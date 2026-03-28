ETV Bharat / opinion

కవచ్​ 4.0 : ఏ మార్గాల్లో అందుబాటులోకి రానుంది? - ప్రమాదాల నివారణకు ఎంతమేర పని చేయనుంది?

Kavach Upgraded To 4.0 Version - ప్రయాణికుల భద్రతే లక్ష్యంగా కవచ్‌ వ్యవస్థ అప్​గ్రెడేషన్​ -దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో 4,600 కి.మీ అందుబాటులోకి - త్వరలో మరిన్ని కి.మీ విస్తరించే ప్రణాళికలు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 28, 2026 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kavach Upgraded To 4.0 Version : దేశవ్యాప్తంగా నిత్యం రైళ్లలో ఎంతో మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. వారి భద్రతే ముఖ్యంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే కవచ్‌ను అభివృద్ధి చేసింది. ఫలితంగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో చేసిన కవచ్‌ ప్రమాద నివారణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటూ, ఇప్పుడున్న 3.2 వెర్షన్‌ను 4.0కు అప్‌గ్రేడ్ చేస్తున్నారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో మొత్తంగా 4 వేల 6 వందల కిలోమీటర్ల మేర 4.0 వెర్షన్‌ను విస్తరించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కొత్త కవచ్‌ ఏ మార్గాల్లో అందుబాటులోకి రానుంది? ప్రమాదాల నివారణకు ఎంతమేర పని చేయనుంది? తదితర అంశాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

మొత్తంగా 4,600 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త వెర్షన్‌ : ప్రమాదాలను నివారించి ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా రైళ్లలో కేంద్రం కవచ్ వ్యవస్థకు శ్రీకారం చుట్టింది. అందులో భాగంగానే 2015లో దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో 250 కిలోమీటర్ల మార్గంలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌గా తీసుకొచ్చారు. 2016లో రైళ్లపై తొలిసారి పరీక్ష చేసి 2018లో కవచ్ 3.2 వెర్షన్ ఎంపిక చేశారు. ప్రారంభంలో 3.2 వెర్షన్‌లో 1,465 కిలోమీటర్ల మేర కవచ్‌ను విస్తరించారు. అయితే ఆ వ్యవస్థను మరింత పటిష్ఠం చేయడానికి 2024లో కవచ్ 4.0కు ఆమోదం తెలిపింది కేంద్రం. ఫలితంగా 3.2 నుంచి 4.0కు అప్‌గ్రేడ్‌ చేయడంతో పాటు దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో మొత్తంగా 4,600 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త వెర్షన్‌ను విస్తరించాలని నిర్ణయించింది.

ప్రతి స్టేషన్‌లో కవచ్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ : కవచ్‌ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలంటే లోకో పైలట్ల ఇంజిన్‌ ఛాంబర్‌లో ప్రత్యేక సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇన్‌స్టలేషన్‌ చేస్తారు. ప్రతి స్టేషన్‌లో కవచ్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉంటుంది. ట్రాక్‌ పొడవునా టెలీ కమ్యూనికేషన్‌ టవర్లు ఏర్పాటు చేస్తారు. కిలోమీటర్‌కు ఒకటి చొప్పున ఆర్​ఎఫ్ ​ఐడీ (రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్​) ట్యాగ్‌లు అమర్చుతారు. ఒకే ట్రాక్‌లో నిర్ణీత సమయంలో ఎదురెదురుగా రైళ్లు వస్తుంటే చాలా దూరం నుంచే కవచ్‌ పసిగట్టి వెంటనే లోకో పైలట్లకు ప్రమాద సంకేతాలను అందిస్తుంది. కవచ్‌ సిస్టమ్‌ ఆటోమేటిక్‌గా రైళ్ల వేగాన్ని తగ్గించి రైళ్ల మధ్య దూరాన్ని బట్టి బ్రేక్ వేస్తుంది. రైల్వే ట్రాక్‌ వెంబడి ఉన్న ఆర్​ఎఫ్ ​ఐడీ ట్యాగ్‌లు ఎప్పటికప్పుడు కవచ్‌కు వాటి స్థితిగతుల గురించి సమాచారం ఇస్తాయి.

కవచ్​లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? : దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా వికారాబాద్‌-సనత్‌నగర్‌, వికారాబాద్‌-బీదర్‌ సెక్షన్లలో 25 స్టేషన్లను కవర్‌ చేస్తూ 264 కిలోమీటర్ల మేర కవచ్‌ను అమలు చేశారు. 2021లో అదనంగా 32 స్టేషన్లలో 322 కి.మీ, 2022లో మరో 77 స్టేషన్లలో 859 కి.మీల మేరకు విస్తరించారు. మొత్తంగా 1,465 కిలోమీటర్ల పరిధిలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 2022 మార్చి 4న సికింద్రాబాద్ డివిజన్‌లోని వికారాబాద్ సెక్షన్‌లో గుల్లగూడ-చిత్‌గిడ్డ రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య కవచ్‌ను పరీక్షించారు.

ప్రమాదాలను అరికట్టడమే లక్ష్యంగా : సాంకేతిక కారణాలతో ఒక్కోసారి ఒకే ట్రాక్‌పై 2 రైళ్లు ఎదురుగా ప్రయాణించిన ఘటనలు గతంలో చోటు చేసుకున్నాయి. ఇవి పునరావృతం కాకుండా కవచ్‌ను స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేశారు. ఎదురెదురుగా లేదా వెనక నుంచి రైళ్లు ఢీకొనడం, అతి వేగం, పట్టాలు తప్పడం లాంటి ప్రమాదాలను నివారించేందుకు ఈ వ్యవస్థ సమర్థంగా పని చేస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆటోమేటిక్‌ బ్రేకింగ్‌ సిస్టమ్‌ (ఏబీఎస్)​ ఆటోమేటిక్‌ వార్నింగ్‌ సిస్టమ్‌, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్‌ (ఆర్​ఎఫ్​ ఐడీ) ట్యాగ్‌లు, జీపీఎస్​- జీఎస్​ఎమ్​ కమ్యూనికేషన్స్‌తో కవచ్‌ వ్యవస్థ ఆధారపడి పని చేస్తుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్​వో శ్రీధర్​ తెలిపారు.

"మొదట కవచ్​ 3.4 వెర్షన్​లో ఉంది. అప్పుడు 1465 కిలోమీటర్లు దీనిని ఏర్పాటు చేశాం. ఇప్పుడు 4.0 వెర్షన్​ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది అడ్వాన్స్​ అలాగే అప్​గ్రేడెడ్​ వెర్షన్​. దీంట్లో రిలయబులిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువ ఫీచర్స్​తో పాటు ఎక్కువ సమాచారం కూడా దీంట్లో నిక్షిప్తం చేయొచ్చు. ఇప్పుడు 4600 కిలోమీటర్ల మేర ఈ అప్​గ్రేడెడ్​ వెర్షన్​ను ఎస్టాబ్లిష్​ చేయనున్నాం. అలాగే 1465లో ఉన్న పాత వెర్షన్​ను కూడా అప్​గ్రేడ్ చేయబోతున్నాం" - శ్రీధర్​, చీఫ్​ పబ్లిక్​ రిలేషన్స్​ ఆఫీసర్​, దక్షిణ మధ్య రైల్వే

TAGGED:

WORK OF KAVACH IN RAILWAY
KAVACH SYSTEM IN RAILWAY
USES WITH KAVACH SYSTEM
రైల్వేలో కవచ్​ అంటే ఏంటి
UPGRADE VERSION OF KAVACH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.