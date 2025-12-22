ETV Bharat / opinion

ఇంట్లోనే బొమ్మల కొలువు - కశ్మీరు నుంచి కన్యాకుమారి వరకు బొమ్మల సేకరణ

సంస్కృతి, కళలు, కళాకారులంటే అపారమైన గౌరవంతో బొమ్మల కొలువు ఏర్పాటు - భావితరాలకు దేశ సంస్కృతినీ తెలియజేయడమే ముఖ్య ఉద్దేశం - విద్యార్థులు ప్రత్యక్ష అనుభూతిని పొందుతారనే ఆశతో టాయ్స్​ మ్యూజియం

Toys Museum Bapatla
Toys Museum Bapatla (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 5:10 PM IST

5 Min Read
Toys Museum in Bapatla : ఆ ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టగానే రామాయణం బొమ్మలు కనువిందు చేస్తాయి. మహాభారతం సన్నివేశాలు మనసుకు హత్తుకుంటాయి. కూచిపూడి మువ్వలు, కథాకళి చిందులు, తోలు బొమ్మలాట ముచ్చట్లు, కళంకారీ ముద్రలు స్వాగతం పలుకుతాయి. తాతముత్తాతల కాలం నాటి పనిముట్లు తారసపడతాయి. ఇవన్నీ చేతివృత్తుల గొప్పదనాన్ని, కళాకారుల ప్రతిభను కళ్లకు కడుతూ, ఇదీ నా భారతీయత అంటూ కబుర్లు చెబుతాయి. బొమ్మలు, కళాకృతులు, ఉపకరణాల రూపంలో ఘనమైన దేశ వారసత్వాన్ని మన ముంగిట ఆవిష్కరిస్తాయి. మరి, మ్యూజియంలోకి అడుగు పెట్టినట్లు, మ్యాజిక్ చేసే ఆ కళాత్మక లోగిలిని ఈ కథ ద్వారా తెలుసుకుందాం.

కళాకారులంటే అపారమైన గౌరవం : భారతదేశం విభిన్న సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలు, కళలు, చేతివృత్తులకు పుట్టినిల్లు. ప్రాంతానికో యాస, రాష్ట్రానికో భాష ఉన్నట్లే, ఆచార వ్యవహారాలు, కళారూపాలు, వృత్తులు మారుతుంటాయి. ఐతే, కాలక్రమంలో చాలా వరకు కనుమరుగవగా, మరికొన్ని ఉండీ లేనట్లు ఉనికి కోసం పోరాడుతున్నాయి. పురాణాలు, ఇతిహాసాలు కూడా నేటి తరానికి తెలియని పరిస్థితి. వీటన్నింటిని పరిరక్షించటం కోసం ఏం చేయాలని ఆలోచించారు, బాపట్ల జిల్లా నల్లూరు గ్రామానికి చెందిన ఆరేమండ రవి కల్యాణ చక్రవర్తి. ఉన్నత విద్య పూర్తి చేసి డాక్టరేట్ పొందిన ఈయనకు చిన్నప్పటి నుంచే సంస్కృతి, కళలు, కళాకారులంటే అపారమైన గౌరవం. అందుకే, భారతీయ సంస్కృతి పట్ల ప్రేమ, పురాణాలపై భక్తి, కళల పట్ల అనురక్తితో సంస్కృతి సంప్రదాలయాలకు ప్రతిరూపమైన ప్రతిమలు సేకరించి ఇంటినే బొ‌మ్మల భాండాగారంగా తీర్చిదిద్దారు కల్యాణ చక్రవర్తి.

ఇంట్లోనే బొమ్మల కొలువు - కశ్మీరు నుంచి కన్యాకుమారి వరకు బొమ్మల సేకరణ (ETV)

భవిష్యత్‌ తరాలకు అందించడమే లక్ష్యంగా : సంప్రదాయ కళాకృతులు సేకరించి భవిష్యత్‌ తరాలకు అందించటంపై దృష్టి సారించారు చక్రవర్తి. 2016లో నుంచి బొమ్మల సేకరణ ప్రారంభించారు. ఇందుకోసం దేశమంతా రెండేళ్లు తిరిగారు. ఎక్కడ బొమ్మలుంటే అక్కడకు వెళ్లి ఆకర్షణీయమైన కళాకృతులు సేకరించారు. ఇంకా సేకరిస్తూనే ఉన్నారు కూడా. అలా ఇప్పటి వరకు లక్షకు పైగా బొమ్మలు సేకరించడం విశేషం. ఈ బొమ్మలు ఉంచేందుకు ఇంట్లో స్థలం సరిపోకపోవటంతో ప్రత్యేక ఆలోచన చేశారు. 4 కంటైనర్లు కొనుగోలు చేసి వాటి లోపలి భాగాన్ని అరలుగా విభజించారు. అందులో క్రమపద్ధతిలో బొమ్మలు అమర్చి, సందర్శకులు చూసేందుకు అనువుగా ఉండేలా చేశారు.

రామాయణ, మహాభారతంలోని ముఖ్య ఘట్టాలను బొమ్మల ద్వారా వివరించేలా ఏర్పాటు చేశారు. తాను సేకరించిన వాటిని ప్రదర్శించే ప్రాంతానికి జగన్మోహనం అని పేరు పెట్టారు. దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలు తిరిగి ఈ చారిత్రక బొమ్మలు సేకరించారు కల్యాణ చక్రవర్తి. ఆయా రాష్ట్రాల్లో పేరుగాంచిన బొమ్మలన్నింటినీ మ్యూజియంలో ప్రదర్శనకు ఉంచారు. దేశ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు, పురాణాలు, ఇతివృత్తాలు, కట్టు, బొట్టు ఇలా అన్నీ భవిష్యత్ తరాలకు అందించడం కోసం సొంత డబ్బులతో కళాకృతులు ఒకే చోటకు చేర్చారు. తాను సేకరించిన బొమ్మలతో పండుగలు, పత్యేక సందర్భాల్లో ప్రదర్శనలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.

కశ్మీరు నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సేకరణ : దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రాంలో అనేక చేతి వృత్తులు ఉన్నాయి. వేటికవే ప్రత్యేకం కూడా. నాగపుర్‌లో కాగితపు గుజ్జుతో తయారు చేసే బొమ్మలకు ఎంతో పేరు ఉంది. ఏపీలో కళంకారి ఎలాగో, ఒడిస్సాలో వటచిత్ర, తెలంగాణలో చేర్యాల, తమిళనాడు టాంజూర్ పెయింటింగ్‌కి ప్రసిద్ధి. అలాగే, కర్ణాటకలో మైసూర్ పెయింటింగ్, మహారాష్ట్ర వర్లి చిత్రాలు, గోవాలో కావి ఆర్ట్, కేరళలో న్యూరల్ ఆర్ట్ ఇలా ఒక్కో రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకమైన చిత్రకళ ఉంది. ప్రత్యేకమైన చేతివృత్తులు ఆయా రాష్ట్రాల సొంతం. నృత్యాలు, గిరిజన తెగలు వేటికవే ప్రాధాన్యమైనవి. వీటి కోసం చక్రవర్తి కశ్మీరు నుంచి కన్యాకుమారి వరకు తిరిగారు. అక్కడి కళాకారుల చేతుల్లో పురుడు పోసుకున్న వాటికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి తన మ్యూజియంలో తెచ్చిపెట్టారు. రామాయణం, మహాభారతం, భారతదేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు భావితరాలకు సులువుగా అర్థమయ్యేలా బొమ్మల కొలువు ఏర్పాటు చేశారు.

భావితరాలకు దేశ సంస్కృతినీ తెలియజేయాలనే!: మరుగున పడిపోతున్న కళల్ని బతికించే క్రమంలో నా వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నానని చక్రవర్తి తెలిపారు.

"స్వాతంత్య్ర సమర యోధులు, పూర్వం ప్రజల వస్త్రధారణ, అప్పట్లో ఉపయోగించిన సంగీత వాయిద్యాలు సహా, అనేక బొమ్మల్ని చూస్తూనే ఆకళింపు చేసుకునేలా కంటైనర్లలో ఏర్పాటు చేశాను. బొమ్మలు కొనుగోలు చేసి కంటైనర్లలో ప్రదర్శించడం కోసం లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు చేశాను. డబ్బు వెచ్చించడం కంటే వాటిని సేకరించడం, ప్రదర్శించడం కోసం ఎక్కవగా కష్టపడ్డాను. ఎందుకంటే, వాటిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవటం అనేది చిన్నవిషయం కాదు. ఎంతో ఓపిక ఉండాలి. భావితరాలకు దేశ ఔనత్యం, సంస్కృతి, సంప్రదాయాల గురించి తెలియజేయాలనే ఇన్ని రకాల బొమ్మలు సేకరించాను" - కల్యాణ చక్రవర్తి , జగన్మోహనం ప్రదర్శనశాల నిర్వాహకుడు

ప్రత్యక్ష అనుభూతిని పొందుతారనే ఉద్దేశ్యంతో!: కల్యాణ చక్రవర్తి తాను సేకరించిన బొమ్మలతో తెనాలి, విజయవాడ, మైసూరులో ప్రదర్శన నిర్వహించారు. సంక్రాంతి, దసరా వంటి పండుగల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనలకు ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. ఐతే, వీటిని ఒకచోటి నుంచి మరో చోటికి తీసుకెళ్లటం ఎంతో ప్రయాసతో కూడిన వ్యవహారం. అన్నింటిని జాగ్రత్తగా ప్యాక్ చేయటం, తీసుకెళ్లటం, అక్కడ ప్రదర్శనలో ఉంచటం, మళ్లీ తీసుకురావటం ఒక్కరి వల్ల సాధ్యం కాదు. రవాణా ఖర్చుతో పాటు మనుషులను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఐతే, ప్రదర్శనల ద్వారా చక్రవర్తి ఆశించేది కేవలం సందర్శకుల అభిమానం మాత్రమే. అక్కడకు వచ్చిన పెద్దలు, పిల్లలు ఈ బొమ్మలు చూసి మన ప్రాచీన వ్యవహారాలు, వారసత్వం గురించి సులువుగా తెలుసుకుంటారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఏదైనా చెబితే అర్థం చేసుకోవటం కంటే, చూస్తేనే ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచుకుంటారు. ఈ బొమ్మలు చూడటం ద్వారా వారు ప్రత్యక్ష అనుభూతిని పొందుతారని చక్రవర్తి తెలిపారు.

ఇంట్లోనే బొమ్మల ప్రదర్శన : ఇతర ప్రాంతాల్లో ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయడం వ్యయప్రయాసలతో కూడిన వ్యవహారం కావటంతో తన ఇంట్లోనే బొమ్మలను ప్రదర్శనకు ఉంచి, వచ్చిన వారికి చూపిస్తున్నారు చక్రవర్తి. దీనికోసం ముందుగా అనుమతి తీసుకోవాలని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా పాఠశాల పిల్లలు, కళాసంస్థల వారికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. వచ్చిన వారు రవి కల్యాణ చక్రవర్తి ఏర్పాటు చేసిన మ్యూజియం చూసి సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది స్కూల్ పిల్లలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. ఇత్తడి, ఇనుము, వెదురు, జనపనార, చెక్క, కాగితం, పింగాణి, గాజు ఇలా అన్ని రకాల పదార్థాలతో తయారు చేసిన బొమ్మలు, కళాకృతులను చక్రవర్తి ఏర్పాటు చేసిన మ్యూజియంలో మనం చూడొచ్చు. మన ప్రాచీన కాలం నాటి వస్తువులు కూడా కల్యాణ చక్రవర్తి జగన్మోహనంలో ఉన్నాయి. వివిధ రకాల లోహ పాత్రలు, వంటింటి సామాగ్రి, పూజల్లో వాడే పాత్రలు, రోళ్లు, రోకళ్లు, వ్యవసాయ ఉపకరణాలను సేకరించి ఉంచారు. పట్టణాలు, నగరాల నుంచి వచ్చేవారికి ఇవన్నీ అరుదైన, అపురూపమైన వస్తువులే.

