అదే ఆకారం, అదే మెరుపు - నిజమైన వజ్రాలకు ఏ మాత్రం తీసిపోని ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్
Lab Grown Diamonds : రసాయనపరంగా, భౌతికంగా సహజ వజ్రంతో ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేకుండా ల్యాబ్లో డైమండ్స్ తయారీ జరుగుతోంది.ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్ల పరంగా ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానానికి ఎదగాలని భారత్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 8:09 PM IST
పేద, ధనిక అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఇష్టపడేవాటిలో బంగారం ప్రధానమైంది. అందుకే, ధరల్లో ఎన్ని హెచ్చుతగ్గులున్నా ఎంతో కొంత డబ్బులు సమకూర్చుకుని పసిడి కొనుగోలు కొంటారు. స్వర్ణం తర్వాత అత్యంత విలువైన లోహం వజ్రం. లక్షాదికారులకు కూడా వీటిని కొనడం తీరని కలగానే ఉంటుంది. కోటీశ్వరులు సైతం ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచిస్తారు. అంతలా ఉంటాయి వజ్రాల ధరలు. అలాంటి డైమండ్స్ ధరలు కొంత మేర అందుబాటులో ఉంటే ఎలాంటి ఉంటుంది ? అదే ఆలోచనలోంటి పుట్టిందే ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్.
అదే ఆకారం, అదే మెరుపు అచ్చం నిజమైన డైమండ్స్ లాగే ఉంటాయి. నిజమైన వజ్రాలకు ఏ మాత్రం తీసిపోకపోవడం ధర తక్కువగా ఉండటంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ల్యాబ్లో తయారు చేసిన వజ్రాలకు మంచి డిమాండ్ ఏర్పడుతోంది. మరి, దేశంలో ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమాండ్స్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది. పండగలు, పెళ్లిళ్ల సమయంలో రాష్ట్రంలో వజ్రాల కొనుగోళ్లు ఎలా ఉన్నాయి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
వజ్రాల కొనుగోలు సంగతి ఏమో కానీ చాలామంది నిజమైన వాటిని ప్రత్యక్షంగా చూసి ఉండరు. బంగారం కంటే ఎన్నో రెట్లు విలువైన లోహం ఇది. అందుకే, వీటికి అంతటి విశిష్టత. సాధారణంగా వజ్రాలను క్యారెట్ల లెక్కన కొలుస్తారు. 200 మిల్లీ గ్రాములకు ఒక క్యారెట్. అంటే 5 క్యారెట్ల వజ్రం 1 గ్రాము అన్నమాట. మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నదాని ప్రకారం దేశంలో 1 క్యారెట్ సహజ వజ్రం ధర ప్రాంతాలను బట్టి సుమారు 1.5 లక్షల నుంచి 7 లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటుంది. స్వచ్ఛత, నాణ్యత బట్టి కూడా ధర ఉంటుంది. దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు వజ్రాల ధరలు ఏ స్థాయిలో ఉంటాయనేది. మరి, అలాంటి డైమాండ్స్ ధరలు కాస్త తక్కువగా ఉంటే ! వాటితో తయారైన ఆభరణాలు మార్కెట్లో మధ్యతరగతి, ఎగువ మధ్యతరగతి వారికి అందుబాటు ధరల్లో లభిస్తే ఎలా ఉంటుంది. ఈ ఆలోనలోంచి పుట్టిందే ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్.
తయారు చేయడంలో అనేక రకాలు : భూమిలో కొన్ని కిలోమీటర్ల లోతులో విపరీతమైన వేడి, పీడన ద్వారా కార్బన్ వజ్రంగా మారుతుంది. ఇది జరగడానికి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలకు పైగా పడుతుంది. ఐతే, రసాయనపరంగా, భౌతికంగా సహజ వజ్రంతో ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేకుండా ల్యాబ్లో డైమండ్స్ తయారీ జరుగుతోంది. ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్ల పరంగా ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానానికి ఎదగాలని భారత్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందులో భాగంగానే 2023 కేంద్ర బడ్జెట్లో ఐఐటీ మద్రాస్కు దాదాపు 243 కోట్లు మంజూరు చేసింది. ఇండియా సెంటర్ ఫర్ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ పేరుతో ఒక పరిశోధన కేంద్రం స్థాపించారు. ఫలితంగా సూరత్, ముంబయి వాటి నగరాల్లో వీటిని తయారు చేస్తున్నారు. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో డిజైనింగ్ రిటైల్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అలా దేశంలో ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ మార్కెట్ విస్తరిస్తోంది. అచ్చం నిజమైన వాటిలా కనిపించే ఈ వజ్రాలను ఎలా తయారు చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఈ వజ్రాలను తయారు చేస్తారని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఒకటి సీవీడీ. రెండు హెచ్పీహెచ్టీ పద్ధతుల్లో తయారు చేస్తారు. భారత్లో మాత్రం రసాయన ఆవిరి నిక్షేపణ-సీవీడీ పద్ధతిలోనే ల్యాబ్స్లో వజ్రాలను తయారు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం శాస్త్రవేత్తలు ఒక చిన్న వజ్రపు ముక్కను తీసుకుంటారు. దాన్ని సీవీడీ చాంబర్లో ఉంచుతారు. అందులోకి మిథేన్, హైడ్రోజన్ వాయువులను పంపుతారు. మైక్రోవేవ్ కిరణాల సహాయంతో దాదాపు 800 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద ప్లాస్మాను సృష్టిస్తారు. ఆ ప్లాస్మా నుంచి కార్బన్ అణువులు విడిపోతాయి. ఆ చిన్న వజ్రపు ముక్కపై పొరలు పొరలుగా పేరుకుపోతాయి. ఫలితంగా కేవలం మూడు నాలుగు వారాల్లోనే అద్భుతంగా వజ్రం తయారు అవుతుంది.
డైమండ్స్ పెరిగేందుకు అనేక కారణాలు : ప్రపంచంలో దొరికే ప్రతి 11 సహజ వజ్రాల్లో 10 వజ్రాలు భారత్లోనే పాలిష్ అవుతాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్న మాట. ల్యాబ్లో తయారయ్యే వజ్రాలకు కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. ఇప్పటికే ల్యాబ్ తయారీ వజ్రాల్లో 90శాతానికి పైగా సూరత్లోనే మెరుగులు దిద్దుకుంటున్నాయి. డైమండ్ కటింగ్, పాలిషింగ్ ప్రపంచ కేంద్రంగా, డైమండ్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియాగా సూరత్ గుర్తింపు పొందింది. అమెరికా, యూరప్ సహా దేశ విదేశాల్లో జరిగే ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్స్ కోసం వాడే మెజారిటీ ల్యాబ్ వజ్రాలు మన దేశంలోనే తయారవుతున్నాయి. అలాగే ఆభరణాల తయారీలో వాడే డైమండ్స్ చాలా వరకు ఇక్కడి నుంచి ఎగుమతి అవుతుండటం గమనార్హం.
క్రమంగా ఫ్యాషన్ ఆభరణాలూ పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం ల్యాబ్ డైమండ్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడుతోంది. మరి, ఈ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్కి డిమాండ్ పెరగడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది నిజమైన వజ్రాలకు, ల్యాబ్లో తయారైన వజ్రాలకు మధ్య ఉన్న ధరల వ్యత్యాసం. స్వచ్ఛమైన వజ్రాలను కొనుగోలు చేయడానికి కోటీశ్వరులు కూడా ఆలోచిస్తారు. ఎందుకంటే, వాటిని కొనడం ఎంత కష్టమో భద్రపరచడం కూడా అంతే కష్టం. పరిమాణంలో చిన్నవిగా ఉండటం, తెలుపు రంగులో ఉండటంతో పొరపాటున ఎక్కడైనా మిస్సైతే అంతేసంగతి. ఇక శుభకార్యాలకు ధరించి వెళ్లినప్పుడు ధ్యాసంతా వాటిపైనే ఉంటుంది. ఎక్కడైనా పడిపోతాయా? ఎవరైనా దొంగిలిస్తారా అని. ఖరీదు ఎక్కువగా కావడంతో ఈ ఆందోళనలు సహజమే అయినా అదే సమస్యగా మారుతున్న పరిస్థితి. ఈ తరుణంలో కోటీశ్వరులు కూడా ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
100 శాతం సహజంగా కనిపించే వజ్రం : ముందుగా చెప్పినట్టు ఒరిజినల్ డైమండ్స్తో పోలిస్తే వీటి ధర చాలా అంటే చాలా తక్కువ. నాణ్యత బట్టి సహజ వజ్రం ధరలో దాదాపు పావు వంతు ధరకే ఇవి లభించే అవకాశం ఉంది. అందులోను సైజు కూడా పెద్దగానే ఉంటుంది. ల్యాబ్లో తయారైనప్పటికీ వీటిలో ఉండే కార్బన్ నిర్మాణం, దృఢత్వం, కాంతి పరావర్తనంతో 100% సహజ వజ్రాలలాగే కనిపిస్తాయి. ల్యాబ్ వజ్రాలు తక్కువ నీరు, శక్తితో ప్రయోగశాలల్లో తయారు చేస్తున్నారు. అలాగే, కార్మికుల శ్రమ దోపిడీ, అక్రమ రవాణా వంటి వివాదాలు ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్కి ఉండవు. ఇవి ఎక్కడ, ఎలా తయారయ్యాయో పూర్తి పారదర్శకత ఉంటుంది. ధర అందుబాటులో ఉండటం, లాకర్లలో దాచుకునే ఆస్తిలా కాకుండా, పార్టీలకు వేసుకునే ఫ్యాషన్ నగలలా వీటి వాడకం పెరిగింది.
కేంద్రం ల్యాబ్ డైమండ్ తయారీకి పరిశోధన నిధులు కేటాయించడం మరింత ఊతమిస్తుంది. అలాగే ట్రెంట్, మలబార్, సెన్కో వంటి పెద్ద జ్యువెలరీ సంస్థలూ ల్యాబ్-గ్రోన్ డైమండ్ బ్రాండ్లను ప్రారంభించడంతో వీటికి ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఏపీ విషయానికి వస్తే ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ ఉపయోగించి సరికొత్త నల్లపూసల చైన్లు 40,000 వేల రూపాయలలోపే లభిస్తున్నాయి. పెళ్లిళ్లలో వేసుకునే పెద్ద హారాలు, లక్ష్మీదేవి కాసుల పేర్లలో వజ్రాలు అమ్ముతున్నారు. కొనుగోలుదారులలో నమ్మకం పెంచడానికి ప్రతీ వజ్రానికి అంతర్జాతీయ రత్నశాస్త్ర సంస్థ-ఐజీఐ సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నారు. ల్యాబ్ వజ్రాన్ని మైక్రోస్కోప్లో చూసినా, లేజర్ లైట్తో చూసినా ఒక చిన్న ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ కనిపిస్తుంది. ఫలితంగా విజయవాడ ఎంజీ రోడ్, విశాఖపట్నంలోని ప్రధాన షాపింగ్ జోన్లు, రాజమండ్రి, తిరుపతి నగరాల్లో మధ్యతరగతి మహిళలు ల్యాబ్ గ్రోన్ వజ్రాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
"ప్రయోగశాలలో తయారు చేసే వజ్రాలు కొంత కాలంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి, కానీ ఇటీవల ఇవి విశేష ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి. ఇవి ప్రయోగశాలలో సృష్టించినప్పటికీ, చూడటానికి సహజమైన వజ్రాల మాదిరిగానే ఉంటాయి" - రాయపాటి మమత, మిరాక్ డైమండ్స్ అధినేత
ప్రపంచంలో 20 శాతానికి చేరిన డైమండ్స్ : 2020లో ప్రపంచవ్యాప్త వజ్రాల మార్కెట్లో ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ వాటా 5% మాత్రమే ఉండేది. 2026 నాటికి ఇది 20 శాతానికి చేరుకుంది. గతేడాది ప్రపంచ ల్యాబ్ గ్రోన్ వజ్రాల మార్కెట్ విలువ 2,946 కోట్ల డాలర్లకు చేరింది. 2034 నాటికి అది 9,185 కోట్ల డాలర్లకు పెరుగుతుందని అంచనా. వీటి ఉత్పత్తిలో చైనా తర్వాత భారత్ రెండో స్థానంలో నిలుస్తోంది. భారత్లో ఏటా 30 లక్షలకు పైగా వజ్రాలు ల్యాబుల్లో తయారవుతున్నాయి. 2025 ఏప్రిల్ నాటికి భారత్ ఎగుమతుల్లో అవి సహజ వజ్రాల సంఖ్య దాటిపోయాయి. అంటే ఎంత డిమాండ్ ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
వీటి తయారీకి కావాల్సిన సాంకేతికతను దేశంలోనే విజయవంతంగా తయారు చేస్తున్నారు. దాన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీలకూ ఇవ్వనుండటంతో, దేశంలో ఎన్నో కొత్త పరిశ్రమలు ఆవిర్భవించి వేలాది మంది యువతకు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. ప్రపంచంలోని చాలా దేశాల్లో వజ్రపు గనులున్నాయి. కానీ, వాటిని వెలికి తీయడంలో అనేక సమస్యలున్నాయి. భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. అందుకే, ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ మార్కెట్ విస్తరించడంతో పాటు సామాన్యులు వజ్రాలను ధరించాలనే కోరికను నేరవేర్చుతోంది. దీని ప్రభుత్వాలు మరింత దృష్టి సారించి ల్యాబ్ గ్రోన్ టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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