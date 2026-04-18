వేసవిలో ఐస్కి పెరుగుతున్న డిమాండ్ - కల్తీ విక్రయాలపై అధికారుల నిఘా కరవు
భానుడి భగభగలతో జనాలు ఉక్కిరిబిక్కిరి - చల్లదనం కోసం అధికంగా ఐస్ వినియోగం - అదనుగా భావించి జ్యూస్ సెంటర్లలో కల్తీ ఐస్ విక్రయాలు - చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్న ప్రజలు
Published : April 18, 2026 at 10:46 PM IST
Problem of Adulterated Ice In telangana : వేసవి కాలం చుక్కలు చూపిస్తోంది! భానుడి భగభగలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి ! బయటికి రావాలంటేనే భయపడాల్సిన పరిస్థితి ! అలాగని ఇంట్లో కూర్చున్న ఇప్పుడున్న ఉష్ణోగ్రతలకు ఉక్కపోత తప్పడం లేదు ! దీంతో చల్లదనం కోసం వెతుకున్నారు జనాలు. ఫ్యాన్లు, కూలర్లు, ఏసీలకు 24/7 పని చెబుతున్నారు. వీటితో పాటు ఉక్కపోతల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు కూల్డ్రింక్స్, జ్యూస్లు, నిమ్మసోడా, ఐస్క్రీంలు వంటి చల్లటి పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు. వీటన్నింటిలో కామన్గా ఉపయోగించే పదార్థం. ఐస్! ఎండా కాలంలో విపరీతమైన డిమాండ్ కలిగిన ఐస్ గురించి ఎవ్వరు పెద్దగా పట్టించుకోరు. ఎలా తయారు చేస్తారు ? తయారీలో ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నారా ? జ్యూస్లలో లేదా ఇతర పదార్థాల్లో ఐస్ని ఎంత మోతాదులో వేయాలి ? ఆ పదార్థాల్లో ఉంటున్న ఐస్ పరిశుభ్రంగా ఉంటుందా? లేకపోతే ఎదుర్యయ్యే అనర్థాలు ఏంటి? అనే విషయాల గురించి పెద్దగా ఆలోచించరు. చల్లదనాన్ని పంచితే చాలు కాదా. ఇంకేం కావాలి అనుకుంటారు. మరి, ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమధానం సంగతేంటి?
ఎండకాలం వచ్చిదంటే చాలు నీడను వెతుక్కుంటారు జనాలు. తప్పనిసరి ఐతేనే బయటికి వస్తారు. భానుడి ప్రతాపం ఆ స్థాయిలో ఉంటుంది మరి, అయితే, కొందరు తప్పకుండా బయటికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఈ క్రమంలో చాలామంది చేసే పనేంటి అంటే జ్యూస్ బండి దగ్గర ఆగి జ్యూస్ తాగడం. నీరసంగా అనిపిస్తే నిమ్మసరం తాగడం. లేదా సాయంత్రం ఐస్క్రీంలు, కూల్ డ్రింక్స్ వంటివి తీసుకోవడం. భానుడి ప్రతాపానికి అవే తాత్కాలిక ఉపశమనం కల్పిస్తాయని భావిస్తారు. కానీ, అందులో వాస్తవానికి మించిన విషాదం ఉంది. ఎందుకంటే, అవి కల్తీ జరగనంత వరకే సురక్షితం. ఒకవేళ కల్తీ జరిగిందా. ఉపశమనం గురించి పక్కనపెడితే ఉద్యోగాలు మానేసి 2, 3 రోజులు బెడ్కి పరిమితం కావాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారులు అత్యాశకు పోయి వాటిలో రసాయనాలు కలుపుతుండటమే అందుకు కారణం. అవేమీ అలోచించని జనాలు డబ్బులు ఖర్చు చేసి మరీ అనారోగ్యం కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. ఐతే, ప్రజల ఆరోగ్యాలు దెబ్బతీసే జాబితాలో ఐస్ కూడా చేరింది. డిమాండ్ పెరుగుతున్న కొద్ది ఐస్లో కల్తీ జరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రత్యక్షంగా మనకు కనిపించకపోయినా ఇది వాస్తవం అంటున్నారు ఫుడ్ సెప్టీ అధికారులు.
వేసవిలో ఐస్కు డిమాండ్ : ఇప్పుడు ఐస్ గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఏర్పడిందంటే ఎండాకాలంలో వందలో 90 మంది ఫ్రూట్ జ్యూస్లు, నిమ్మసోడా, చెరకు రసం, మిల్క్ షేక్, జల్జీరా, నన్నారి షర్బత్, ఐస్క్రీం వంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. దీంతో పట్టణాలు, నగరాల్లో ప్రతి వీధిలో జ్యూస్ సెంటర్లు, సోడా బండ్లు కనిపిస్తుంటాయి. కొందరు చిరువ్యాపారులు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సైతం వెళ్లి విక్రయాలు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు, చాలా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా జ్యూస్ తరహా పదార్థాలు తయారు చేస్తున్నారు. ఫలితంగా వేసవిలో తాత్కాలిక ఉపశమన కలిగించే ఈ పదార్థాలకు విపరీతమైన డిమాండ్. కొందరైతే రోజుకు ఒక్కసారైన వీటిని తీసుకుంటారు. వీటన్నింటిని ఐస్తో తయారు చేస్తారు. లేదా చేసిన తర్వాత ఐస్ వేస్తారు. ఒకవేళ వేయకపోయినా చల్లదనం కోసం జనాలే ఐస్ వేశారా ! అని వ్యాపారులను అడుగుతారు. అంటే ఐస్ ఎంత డిమాండ్ ఉందో అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంది. కానీ, అందులో వేసిన ఐస్ పరిశుభ్రమైనదేనా? ఎలాంటి అనర్థాలు లేవా? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం. మరో ప్రశ్నగానే అనిపిస్తుంది.
సంపాదనే లక్ష్యంగా : ఐస్ ముక్కలు జ్యూస్లలో వేయగానే చల్లగా మారి మానసిక ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందనే భావన అందరిలో. కానీ, ఆ పదార్థాలలో ఐస్ వేయగానే ఒరిజనల్ రుచి మారుతుందనే విషయం ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు. ఐస్ వేస్తే చాలు అనుకుంటారు. అందుకే వేసవిలో ఐస్ అంతటి డిమాండ్. ఇదే అదనుగా భావిస్తున్న కొందరు వ్యాపారులు ఐస్ తయారీలో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రజల ఆరోగ్యాలు ఏ మాత్రం లెక్కచేయకుండా సంపాదనే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఎలాంటి ప్రమాణాలు పాటించకుండా అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో, కలుషితమైన నీటితో ఐస్ తయారీ చేస్తున్నారు. కొందరైతే ఎక్కవసేపు గడ్డకట్టి ఉండేలా కొన్ని రసాయనాలు కలుపుతున్న పరిస్థితి. దాంతోపాటు ఎక్కువసార్లు ఫ్రీజ్ చేస్తూ ఐస్ ఒరిజినల్ స్వభావాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు. దీంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుందనుకున్న ఐస్ ప్రమాదకరంగా మారి ప్రజల అరోగ్యాలపై ప్రభావం చూపిస్తోంది.
కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం : జ్యూస్లు, చెరకురసం, నిమ్మసోడా విక్రయించే వ్యాపారులు సైతం ఐస్ తయారీ గురించి పెద్దగా ఆలోచించరు. చూడటానికి తెల్లగా కనిపిస్తుంది కదా బాగానే ఉందిలే అనుకుంటారు. రెండు మూడు రోజులకు సరిపడా బాక్సులు తెప్పించుకుంటారు. ఆ బాక్సులు కూడా ఎంత శుభ్రంగా ఉంటాయో అనేది అనుమానించాల్సిన విషయమే. ముఖ్యంగా రోడ్లపై వ్యాపారాలు చేసే వారు పరిశుభ్రత విషయం పక్కనపెట్టి ఎక్కడ తక్కువకు దొరికితే అక్కడే విక్రయిస్తారు. అందరూ అలా అని కాదు కానీ దాదాపు చాలామంది ఇదే పద్ధతి ఫాలో అవుతున్నారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన మరో విషయం ఏంటంటే వారికి కూడా ఆ విషయం పై అవగాహన లేకపోవడం. ఉపయోగిస్తున్న ఐస్ ఎక్కడ తయారు చేస్తున్నారు? ఎలా తయారు చేస్తున్నారు? పరిశుభ్రంగా ఉందా? అనేది వారికి తెలియదు. కొందరు తెలిసి కూడా చేపలు నిల్వచేయడానికి ఉపయోగించే ఇండస్ట్రియల్ ఐస్ని కోనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇది ఆరోగ్యంపై అధిక ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది. కొందరు హోటల్ నిర్వాహకులు సొంతగా ఐస్ తయారీ చేసుకుని వాడుకుంటున్నారు. కానీ, వారికి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ రూల్స్ గురించి ఏమాత్రం అవగాహన ఉందో ఎవ్వరికీ తెలియదు. వీటన్నింటినీ పరిశీలిస్తే ఈ విషయంపై అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనేది స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
భద్రతా ప్రమాణాలు తప్పనిసరి : ఫుడ్ సేప్టీ అండ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా-ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిబంధనల ప్రకారం కూల్ డ్రింక్స్తో పాటు జ్యూస్లు వంటి వాటిలో ఉపయోగించే ఐస్ కూడా ఒక ఆహార పదార్థమే. దీని తయారీ, నిల్వ వాడకంలో సరైన హైజీన్, భద్రతా ప్రమాణాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. తయారీలో తాగడానికి అనువైన శుద్ధమైన నీటిని మాత్రమే ఉపయోగించాలి. సాధ్యమైనంత వరకు ఆర్ఓ లేదా యూవీ ద్వారా శుద్ధి చేసిన నీటిని ఉపయోగించడం మంచిది. ఐస్ తయారు చేసే యంత్రాలు, ట్రేలు, ఇతర పరికరాలు ఫుడ్ గ్రేడ్ మెటీరియల్తో తయారై ఉండాలి. వాటిని నిరంతరం శుభ్రపరచి శానిటైజ్ చేయాలి. ఐస్ను చేతులతో నేరుగా తాకకుండా స్కూప్ లేదా టాంగ్స్ వినియోగించాలి. ఐస్ నిల్వ చేసే కంటైనర్లు మూతపెట్టి, ఫుడ్ గ్రేడ్ మెటీరియల్తో ఉండాలి. వాటిని మైనస్ 18 డిగ్రీలు లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో ఉంచాలి. ఐస్ను ముడి ఆహార పదార్థాల నుండి వేరుగా నిల్వ చేయాలి, దీనివల్ల క్రాస్ కంటామినేషన్ జరగకుండా ఉంటుంది. కరిగిన ఐస్ను మళ్లీ ఫ్రీజ్ చేసి ఉపయోగించకూడదు. ఐస్ను తరలించేటప్పుడు కలుషితం కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కానీ, ఈ ప్రమాణాలు ఏ మాత్రం అమలుకు నోచుకోవడం లేదు.
"ఐస్ లేకుండా తాగితేనే ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు. ఎక్కడెక్కడో తయారు చేస్తున్న ఐస్ వల్ల మనకు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం ఐస్తో జ్యూస్ తాగాను. నాకు అనారోగ్య సమస్య వచ్చింది. ఇప్పుడు ఐస్లేకుండా తాగుతున్నాను" - స్థానికులు
ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారు : సాధారణ రోజుల్లో కూడా ప్రస్తుతం సమాజం ఐస్డ్ కాఫీలు, కోల్డ్ బ్రూస్, ఫ్లేవర్డ్ సోడాలు, బ్లూ లగూన్, ప్రొటీన్ షేక్స్, కుల్ఫీ, ఫలూదా వంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు. వేసవిలో రెట్టింపు స్థాయిలో వీటికి డిమాండ్ ఉంది. దీంతో ఐస్లో కల్తీ జరగడం చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తోంది. దీనిపై ఫుడ్ సెప్టీ అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయాన్ని గుర్తుచేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రియల్ ఐస్ని ఆహార పదార్థాల అమ్మకాల్లో వినియోగించకుండా తనిఖీలు చేపట్టాలి. ఆహార పదార్థాల్లో వాడే ఐస్ని ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. అలా చేయని పక్షంలో కఠినంగా శిక్షించాలి. అలాగే, శుభ్రతే లేని, చేపల పెంపకానికి వినియోగించే ఐస్ని అమ్మినా, కొనుగోలు చేసినా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. అదే సమయంలో కల్తీ ఐస్పై ప్రభుత్వాలు, అధికారులు అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే ఐస్లో జరుగుతున్న కల్తీకి అడ్డుకట్ట పడుతుంది.
బాక్టీరియా ఉండదనే అపోహలో : చాలామంది ఐస్ చల్లగా మైనస్ డిగ్రీలలో ఉన్నందున బాక్టీరియా ఉండదనే అపోహలో ఉంటారు. కానీ, ఆపరిశుభ్రంగా తయారైన ఐస్ శరీరంలోకి వెళ్లిన తర్వాత బ్యాక్టీరియా పని చేయడం మొదలు పెడుతుంది. అపరిశుభ్ర నీటిలో ఈ-కోలి, సాల్మొనెల్లా అనే ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. దీంతో వాంతులు, విరేచనాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫుడ్ పాయిజన్ అవుతుంది. అలాగే, డయేరియా, టైఫాయిడ్, కలరా వంటి వ్యాధులు సొకే ప్రమాదం ఉంది. కొన్నిసార్లు గొంతువాపు సమస్య వస్తుంది. జ్యూస్లలో కస్తీ ఐస్తో పాటు రసాయనాలు కూడా కలిస్తే అది మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వాలు వీటి కట్టడికి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
"ఐస్ అనేది నీటికి సంబంధించినది. నీటి ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధులైన కలరా, టైఫాయిడ్ వంటివి ఏ విధంగా వస్తాయో అదే తరహాలు మురికి నీరు వాడి ఐస్ తయారు చేస్తే అవే వ్యాధులు వస్తాయి. ఈ తరహా ఐస్లు కూడా ఉంటాయి. వీటిని ప్రతి ఒక్కరూ దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. దీనిని ఎక్కడ తయారు చేస్తున్నారు అనే విషయం తెలుసుకుంటే మరీ మంచింది" - రాజేశ్, వైద్యుడు
మురికిగా కనిపిస్తే జాగ్రత్త : ఐస్ కల్తీ జరుగుతున్న మాట వాస్తవమే కావచ్చు. కానీ, దానిని గుర్తించడం ఎలా? అనే సందేహం రావడం సహజమే. ఐతే, ఐస్ గడ్డ మురికిగా కనిపిస్తే అది కచ్చితంగా కలుషిమైందేనని నిర్ధారణకు రావాలి. మరీ తెల్లగా పాలలగా కనిపిస్తే కూడా స్వచ్ఛమైన నీటితో చేసింది కాదని తెలుసుకోవాలి. ఐస్ కరిగిన తర్వాత ఏదైన లోహపు రుచి లేదా క్లోరిన్ వాసన వస్తే అది కల్తి జరిగినట్లు. అయితే జనాలు ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకునేందుకు ఆస్కారం దొరకదు. కాబట్టి వ్యాపారులే ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని సామాజిక బాధ్యతగా కల్తీ లేని ఐస్ వాడి కస్టమర్లకు మంచి జ్యూస్లు విక్రయించాలి. లేకపోతే ఐస్ కల్తీ సమస్య మరింత పెరిగి ఏదో ఒకరోజు మీ కుటుంబాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతుందని విషయాన్ని ఎరుగాలి.
ప్రకృతి సిద్ధమైన పానియాలే సేఫ్ : ఈ విషయాలన్ని పక్కనపెడితే ఏ కాలంలో ఐస్తో కూడిన పదార్థాలు అంత మంచివి కాదనేది వైద్య నిపుణులు సూచన. అంటే కాస్త ఖర్చు ఎక్కువైన సరే ప్రకృతి సిద్ధమైన పానియాలు తీసుకోవాలి. కొబ్బరినీళ్లు, మజ్జిగ, ఐస్ లేకుండా చెరకు రసం, రాగి అంబలి, సబ్జ గింజల నీళ్లు, నిమ్మరసం వంటివి తాగాలి. వీటితో పాటు తాటిముంజలు, కీరదోసలు, పెరుగన్నం వంటివి తీసుకోవాలి. వీటివల్ల అధిక ఉష్ణోగ్రతల నుంచి ఉపశనమం కలగడమే కాకుండా శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.