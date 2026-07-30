చీరాల-రామాపురం వరకూ 15 కి.మీ బీచ్ కారిడార్ - పర్యటకులు ఎంజాయ్ చేసేలా ఏర్పాట్లు
చీరాల, బాపట్ల బీచ్లకు భారీగా వస్తున్న జనం - పర్యాటకానికి కొత్త రూపు తీసుకొచ్చిన బీచ్లు - బీచ్ పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్న ప్రభుత్వం - తీర ప్రాంతాల్ని కలుపుతూ ప్రత్యేక కారిడార్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 1:27 PM IST
The Government Is Developing Beach Tourism In Bapatla And Chirala : దేశంలో బీచ్ అనగానే అందరికి ఠక్కున గుర్తుకువచ్చేది గోవా. ఆ తర్వాతే మిగతా బీచ్ల ప్రస్తావన వస్తుంది. సముద్ర తీర ప్రాంతంలో పర్యాటకాన్ని కొత్త రూపు తెచ్చాయి ఆయా బీచ్లు. ఆ తరహాలోనే రాష్ట్రంలో బీచ్ పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అందులో భాగంగానే బాపట్ల జిల్లా సముద్ర తీర ప్రాంతాల్ని కలుపుతూ ప్రత్యేక కారిడార్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. పర్యాటకులకు ఆటలు, సాహస క్రీడలతో ఉత్తేజాన్ని నింపేలా సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు.
బాపట్ల బీచ్లకు ప్రత్యేక బ్రాండింగ్ కల్పించేలా చర్యలు చేపట్టారు. అలాగే కారవాన్ టూరిజం, బోట్ హౌస్లు వంటి కొత్త తరహా టూరిజం ప్రాజెక్టుల ప్రారంభించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఫలితంగా సాగర తీరంలో సరదాగా గడపాలని భావించే వారికి బాపట్ల సముద్ర తీరం ఒక డెస్టినేషన్గా మారింది. వారాంతాల్లో అక్కడికి వచ్చే పర్యాటకుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. మరి బాపట్ల జిల్లాలోని బీచ్లలో ఉన్న సౌకర్యాలేంటి? పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటున్న అంశాలేంటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
బీచ్ రీ డెవలప్మెంట్ కోసం 97.52 కోట్లు : రాష్ట్రంలో అత్యంత పొడవైన, అందమైన తీర ప్రాంతం బాపట్ల జిల్లాలో ఉంది. ఈ ప్రాంతాన్ని అంతర్జాతీయ పర్యాటక హబ్గా మార్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మక అడుగులు వేస్తోంది. జిల్లాలోని తీర ప్రాంతాలను దీనికి అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దుతోంది. టూరిజం రంగానికి సర్కారు కల్పించిన పరిశ్రమ హోదాతో బాపట్ల-చీరాల తీరంలో అభివృద్ధికి ఆస్కారం లభించింది. సూర్యలంక బీచ్ రీ డెవలప్మెంట్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 97.52 కోట్ల రూపాయాలు మంజూరు చేసింది. దీంతో సూర్యలంక ప్రాంతంలో పర్యాటకాభివృద్ధికి సంబంధించిన పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.
పర్యాటకులు సముద్రపు అందాలను ఆస్వాదించేలా ఆధునిక వాకింగ్ ట్రాక్, శానిటేషన్ కాంప్లెక్స్లు, ఛేంజింగ్ రూమ్లు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి. బీచ్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని ఆక్రమణలను తొలగించి, 21 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 42 శాశ్వత పర్యాటక దుకాణాలు, భారీ పార్కింగ్ సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా బీచ్ పరిసరాల్లో ఎలక్ట్రికల్ మినీ బస్సులు, బ్యాటరీ వాహనాలను ప్రవేశపెడుతున్నారు.
15 కిలోమీటర్ల బీచ్ కారిడార్ : బాపట్ల సమీపంలోని సూర్యలంక నుంచి చీరాల సమీపంలోని రామాపురం వరకూ 15 కిలోమీటర్ల బీచ్ కారిడార్ను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని ఒకే పర్యాటక కారిడార్గా తీసుకురావటం వల్ల సమగ్ర అభివృద్ధి సాధ్యం అవుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఇక్కడకు వచ్చే పర్యాటకులకు సౌకర్యాలు కల్పించటంతో పాటు ఆహ్లాదంగా గడిపేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. జెట్ స్కీ, పారా గ్లైడింగ్ వంటి సాహస క్రీడల్ని బీచ్ల వద్ద అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఇసుక తిన్నెల్లో విహరించేందుకు శాండ్ బైక్ల సంఖ్యను పెంచారు. ఇవన్నీ పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతుల్ని కలిగిస్తున్నాయి.
గోవా టూరిజం తరహా అనుభవాన్ని పర్యాటకులకు అందించేందుకు వీలుగా జిల్లా అధికారులు అక్కడకు వెళ్లి అధ్యయనం చేశారు. సూర్యలంక, రామాపురం తీరాల్లో పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టారు. సూర్యలంక బీచ్కు అంతర్జాతీయ ప్రమాణమైన బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ తెచ్చేందుకు సర్వేలు జరుగుతున్నాయి. బీచ్ పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. చీరాల చేనేత వస్త్రాలకు గిరాకీ పెరిగేలా స్థానిక మత్స్య కారులు, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచేలా కార్యాచరణ రూపొందించారు. పర్యాటకుల భద్రత కోసం CCTV నిఘా, వాచ్ టవర్లు, ప్రత్యేక లైఫ్ గార్డులను రంగంలోకి దించారు. అంతేకాదు ప్రకృతి రమణీయత ఉట్టిపడేలా తీరాన్ని తీర్చిదిద్ది, టాలీవుడ్ సహా ఇతర సినీ పరిశ్రమల షూటింగ్లకు అనువుగా బీచ్లను తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
ఐటీసీ హోటల్స్, హిల్టన్ , రాడిసన్ బ్లూ : ఇటీవల పర్యాటకశాఖ అధికారులు కారవాన్లో బోర్డు మీటింగ్ నిర్వహించటం ద్వారా సరికొత్త సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇప్పటికే మొదలైన కారవాన్ టూరిజానికి మరింత ప్రచారం కల్పించేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వీటితో పాటు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పర్యాటక రాయితీలతో లగ్జరీ హోటళ్లు బాపట్లకు క్యూ కడుతున్నాయి. ఐటీసీ హోటల్స్, హిల్టన్, రాడిసన్ బ్లూ, నోవోటెల్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలకు ప్రభుత్వం భూములను కేటాయిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. శ్రీ భ్రమర గ్రూప్ స్టార్ హోటల్, లగ్జరీ విల్లాల ప్రాజెక్టు నిర్మాణం ప్రారంభించింది. గోవా తరహాలో ఇక్కడ కూడా బీచ్ షాక్స్ ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఇటీవలే అనుమతించింది. ఇది బాపట్ల పర్యాటకాభివృద్ధికి మరింత దోహదం చేయనుంది.
"బే ఆఫ్ బాపట్ల" లోగో ఏర్పాటు : బాపట్ల తీరప్రాంత పర్యాటకాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. బే ఆఫ్ బాపట్ల పేరుతో సరికొత్త బ్రాండింగ్కు శ్రీకారం చూట్టింది. ఇందుకోసం ప్రత్యేక లోగోను కూడా రూపొందించింది. సముద్ర తీరం, ప్రకృతి సోయగాలతో పాటు భావన్నారాయణస్వామి ఆలయాన్ని లోగోలో పొందుపరిచారు. ప్రత్యేక లోగో బాపట్ల తీరానికి ఒక అంతర్జాతీయ గుర్తింపును తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. లోగోకు మరింత ప్రచారం కల్పించి పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు ఆర్టీసీ బస్సులకు వెనక వైపున "బే ఆఫ్ బాపట్ల" లోగోను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అలాగే, "ఐ లవ్ సూర్యలంక" పేరుతో టీ-షర్టులు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. వీటితో పాటు టోపీలు, బ్యాడ్జీలు, హ్యాండ్ బ్యాగ్లు విక్రయిస్తున్నారు. బీచ్లకు వస్తున్న పర్యాటకులు సముద్ర తీరంలో టీషర్టులు, టోపీలు ధరించి సరదాగా గడుపుతున్నారు. ఫోటోలు దిగుతున్నారు. వీడియోలు తీసుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెడుతున్నారు.
మల్టీ డెస్టినేషన్ పాయింట్గా బాపట్ల తీరం : బీచ్లను సందర్శించాలని అనుకునే వారు బాపట్ల తీరానికి క్యూ కడుతున్నారు. దీంతో వారాంతాలు, సెలవుల్లో ఇక్కడి వచ్చే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. బాపట్ల తీర ప్రాంత బీచ్లన్నీ పర్యాటకులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. విజయవాడ, గుంటూరుతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని జిల్లాల నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు తెలంగాణ జిల్లాల నుంచి ఎక్కువ మంది ఇక్కడికి వస్తున్నారు. కేవలం వారాంతాలకే కాకుండా వివిధ కార్యక్రమాలు ఇక్కడే నిర్వహించుకునేలా మల్టీ డెస్టినేషన్ పాయింట్గా మార్చుకుంటున్నారు. బీచ్కు వచ్చి కొన్ని గంటలు గడపడంతో పాటు ఒకటి రెండు రోజులు ఇక్కడే ఉండేలా ప్రణాళికలు చేసుకుంటున్నారు. ఇది బాపట్ల బ్రాండింగ్కి దోహద పడుతోంది. ఐతే, బ్రాండింగ్కు సంబంధించిన ఉత్పత్తులు తయారు చేసే బాధ్యత స్థానిక డ్వాక్రా సంఘాలు, యువతకు ఇచ్చారు. తద్వారా వారికి ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగాయి.
గతంలో ఇక్కడకు వచ్చే పర్యాటకులకు సమాచారం ఇచ్చేందుకు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు ఉండేవి కాదు. ఇప్పుడు పర్యాటక కార్యాలయం, సమాచార కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే పర్యాటకులకు ఏదైనా అనుకోనిది జరిగితే సత్వరమే వైద్యం అందించేలా మెడికల్ సెంటర్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. పర్యాటకుల భద్రతకు పెద్దపీట వేసేలా పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు. అలల ఉద్ధృతికి ఎవరైనా మునిగిపోతే తక్షణమే స్పందించి ప్రాణాలు కాపాడేలా గజ ఈతగాళ్లను అందుబాటులో ఉంచారు. ఇలా పర్యాటకుల సందడి పెంచటంతో పాటు సురక్షితమైన టూరిజంను అభివృద్ధి చేసేలా యంత్రాగం చర్యలు చేపట్టడంతో బాపట్ల జిల్లాలోని బీచ్లు పర్యాటకానికి కేంద్రంగా మారాయి.
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