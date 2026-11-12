తెలంగాణలో తొలిసారిగా ఖేలో ఇండియా గేమ్స్ - జాతీయ పోటీలకు ముమ్మర ఏర్పాట్లు
Khelo India Games In Telangana : ఖేలో ఇండియా 8వ ఎడిషన్ పోటీలు ఈసారి తెలంగాణలో జరగనున్నాయి. ఈ పోటీల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
Published : November 12, 2026 at 8:58 PM IST
రాష్ట్రంలో భారీ మెగా సంబురానికి సమయం ఆసన్నమైంది. యూత్ గేమ్స్ పరంగా దేశంలో ఎంతో పేరుగాంచిన ఖేలో ఇండియా 8వ ఎడిషన్ పోటీలు తెలంగాణలో అట్టహాసంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇక్కడ తొలిసారిగా ఖేలో ఇండియా గేమ్స్ జరుగుతుండటంతో క్రీడల నిర్వహణతోపాటు క్రీడాకారులు, సిబ్బందికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా మైదానాలను సిద్ధం చేస్తోంది. డిసెంబర్ 11 నుంచి 22 వరకు 12 రోజులపాటు ఈ పోటీలు జరగనున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న 18 ఏళ్లలోపు యువ క్రీడాకారులు ఇందులో పాల్గొంటారు.
దేశవ్యాప్తంగా 7 వేల మందికిపైగా క్రీడాకారులు ఈ మెగా టోర్నీలో ప్రతిభ చాటనున్నారు. వీరితోపాటు సుమారు 2 నుంచి 3 వేల మంది కోచింగ్ సిబ్బంది, అధికారులు పాల్గొనే అవకాశం ఉందని అధికారుల అంచనా. మొత్తం 27 క్రీడాంశాలతోపాటు ఒక ప్రదర్శనాత్మక క్రీడను నిర్వహించనున్నారు. గతంలో మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, బిహార్ రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్తో పోలిస్తే తెలంగాణ ఎడిషన్లో క్రీడాకారులు, పోటీల సంఖ్య పెరగనుంది. 2022లో మధ్యప్రదేశ్లో 5,812 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొనగా, తెలంగాణలో జరిగే పోటీలకు 7 వేలమందికి పైగా క్రీడాకారులు వస్తుండటం విశేషం.
ఆటల వేదికలు ఇక్కడే
రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ పరిధిలోని పలు వేదికల్లో అత్యధిక క్రీడాంశాల పోటీలు నిర్వహించేలా ప్లాన్ చేశారు. హైదరాబాద్ జిల్లాలోని 6 వేదికల్లో పోటీలు జరగనున్నాయి. యూసుఫ్గూడలోని కోట్ల విజయ భాస్కరరెడ్డి స్టేడియంలో బాస్కెట్బాల్, ఫెన్సింగ్ పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. సికింద్రాబాద్లోని ఆర్ఆర్సీ ఇండోర్ స్టేడియంలో బాక్సింగ్, రెజ్లింగ్ పోటీలు, ఆర్ఆర్సీ బాస్కెట్బాల్ హాల్లో యోగాసన పోటీలు జరగనున్నాయి. బషీర్బాగ్లోని ఎల్బీ ఇండోర్ స్టేడియంలో గట్కా, థాంగ్-టా క్రీడలు. ఎల్బీ స్టేడియంలో సాఫ్ట్బాల్, టెన్నిస్ పోటీలు జరుగుతాయి. రోయింగ్, సెయిలింగ్ పోటీలు హుస్సేన్సాగర్లో నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
రంగారెడ్డిలో 7 వేదికలు
రంగారెడ్డి జిల్లాకు 7 వేదికలు కేటాయించారు. గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియంలో బ్యాడ్మింటన్, వాలీబాల్. హాకీ స్టేడియంలో హాకీ, అక్వాటిక్ స్టేడియంలో స్విమ్మింగ్ పోటీలు జరగనున్నాయి. సరూర్నగర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో జిమ్నాస్టిక్స్, ఖోఖో నిర్వహించనున్నారు. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలోని ఎస్ఏటీజీ షూటింగ్ రేంజ్లో షూటింగ్ పోటీలు, చందానగర్లోని పీజేఆర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లో కలరిపయట్టు పోటీలు జరగనున్నాయి. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లోని వెలోడ్రోమ్లో సైక్లింగ్ పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. హకీంపేటలోని తెలంగాణ స్టేట్ స్పోర్ట్స్ స్కూల్లో మల్లఖంబ్, వెయిట్లిఫ్టింగ్ పోటీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
5 జిల్లాల్లో ఖేలో ఇండియా పోటీలు
హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలతోపాటు మరో 5 జిల్లాల్లో ఖేలో ఇండియా పోటీలు జరగనున్నాయి. హనుమకొండలోని జేఎస్ స్టేడియంలో అథ్లెటిక్స్ పోటీలు, కరీంనగర్ అంబేడ్కర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో జూడో, ఖమ్మం సర్దార్ పటేల్ గ్రౌండ్లో ఆర్చరీ పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. మహబూబ్నగర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో కబడ్డీ, నిజామాబాద్లోని నవ్య భారతి పాఠశాలలో టేబుల్ టెన్నిస్ పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. ఫుట్బాల్కి వేదిక ఖరారు చేయాల్సి ఉంది. మొత్తంగా 20 వేదికల్లో పోటీలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. అవసరమైన క్రీడా పరికరాలు, సాంకేతిక సదుపాయాలు, క్రీడాకారులకు అన్ని సౌకర్యాలను సమకూర్చేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఆయా క్రీడా సమాఖ్యల సాంకేతిక పరిశీలన, అధికారుల తుది అనుమతుల అనంతరం వేదికల కేటాయింపుపై పూర్తి స్పష్టత రానుంది.
"దాదాపు 7 వేల మంది అథ్లెట్లు బయటి రాష్ట్రాల నుంచి వస్తారు. 2000 వరకు సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ వస్తారు. దాదాపు 10 వేల సందర్శకులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్తోపాటు ఇతర జిల్లాల్లో వివిధ గేమ్స్ను నిర్వహించనున్నారు" - సోనీ బాలాదేవి, ఎండీ, తెలంగాణ క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ
గేమ్స్ కోసం రూ.224.30 కోట్ల బడ్జెట్
ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ నిర్వహణతోపాటు రాష్ట్రంలో క్రీడా వసతులను అభివృద్ధి చేసేందుకు రూ.224.30 కోట్లు బడ్జెట్ను ప్రతిపాదించారు. ఇందులో రాష్ట్రం వాటా రూ.203.13 కోట్లు కాగా, కేంద్రం వాటా రూ.21.17 కోట్లు. అలాగే, క్రీడా ప్రాంగణాల ఆధునికీకరణకు రూ.60.30 కోట్లు, క్రీడా పరికరాల కొనుగోలుకు రూ.60 కోట్లు కేటాయించారు. రెసిడెన్షియల్ కోచింగ్ క్యాంపులకు రూ.10 కోట్లు ప్రతిపాదించారు. వసతి, క్యాటరింగ్, రవాణా సౌకర్యాలకు రూ.45 కోట్లు కేటాయించారు. అత్యాధునిక సౌకర్యాలు, బ్రాండింగ్ కోసం రూ.39.50 కోట్లు బడ్జెట్లో పొందుపరిచారు. రూ.5 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలతో ఎల్బీ స్టేడియం టెన్నిస్ కాంప్లెక్స్ను ఆధునికీకరించనున్నారు. ఈ అభివృద్ధి పనుల ద్వారా క్రీడాకారులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడంతోపాటు భవిష్యత్తులో మరిన్ని జాతీయ స్థాయి పోటీల నిర్వహణకు అవసరమైన మౌలిక వసతులను బలోపేతం చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
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