వ్యాపార నిర్వహణలో ఉపయోగపడే నైపుణ్యాలను పెంచుతుంది. మరోవైపు చందాలు సేకరించేటప్పుడు, స్థానికులతో మాట్లాడేటప్పుడు, అధికారులతో సమన్వయం చేసేటప్పుడు, సభ్యులకు పనులు అప్పగించేటప్పుడు యువత నిరంతరం మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో యువతలో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బలపడతాయి.
జీవిత పాఠాల వేదిక : మొత్తంగా చూస్తే వినాయకచవితి పండగ నవరాత్రుల పాటు జరిగే ఉత్సవాలు మాత్రమే కాదు. యువతకు నైపుణ్యాలు నేర్పించే వేడుక. రేపటి తరానికి జీవిత పాఠాలను బోధించే వేదిక. తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ విషయాలన్నింటినీ గుర్తించి తమ పిల్లలను ఉత్సవాల్లో భాగం చేయాలి. వినాయకచవితి వృత్తాంతం గురించి పిల్లలకు వివరించాలి. అప్పుడే ఈ ఆధ్యాత్మిక వేడుక పరిపూర్ణం అవుతుందనేది అందరి అభిప్రాయం.
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