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ఎల్‌నినో దెబ్బకు సాగు కుదేలు - తెలంగాణలో ఖరీఫ్‌ సాగుపై తీవ్ర ప్రభావం

40రోజులు గడిచినా లేని వర్షం జాడ - జూన్‌లో 22% తక్కువ వర్షపాతం - గణనీయంగా తగ్గిన సాగు విస్తీర్ణం - ప్రత్యామ్నాయాలపై నిపుణుల సలహాలు - పాడి, కోళ్ల పెంపకం చేయాలని హితవు

El Nino on Kharif Cultivation in Telangana
El Nino on Kharif Cultivation in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 11, 2026 at 4:56 PM IST

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El Nino on Kharif Cultivation in Telangana : ఈ వర్షాకాలం రాష్ట్ర రైతులకు పీడకలను మిగిల్చే ప్రమాదమే కనిపిస్తుంది. సూపర్ ఎల్‌నినో ప్రభావంతో నైరుతి రుతుపవనాలు బలహీనపడి తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడమే ఇందుకు కారణం. వానాకాలం ఆరంభమై 40రోజులు గడిచినా ఆశించిన వర్షం కురవకపోవడంతో వ్యవసాయం కుదేలవుతోంది. వ్యవసాయ పనులతో కళకళలాడాల్సిన పొలాలు బోసిపోయి కనిపిస్తున్నాయి. పనులు లేక రైతులు, కూలీలు ఖాళీగా ఉంటున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రధాన ఆహార పంట వరి సాధారణ సాగు విస్తీర్ణ లక్ష్యాన్ని 65.97 లక్షల ఎకరాలుగా నిర్దేశించగా ఇప్పటి వరకు 4.22 లక్షల ఎకరాల్లో మాత్రమే అంటే కేవలం 6.40 శాతం నాట్లు మాత్రమే పడడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. వరితో పాటు జొన్న, సజ్జ, మొక్కజొన్న, రాగి, ఇతర చిరుధాన్యాల పంటలు మొత్తం 72.48 లక్షల ఎకరాలు సాగు కావాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వరకు 7.21 లక్షల ఎకరాలు అంటే 9.95 శాతం ఆయకట్టు మాత్రమే సాగైంది. పత్తి పంట సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 47.41 లక్షల ఎకరాలు ఉండగా ఇప్పటి వరకు 39.44 లక్షల ఎకరాల్లో విత్తనాలు నాటారు. ఆ పంటలు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి.

దిక్కుతోచని స్థితిలో రైతులు : రాష్ట్రంలో జూన్‌లో సాధారణం కంటే దాదాపు 22 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. దీంతో రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు సాధారణంగా 177.9 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉండగా 154.9 మిల్లీమీటర్లు మాత్రమే నమోదైంది. అంటే 13 శాతం లోటు వర్షపాతం. దీంతో అన్నదాతలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. రాష్ట్రంలో సుమారు 65 లక్షల మంది చిన్న, సన్నకారు రైతులు, కూలీలు ఉన్నారు. వీరంతా వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనాధారంగా బతుకుతున్నారు.

గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలం : సాధారణంగా రైతులు జూన్, జులై మాసాల్లో విత్తనాలు విత్తుకోవడం, వరి నాట్లు వేసుకోవడంలో తీరిక లేకుండా ఉంటారు. కానీ, ఈ ఏడాది వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో జూన్‌లో 12 శాతం, జూలైలో 16 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. ఇక ఈ జులై చివరి వరకు కూడా తీవ్ర వర్షాభావం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో రైతుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబ్‌నగర్, మెదక్‌ లాంటి జిల్లాల్లో కొందరు రైతులు సాహసించి బోర్లు, బావుల కింద కొద్దిమేర వరి నార్లు పోసుకున్నారు. ఇక అరుతడి పంటలు అంతంత మాత్రంగానే సాగయ్యాయి. మొత్తంగా తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. చాలా గ్రామాల్లో చివరకు పశువులకు పచ్చిమేత దొరకడం కూడా గగనమైపోయింది.

"ఇప్పటి వరకు పత్తికి అనుకూలమైన సమయం అయిపోయింది. జూన్​ 10 లోపు వీటిని నాటుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే జులై 10 దాటిపోయింది. పత్తిపంటను వదులుకోవాల్సిందే. వరినాట్లు కూడా వేసే పరిస్థితి లేదు. బావులలోనూ చుక్కనీరు చేరలేదు. చిన్న వర్షాలకు నారుమడి వేయలేము" - రైతులు

బోసిపోయిన నీటి వనరులు : ఎల్‌నినో విసిరిన పంజాకు రాష్ట్రంలో నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు కూడా వట్టిపోయి కనిపిస్తున్నాయి. కృష్ణా, గోదావరి నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో నీటి వనరులన్నీ బోసిపోయి దర్శనమిస్తోన్నాయి. రెండు బేసిన్లలో ఇప్పటి వరకు 522.31 టీఎంసీల నీటి నిల్వలు అందుబాటులో ఉండాల్సి ఉండగా 333.34 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉంది. ప్రధాన జలాశయాలైన నాగార్జునసాగర్, శ్రీశైలంలో సైతం నీటి మట్టాలు భారీగా తగ్గుతుండటం కూడా వ్యవసాయ రంగానికి పెద్ద సవాల్​గా మారింది. సింగూరు, నిజాంసాగర్, మిడ్ మానేరు రిజర్వాయర్, లోయర్ మానేరు డ్యాం, శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుల్లో కూడా నీటి మట్టాలు ఆశాజనంగా ఏమీ లేవు.

గణనీయంగా క్షీణించిన భూగర్భ జలాలు : వర్షాలు లేక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భూగర్భ జలాలు కూడా గణనీయంగా అడుగంటుతున్నాయి. కేంద్ర భూగర్భ జల మండలి నివేదికల ప్రకారం రాష్ట్రంలో 16 జిల్లాల్లో భూగర్భ జల మట్టాలు పడిపోయాయి. గత పోస్ట్-మాన్‌సూన్ స్థాయిలతో పోల్చితే భూగర్భ జల మట్టాలు గణనీయంగా క్షీణించాయి. రాజధాని హైదరాబాద్‌లో అయితే అత్యంత వేగంగా అడుగంటుతున్నాయి. జంటనగరాల్లో జలమట్టం 2.47 మీటర్ల మేర పడిపోయి సగటున 12.43 మీటర్ల లోతుకు చేరడం చూస్తే రాబోయే రోజుల్లో తాగు నీటికి కటకటలాడాల్సిన ప్రమాదం ఏర్పడింది.

భిన్నమైన పరిస్థితులు : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రైతులు ఎంతో వైభవంగా జరుపుకునే తొలి వ్యవసాయ పండుగ ఏరువాక పౌర్ణమిని జూన్ 29న రైతులు సంతోషంగా చేసుకున్నారు. తొలకరి జల్లులను ఆహ్వానిస్తూ భూతల్లిని పూజించారు. తొలి దుక్కి దున్ని విత్తనాలు చల్లారు. కానీ, వర్షాలు ముఖం చాటేశాయి. జులై 6 నుంచి పునర్వసు కార్తె ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత 20వ తేదీన పుష్యమి కార్తె వస్తుంది. సాధారణంగా పుష్యమి కార్తె ఉండే జులై 20 నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు ఖరీఫ్‌ పంటలకు మంచి కాలం. ఈ సమయంలో విస్తారమైన వర్షాలు పడటంతోపాటు విత్తనాలు వేయడానికి, పంటల పెరుగుదలకు వాతావరణం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కానీ, వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో రుతువులు, కార్తెలు మారిపోయి పూర్తి భిన్నమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

"ముమ్మరంగా పనులు సాగాల్సిన ఈ కాలంలో వ్యవసాయ కూలీలకు పూర్తి ఉపాధి లేకుండా పోయింది. రైతులు విత్తనాలు వేశారు. మొలకలు వచ్చాయి. వర్షాలు లేకపోవడంతో కలుపు తీయలేని పరిస్థితి. వానల కోసం ఎదురు చూసిన అనేకమందికి విత్తనాలు వేయడం ఆలస్యమైంది. ఇప్పుడు వర్షం వచ్చినా దిగుబడి తగ్గిపోయే ప్రమాదముంది" - తీగల సాగర్​, ప్రధాన కార్యదర్శి, తెలంగాణ రైతు సంఘం

జిల్లాల వారీగా పంటల సాగు : రాష్ట్రంలో జిల్లాల వారీగా పంటల సాగు గణాంకాలు ఆందోళన కల్గిస్తున్నాయి. ఖమ్మం జిల్లాలో సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 5.53 లక్షల ఎకరాలు ఉండగా ఇప్పటి వరకు 2.23 లక్షల ఎకరాల్లో మాత్రమే పంటలు సాగవుతున్నాయి. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో వానాకాలంలో 19.51 లక్షల ఎకరాల్లో వరి, 50 వేల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న, 2.02 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి, 1.72 లక్షల ఎకరాల్లో ఉద్యాన పంటల సాగు కోసం జిల్లా అధికారులు ప్రణాళికలు వేశారు. కానీ జూన్ ఆఖరు నాటికి ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని పంటల సాగు విస్తీర్ణం కలిపి 10 శాతం లోపే ఉంది.

ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 18.50 లక్షల ఎకరాలు ఉండగా ఇప్పటి వరకు 1.15 లక్షల ఎకరాల్లో మాత్రమే పంటలు సాగయ్యాయి. అందులో అధిక భాగం పత్తి పంట. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న సహా వివిధ రకాల పంటలు 15.82 లక్షల ఎకరాల్లో సాగవుతాయని వ్యవసాయ శాఖ అంచనా వేసింది. కానీ, గత నెల రోజుల్లో లక్ష్యంలో 14.52 శాతమే సాగైంది. ఇందులో వరి ఒక శాతం, పత్తి 32.50 శాతం ఉన్నాయి. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో పంటల సాగు అంచనా 21.31 లక్షల ఎకరాలు. ఇప్పటి వరకు 22 శాతమే పంటలు సాగయ్యాయి. ఇందులో ప్రధాన ఆహార పంట వరి 0.43 శాతం, ప్రధాన వాణిజ్య పంట పత్తి 47.43 శాతం మాత్రమే నమోదైంది.

ఉపాధి కోసం పట్టణాలకు వలస : వర్షాలు లేక వ్యవసాయ పనులు సాగకపోవడంతో గ్రామాల్లో వ్యవసాయ కూలీలు ఉపాధి కోసం సమీప పట్టణాలకు వలసబాట పడుతున్నారు. సాధారణంగా ప్రతి ఖరీఫ్‌ సీజన్ సమయంలో మహిళా కూలీలు బృందాలుగా ఏర్పడి తమ ఊరితోపాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో వ్యవసాయ కూలీ పనులకు వెళుతుంటారు. ఆ సంపాదనతోనే చాలా కుటుంబాల రోజువారీ అవసరాలు తీరుతాయి. పిల్లల చదువులు, వైద్య ఖర్చులు, ఇతరత్రా ఖర్చులు కూడా తీరుతాయి. అయితే వ్యవసాయ పనులు లేకపోవడంతో ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు. కొందరు విధిలేని పరిస్థితుల్లో సమీప పట్టణాల్లో భవన నిర్మాణాలు, రోజు వారీ కూలీ పనులు చేస్తున్నారు. పురుషులు వాచ్‌మెన్‌లుగా చేరుతున్నారు. వలసల నేపథ్యంలో తక్షణమే వీబీ జీరాంజీ పథకం కింద పెద్ద ఎత్తున కరవు పనులు మొదలు పెట్టాలని వ్యవసాయ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

"ఎల్​నినో ప్రభావంతో వర్షాలు తగ్గనున్నాయి. దీంతో ప్రత్యామ్నాయ పంటలను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. హార్టీ కల్చర్​, కూరగాయలు, పప్పుదినుసులు, నూనె విత్తనాలు ఇతరత్రా తక్కువ నీటిని వినియోగించే విత్తనాలను రైతులకు అందిస్తే ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవచ్చు" - శ్రీరంగారావు, అధ్యక్షుడు, తెలంగాణ భారతీయ కిసాన్​ సంఘ్

వ్యవసాయ ప్రణాళికలు : సూపర్‌ ఎల్‌నినో ప్రభావం వల్ల ఏర్పడిన వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పరిస్థితులు చక్కదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ప్రత్యామ్నాయ కార్యాచరణ ప్రణాళిక చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు వ్యవసాయ శాఖ, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వేర్వేరుగా వ్యవసాయ ప్రణాళిక రూపొందించి విడుదల చేశాయి. వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో చేపట్టాల్సిన వ్యవసాయ నిర్వహణ, ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు, రైతులకు అందించాల్సిన సాంకేతిక సూచనలతో సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించింది. జూలై 15, జులై 30, ఆగస్టు 15 నాటికి నమోదయ్యే వర్షపాతం దృష్టిలో ఉంచుకుని మూడు దశల్లో ఆ కార్యాచరణ అమలు చేసే విధంగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది.

ఆ పంటల్లో అంతర సాగు చేయాలి : ఈ నెల 15 నాటికి సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే జిల్లాల్లో తొలి ప్రత్యామ్నాయ కార్యాచరణ చేపట్టాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నీటిపారుదల మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి నేతృత్వంలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో తుమ్మల పాల్గొన్నారు. తేలికపాటి నేలల్లో కనీసం 50 నుంచి 60 మిల్లీమీటర్లు, బరువైన నేలల్లో 60 నుంచి 75 మిల్లీమీటర్లు వర్షపాతం నమోదైనప్పుడు మాత్రమే విత్తనాలు వేయాలని కోరింది. మధ్యకాలపు కరువు ఎదుర్కొనేందుకు పంట కలుపు రహితంగా ఉంచడం, నేలలో తేమ కాపాడటానికి పత్తి, కంది, మొక్కజొన్న పంటల్లో అంతర సాగు చేయాలని వ్యవసాయాధికారులు, యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు విజ్ఞప్తి చేశారు.

మొత్తం మీద ఎల్‌నినో రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగానికి పెద్ద సవాల్‌నే విసురుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల సూచనల మేరకు ముందుకు సాగడమే ప్రస్తుతం రైతుల ముందున్న ఏకైక మార్గం.

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