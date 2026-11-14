ప్రాజెక్ట్ మత్స్యలో కీలక మలుపు - సబ్మెర్సబుల్ వెహికిల్ ట్రయల్స్ విజయవంతం
Centre Focuses on Project Matsya : సాగర గర్భంలో అంతుచిక్కని రహస్యాలెన్నో ఉంటాయని మీకు తెలుసా! - ఇస్రో సహకారంతో చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్ మత్స్య ఇప్పుడు కీలక మలుపు తిరిగింది.
Published : November 14, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 12:11 PM IST
చంద్రుడిపై ఏముందో చూసొచ్చాం. భూమిలోపల ఉన్న గుట్టునూ ఎప్పటికప్పుడు తెలుసు కుంటూనే ఉన్నాం. మరి సముద్రం మాటేంటి? సాగర గర్భంలో అంతుచిక్కని రహస్యాలెన్నో ఉంటాయి. వాటన్నింటినీ ఛేదించడం ఎలా? లోపల ఉన్న అత్యంత అరుదైన వనరులను వెలుగులోకి ఎలా తీసుకురావాలి.? ఈ ప్రశ్నల నుంచి వచ్చిందే సముద్రయాన్ ఆలోచన. ఇందులో భాగంగానే భారత భూవిజ్ఞాన మంత్రిత్వ శాఖ ఐదేళ్ల క్రితం ప్రాజెక్ట్ మత్స్యను ప్రకటించింది. సముద్ర గర్భంలో పరిశోధనలు చేయడంతో పాటు మనకు కావాల్సిన వనరులను వెతికి పట్టుకోవడమే దీని లక్ష్యం. ఇస్రో సహకారంతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ పరిశోధనలో కీలకమైన సబ్మెర్సబుల్ వెహికిల్ ట్రయల్స్ విజయవంతం అయ్యాయి. ఇది మానవసహిత వెహికిల్ అయినప్పటికీ ప్రస్తుతానికి మానవరహితంగానే ట్రయల్స్ నిర్వహిం చారు. ఇవి సక్సెస్ అవడం ప్రాజెక్ట్ మత్స్యపై అంచనాలు పెరిగేలా చేశాయి.
సాగరంలో ఛేదించాల్సిన రహస్యాలెన్నో?
చంద్రయాన్. మరే దేశానికి సాధ్యం కాని అరుదైన రికార్డును ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సాధిం చింది భారత్. చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంపై మన జెండాను రెపరెపలాడించింది. ఈ విజయంతో భారత్ కీర్తి ఆకాశమంత ఎత్తుకు ఎదిగింది. తరవాత కూడా ఎన్నో పరిశోధనలు కొనసాగిస్తూనే ఉంది మన దేశం. అంతరిక్షంలో ఇంత చేస్తోంది సరే. మరి సముద్రం మాటేంటి.? సాగరంలోనూ ఛేదించాల్సిన రహస్యాలెన్నో ఉన్నాయి. వేలాది మీటర్ల లోతులో ఎలాంటి వాతావరణం ఉంది.? అక్కడ ఎలాంటి జీవరాశులున్నాయి.? అరుదైన వనరులేమైనా దొరుకుతాయా? ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు.
వీటన్నింటికీ సమాధానం వెతకాలని నిర్ణయించుకుంది భారత్. ఈ క్రమంలోనే 2021లో డీప్ ఓషన్ మిషన్ను ప్రకటించింది. సముద్రయాన్లో భాగంగా మత్స్య ప్రాజెక్ట్ చేపట్టనున్నట్టు వెల్లడించింది. అప్పటి నుంచి దీనిపై పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సాగరమథనానికి వీలుగా ఓ మానవసహిత సబ్మెర్సబుల్ వెహికిల్ తయారు చేయాలని భావించింది భారత్. శాస్త్రవేత్తలు ఆ పనిని మొదలు పెట్టి విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఇప్పుడు మరో మైలురాయి కూడా దాటారు. ఈ వెహికిల్ను సముద్రంలో 6 వేల మీటర్ల లోతులోకి పంపి ట్రయల్స్ చేపట్టి సక్సెస్ అయ్యారు.
ప్రాజెక్ట్కు మత్స్య-6000 గా నామకరణం
ముగ్గురు ప్రయాణించగలిగే విధంగా మానవసహిత సబ్మెర్సబుల్ వెహికిల్ తయారు చేయాలన్నది భారత్ లక్ష్యం. అయితే ప్రస్తుతానికి మానవరహితంగానే ట్రయల్స్ చేయాలని భావించారు. తమిళనాడులోని కట్టుపల్లి వద్ద ఈ ట్రయల్స్ నిర్వహించగా అవి విజయవంతం అయినట్టు ప్రకటించారు. అంటే సాగరమథనంలో తొలి అడుగు పడినట్టే లెక్క. ఈ ప్రాజెక్ట్కు మత్స్య-6000 గా నామకరణం చేసింది భారత్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ నేతృత్వంలోచెన్నైలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ - ఎన్ఐవోటీ దీన్ని తయారు చేసింది. ఇందులో ముగ్గురు ఆక్వానాట్స్ వెళ్లేందుకు వీలుగా డిజైన్ చేశారు. సముద్రంలో 6 వేల మీటర్ల లోతులోకి వెళ్లినా ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లేకుండా ప్రయాణం సాఫీగా సాగేలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఇస్రో కూడా ఈ వెహికిల్ తయారీలో సహకారం అందించింది. జలాంతర్గాములతో పోల్చి చూసినప్పుడు ఇది చిన్నగానే ఉంటుంది.
ఈ వాహన ప్రత్యేకత ఏంటంటే?
ఈ వెహికిల్ను 2.26 మీటర్ల వ్యాసంతో ప్రత్యేకమైన టైటానియం అల్లాయ్తో తయారు చేశారు. గోడలు 80 మిల్లీమీటర్ల మందంతో ఉంటాయి. సముద్రం లోపలకు వెళ్లే కొద్దీ పీడనం పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంత ఒత్తిడినీ తట్టుకుని నిలబడగలిగే విధంగా డిజైన్ చేశారు. ఇందులో లైఫ్సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా అత్యవసర పరిస్థితులు వచ్చిన ప్పుడు ఆక్వానాట్స్ ప్రాణాలకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేకుండా ఇవి సహాయ పడతాయి. ఇక అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థనూ ఏర్పాటు చేశారు. నేవిగేషన్ ఎక్విప్మెంట్, బ్యాటరీలు, ఎమర్జెన్సీ ఎస్కేప్ మెకానిజం ఇలా అన్నింటినీ ఇందులో పొందుపరిచారు. శాస్త్రవేత్తలు. 12 గంటల పాటు పని చేయగలిగే విధంగా చాలా పటిష్ఠంగా తయారు చేశారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 96 గంటల పాటు లైఫ్ సపోర్ట్ సౌకర్యం అందించే విధంగానూ డిజైన్ చేశారు. దేశీయంగా తయారైన ఈ సబ్మెర్సబుల్ వెహికిల్ను టెస్ట్ చేయగా ఆపరేషనల్ లోడ్స్ సమయంలోనూ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పని చేసినట్టు సైంటిస్ట్లు వెల్లడించారు.
ఆక్వానాట్స్ సముద్రం లోపల ఏం చేస్తారు ?
ఈ వెహికిల్లో వెళ్లిన ఆక్వానాట్స్ సముద్రం లోపల ఏం చేస్తారు? ఇదే ఆసక్తికరమైన విషయం. ఇది వివరంగా చూద్దాం. 6 వేల మీటర్ల లోతులోకి అంటే దాదాపు 20 వేల అడుగుల లోపలకు వెళ్లిన తరవాత వాహనానికి ఉండే ఫ్యాన్స్, లైట్స్, కెమెరాల సాయంతో సముద్ర గర్భంలో ప్రయాణిస్తారు. ఈ స్ఫియర్కు ప్రత్యేకంగా వ్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయి. వాటి నుంచే అంతా గమనిస్తారు. ఈ సమయంలోనే అడుగున ఏమైనా పాలిమెటాలిక్ నాడ్యూల్స్ ఉన్నాయా అని పరిశీలిస్తారు. ఇవి సముద్రం అడుగున అక్కడక్కడా పడి ఉంటాయి. వీటిని గుర్తిస్తే వెంటనే సేకరిస్తారు.
అసలు ఈ పాలిమెటాలిక్ నాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి.? అనే అనుమానం రావచ్చు. ఇవి అత్యంత అరుదైన ఖనిజాలతో కూడిన రాళ్లు అనుకోవచ్చు. లిథియం అయాన్ బ్యాటరీల తయారీకి నికెల్, కోబాల్ట్ వంటివి అత్యవసరం. వీటి కోసం భారత్ విదేశాలపై ఆధార పడుతోంది. ఈ రెండు ఖనిజాలూ పాలిమెటాలిక్ నాడ్యూల్స్లో పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో మాంగనీస్, రాగి కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అరుదైన ఖనిజాలను ఈ విధంగా సేకరించుకునే వీలుంటుంది.
బ్లూ ఎకానమీని బలోపేతం
2021లో ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్రకటించినప్పుడు ఓ లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది కేంద్రం. ఐదేళ్లలో రూ.4,077 కోట్ల మేర పెట్టుబడి పెట్టాలని నిర్ణయించింది. అయితే దశలవారీగా ఈ నిధులు కేటాయించాలని భావించింది. బ్లూ ఎకానమీని బలోపేతం చేయడంతో పాటు మరి కొన్ని లక్ష్యాలనూ వెల్లడించింది. వీటినే పర్పస్ పిల్లర్స్గానూ ప్రకటించింది. అందులో మొదటిది సముద్రం లోపల వాతావరణ మార్పులు ఎలా ఉన్నాయో గమనించడం. దీంతో పాటు డీప్ సీ మిషన్ టెక్నాలజీలను తయారు చేసుకుని తద్వారా జీవ వైవిధ్యాన్ని, సముద్రంలోపల ఉన్న అరుదైన వనరులను కనుగొనడం.
ఇక అధ్యయనాలకు వీలుగా అండర్ వాటర్ వెహికిల్స్, అండర్ వాటర్ రోబోటిక్స్నూ డెవలప్ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది భారత్. వీటితో పాటు సముద్ర వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించి అడ్వైజరీ సర్వీస్లనూ అందించేందుకూ ఈ డీప్ సీ మిషన్ సహకరించనుంది. సముద్ర నీటి నుంచి స్వచ్ఛమైన నీరు తయారు చేసే విధంగా డీసాలినేషన్ ప్రక్రియనూ చేపట్టాలన్నది ఈ ప్రాజెక్ట్లోని మరో లక్ష్యం.
మల్టీ మెటల్ హెడ్రోథర్మల్ సల్ఫైడ్ సైట్స్
హిందూ మహా సముద్రంలో కొన్ని చోట్ల మల్టీ మెటల్ హైడ్రోథర్మల్ సల్ఫైడ్ సైట్స్ ఉంటాయి. సాగర గర్భంలో ఉండే లావా కారణంగా సముద్రపు నీరు విపరీతంగా వేడెక్కుతుంది. చుట్టు పక్కల ఉండే రాళ్ల నుంచి లోహాలను ఈ నీరు కరిగిస్తుంది. ఈ లోహాలతో కూడుకున్న వేడి నీరు పైకి చిమ్మినట్టుగా అవుతుంది. సముద్రంలోని చల్లని నీటితో కలిసినప్పుడు ఈ లోహాలు గడ్డకడతాయి. ఇవన్నీ ఓ పొడవాటి గొట్టాల్లాగా మారతాయి. వీటిలో కాపర్, జింక్, గోల్డ్, సిల్వర్ లాంటి లోహాలు అత్యధికంగా ఉంటాయి. ప్రాజెక్ట్ మత్స్య ద్వారా ఈ తరహా లోహాలను సేకరిస్తారు.
నిజానికి క్రిటికల్ మినిరల్స్ కోసం భారత్ విదేశాలపై ఆధారపడుతోంది. పెద్ద ఎత్తున వీటిని దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఈ వ్యయం తగ్గించుకోవాలంటే దేశీయంగానే వీటిని ఒడిసి పట్టుకోవాలి. ఇందులో భాగంగానే...భారత్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సీబెడ్ మైనింగ్ సిస్టమ్ను కూడా డిజైన్ చేసుకుంది. 2021లోనే 5 వేల మీటర్లకు పైగా లోతులో ఈ మైనింగ్ సిస్టమ్ను పరీక్షించారు. అయితే కేవలం ఖనిజాలను సేకరించడమనే కాకుండా సముద్రానికి సంబంధించిన శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని పెంచుకునేందుకూ పలు దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఈ విషయంలో భారత్ కూడా వేగంగానే అడుగులు వేస్తోంది. డీప్ సీ మిషన్స్ ద్వారా సముద్ర గర్భంలో ఏం జరుగుతోంది.? ఎకోసిస్టమ్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుస్తుంది.
సముద్ర గర్భంలో మైనింగ్ చేపట్టాలి
ఇంటర్నేషనల్ సీబెట్ అథారిటీ - ఐఎస్ఏ అనుమతుల మేరకే సముద్ర గర్భంలో మైనింగ్ చేపట్టాలని ఐక్యరాజ్య సమితి చాలా కచ్చితంగా చెబుతోంది. ఈ అనుమతులు రావడం అంత సులభం కాదు. ఇక వనరుల అన్వేషణను సాకుగా చూపించి దేశాలు ఘర్షణ పడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. సముద్రపు నీటిలోని ఉప్పు లోహాలను చాలా త్వరగా పాడు చేస్తుంది. దీన్ని తట్టుకుని నిలబడగలిగే విధంగా పరికరాలను తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది కాస్త ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారమే. ఈ సవాళ్లు, సమస్యలు పక్కన పెడితే...భారత్ మాత్రం సముద్ర మథనంలో మిగతా దేశాలతో పోటీ పడుతోంది. కావాల్సిన వనరులను ఈ విధంగా కూడా సమకూర్చుకుని ఆత్మనిర్భరతను సాధించేందుకు గట్టిగానే ప్రయత్నిస్తోంది.
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