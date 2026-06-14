అన్నదాతల ఆత్మహత్యల్లో 80 శాతం కౌలు రైతులవే - సాయం కోసం ప్రాధేయపడుతున్నా ఫలితం శూన్యం!
పెట్టుబడి కోసం ప్రైవేటు అప్పులపైనే ఆధారం - రుణమాఫీతో కౌలు రైతులకు దక్కని ఫలితం - ధాన్యం విక్రయించాలన్న దళారులే దిక్కు - ఎరువుల కొనుగోలుకూ యాప్తో తప్పని తిప్పలు
Published : June 14, 2026 at 12:08 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 12:30 PM IST
Tenant Farmers Facing Issues In Telangana : రాష్ట్రంలో ప్రతి ముగ్గురు రైతుల్లో ఒకరు కౌలు రైతే. మొత్తం రైతుల్లో వీరి సంఖ్య 36 శాతం. కౌలు రైతుల సంఖ్యలో దేశంలోనే తెలంగాణ రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ గణాంకాలు చెప్పుకోవడానికి బాగానే ఉన్నా, రాష్ట్రంలో కౌలు రైతుల బతుకులే బాగా లేవు. పెరిగిన అప్పుల భారం, అందని ప్రభుత్వ సాయం, యూరియా కొరత, ధాన్యం సేకరణలో లోపాలు, ఒకటేమిటి తెలంగాణలో కౌలు రైతుల సమస్యల గురించి చెప్పాలంటే అంతే ఉండదు. కౌలు రైతుల గుర్తింపు సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో చేసిన సర్వేలో అచ్చంగా ఇవే విషయాలను వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని కౌలు రైతులకు గుర్తింపు కార్డులతోపాటు కౌలు మహిళా రైతుల సమస్యల పరిష్కారంపై కూడా దృష్టి సారించాలని పలువురు కోరుతున్నారు.
కౌలు కష్టాలను కళ్లకు కట్టిన సర్వే : వ్యవసాయం అంటేనే అడుగుకో సమస్య. దుక్కి దున్నడం మొదలు పంట అమ్మి చేతికి వచ్చే వరకూ ప్రతిదీ ఓ సవాలే. సొంత భూమి ఉన్న రైతుల సమస్యలే లెక్కకు మించి ఉంటే ఇక కౌలుకు తీసుకొని సాగు చేసుకొనే అన్నదాతల కష్టాల గురించి చెప్పనక్కర లేదు. తెలంగాణ కౌలు రైతుల గుర్తింపు సాధన కమిటీ -2026 అధ్యయనం ఈ కష్టాలను కళ్లకు కట్టింది. కౌలు రైతుల అప్పుల నుంచి ప్రభుత్వ సాయం వరకు ప్రతి విషయాన్ని సర్వే నివేదిక గణాంకాలతో వివరించింది. ప్రఖ్యాత ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త ప్రొఫెసర్ డి.నరసింహా రెడ్డి ఛైర్మన్గా ఉన్న ఈ కమిటీలో రైతు, ప్రజా సంఘాలు భాగంగా ఉన్నాయి.
ఈ కమిటీ సర్వే కోసం 22 జిల్లాల్లోని 47 మండలాలకు చెందిన 57 గ్రామాల్లో 1,816 మంది కౌలు రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించింది. సర్వేలో వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం తెలంగాణలో మొత్తం 70 లక్షల మంది రైతులు ఉండగా అందులో 22 లక్షలు కౌలుదారులు. వీరిలో 92.5 శాతం మంది బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన వారే. ఇందులో బీసీలు 47.2 శాతం, ఎస్సీలు 26.9 శాతం 13.9 శాతం ఎస్టీ, 4.2 శాతం ముస్లింలు, 7.5 శాతం ఓసీలు ఉన్నారు. ఎస్సీ కౌలు రైతుల వద్దే అందరి కంటే తక్కువ భూమి ఉంది.
కౌలురైతులకు దక్కని రుణమాఫీ ఫలాలు : సర్వే వివరాల ప్రకారం భూ యజమానులకు సున్నా వడ్డీకే లభించే బ్యాంకు పంట రుణాలు కౌలు రైతులకు అందని ద్రాక్షే అన్నట్లు ఉంది. సర్వేలో పాల్గొన్న కౌలు రైతులందరూ సాగు కోసం ప్రైవేటు అప్పులపై ఆధారపడుతున్నట్లు తేలింది. ఏటా 24 నుంచి 36 శాతం వరకు వడ్డీ కడుతున్నామని రైతులు తెలిపారు. ఒక్కొక్కరికీ రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు ప్రైవేటు అప్పులు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.24 వేల కోట్లు ఖర్చు చేసి అమలు చేసిన రుణమాఫీ పథకం ద్వారా కౌలు రైతులకు ఎలాంటి ఉపశమనం లభించలేదు.
రూ.50 వేలు దాటిన కౌలు ధర : ఇక కౌలు ధరలు గణనీయంగా పెరగడం మరో సమస్య. కౌలు ధర గరిష్ఠంగా ఎకరాకు రూ.53 వేలకు చేరింది. సగటున ఎకరాకు 14,936 రూపాయలుగా ఉంది. 2022లో ఒక్కో రైతు సగటు కౌలు భూమి 5 ఎకరాలు ఉండగా, 2026కు వచ్చేసరికి 6.7 ఎకరాలకు పెరిగింది. 2022లో 5 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ భూమిని కౌలుకు తీసుకున్న రైతులు 31 శాతం ఉండగా ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 42 శాతం పెరిగింది. ఇందులో 15.2 శాతం మంది 10 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ భూమి కౌలుకు తీసుకొని సేద్యం చేస్తున్నారు.
"అన్నదాతల ఆత్మహత్యల్లో దాదాపు 80 శాతం కౌలు రైతులే ఉంటున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాకముందు 6 గ్యారెంటీల్లో కౌలు రైతులను ఆదుకుంటామని కూడా హామీ ఇచ్చింది. కౌలు రైతులకు సంబంధించిన 2011 చట్టం ఇదివరకే ఉంది. ఆ చట్టాన్ని అమలు చేయండి. కావాలంటే అందులో మార్పులు చేయండి. కానీ తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉన్న కౌలు రైతులను తక్షణం ఆదుకోండి" - బి.కొండల్ రెడ్డి, రైతు ఆత్మహత్యలపై అధ్యయనం చేస్తున్న సామాజిక కార్యకర్త
ఫెర్టిలైజర్ యాప్తోనూ యజమానికే లబ్ధి : ఎకరాకు వచ్చే నికర ఆదాయం తగ్గిపోతుండటం వల్ల చిన్న, సన్నకారు కౌలు రైతులు వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చుకోవడానికి ఎక్కువ భూమి కౌలుకు తీసుకోవాల్సి వస్తోంది. అదే సమయంలో నీటి వసతి ఉన్న ప్రాంతాల్లో చిన్న, మధ్యస్థ భూ యజమానులు యాంత్రీకరణ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటూ అదనంగా మరో 10 ఎకరాలకుపైగా భూమిని కౌలుకు తీసుకొని తమ సాగును విస్తరిస్తున్నారు. ఇంత చేస్తున్నా వీరికి ప్రభుత్వ మద్దతు అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. గత మూడేళ్లలో వరదలు, భారీ వర్షాలు, తుపాన్లతో 85.2 శాతం మంది కౌలు రైతులు పంట నష్టాన్ని చవిచూశారు. 1,573 మందిలో కేవలం 11మందికి మాత్రమే పరిహారం అందింది.
యూరియా కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. ఫెర్టిలైజర్ యాప్లో భూ యజమాని ఫోన్ నెంబర్, ఓటీపీ తప్పనిసరి చేయడంతో ఒక 1,816 కౌలు రైతుల్లో 412 మందికి మాత్రమే రూ.260 చొప్పున సబ్సిడీ యూరియా అందింది. మిగతా వారు బ్లాక్ మార్కెట్లో బస్తాకు రూ.500 వెచ్చించి కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చింది. రాష్ట్రంలో కౌలు రైతుల సమస్యలు తెలంగాణ ఆవిర్భావం నుంచి అలాగే ఉన్నాయని అనేక మంది ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ధాన్యాన్ని అమ్ముకోవాలన్న దిగులే : యూరియా యాప్ లాగానే పంట కొనుగోలు కోసం తెచ్చిన యాప్ ఆధారిత ప్రక్రియలు కూడా గందరగోళం సృష్టిస్తున్నాయి. పత్తి కోసం కపాస్ కిసాన్, వరి కోసం ఓపీఎమ్ఎస్ వంటి వాటిలో భూయజమాని పట్టా, బయోమెట్రిక్ లేదా భూయజమాని ఓటీపీ చెప్పాల్సి వస్తోంది. ఫలితంగా కౌలు రైతులు తమ పంట ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో అమ్ముకోవడం చాలా కష్టంగా మారింది. ప్రధాన వాణిజ్య పంటైన పత్తిని పండించిన 1,137 మందిలో కేవలం 6.7 శాతం మంది అంటే 77 మంది మాత్రమే కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా అమ్మకాలు జరిపి డబ్బు తీసుకోగలిగారు.
"పండించిన ధాన్యాన్ని తీసుకొని మార్కెట్కు వెళ్లిన తర్వాత, అక్కడ మీ దగ్గర పొలం పాస్బుక్ ఉందా? యజమాని ఆధార్కార్డు ఉందా? అవి ఉంటేనే సేకరిస్తాం అని అధికారులు అంటున్నారు. దీంతో మేము బజార్లో నగదుకు, ప్రైవేట్ షావుకార్లకు అమ్ముకోవాల్సి వస్తోంది. అందుకే మేము కౌలు రైతులకు గుర్తింపు కార్డు కావాలని పోరాడుతున్నాం. మేము నష్టపోయినప్పుడు ప్రభుత్వం గుర్తించి మాకు కూడా సాయం చేయాలి" - మొగిలమ్మ, కౌలు రైతు, పుట్టపల్లి, సంగారెడ్డి
కమీషన్లు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి : ప్రధాన ఆహార పంట వరిని తీసుకుంటే 2025 ఖరీఫ్ పంట కాలంలో 886 మందికి గాను 177 మంది, 2025 రబీలో 766 మందిలో 135 మంది మాత్రమే కౌలు రైతులుగా తమ సొంత పేరుతో ధాన్యం అమ్ముకోగలిగారు. టీజీ మార్క్ఫెడ్ ద్వారా మొక్కజొన్న, సోయాబీన్ పంటలు నేరుగా కౌలు రైతులు నుంచి కొనుగోళ్లు కేవలం 8.5 శాతం మాత్రమే. భూయజమాని ఓటీపీ లేదా బయోమెట్రిక్ నిబంధనల కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న కౌలు రైతులు, ఇతర రైతుల పేర్లపై పంట అమ్ముకోవడానికి భారీగా కమీషన్లు ఇచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఉదాహరణకు సూర్యాపేట పత్తి రైతులు ఈ సహాయం కోసం రూ.10 వేల చొప్పున కమీషన్లు చెల్లించినట్లు నివేదించారు. ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో పరిహారం, పంట అమ్ముకొనేందుకు మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ కల్పించాలని మహిళా కౌలు రైతులు కోరారు.
కౌలు రైతుల పరిహారమూ యజమానులకే : సర్వేలో వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం గత మూడేళ్లల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు, వడగండ్ల వల్ల 85.2 శాతం మంది కౌలు రైతులు తీవ్ర నష్టాలు చవిచూశారు. అయితే నష్టపోయిన 1,573 మందిలో కేవలం 11 మంది మాత్రమే పరిహారం పొందగలిగారు. మొత్తం 380 మందికి పంట నష్టం అంచనా వేయగా, అందులో కేవలం 116 మందికి మాత్రమే కౌలు రైతుల పేరిట పేర్లు నమోదయ్యాయి. 45 కేసుల్లో భూయజమానులకు నష్టపరిహారం అందినప్పటికీ ఆ సొమ్ము కౌలు రైతులకు ఇవ్వలేదు. అందువల్ల కౌలు రైతుల సమస్యలను తీర్చాలని రైతు సంఘాల నేతలు డిమాండ్ చేశారు. కౌలు రైతులకు గుర్తింపు ఇవ్వడం, అన్ని ప్రభుత్వ పథకాలను వారికి వర్తింపజేయడంపై ప్రభుత్వం తక్షణమే దృష్టిసారించాలని కోరారు. క్షేత్ర స్థాయి సర్వేలో వెల్లడైన కౌలు రైతుల సమస్యలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.ఈ సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళతామని వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ కమిషన్ ఛైర్మన్ ఎం.కోదండరెడ్డి హామీ ఇచ్చారు.
కౌలు రైతు సంఘాలతో చర్చించాలి : ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ నుంచే కౌలు రైతులకు గుర్తింపు కార్డులు జారీ చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలన్న డిమాండ్లు తెరపైకి వచ్చాయి. ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఏదైనా చట్టపరమైన మార్పులు చేయాలని భావిస్తే, అవి కౌలు రైతులకు మరింత ఇబ్బందికరంగా మారకుండా ఉండేందుకు కౌలు రైతుల సంఘాలతో చర్చించిన తర్వాతే కీలక నిర్ణయం తీసుకోవాలని వ్యవసాయ నిపుణులు సూచించారు. చట్టంలో లేదా నిబంధనలలో ఎలాంటి మార్పులు చేయాలన్నా రాబోయే వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో విస్తృతంగా చర్చించడం ద్వారా రేవంత్ సర్కారు ఈ మూడో ఏట నుంచైనా అమలు ప్రారంభించాలని నిపుణులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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